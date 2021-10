Nuovi giochi PC: novembre è il mese di Forza Horizon 5 e Football Manager

Nelle prossime quattro settimane, l'universo PC accoglierà molte delle grandi produzioni attese a novembre su console. Dall'attesissimo Forza Horizon 5 ai campi da gioco di Football Manager 2022, passando per Call of Duty: Vanguard e Battlefield 2042, i giocatori non saranno certamente orfani di produzioni inedite. Da non dimenticare poi il debutto della GTA The Trilogy: The Definitive Edition, che porta a risorgere dal passato GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas. Quali sentieri videoludici calcherete nel prossimo futuro? Per aiutarvi nella scelta, ecco la nostra rassegna di nuovi giochi PC in arrivo a novembre 2021!

Giants Uprising

Sviluppatore: VARSAV Game Studios

Publisher: VARSAV Game Studios

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 2 Novembre

Piattaforme: Steam



Acton Adventure ambientato in un universo fantasy dalle atmosfere medioevali, Giants Uprising vede i giocatori vestire i panni di un gigante in cerca di vendetta. Con gli esseri umani che hanno da tempo assoggettato la sua stirpe, quest'ultimo è stato infatti ridotto in schiavitù per anni. Esattamente come i suoi simili, è stato sfruttato per lavori di fatica o come arma vivente, da uomini in cerca di sempre più potere.

Affiancato ad un ex schiavo umano, il titanico protagonista dovrà abbattere la propria furia sui suoi ex dominatori.



Unpacking

Sviluppatore: Witch Beam

Publisher: Humble Games

Genere: Puzzle Game

Data di uscita: 2 Novembre

Piattaforme: Steam / GOG



Una donna realizza otto traslochi nel corso della sua vita: non sappiamo chi sia, ma possiamo seguirne la storia organizzando ogni volta la sua nuova abitazione. Con Unpacking, i giocatori si troveranno a svuotare scatoloni, in un processo che richiederà di risolvere puzzle e contemporaneamente arredare casa.

I giocatori in possesso di un abbonamento Xbox Game Pass potranno rilassarsi con Unpacking senza alcun costo aggiuntivo, grazie alla sua inclusione nel catalogo del servizio.



Bloodshore

Sviluppatore: Wales Interactive, Good Gate Media, Wayout Pictures, Posterity Entertainment

Publisher: Wales Interactive

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita: 3 Novembre

Piattaforme: Steam



Nick è un attore ormai dimenticato dal pubblico, desideroso di cambiare completamente la sua vita. Per riuscirci però, ha bisogno di una grande somma di denaro, che ha deciso di conquistare prendendo parte a Kill/Stream, un folle reality show che mette in scena una battle royale tra esseri umani. Protagonisti della trasmissione sono streamer, personaggi dello spettacolo e condannati a morte; chi si aggiudicherà la vittoria in Bloodhsore?

Il peculiare incipit narrativo concepito da Wales Interactive prende forma in un film interattivo della durata di circa otto ore. Nel corso dell'esperienza, ogni scelta avrà un impatto sull'evolversi della trama, che potrà concludersi con epiloghi differenti.



Call of Duty: Vanguard

Sviluppatore: Sledgehammer Games

Publisher: Activision

Genere: Shooter

Data di uscita: 5 Novembre

Piattaforme: Battle.net



Gli appassionati di sparatutto in prima persona potranno tornare a imbracciare le armi virtuali in Call of Duty: Vanguard. Lo shooter Activision condurrà in particolare la community tra gli scenari bellici della Seconda Guerra Mondiale, per scoprire le vicende che hanno condotto alla nascita della Task Force 1. Dai fronti orientali e occidentali dell'Europa, i combattenti raggiungeranno anche i campi di battaglia del Nord Africa, senza dimenticare gli strategici mari del Pacifico.

