Giochi PC marzo 2021: arrivano Kingdom Hearts, Evil Genius 2 e It Takes Two

In attesa di scoprire se Kingdom Hearts 4 sarà presentato nel 2022, la primavera si apre su PC all'insegna della saga Square Enix nata da un inaspettato connubio tra gli universi di Disney e di Final Fantasy. Parallelamente al debutto di Kingdom Hearts in esclusiva su Epic Games Store, prosegue il percorso di approdo del franchise di Yakuza su PC, con Yakuza 6: Song of Life ormai in dirittura di arrivo. Tra le produzioni inedite trovano inoltre spazio It Takes Two e Balan Wonderworld, mentre non mancano all'appello nemmeno titoli strategici o intriganti indie. Di seguito, trovate dunque la nostra rassegna di nuovi giochi PC con cui dilettarsi nel marzo 2021: cosa aggiungerete alla vostra collezione?



Maquette

Sviluppatore: Graceful Decay

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Puzzle

Data di uscita: 2 Marzo

Piattaforme: Steam



Puzzle game dalla struttura ricorsiva ispirato alle opere di Escher, Maquette propone al pubblico un'interessante commistione tra comparto narrativo e risoluzione di enigmi. Edito da Annapurna Interactive, già publisher di I Am Dead e What Remains of Edith Finch, l'indie si dipana in un universo virtuale in cui le prospettive mutano in maniera costante, tra oggetti e palazzi che sembrano contestualmente immensi e minuscoli.

Al centro della vicenda pennellata da Maquette troviamo una storia d'amore segnata da difficoltà quotidiane, capaci però talvolta di mutarsi in problemi insormontabili.



Per tutti i dettagli sul concept del titolo, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Maquette redatta dal nostro Andrea Fontanesi.



Monster Jam Steel Titans 2

Sviluppatore: Rainbow Studios

Publisher: THQ Nordic

Genere: Racing Game

Data di uscita: 2 Marzo

Piattaforme: Steam / GOG / Epic Games Store



Con 38 veicoli tra i più popolari dell'intera serie, 5 mondi di gioco a tema Monster Jam e 12 stadi in cui cimentarsi in sfide al cardiopalma, Monster Jam Steel Titans 2 è pronto a far rombare i motori dei propri colossali truck monster. Il nuovo capitolo porta con sé molteplici miglioramenti pensati per la modalità carriera, le dinamiche di esplorazione e il motore fisico.

A completare il quadro, gli amanti delle sfide in compagnia troveranno diverse modalità multiplayer.



Stronghold: Warlords

Sviluppatore: FireFly Studios

Publisher: FireFly Studios

Genere: Gestionale

Data di uscita: 9 Marzo

Piattaforme: Steam / GOG



La serie gestionale fa ritorno su PC con un nuovo titolo che conduce i giocatori tra gli scenari di un Estremo Oriente antico e lontano. Alla guida di Samurai, orde mongole e soldati imperiali, Stronghold: Warlords sfida il pubblico ad assediare colossali fortezze tra Cina e Giappone, sfruttando incredibili macchine d'assedio alimentate a polvere da sparo. Per la prima volta nella storia della saga, sarà inoltre possibile reclutare, migliorare e comandare sul campo di battaglia Signori della Guerra guidati dall'IA.

L'offerta contenutistica del gestionale bellico per PC si compone di 31 missioni della campagna, scontri e battaglie nelle modalità multigiocatore e costruzione.



Mundaun

Sviluppatore: Hidden Fields

Publisher: MWM Interactive

Genere: Horror

Data di uscita: 16 Marzo

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Tra valli alpine dipinte con un'estetica in scala di grigi, trova spazio il paese di Mundaun. Qui, il protagonista dell'indie firmato da Hidden Fields ha trascorso l'infanzia in compagnia del nonno. La morte di quest'ultimo spingerà il giovane a farvi improvvisamente ritorno, solo per scoprire che qualcosa di oscuro è all'opera nella regione. I paesani sono infatti braccati da una forza oscura, con la quale il giocatore si ritroverà a fare i conti in un'avventura a tinte horror.

Tra declivi erbose e picchi innevati, qualcosa di inquietante segue i passi del protagonista. Tra NPC ostili e inquietanti misteri che vedono fondersi mito e realtà, procedere con cautela sarà essenziale per sopravvivere: maggiore sarà la paura che ci attanaglia, più lenti saranno infatti i nostri passi.



Minute of Island

Sviluppatore: Studio Fizbin

Publisher: Mixtvision

Genere: Platform

Data di uscita: 18 Marzo

Piattaforme: Steam / GOG



I giganti hanno abitato per anni un arcipelago sperduto tra i mari. In seguito, tuttavia, questa misteriosa civiltà ha abbandonato l'area, lasciandosi alle spalle solamente insoliti macchinari apparentemente dotati di vita propria. Per preservarne il funzionamento è però necessaria una costante manutenzione: del resto, un'antica leggenda narra che la loro disattivazione porterebbe una terribile sciagura ad abbattersi sulle isole. Per questa ragione, la piccola meccanica Mo dedica le proprie energie a questi reperti millenari, ma un dubbio le si insinua sempre più spesso nella mente: è davvero questa la vita che desidera?

