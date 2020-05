Giochi PC: tutte le novità in uscita a maggio 2020

Anche il calendario delle uscite videoludiche su PC, esattamente come accaduto per i giochi in arrivo a maggio su PS4 e Xbox One, è stato funestato dalle conseguenze del Coronavirus. Tra i rinvii comuni al mondo console figurano tra i tanti Sword Art Online: Alicization Lycoris o Wasteland 3. Presenti all'appello anche produzioni destinate esclusivamente al mondo PC: in tal senso possiamo ad esempio citare il posticipo di Trackmania, la cui pubblicazione è slittata a luglio 2020.



Nonostante tutto, i giochi in uscita su PC a maggio 2020 presentano comunque una certa varietà, in grado di soddisfare i fan di diversi generi videoludici: di seguito, vi riassumiamo dunque le principali novità in arrivo nel corso del mese!



Someday You'll Return



Sviluppatore: CBE Software

Publisher: CBE Software

Genere: Horror psicologico

Data di uscita: 5 maggio

Piattaforma: Steam



Quest'horror psicologico confezionato dagli autori di J.U.L.I.A: Among Stars è pronto a condurre il giocatore nei boschi della Repubblica Ceca, nel cuore della mitologia boema. Il protagonista è Daniel, padre di una giovane ragazza non nuova alle fughe da casa. Questa volta però nella scomparsa di Stela c'è qualcosa di più inquietante, che obbligherà l'uomo a fare ritorno in luoghi in cui aveva giurato di non mettere mai più piede.

Tra boschi inquietanti e atmosfere surreali, Someday You'll Return offre un'esperienza dalle forti tinte horror, che porterà a riflettere su paternità, menzogne e accettazione del passato e in cui i mostri non sono sempre ciò che ci si aspetta.



Spirit of the North

Sviluppatore: Infuse Studio

Publisher: Merge Games

Genere: Avventura

Data di uscita: 7 maggio

Piattaforma: Steam



Un'avventura completamente single player che pone i giocatori nei panni di una volpe rossa, Spirit of the North vede il protagonista spaziare tra paesaggi e ambientazioni ispirati all'affascinante Islanda. Privo di dialoghi o di narrazione esplicita, il titolo offre la possibilità di immergersi completamente in uno sfaccettato mondo digitale, alla scoperta delle sorti di un'antica civiltà e del folklore nordico.

Lungo il cammino, il destino della creatura protagonista si andrà ad intrecciare con quello di un misterioso spirito femminile in grado di tramutarsi in volpe: il Guardiano dell'aurora boreale.



Those Who Remain

Sviluppatore: Camel 101

Publisher: Wired Productions; WhisperGames

Genere: Horror psicologico

Data di uscita: 15 maggio

Piattaforma: Steam



Un'inquietante cittadina, minacciose figure che si muovono nell'ombra e l'obbligo a tutti i costi di spostarsi solamente in aree protette da una fonte luminosa sono gli ingredienti essenziali di Those Who Remain. Horror psicologico in prima persona, quest'ultimo ci pone nei panni di Edward, uomo alcolizzato e depresso, vittima della perdita di moglie e figlia.

In un'atmosfera cupa e inquietante, plasmata da un team di sole tre persone, il giocatore dovrà aguzzare l'ingegno per risolvere una serie di puzzle ambientali volti a illuminare il proprio percorso: spostarsi tra il mondo reale e una dimensione parallela e sovrannaturale sarà essenziale per affrontare con successo i rompicapi proposti dagli autori di Those Who Remain.



Maneater

Sviluppatore: Tripwire Interactive

Publisher: Tripwire Interactive

Genere: Action RPG

Data di uscita: 22 maggio

Piattaforma: Steam / Epic Games Store



Un cucciolo di squalo determinato a farsi strada tra le pericolose correnti degli abissi marini è il peculiare protagonista di cui il giocatore si ritroverà a vestire i panni all'interno di quest'insolita avventura ruolistica proposta da Tripwire Interactive. Progressivamente, tuttavia, il nostro amico pinnato si farà sempre più colossale e pericoloso, sino al punto di acquisire potenziamenti anomali e letali. Divorare altre creature marine e incauti pescatori ci renderà sempre più potenti e in grado di seminare il panico nel golfo che funge da ambientazione per Maneater.

Reso più dinamico da un alternanza giorno/notte, il setting di quello che gli autori definiscono uno "ShaRkPG" si suddivide in sette macroaree liberamente esplorabili, nel quadro di una narrazione piuttosto insolita, che assume i toni di una sorta di reality show.



Una produzione sicuramente curiosa, su cui potete scoprire ulteriori dettagli grazie all'anteprima di Maneater redatta dal nostro Alessandro Bruni.



Saints Row The Third Remastered

Sviluppatore: Volition

Publisher: Deep Silver

Genere: Azione

Data di uscita: 22 maggio

Piattaforma: Epic Games Store



Saints Row the Third ritorna su PC in una versione completa e rimasterizzata. Alle migliorie grafiche si accompagna infatti la presenza dei tre pacchetti missione e degli oltre 30 DLC pubblicati nella fase di supporto post-lancio. Il setting e la narrazione restano ovviamente quelli già visti nel titolo originale: il giocatore sarà testimone e protagonista di uno scontro senza esclusione di colpi tra i Saints e la confraternita criminale dei Syndicate.