Accanto alla Campagna principale, il nuovo Call of Duty propone molteplici opzioni di gioco multiplayer e l'ormai onnipresente modalità Zombie. Ad arricchire l'esperienza, ci penserà inoltre l'integrazione con il battle royale Call of Duty: Warzone, già sperimentata da Activision con il precedente Call of Duty: Cold War.



In attesa di poter testare il nuovo FPS di Sledgehammer Games, sulle pagine di Everyeye trovate il dettagliato provato di Call of Duty: Vanguard redatto dal nostro Alessandro Bruni.



Disney Classic Games Collection

Sviluppatore: Digital Eclipse

Publisher: Nighthawk Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita: 9 Novembre

Piattaforme: Steam / GOG



I videogiocatori amanti del mondo Disney e legati da una forte nostalgia all'epoca 16-bit possono appuntarsi sul calendario la pubblicazione di Diney Classic Games Collection. La raccolta racchiude infatti in un'unica produzione tutte le versioni console delle trasposizioni videoludiche di Aladdin, Il Re Leone e Il Libro della Giungla. Per facilitare la fruizione dei titoli dell'epoca SNES e non solo, il team di sviluppo ha provveduto a introdurre alcune utili "scorciatoie". Con la modalità Rewind, ad esempio, sarà possibile ritentare un passaggio errato senza ricominciare il livello dall'inizio.

I giocatori che hanno acquistato la precedente edizione della raccolta, limitata a Il Re Leone e Aladdin, possono procedere all'upgrade tramite l'acquisto dell'apposito DLC The Jungle Book and MORE Aladdin Pack.



Blue Reflection: Second Light

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: JRPG

Data di uscita: 9 Novembre

Piattaforme: Steam



Quattro giovani studentesse sono imprigionate in un mondo misterioso, dominato da un'eterna estate. Al suo interno, soltanto un edificio scolastico abbandonato, circondato da un mare infinito. Qui, la protagonista Ao Hoshizaki è l'ultima arrivata, ma le sue condizioni sono le stesse delle sue tre compagne: priva di ricordi della sua vita, rammenta soltanto il suo nome.

Con l'apparizione di un sentiero sulle acque sterminate, il gruppo si avventura alla ricerca di indizi sul proprio passato. Quando pericolose creature cercheranno di bloccare loro la strada, le giovani si ritroveranno in possesso di potenti abilità magiche, da sfruttare in scontri in tempo reale.



Per maggiori dettagli sul JRPG, sulle nostre pagine trovate una ricca intervista al team di Blue Reflection: Second Light, condotta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Football Manager 2022

Sviluppatore: Sports Interactive

Publisher: SEGA

Genere: Gestionale

Data di uscita: 9 Novembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Se siete ansiosi di testare le vostre capacità come allenatori di calcio, Football Manager 2022 vi offre tutti gli strumenti per mettervi alla prova. Con ben 123 campionati tra cui scegliere e una selezione di addirittura 500.000 giocatori reali da selezionare per la propria rosa, il titolo Sports Interactive mira a offrire un'enorme libertà di scelta per strutturare la propria esperienza calcistica ideale.

Ad arricchire il livello di realismo, ci penseranno inoltre i molteplici dietro le quinte di una società calcistica. I giocatori non dovranno infatti occuparsi soltanto degli allenamenti o della definizione della formazione e delle tattiche per ogni partita. Per soddisfare dirigenti e tifosi sarà invece necessario gestire al meglio anche il calciomercato e creare un team di collaboratori affiatato.



Prima di selezionare la vostra rosa di calciatori, potete consultare il provato di Football Manager 2022 presente sulle pagine di Everyeye: vi ricoridamo infatti che la Redazione ha avuto modo di testare il gioco in esclusiva italiana.