Enigmi, scenari suggestivi e una storia emozionante si fondono in Minute of Islands, platform che condurrà i giocatori nelle profondità di un arcipelago un tempo calcato dai giganti.



Overcooked! All You Can Eat

Sviluppatore: Team17 Digital; Ghost Town Games

Publisher: Team17

Genere: Party Game

Data di uscita: 23 Marzo

Piattaforme: Steam



Le follie ai fornelli di Overcook e Overcooked 2 ritornano sul mercato videoludico in una ricca raccolta che include anche tutti i relativi DLC. Tra nuovi chef, livelli aggiuntivi e sempre più improbabili missioni impossibili ai fornelli, la produzione culinaria di Team17 raggiunge anche il mondo PC in una nuova e prelibata edizione.

Impossibile per la serie rinunciare alla modalità multigiocatore, con Overcooked! All You Can Eat che punta ad introdurre anche il multiplayer cross-platform. Per usufruire della funzione, tuttavia, sarà necessario attendere un apposito update post-lancio.



Yakuza 6: The Song of Life

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Azione

Data di uscita: 25 Marzo

Piattaforme: Microsoft Store



Approda su PC l'ultima avventura del Drago di Dojima. Ambientato tre anni dopo gli avvenimenti di Yakuza 5, Yakuza 6: The Song of Life vede Kazuma Kiryu cercare ancora una volta di inseguire il sogno di una vita tranquilla. Tuttavia, il destino sembra volere diversamente. A gettare scompiglio nell'esistenza del protagonista è la notizia che Haruka è stata vittima di un incidente ed è ora in coma. Per proteggerne il figlio Haruto, rimasto solo, Kiryu lo porterà con sé ad Hiroshima, ma nella città li attende un nuovo universo dominato dalla criminalità organizzata nipponica.

Buone notizie per i videogiocatori in possesso di un abbonamento attivo al servizio Microsoft, con Yakuza 6: The Song of Life che sarà incluso sin dal Day One nel catalogo Xbox Game Pass su console e PC.



In attesa dell'arrivo del titolo su PC, sulle pagine di Everyeye è ovviamente disponibile la recensione di Yakuza 6: The Song of Life.



Balan Wonderworld

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 26 Marzo

Piattaforme: Steam



Emma e Leo sono due giovani promesse dello spettacolo, il cui destino sarà tuttavia turbato dall'improvviso ingresso nel regno di Wonderworld. Nel seguire l'enigmatico maestro Balan, i due giovani si ritroveranno infatti in un mondo in cui realtà, desideri e sentimenti generano una dimensione fantastica dalla quale non sarà semplice fuggire. L'unica soluzione possibile è armarsi della propria collezione di ben 80 costumi di scena, per sfruttarne i poteri e proseguire nell'avanzata, livello dopo livello.

In parte titolo d'azione e in parte platform, Balan Wonderworld nasce da una nuova unione delle menti creative di Yuji Naka e Naoto Oshima, creatori di Sonic.



Per tutte le informazioni sulla produzione Square Enix, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Balan Wonderworld redatto dal nostro Antonello "Kiirito" Bello.



It Takes Two

Sviluppatore: Hazelight

Publisher: Electronic Arts

Genere: Platform

Data di uscita: 26 Marzo

Piattaforme: Steam



Dopo l'apprezzato A Way Out, Josef Fares torna a proporre una nuova epopea esclusivamente cooperativa: It Takes Two. Protagonisti della vicenda sono Cody e May, marito e moglie la cui storia d'amore è ormai in crisi profonda. Nel tentativo di salvare il matrimonio e ridestare i sentimenti di un tempo, i due finiranno per ritrovarsi trasformati in bambole e catapultati in un universo fantastico. L'unico modo per fare ritorno alla realtà è spingere i due protagonisti a collaborare, in un'avventura da vivere necessariamente in compagnia.

In sintonia con la natura della produzione, EA mette a disposizione uno speciale Pass Amici con ogni copia del gioco. Grazie a quest'ultimo, è possibile invitare un amico ad unirsi alla propria partita in maniera completamente gratuita.



In attesa di poter vestire i panni di Cody e May, vi segnaliamo il recente provato di It Takes Two redatto dal nostro Alessandro Bruni.



Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Action RPG

Data di uscita: 30 Marzo

Piattaforme: Epic Games Store



Per la prima volta in assoluto, la saga di Kingdom Hearts raggiunge i lidi dell'universo PC. Coloro che desiderano compiere i

primi passi in direzione del Reame di Cuori dovranno avviare il proprio viaggio con Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix. La raccolta include infatti i primi 6 capitoli della serie Square Enix, in versione rimasterizzata HD. Lo strumento perfetto per impugnare il Keyblade per la prima volta e scoprire l'indimenticabile epopea di Sora, Paperino e Pippo, attraverso miriadi di mondi Disney e con special guest molti dei personaggi dell'immaginario di Final Fantasy.

