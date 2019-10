Giochi PC: tutte le novità in uscita a novembre 2019

Non paghi delle forti emozioni ricevute esplorando gli universi digitali di COD Modern Warfare, Ghost Recon Breakpoint e Destiny 2 Ombre dal Profondo, riemergiamo per magia dal Buco Nero che ha originato Fortnite Capitolo 2 per prepararci alle avventure che ci attendono su PC nel mese di novembre.

Nel periodo che andrà da Halloween all'inizio delle prossime festività natalizie, gli appassionati di videogiochi su PC potranno consumare allegramente i tasti del proprio mouse all'interno delle dimensioni interattive di kolossal come Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi Fallen Order, Football Manager 2020 o Need for Speed Heat. Approfondiamo allora l'argomento con il nostro immancabile riassunto sui giochi attesi al lancio su PC a novembre:

Planet Zoo

Sviluppatore: Frontier Developments

Publisher: Frontier Developments

Genere: Gestionale

Data di uscita: 1 novembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 44,99 euro



Dopo Planet Coaster e Zoo Tycoon, gli autori di Frontier Developments abbracciano ancora una volta il genere dei gestionali e ci invitano a provare Planet Zoo dopo aver fatto ritorno dal viaggio interstellare di Elite Dangerous.

Con questa "simulazione di zoo definitiva", la software house britannica diretta da David Braben darà modo ai fan del genere di costruire degli habitat realistici con lo scopo di gestire uno zoo e tutte le attività commerciale correlate. Tutto ciò, cercando di garantire un ritorno economico per i proprietari e il miglior tenore di vita per gli animali con i potenti strumenti di costruzione e di pianificazione integrati nel titolo.

Atelier Ryza

Sviluppatore: Gust

Publisher: Koei Tecmo

Genere: J-RPG

Data di uscita: 1 novembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 59,99 euro



L'ultima avventura ruolistica di Gust vede per protagonisti Lent, Tao e Klaudia, tre ragazzi che sentiranno il bisogno di placare la loro sete inesauribile di curiosità decidendo di lasciare l'agiatezza del proprio villaggio natale per imbarcarsi in un viaggio estremamente pericoloso.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout sfrutterà l'esperienza acquisita dagli sviluppatori nipponici per calarci in un contesto ludico e narrativo estremamente ricco. Rimanendo nel solco tracciato dai precedenti capitoli della serie di Atelier, il titolo offrirà delle complesse interazioni tra i personaggi principali e gli NPC, oltre a un sistema di combattimento influenzato dall'Alchimia, una disciplina che consentirà a ciascun personaggio del proprio party di evolvere i poteri specifici di ciascun eroe e di specializzarsi in attacchi e tecniche uniche.

Red Dead Redemption 2

Sviluppatore: Rockstar Games

Publisher: Rockstar Games

Genere: Azione

Data di uscita: 5 novembre

Piattaforma: Epic Games Store, Rockstar Games Launcher

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Annunciata a sorpresa a inizio ottobre, la versione PC di Red Dead Redemption 2 offrirà tutti i contenuti del capolavoro originario lanciato lo scorso anno su PlayStation 4 e Xbox One, ivi compresi gli aggiornamenti che hanno attraversato la Frontiera digitale di Red Dead Online. L'approdo su PC del kolossal che ha conteso a God of War il titolo di miglior videogioco del 2018 coinciderà con una serie di migliorie grafiche e di aggiunte contenutistiche esclusive.



Dal punto di vista strettamente grafico, RDR 2 e Red Dead Online attingeranno alle maggiori risorse computazionali dei PC per aumentare la resa degli scenari diurni e notturni attraverso un sistema di illuminazione globale più realistico, con ombre più definite e degli effetti particellari maggiormente curati. Le migliorie previste, però, coinvolgeranno anche la neve, le texture di alberi, piante, animali ed elementi dello scenario, il supporto all'HDR e la possibilità di utilizzare delle configurazioni multi-monitor con cui immergersi ulteriormente nel selvaggio West di Red Dead Redemption 2.



Se attendete con ansia l'uscita di questo progetto, vi rimandiamo alla lettura della nostra recensione di Red Dead Redemption 2 a firma di Francesco Fossetti. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un viaggio fotografico tra i panorami del West e uno speciale sui film da rivedere prima di giocare a RDR 2.

Valfaris

Sviluppatore: Steel Mantis

Publisher: Big Sugar

Genere: Azione

Data di uscita: 5 novembre

Piattaforma: Steam / GOG

Prezzo consigliato: 20,99 euro



Valfaris ci porta su di una lontana galasia per farci indossare i panni dell'impavido guerriero Therion, un antieroe che dovrà sfidare degli esseri alieni demoniaci per riportare la pace tra gli abitanti della sua enclave. Il tutto, condito da intense battaglie contro frotte di nemici e da sessioni di esplorazione pura da concludere in grande stile con delle sfide contro Boss giganteschi.

Con Valfaris, gli autori di Steel Mantis ci propongono così una nuova avventura dai toni decisamente meno horror rispetto a quanto sperimentato con l'ottimo Slain Back from Hell, ma comunque destinata a incontrare i gusti e le esigenze dei tanti cultori di titoli Run and Gun come Metal Slug e Contra.