Forza Horizon 5

Sviluppatore: Playground Games

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Racing Game

Data di uscita: 9 Novembre

Piattaforme: Steam / Windows Store



Gli spettacolari scenari del Messico attendono gli amanti dell'avventura e delle quattro ruote. Attesissimo dagli appassionati di racing game, Forza Horizon 5 punta a proporre nuove vette per la serie di Playground Games, grazie ad una selezione di centinaia di veicoli e un'ambientazione carica di fascino. Da rovine di antiche civiltà precolombiane alle moderne metropoli del Centro America, il viaggio open world nel titolo consentirà di raggiungere canyon, giungle, deserti, spiagge e vulcani dalle vette innevate. A rendere l'esperienza ancora più ricca, ci penseranno inoltre le tempeste di sabbia e i temporali tropicali scatenati dal meteo dinamico del titolo. Ambiziosa anche sul fronte contenutistico, l'esclusiva verdecrociata offre una Campagna principale, modalità di gioco multiplayer, ampie personalizzazioni e un ricco programma di eventi speciali.

Anche su PC, esattamente come su console, gli abbonati al servizio Xbox Game Pass potranno mettersi al volante di Forza Horizon 5 senza alcun costo aggiuntivo.



Prima di premere il pedale sull'acceleratore, potete dirigere il volante in direzione del provato di Forza Horizon 5 presente sulle pagine di Everyeye e firmato dal nostro Francesco Fossetti.



Jurassic World Evolution 2

Sviluppatore: Frontier Developments

Publisher: Frontier Developments

Genere: Gestionale

Data di uscita: 9 Novembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Dopo Jurassic World Evolution, torna la serie gestionale a tema giurassico di Frontier Developments. I giocatori amanti dell'immaginario di Jurassic Park possono dunque prepararsi ad allestire un nuovo parco divertimenti pronto ad ospitare oltre 70 creature preistoriche, inclusi volatili e colossali abitanti degli abissi. Assumendo scienziati e sviluppando le ricerche relative alla bioingegneria, potremo progressivamente allestire nuove attrazioni per i visitatori del parco, ansiosi di scoprire il remoto passato della Terra.

Ad arricchire il gestionale, Jurassic World Evolution 2 include anche una modalità Storia, collocata alcuni anni dopo gli eventi della pellicola Jurassic World: Il Regno Distrutto. All'interno di quest'ultima, gli interpreti originali tornano nei panni di doppiatori.



Prima di allestire il vostro parco divertimenti, potete apprendere i segreti della bioingegneria nel provato di Jurassic World Evolution 2, firmato dal nostro Daniele D'Orefice.



Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition

Sviluppatore: Rockstar Games

Publisher: Take-Two Interactive

Genere: Azione

Data di uscita: 11 Novembre

Piattaforme: Rockstar Launcher



GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas tornano a calcare l'universo videoludico con i loro iconici universi criminali. Grazie alla nuova raccolta firmata da Rockstar Games, le strade di Liberty City, Vice City e San Andreas tornano a splendere con un comparto tecnico e grafico aggiornato. Tra le migliorie apportate, troviamo un nuovo sistema di illuminazione, texture in alta definizione, scenari migliorati e controlli aggiornati utilizzando GTA V come punto di riferimento.

Con le versioni definitive delle tre opere Rockstar, i giocatori di GTA The Trilogy: The Definitive Edition tornano a scoprire gli universi criminali delle città USA immaginarie di Liberty City, Vice City e San Andreas, in un'epopea che si snoda tra anni Settanta, Ottanta e Novanta.



In attesa di (ri)scoprire i tre capolavori Rockstar, sulle pagine di Everyeye trovate tutti i dettagli su novità e gameplay nella ricca anteprima di Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, a cura del nostro Alessandro Bruni.



The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Sviluppatore: Bethesda

Publisher: Bethesda

Genere: GDR

Data di uscita: 11 Novembre

Piattaforme: Bethesda.net



The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition arriva sul mercato con il compito di festeggiare il decimo anniversario dell'iconico GDR di casa Bethesda. Per l'occasione, questa speciale raccolta celebrativa proporrà tutti i contenuti già inclusi in The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, comprensivi anche dei tre DLC Dragonborn, Dawnguard ed Heartfire.

