Giochi PC: tutte le novità in uscita a marzo 2020

La primavera è pronta a sbocciare anche sulle sponde del mercato videoludico PC, che si prepara ad un nuovo ampliamento del proprio catalogo. Dall'azione frenetica di DOOM Eternal ai nuovi contenuti per The Division 2 e Rainbow Six Siege, alcuni dei prossimi arrivi sulla piattaforma coincidono con le uscite attese su PS4 e Xbox One. A queste si affiancano anche le nuove produzioni Bandai Namco dedicate agli universi fumettistici di ONE PIECE e My Hero Academia.



Parallelamente, gli amanti di mouse e tastiera potranno beneficiare degli ultimi nati della famiglia Xbox Game Studios, tra cui Ori and The Will of the Wisps e Bleeding Edge. Non manca infine anche un'esclusiva assoluta di elevatissimo calibro: la storica saga Valve è infatti pronta a tornare con Half-Life Alyx. Immergiamoci dunque subito alla scoperta della selezione di nuovi giochi PC di marzo 2020.

Tom Clancy's The Division 2: I Generali di New York

Sviluppatore: Ubisoft Toronto

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione

Data di uscita: 3 marzo

Piattaforma: Uplay / Epic Games Store



Aaron Keener ha tradito la divisione e si è garantito il controllo dell'area di Low Manhattan. Qui è riuscito a mettere le mani su di un nuovo ceppo virale, col quale minaccia la già provata società umana. In I Generali di New York, il giocatore dovrà mettersi sulle tracce del rinnegato per impedirgli di mettere in atto il suo folle piano.

L'espansione di The Division 2 consentirà alla community di esplorare le quattro zone che compongono la nuova area di Lower Manhattan. Missioni principali e secondarie, e diverse novità nell'offerta proposta dall'endgame, attendono quindi la platea del gioco Ubisoft.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Operazione Void Edge

Sviluppatore: Ubisoft Montréal

Publisher: Ubisoft

Genere: FPS

Data di uscita: 9 marzo

Piattaforma: Uplay / Steam



Iana e Oryx, rispettivamente assalitore e difensore, andranno ad ampliare le fila degli operatori disponibili all'interno di Rainbow Six Siege. Lo sparatutto in prima persona targato Ubisoft è ormai pronto a fare il suo ingresso nella Stagione 1 dell'Anno 5, che prenderà il via proprio con la pubblicazione di Operazione Void Edge.

I nuovi contenuti saranno accompagnati da un'opera di revisione della mappa Oregon e dalla modifica di alcune meccaniche di gioco molto specifiche, con effetti che andranno ad esempio ad impattare sul sistema di generazione dei droni offerti in dotazione agli assalitori.

Ori and the Will of the Wisps

Sviluppatore: Moon Studios

Publisher: Microsoft Game Studios

Genere: Metroidvania

Data di uscita: 11 marzo

Piattaforma: Microsoft Store / Steam



Dopo il grande successo riscosso con Ori and The Blind Forest, Moon Studios invita il pubblico a fare ritorno tra le atmosfere fatate create dai propri talentuosi sviluppatori. Gli amanti dei metroidvania possono aspettarsi sequenze di fuga ardue, spettacolari ed adrenaliniche, affiancate da fasi platform, enigmi e suggestive boss fight.

Una colonna sonora capace di coinvolgere il giocatore ed una direzione artistica incredibilmente ispirata sembrano entrambe pronte a fare ritorno in Ori and the Will of the Wisps.



Per ogni dettaglio sull'esclusiva Microsoft ed in attesa della recensione, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Ori and the Will of the Wisps, a cura del nostro Francesco Fossetti.

My Hero One's Justice 2

Sviluppatore: BYKING Studios

Publisher: Bandai Namco

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 13 marzo

Piattaforma: Steam



Ritornano le peripezie di Izuku "Deku" Midoriya, aspirante eroe protagonista del celebre manga My Hero Academia. Dopo My Hero One's Justice, Bandai Namco torna a proporre al pubblico un nuovo picchiaduro 3D ispirato all'anime tratto dall'opera di Kohei Horikoshi.

Con un cast di combattenti arricchito sia sul fronte degli Hero sia sul fronte dei Villain, My Hero One's Justice 2 riprenderà il racconto delle avventure degli studenti del Liceo Yuuei esattamente dal punto in cui si era interrotto il suo predecessore.

Panzer Corps 2

Sviluppatore: Flashback Games

Publisher: Slitherine

Genere: Strategico

Data di uscita: 19 marzo

Piattaforma: Steam / GOG



Gioco strategico ambientato negli anni della Seconda Guerra Mondiale, Panzer Corps 2 offre la possibilità di guidare gli eserciti di ogni grande potenza nel teatro bellico europeo.

