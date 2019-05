Giochi PC: tutte le novità in uscita a giugno 2019

A giugno gli utenti PC potranno gustarsi una serie di giochi molto interessanti provenienti dal mondo console. Se da un lato assisteremo all'arrivo di Octopath Traveler, l'ottimo Jrpg di Square Enix che omaggia i Jrpg 16-bit senza rinunciare alla modernità, dall'altro vedremo il ritorno di Quantic Dream con il porting di Heavy Rain, senza dimenticare l'approdo in esclusiva su Epic Games Store del suggestivo Journey di thatgamecompany. Da tenere d'occhio anche Bloodstained: Ritual of the Night, The Sinking City e la nuova espansione di The Elder Scrolls Online intitolata Elsweyr. Di seguito, tutti i titoli previsti in uscita su Personal Computer a giugno 2019.

Warhammer: Chaosbane

Sviluppatore: Eko Software

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 4 giugno

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Ambientato nel celebre universo fantasy ideato da Games Workshop, Warhammer: Chaosbane si presenta come un Action RPG con visuale isometrica ispirato a Diablo.

Giocando da soli o in compagnia di altri tre utenti nella co-op locale o online, i giocatori possono scegliere un eroe tra quattro classi di personaggi, preparandosi ad affrontare battaglie epiche sfruttando alcuni dei manufatti più potenti del Vecchio Mondo. Nell'attesa che il titolo debutti su PC il 4 giugno, per saperne di più sul gioco potete leggere il nostro provato di Warhammer: Chaosbane.

The Elder Scrolls Online: Elsweyr

Sviluppatore: Zenimax Online Studios

Publisher: Bethesda

Genere: MMORPG

Data di uscita prevista: 4 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima di Elsweyr, la nuova espansione di The Elder Scrolls Online in arrivo su PC il 4 giugno promette tante novità per i giocatori del famoso MMORPG di Bethesda ambientato nell'universo di TES.

Oltre a includere l'omonima regione dei Kajiit con nuove missioni e sfide da portare a termine, Elsweyr introduce per la prima volta i draghi e la classe del negromante, offrendo agli utenti nuovi stili di gioco e una nuova storyline dai toni ancora più epici.

Assassin's Creed Odyssey - Il Destino di Atlantide: Il Tormento di Ade

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 4 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 24,99 euro



Dopo averci portato letteralmente nell'Oltretomba con il primo episodio dell'espansione, Ubisoft si prepara a lanciare il secondo capitolo de Il Destino di Atlantide, il nuovo trittico di DLC previsto in arrivo su Assassin's Creed Odyssey che già ha saputo soddisfare le nostre aspettative con I Campi Elisi.

Intitolato "Il Tormento di Ade", questo nuovo capitolo sarà pubblicato anche su PC il 4 giugno, e sarà disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti che hanno acquistato il Season Pass.

MotoGP 19

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Simulatore di guida

Data di uscita prevista: 6 giugno

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Con MotoGP 19 potremo prendere parte alla stagione 2019 dell'omonimo campionato, scegliendo se affontare da subito i fuoriclasse della MotoGP o se vestire i panni di un giovane pilota pronto a fare carriera. Gli sviluppatori promettono un livello di sfida ancora più alto rispetto ai predecenti capitoli, un'esperienza multiplayer più fluida e un maggior numero di contenuti single player. Il gioco è previsto in uscita il 6 giugno anche su PC: nell'attesa potete leggere la nostra anteprima di MotoGP 19.

Toki

Sviluppatore: Microids

Publisher: Microids

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 6 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Tempo di remake anche per Toki. Il celebre platform 2D uscito nel 1989 su Mega Drive e Amiga si prepara a tornare il 6 giugno anche su PC in una versione completamente restaurata. Per chi non lo ricordasse, Toki narra le gesta di un guerriero trasformato per sortilegio in uno scimmione, che si ritrova così ad attraversare diversi livelli pieni di ostacoli e nemici armato della capacità di "sputare" proiettili.

Il progetto ha visto il coinvolgimento dei veterani Philippe Dessoly e Pierre Adane, che come nello sviluppo delle versione per Amiga hanno ricoperto il ruolo di art director e programmatore

Journey

Sviluppatore: thatgamecompany

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 6 giugno

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 14,99 euro



A distanza di sette anni dal debutto su PlayStation 3, Journey si prepara ad arrivare anche il 6 giugno su PC in esclusiva su Epic Games Store. Il capolavoro di thatgamecompany si presenta come un'atipica avventura online, nella quale bisogna esplorare le antiche rovine di un mondo enigmatico in compagnia di altri giocatori incontrati lungo il cammino, allo scopo di raggiungere la sommità di una misteriosa montagna.

