Giochi PC di luglio 2020, tutte le novità in uscita

Con l'ingresso nel cuore dell'estate, l'ecosistema PC accoglie molte delle nuove uscite PS4 e Xbox One di luglio 2020, abbracciando un ampio range di generi videoludici e includendo nella propria libreria produzioni quali F1 2020, Fairy Tail, Sword Art Online: Alicization Lycoris o Rocket Arena.



Non mancano però anche novità esclusive, tra le quali non possiamo non citare il porting di Death Stranding. L'opera prima dell'indipendente Kojima Productions varca infatti i confini del catalogo PlayStation 4 e arriva anche su PC, con alcuni contenuti inediti. Ben rappresentata anche la scena Indie con titoli quali Roki o Neon Abyss. Di seguito, ecco la nostra selezione di giochi in arrivo su PC a luglio 2020: buona lettura!

Trackmania

Sviluppatore: Ubisoft Nadeo

Publisher: Ubisoft

Genere: Racing Game

Data di uscita: 1 Luglio

Piattaforma: Epic Games Store / UPLAY



Ritorna sulla scena videoludica il franchise di racing game firmato da Ubisoft Nadeo. Remake di Trackmania Nations, il nuovo Trackmania arriva su PC con 25 tracciati ufficiali e un programma di aggiornamenti a cadenza trimestrale. I circuiti potranno essere affrontati sia in solitaria sia in modalità multiplayer, con supporto sia al locale sia all'online. Un'esperienza di guida accessibile gratuitamente, con una mole di contenuti che si estenderà progressivamente nel tempo.

Ad arricchire l'offerta proposta dal remake, i giocatori desiderosi di cimentarsi in pista troveranno anche un ricco editor di tracciati.



Per ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di Trackmania, a cura di Matteo Mangoni.

F1 2020

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Codemasters

Genere: Racing Game

Data di uscita: 10 Luglio

Piattaforma: Steam



I videogiocatori appassionati di Formula 1 possono iniziare a riscaldare i motori e a posizionare i volanti: anche quest'anno ritorna la serie di racing game firmata Codemasters, pronta a portare su PC i circuiti, i team e i piloti ufficiali della competizione mondiale. Alla selezione di 22 tracciati si aggiungono anche i nuovi circuiti di Hanoi e Zandvoort, pronti ad ospitare le sfreccianti monoposto. Per la prima volta nella storia della serie, i giocatori potranno inoltre creare il proprio team F1, selezionando pilota, sponsor e ogni altro dettaglio necessario ad accedere come competitor alla griglia di partenza.

Per soddisfare le proprie ambizioni competitive, gli appassionati potranno inoltre sfidare gli amici in modalità split-screen o cimentarsi in sfide più impegnative grazie al comparto multiplayer online.

Bloodstained Curse of the Moon 2

Sviluppatore: Inti Creates

Publisher: Inti Creates

Genere: Action 2D

Data di uscita: 10 Luglio

Piattaforma: Steam



Un annuncio congiunto di Inti Creates e Koji Igarashi ha confermato il ritorno di Bloodstained: Curse of the Moon con un nuovo episodio. L'Action 2D pone il giocatore nei panni di Zangetsu, spadaccino originario dell'Estremo Oriente pronto a dar battaglia a orde di pericolose creature demoniache. Nel suo viaggio in direzione di un'oscura fortezza, potrà contare sul supporto di fedeli alleati, alcuni dei quali provenienti direttamente dal primo Curse of the Moon.

Con un'estetica 8-bit dalle tonalità cupe, il titolo Inti Creates può essere affrontato in compagnia, grazie ad una modalità cooperativa in locale per due giocatori.

Sword Art Online: Alicization Lycoris

Sviluppatore: Aquria

Publisher: Bandai Namco

Genere: JRPG

Data di uscita: 10 Luglio

Piattaforma: Steam



Il team di sviluppo di Aquria è tornato a dedicarsi all'universo narrativo di Sword Art Online. Il longevo e prolifico immaginario torna dunque a prendere vita nel mondo videoludico grazie a Sword Art Online: Alicization Lycoris, JRPG che, come facilmente intuibile, trova il proprio riferimento principale nell'omonima serie anime.