Nello specifico, la raccolta include Kingdom Hearts Final Mix; Kingdom Hearts Re:Chain of Memories; Kingdom Hearts 358/2 Days (solo filmati rimasterizzati in HD); Kingdom Hearts II Final Mix; Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix; Kingdom Hearts Re:coded (solo filmati rimasterizzati in HD).



Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Action RPG

Data di uscita: 30 Marzo

Piattaforme: Epic Games Store



Dopo aver scoperto e approfondito le origini dell'universo di Kingdom Hearts nella prima grande raccolta realizzata da Square Enix, il viaggio videoludico può proseguire in Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. La produzione si qualifica come una seconda raccolta che funge da ponte in direzione del capitolo conclusivo della saga del Dark Seeker.

Al suo interno, troviamo tre titoli: Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD (rimasterizzato in full HD); Kingdom Hearts ? Back Cover (film); Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A fragmentary passage.



Kingdom Hearts 3 + Re Mind DLC

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Action RPG

Data di uscita: 30 Marzo

Piattaforme: Epic Games Store



Il capitolo conclusivo della saga del Dark Seeker vede tornare in azione il trio composto da Sora, Pippo e Paperino. L'Eroe del Keyblade è pronto ancora una volta a cimentarsi in un viaggio interplanetario, attraverso una molteplicità di mondi ispirati ai classici Disney più contemporanei. Dalle nevi di Frozen ai giocattoli di Toy Story, passando per la San Fransokyo di Big Hero 6 e le acque cristalline de I Pirati dei Caraibi. A disposizione del giocatore, una rassegna di Keyblade e abilità particolarmente spettacolari, per un combat system mai così dinamico e scenico nella saga.

Kingdom Hearts 3 arriva su PC portando con sé anche il DLC narrativo Re: Mind, che amplia la sessione finale della produzione, offrendo una prospettiva inedita sulle vicende che vedono protagonista Kairi.



Per tutti i dettagli sull'avventura targata Square Enix, vi rimandiamo alla recensione di Kingdom Hearts 3 redatta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Kingdom Hearts Melody of Memory

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Rhythm Game

Data di uscita: 30 Marzo

Piattaforme: Epic Games Store



Ultima iterazione della saga del Reame dei Cuori, Kingdom Hearts: Melody of Memory conduce per la prima volta la serie Square Enix nell'universo dei rhythm game. Attraverso un catalogo di oltre 140 canzoni tratte da ogni capitolo delle avventure di Sora, Pippo e Paperino, il titolo ripercorre l'intera storia della monumentale saga. Questa volta, tuttavia, il punto di vista è quello di Kairi, per una prospettiva inedita sugli eventi cruciali della missione del'Eroe del Keyblade. All'appello non mancano peraltro nemmeno contenuti narrativi inediti legati agli avvenimenti di Kingdom Hearts III.

Da Birth By Sleep a Chain of Memories e ogni altro episodio della saga, Melody of Memory sfida i giocatori a contrastare Heartless, pericolosi avversari e persino temibili boss a ritmo di musica.



Per tutte le informazioni sulla produzione legata alla saga del Reame di Cuori, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Kingdom Hearts: Melody of Memory a cura di Antonello "Kirito" Bello.



Evil Genius 2: World Domination

Sviluppatore: Rebellion

Publisher: Rebellion

Genere: Gestionale

Data di uscita: 30 Marzo

Piattaforme: Steam



Sequel del celebre Evil Genius del 2004, il nuovo gestionale di Rebellion invita i giocatori a vestire i panni di un supercriminale. Con toni ironici e scanzonati, Evil Genius 2: World Domination declina in chiave gestionale il mai troppo abusato tema della conquista del mondo. Dopo aver apposto il proprio marchio su di un'isoletta, il primo compito di ogni aspirante dominatore del globo sarà quello di edificare un covo all'altezza delle proprie aspirazioni.

Seguiranno molteplici attività legate alla gestione di un vero e proprio impero criminale. Reclutare potenti sottoposti, tenere lontane le forze dell'ordine e dare forma a surreali piani diabolici rappresenteranno il fulcro dell'esperienza.



Narita Boy

Sviluppatore: Studio Koba

Publisher: Team17

Genere: Action RPG

Data di uscita: 30 Marzo

Piattaforme: Steam



Direttamente dalla Spagna, arriva un indie alquanto peculiare, che punta ad offrire un mix di azione, pixel art, animazione 2D tradizionale, atmosfere Anni Ottanta e un tocco di modernità. Nel mondo di Narita Boy, un omonimo videogioco domina le classifiche di tutto il mondo, mentre la console Narita One è in ogni casa. Dietro al titolo, tuttavia, sembra celarsi un mistero alquanto peculiare, che coinvolge sviluppatori la cui memoria è stata cancellata e codici binari in grado di interfacciarsi con la realtà.

Omaggio a produzioni del passato quali Castlevania, Another World e Double Dragon, l'Action RPG vede i giocatori esplorare il Rame Digitale, luogo popolato di NPC e atmosfere ispirate al retrofuturismo. Per affrontare le innumerevoli minacce che lo attendono -boss inclusi - il protagonista potrà contare su di una Tehnosword, con la quale assestare fendenti e scatenare abilità speciali.