Per saperne di più sul gioco, non dimenticate di leggere la nostra recensione di Journey.

Octopath Traveler

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Jrpg

Data di uscita prevista: 7 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Dopo essersi imposta come una delle esclusive Nintendo Switch più interessanti dell'anno scorso, Octopath Traveler si prepara ad arrivare anche su PC il 7 giugno. Stiamo parlando di un Jrpg in stile 16-bit, un gioco di ruolo giapponese in costante equilibrio tra modernità e tradizione che si rivolge sia ai fan di vecchia data che ai giocatori meno avvezzi al genere.

Come vi abbiamo già raccontato nella nostra recensione di Octopath Traveler, tutti gli amanti dei Jrpg e in generale dei giochi di ruolo in stile nipponico non dovrebbero lasciarsi sfuggire il titolo targato Square Enix.

Kingdom Come Deliverance Royal Edition

Sviluppatore: Warhorse Studios

Publisher: Warhorse Studios

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 11 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Dopo il debutto avvenuto a febbraio 2018, Kingdom Come Deliverance si prepara a tornare sugli scaffali l'11 giugno con la Royal Edition, edizione che include il gioco base e tutti i DLC (gratuiti e a pagamento) pubblicati finora.

Tra i contenuti aggiuntivi presenti nel pacchetto segnaliamo Treasures of the Past, From The Ashes, The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon e Band of Bastards. Inoltre, tutti coloro che acquisteranno la Royal Edition riceveranno il DLC "A Woman's Lo" non appena sarà pubblicato.

Bloodstained Ritual of the Night

Sviluppatore: Inti Creates

Publisher: 505 Games

Genere: Metroidvania

Data di uscita prevista: 18 giugno

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Partorito dalla mente di Koji Igarashi, già produttore della serie Castlevania, Bloodstained Ritual of the Night si presenta come l'erede spirituale delle avventure della famiglia Belmont. Un metroidvania in 2.5D che nelle atmosfere, nello stile grafico e nel gameplay trae ispirazione dai precedenti capitolo della serie Konami, tra cui l'acclamato Symphony of the Night del 1997.

Finanziato con successo su Kickstarter, il titolo si appresta finalmente a debuttare anche su PC il 18 giugno. Sulle nostre pagine potete leggere il nostro provato di Bloodstained Ritual of the Night.

Heavy Rain

Sviluppatore: Quantic Dream

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 24 giugno

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 19,90 euro



Il 24 giugno sarà il turno di Heavy Rain, altra esclusiva PlayStation in arrivo anche su PC tramite Epic Games Store. Il thriller interattivo di Quantic Dream ci mette nei panni di quattro personaggi, nel tentativo di smascherare l'identità del misterioso killer dell'origami.

Come da tradizione per le avventure del team francese, lo sviluppo della storia e la vita stessa dei personaggi verranno influenzati dalle scelte del giocatore, con una grande varietà di scenari possibili. Per saperne di più sul gioco, potete dare una lettura alla nostra recensione di Heavy Rain.

The Sinking City

Sviluppatore: Frogwares

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 27 giugno

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 49,99 euro



The Sinking City si presenta come una nuova avventura horror open world ispirata ai racconti del famoso scrittore americano H.P. Lovecraft, in arrivo il 27 giugno su PC in esclusiva su Epic Games Store. Nel gioco si vestiranno i panni di Charles W. Reed, un investigatore privato che arriva nella città di Oakmont, nel Massachusetts, un luogo colpito da una maledizione oscura e insondabile.

Spetterà ai giocatori scoprire l'origine del male che si è insinuato nella città e nelle menti dei suoi abitanti. Vi lasciamo con la nostra video anteprima di The Sinking City.

F1 2019

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Codemasters

Genere: Simulatore di guida

Data di uscita prevista: 28 giugno

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Puntuale come ogni anno, la serie racing game dedicata alla Formula 1 di Codemasters si appresta a debuttare con una nuova iterazione il 28 giugno grazie a F1 2019, il videogioco ufficiale della Fia Formula One World Championship 2019. Il gioco presenta tutti i team ufficiali, i piloti e tutti i 21 circuiti della nuova stagione.

Grazie all'inclusione della F2, inoltre, i giocatori potranno cimentarsi anche nella FIA Formula 2 Championship 2018. I contenuti della F2 Championship 2019, invece, saranno disponibili tramite un update gratuito nel corso della stagione.