Ancora una volta, Kirito è pronto a risvegliarsi in uno sconosciuto mondo virtuale, noto come "Underworld". Qui, scontri frenetici richiederanno allo Spadaccino Nero di ricorrere a tutte le proprie abilità nel duello all'arma bianca e nell'utilizzo delle Arti Sacre. Ad innescare una nuova avventura, sarà il misterioso legame che unisce Kirito al giovane Eugeo, sancito da una lontana promessa.



In attesa di potersi avventurare ancora una volta nell'universo di SAO, i lettori desiderosi di ulteriori informazioni possono trovare sulle pagine di Everyeye una ricca anteprima di Sword Art Online: Alicization Lycoris, a cura di Antonello "Kirito" Bello.

Rocket Arena

Sviluppatore: Final Strikes Games

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sparatutto / Brawler Online

Data di uscita: 14 Luglio

Piattaforma: Steam / Origin



Rocket Arena è un nuovo sparatutto dalla struttura 3v3, che offre un cast di personaggi in continua espansione, ognuno dei quali caratterizzato da personali peculiarità. Influenzato da meccaniche da brawler, il gioco non prevede l'eliminazione dei personaggi abbattuti dagli avversari, ma il loro allontanamento dall'arena di gioco. Per rientrarvi, sarà però possibile fare affidamento su speciali razzi, la cui guida è accessibile, ma ardua da padroneggiare.

Tra mirabolanti schivate e accelerate improvvise, i giocatori che si avventureranno in questo FPS competitivo multigiocatore potranno muoversi tra mappe dinamiche che offrono scorci su giungle rigogliose e città futuristiche.



Per maggiori dettagli su questo titolo EA Originals, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Rocket Arena redatto dal nostro Gabriele Carollo.

Neon Abyss

Sviluppatore: Veewo Games

Publisher: Team 17

Genere: Platform / Rogulike

Data di uscita: 14 Luglio

Piattaforma: Steam



Un action platform dal ritmo frenetico, condito da meccaniche da vero e proprio roguelike, Neon Abyss propone ai giocatori un'avventura in cui impersonare un membro della "Grim Squad". Parte di questo corpo d'élite istituito da Hades in persona, il protagonista dovrà mettersi sulle tracce di Nuovi Dei che hanno osato insediarsi nelle profondità del mondo di Abyss.

Ogni partita offre la possibilità di sbloccare mappe, percorsi e oggetti differenti, ma non solo: anche il finale della storia potrebbe variare. La possibilità di cimentarsi in bizzarri minigiochi,che includono gare di ballo e performance al pianoforte, e di far schiudere uova per guadagnarsi creature alleate completano l'offerta confezionata da Veewo Games.

Death Stranding

Sviluppatore: Kojima Productions

Publisher: 505 Games

Genere: Avventura / Strand Game

Data di uscita: 14 Luglio

Piattaforma: Steam / Epic Games Store



Dopo il debutto in esclusiva su PS4 nel novembre 2019, Death Stranding giunge ora anche su PC. L'ultima creazione di Hideo Kojima pone il giocatore nei panni di Sam Porter Bridges (Norman Reedus), impegnato in un viaggio attraverso gli USA, con l'obiettivo di offrire speranza a una società collassata in seguito al misterioso fenomeno del Death Stranding. Con un cast d'eccezione che include tra gli altri Mads Mikkelsen, Margaret Qualley, Troy Baker e Guillermo Del Toro, il titolo promette un'avventura coinvolgente e emozionante.

Nella sua versione PC, il gioco offrirà il supporto alla risoluzione Ultra Wide per i monitor compatibili, oltre a frame rate di 60 fps e alcuni contenuti esclusivi a tema Half-Life.



In attesa della versione PC, sulle pagine di Everyeye trovate la ricca recensione di Death Stranding realizzata dal nostro Alessandro Bruni in occasione del lancio del titolo su PlayStation 4.

Drake Hollow

Sviluppatore: The Molasses Flow

Publisher: The Molasses Flow

Genere: Indie

Data di uscita: 17 Luglio

Piattaforma: Steam



Nel misterioso regno di The Hollow trovano posto i Drake, strane creature vegetali di cui il giocatore dovrà prendersi cura, offrendo loro un riparo sicuro. Gestendo le risorse a propria disposizione, sarà necessario soddisfare esigenze e bisogni fondamentali, ma non solo: si dovrà ad esempio offrire ai Drake anche attività di intrattenimento, tra spettacoli di marionette o sedute di yoga.