Accanto ad una Campagna che si dipana lungo sessanta scenari, il titolo propone un'ampia selezione di modalità multigiocatore, che includono sia opzioni per multiplayer locale sia per multiplayer online.



Per ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate un approfondito provato di Panzer Corps 2, curato da Daniele D'Orefice.

DOOM Eternal

Sviluppatore: id Software

Publisher: Bethesda

Genere: Sparatutto in prima persona

Data di uscita: 20 marzo

Piattaforma: Steam / Bethesda.net



In DOOM Eternal, il protagonista è chiamato ad imbracciare le armi per evitare la distruzione completa del genere umano. Minacciato da creature infernali, il pianeta Terra è sotto assedio e solo lo Slayer, nostro alter ego digitale, sembra essere in grado di contrastare i demoniaci avversari.

Azione, frenesia, brutalità ed adrenalina ritornano per un nuovo capitolo della serie id Software, che accanto ad una campagna single-player offre la nuova modalità multiplayer Battlemode.

DOOM 64



Sviluppatore: id Software

Publisher: Bethesda

Genere: Sparatutto in prima persona

Data di uscita: 20 marzo

Piattaforma: Steam / Bethesda.net



Offerto come bonus preordine per DOOM Eternal, DOOM 64 offre ai giocatori un'occasione per recuperare su nuove piattaforme il capitolo della saga approdato in origine su Nintendo 64.

Lo sparatutto in prima persona compie così il suo ritorno sulla scena dopo circa 25 anni dal suo esordio. Al momento, non è chiaro se DOOM 64 sarà commercializzato da Bethesda anche in maniera indipendente da DOOM Eternal.

Half-Life: Alyx

Sviluppatore: Valve

Publisher: Valve

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 23 marzo

Piattaforma: Valve Index / HTC Vive / Oculus Rift / Windows Mixed Reality



Dopo una lunghissima assenza dalla scena dell'attualità videoludica, la celebrata saga di casa Valve è pronta a fare ritorno con Half-Life: Alyx, capitolo pensato e concepito appositamente per la Realtà Virtuale.

Ambientato tra Half-Life ed Half-Life 2, il titolo pone nelle mani di Alyx Vance il destino dell'umanità, impegnata in una disperata lotta per la sopravvivenza. Da una prospettiva completamente inedita per la saga grazie all'utilizzo delle tecnologie VR, il giocatore sarà chiamato a contrastare la razza aliena dei Combine.



In attesa della recensione, sulle pagine di Everyeye è disponibile una puntuale anteprima di Half-life: Alyx, firmata dal nostro Giuseppe Arace.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Sviluppatore: Nihon Falcom / Engine Software /PH3 GmbH

Publisher: NIS America

Genere: GDR

Data di uscita: 23 marzo

Piattaforma: Steam / GOG



L'universo di Trails of Cold Steel è pronto a presentarsi al pubblico con un terzo capitolo, dedicato sia ai fan di lunga data sia a nuove leve. Per agevolare queste ultime, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III includerà un'introduzione interattiva volta a far comprendere le principali svolte narrative dei due predecessori.

Un RPG che promette di ampliare l'universo della saga con una trama coinvolgente, nuovi personaggi ed un sistema di combattimento arricchitosi nel corso degli anni.

One Piece Pirate Warriors 4

Sviluppatore: Koei Tecmo Games

Publisher: Bandai Namco

Genere: Musou

Data di uscita: 27 marzo

Piattaforma: Steam



I palazzi scolpiti nei dolciumi di Whole Cake Island e le atmosfere nipponiche del Paese di Wa attendono i giocatori in ONE PIECE: Pirate Warriors 4, nuovo musou dedicato alle avventure di Rufy, Sanji, Zoro e compagni. Stilema essenziale del genere videoludico di appartenenza, il titolo Bandai Namco/Koei Tecmo proporrà ai giocatori ondate di avversari tra i quali farsi strada.

Gli appassionati del manga/anime di Eiichiro Oda possono dunque aspettarsi frenetiche battaglie senza esclusione di colpi, in una continua concatenazione di coreografiche mosse speciali e combo devastanti.

Bleeding Edge

Sviluppatore: Ninja Theory

Publisher: Ninja Theory

Genere: Azione

Data di uscita: 24 marzo

Piattaforma: Microsoft Store / Steam



Dopo aver esplorato la psiche umana in Hellblade: Senua's Sacrifice, gli sviluppatori di Ninja Theory compiono il proprio debutto nell'universo dei giochi multiplayer. Il titolo prescelto per questa operazione è Bleeding Edge, produzione che vede fronteggiarsi online due squadre composte da quattro membri.

Gli avatar digitali proposti ai giocatori sono bizzarri combattenti artificialmente potenziati e caratterizzati da uno stile eccentrico e sopra le righe.