Ad anni di distanza dalla conquista totale della città di Stilwater, l'autorità dei Saints è infatti stata messa in discussione: non può che seguirne un coacervo di scontri folli e sopra le righe, che trasformeranno l'ex metropoli di Steelport in un campo di battaglia urbano.



The Wonderful 101 Remastered

Sviluppatore: Platinum Games

Publisher: Platinum Games

Genere: Action

Data di uscita: 22 maggio

Piattaforma: Steam



Direttamente dall'epoca Wii U giunge ora anche su PC l'esclusiva Nintendo firmata da Platinum Games nel 2013. The Wonderful 101 è pronto a compiere un secondo esordio, questa volta in formato Remastered e in versione multipiattaforma. Tra invasioni aliene, bizzarri supereroi in calzamaglia, azione sfrenata e colori sgargianti, la creatura di Hideki Kamiya si presenta come una produzione ricca di stile e carica d'ironia.

Oltre a un comparto grafico rivisto, The Wonderful 101 Remastered offrirà alcuni contenuti aggiuntivi e una colonna sonora riarrangiata.



Per tutti i dettagli su questo peculiare action game, vi rimandiamo alla recensione di The Wonderful 101 redatta dal nostro Francesco Fossetti in occasione della pubblicazione del titolo su Wii U.



The Elder Scrolls Online: Greymoor



Sviluppatore: ZeniMax Online Studios

Publisher: Bethesda

Genere: MMORPG

Data di uscita: 26 maggio

Piattaforma: Bethesda.net



Con una nuova storia struttura in pubblicazioni trimestrali, The Elder Scrolls Online: Greymoor si propone di immergere i giocatori attivi nell'universo del celebre MMORPG nei gelidi panorami ammantati di neve che popolano le regioni occidentali di TES V: Skyrim. Un'ambientazione iconica, che consentirà agli appassionati di scoprire gli oscuri misteri che vi si celavano 1.000 anni prima degli eventi narrati in Skyrim. Tra neve e ghiaccio, gli intrepidi avventurieri dovranno far fronte a un esercito di vampiri, lupi mannari e streghe, nel tentativo di arrestare le creature dell'ombra e proteggere i vivi.

Avventura annuale dalle atmosfere gotiche, Greymoor offrirà un nuovo tutorial e una storia indipendente, proponendosi così come interessante porta d'ingresso nel mondo di TES Online.



Per ulteriori dettagli sulla nuova espansione, sulle pagine di Evereyeye trovate un ricco provato di Greymoor, a cura di Daniele D'Orefice.



Minecraft: Dungeons

Sviluppatore: Mojang

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Dungeon Crawler

Data di uscita: 26 maggio

Piattaforma: Windows Store



Mojang amplia ulteriormente l'universo di Minecraft con questa nuova produzione ispirata ai classici dungeon crawler. Tra atmosfere epiche e combattimenti lungo labirintiche ambientazioni colme di tesori, i giocatori dovranno farsi strada sino all'Arci-abitore, per porre fine a una malvagia minaccia. Tra oggetti e incantesimi, sarà possibile sferrare attacchi speciali, specializzarsi nel combattimento ravvicinato o adottare strategie di ingaggio dalla lunga distanza.

Ogni avventura di Minecraft Dungeons potrà essere affrontata in compagnia di amici fidati, grazie a una modalità cooperativa in locale e online aperta alla partecipazione di fino a quattro giocatori.



Shantae and the Seven Sirens

Sviluppatore: WayForward

Publisher: WayForward

Genere: Metroidvania

Data di uscita: 28 maggio

Piattaforma: Steam / GOG.com



L'eroina metà Genio e metà umana è pronta a fare ritorno nell'universo videoludico, con un nuovo capitolo del franchise esordito nell'ormai lontano 2002. Il metroidvania di WayForward si prepara a condurre i giocatori su di un atollo tropicale solo in apparenza caratterizzato da atmosfere paradisiache. Segreti ben celati e numerosi nemici, tra cui le Sette Sirene, attendono tuttavia la determinata e combattiva Shantae in questa inedita avventura.

Tra nuovi poteri, un mondo interconnesso e cutscene animate, combattimenti, esplorazione e avventura promettono di essere gli ingredienti principali della produzione.



Wildfire

Sviluppatore: Sneaky Bastards

Publisher: Humble Bundle

Genere: Stealth 2D

Data di uscita: 26 maggio

Piattaforma: Steam / GOG.com



In un mondo ricco di magia, il giocatore si ritroverà ad essere etichettato come "Strega" e per questo inseguito senza pietà dall'esercito di una malvagia Arciduchessa. Nel tentativo di guadagnarsi la libertà, aiutare altri individui in difficoltà e fare felicemente ritorno a casa, sarà necessario superare in abilità i numerosi nemici. Sfruttare in maniera intelligente i propri poteri magici è una componente essenziale di Wildfire: gli attacchi elementali possono infatti modificare l'ambiente circostante, incendiando boschi, congelando corsi d'acqua o facendo crescere erba nella quale nascondersi.

Wildfire può essere giocato completamente in singolo oppure in compagnia di un secondo giocatore, col quale combinare attacchi e incantesimi.