Il giocatore non dovrà infine dimenticarsi della protezione della propria comunità. The Hollow non è infatti un luogo pacifico e i misteriosi e aggressivi Feral non esiteranno a sferrare violenti attacchi agli insediamenti edificati con impegno e fatica.

Roki

Sviluppatore: Polygon Treehouse

Publisher: United Label

Genere: Indie / Avventura

Data di uscita: 23 Luglio

Piattaforma: Steam / GOG



Un'avventura ispirata al folklore scandinavo, Roki è una fiaba moderna arricchita da uno stile grafico suggestivo e una narrazione toccante. Tra enigmi ed esplorazione, la protagonista Tove si cimenta in un viaggio per salvare la propria famiglia. Attraversando la natura selvaggia, la giovane si imbatterà in una vasta selezione di creature fantastiche, alcune delle quali amichevoli, altre ostili.

Nel corso della sua avventura, Tove è accompagnata dal suo fidato diario, sul quale annota i propri progressi, traccia mappe di regioni inesplorate e riflette sui miti e le leggende che animano il nord Europa.

Grounded

Sviluppatore: Obsidian Entartainment

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Survival

Data di uscita: 28 Luglio

Piattaforma: Microsoft Store / Steam Early Access



Dopo essersi cimentati con le avventure spaziali di The Outer Worlds, gli sviluppatori di Obsidian Entertainment conducono i giocatori in un ambiente decisamente più convenzionale, esplorabile però da una prospettiva inedita. Protagonisti di Grounded sono infatti un gruppo di adolescenti ridotti a minute dimensioni e costretti ad affrontare cortili di periferie urbane tramutatisi improvvisamente in luoghi incredibilmente pericolosi. Tra aracnidi, coccinelle e formiche di proporzioni colossali, sopravvivere sarà l'imperativo del giocatore.

Un survival game in prima persona dalle atmosfere domestiche, pronto ad arricchire le fila delle produzioni degli Xbox Game Studios.



Il gioco approda in Game Preview su Xbox Game Pass per PC e Microsoft Store, oltre che in Early Access su Steam: per ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Grounded redatto da Gabriele Carollo.

Destroy All Humans! Remake

Sviluppatore: Black Forest Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Avventura

Data di uscita: 28 Luglio

Piattaforma: Steam / GOG



Direttamente dal lontano 2005, Destroy All Humans! ritorna sul mercato videoludico grazie alla realizzazione di un remake che punta a infondere nuova vita in questa iconica avventura intergalattica. L'alieno Crypto-137 è pronto a cercare ancora una volta di destabilizzare il governo USA e di conquistare l'umanità degli Anni Cinquanta.

Tra ironia e irriverenza, Destroy All Humans! Remake cala il giocatore nei panni di un esponente di una malvagia specie aliena, pronta a infiltrarsi tra gli esseri umani per estrarne il prezioso DNA. Se ciò non bastasse, il tutto è condito dalla possibilità di ricorrere alla telecinesi o a bizzarre armi aliene.

Fairy Tail

Sviluppatore: Gust Studios

Publisher: Koei Tecmo

Genere: JRPG

Data di uscita: 30 Luglio

Piattaforma: Steam



Il manga di Hiro Mashima non si accontenta del successo riscosso sul mercato editoriale e dell'apprezzamento raccolto dall'adattamento anime e si trasforma dunque in videogioco: dagli studi di Gust Studios prende così forma un RPG interamente dedicato a Fairy Tail. Nel titolo, gli appassionati potranno seguire le avventure di Natsu, Lucy e compagni, pronti a far conoscere la propria Gilda nell'intera Città di Magnolia.

Con ben 16 personaggi giocabili, il gioco di ruolo promette un'esperienza videoludica confezionata appositamente per gli amanti dell'immaginario nato dalle matite di Hiro Mashima.



In attesa della recensione, sulle pagine di Everyeye trovate ulteriori dettagli sull'opera nell'anteprima di Fairy Tail redatta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.