I creativi che hanno contribuito negli anni al Contributor Club potranno vedere inclusi in questa riedizione oltre 500 elementi inediti, tra missioni, boss, magie, armi e molto altro.



Sherlock Holmes Chapter One

Sviluppatore: Frogwares

Publisher: Frogwares

Genere: Avventura

Data di uscita: 16 Novembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Giovane, arrogante e ingenuo ribelle, Sherlock Holmes non è ancora la leggenda che il mondo intero è destinato a conoscere. Anzi, in Sherlock Holmes Chapter One, il detective è ancora privo di esperienza, ma pronto ad affrontare un'importante missione. Recatosi presso un'isola del Mediterraneo in compagnia del suo migliore amico Jon (no, non è Jon Watson), l'investigatore inglese vuole fare luce su di un mistero che avvolge il suo passato e affonda le radici nella misteriosa morte della madre.

Con una struttura open world, Sherlock Holmes Chapter One mira a lasciare ampia libertà di approccio ai giocatori, che potranno scegliere se adottare uno stile furtivo o se ricorrere invece alla forza bruta nel corso delle indagini. Confrontando prove e deposizioni, starà a noi trovare la soluzione ad ogni enigma sfruttando le risorse del Palazzo Mentale.



Per tutti i dettagli sul gameplay, vi rimandiamo a raccogliere gli indizi presenti nel provato di Sherlock Holmes Chapter One redatto dal nostro Icilio Bellanima.



Battlefield 2042

Sviluppatore: DICE

Publisher: Electronic Arts

Genere: Shooter

Data di uscita: 19 Novembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Eventi atmosferici estremi si preparano a manifestare tutta la propria potenza distruttrice nelle mappe di Battlefield 2042. Mai così ampie, queste ultime sono pronte ad accogliere sui server dello shooter in prima persona ben 128 giocatori attivi in contemporanea. Il tutto, sullo sfondo di un'ambientazione che vede i giocatori scendere in guerra in un futuro non troppo lontano dall'attuale presente.

La community dello sparatutto potrà mettersi alla prova nelle tradizionali modalità Conquista e Sfondamento, mentre i più creativi potranno optare per la modalità Battlefield Portal. Quest'ultima consente infatti di personalizzare le regole degli scontri bellici, ma anche di riesplorare contenuti tratti da Battlefield 1942, Battlefield 3 e Battlefield: Bad Company 2. A completare l'offerta di DICE, troviamo infine la modalità Hazard Zone, con la quale Battlefield 2042 reinterpreta le dinamiche multiplayer di titoli quali Escape from Tarkov.



Per approfondire le dinamiche di gioco inedite per la serie, vi rinviamo all'anteprima di Battlefield 2042: Hazard Zone redatta dal nostro Giovanni Panzano.



MXGP 2021

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game

Data di uscita: 30 Novembre

Piattaforme: Steam



I tracciati ufficiali del campionato MXGP e MX2 2021 si uniscono alle piste del passato di Ottobiano (Italia), Ernee (Francia) e Leon (Messico), per un'esperienza di motocross più ricca che mai. Anche quest'anno, la software house italiana di Milestone porta su PC la serie simulativa per gli amanti delle due ruote che non temono i sentieri sterrati. Grazie alla modalità Carriera, i piloti potranno unirsi a un team esistente o fondarne uno proprio, per poi ascendere ai vertici della MXGP partendo dalla categoria MX2.

I giocatori più creativi apprezzeranno inoltre la presenza nel gioco di un track editor, al quale si affianca anche il ritorno dell'apprezzata modalità Playground. Immancabile ovviamente la possibilità di dedicarsi alle sfide in compagnia grazie alla modalità multigiocatore di MXGP 2021.