Carrumble

Sviluppatore: 3DClouds

Publisher: 3DClouds

Genere: Party Game

Data di uscita: 6 novembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Free to Play



Dopo l'ottimo Xenon Racer, gli autori della casa di sviluppo italiana 3DClouds ci propongono Carrumble, un party game gratuito che ci chiede di partecipare a delle frenetiche gare di wrestling... con delle auto! Collocandosi a metà strada tra i giochi di guida arcade e i picchiaduro in arena, il titolo ci permetterà di indossare i panni di scapestrati piloti di auto che dovranno fare a sportellate per raggiungere la vittoria contro gli altri avversari in multiplayer.



Nel gioco, il cui approdo su Steam coinciderà con il lancio della versione free to play, troveremo un modulo per la customizzazione dei veicoli, le classifiche online suddivise per Stagioni, un frizzante comparto grafico in stile cartoonesco e un funambolico sistema di gioco che attinge a piene mani dal wrestling. Cosa chiedere di più da un party game gratuito?

Need for Speed Heat

Sviluppatore: Ghost Games

Publisher: Electronic Arts

Genere: Racing Game Arcade

Data di uscita: 8 novembre

Piattaforma: Origin

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Il prossimo capitolo della serie arcade racing a mondo aperto di Electronic Arts, che arriverà nell'importante ricorrenza del venticinquesimo anniversario della serie di Need for Speed, ci porterà a Palm City per farci partecipare alla Speedhunter Showdown, una manifestazione autorizzata in cui poter fare sfoggio delle proprie capacità alla guida.

Gli utenti del nuovo progetto di Ghost Games potranno sfrecciare per le strade di Palm City e spezzare il ritmo delle competizioni "legali" che avranno luogo di giorno con delle funamboliche sfide in notturna tra piloti che, per scalare velocemente le gerarchie dello Showdown, si daranno battaglia a suon di sportellate, a patto di riuscire a liberarsi dalla morsa delle pattuglie della polizia.



Date un'occhiata alla nostra prova di Need for Speed Heat e diteci che cosa ne pensate al riguardo.

Jumanji: Il Videogioco

Sviluppatore: Funsolve

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita: 8 novembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 34,99 euro



Jumanji: Il Videogioco ci farà indossare i panni del dottor Smolder Bravestone, di Ruby Roundhouse, di Franklin "Mouse" Finbar o del Professor Shelly Oberon con il compito di aiutarli a recuperare i leggendari gioielli di Jumanji e permettergli, così facendo, di ritrovare la via di casa. Le missioni e le sfide da affrontare, come ogni buona avventura co-op che si rispetti, premieranno il gioco di squadra e la collaborazione, tanto nella risoluzione degli enigmi ambientali quanto nelle attività legate al combattimento contro i predoni e gli animali feroci che popolano questa intricata giungla digitale.

Il progetto sviluppato da Funsolve e prodotto da Bandai Namco seguirà così le orme del franchise cinematografico omonimo e accompagnerà l'uscita di Jumanji 3 con un'avventura cooperativa che, pur con tutti i limiti di questo genere di tie-in videoludici, ambisce a regalarci delle ore di spensieratezza e di divertimento, soprattutto se vissute in compagnia dei propri amici.

The Legend of Bum-Bo

Sviluppatore: Edmund McMillen

Publisher: Edmund McMillen

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 12 novembre

Piattaforma: Steam



Con The Legend of Bum-Bo, il funambolico autore di The Binding of Isaac e Super Meat Boy, Edmund McMillen, ci catapulta in una nuova avventura roguelike piena zeppa di puzzle da risolvere e di creature deformi da abbattere.

Studiato per incontrare i gusti dei fan di lungo corso di The Binding of Isaac e di chi si avvicina solo adesso aelle bizzarre esperienze digitali di McMillen, Bum-Bo fonderà i GDR cartacei, i puzzle game e le avventure ruolistiche in un "microcosmo fognario" fatto di sfide contro mostri a dir poco improbabili.

Kingdom Under Fire 2

Sviluppatore: Blueside

Publisher: GameForge

Genere: Strategico in tempo reale / MMO

Data di uscita: 14 novembre

Piattaforma: Sito ufficiale KOF 2

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Dopo tanti anni di attesa e una sequela infinita di rinvii, gli autori di Blueside sono ormai pronti per il lancio occidentale di Kingdom Under Fire 2, il secondo capitolo di questa serie strategica in tempo reale intrisa di elementi action e ruolistici. Gli anni trascorsi dall'annuncio del progetto, e le vicissitudini accorse a questo titolo originariamente destinato ad approdare su console al lancio di PlayStation 4, non sembrano aver scalfito le ambizioni di Blueside, che difatti promette di aver compiuto dei passi in avanti significativi sia sotto il profilo ludico che puramente grafico e artistico.

Gli elementi di gameplay su cui gli sviluppatori asiatici sono intervenuti riguardano ad esempio il modulo per la gestione dei Campioni selezionabili tra le immense gerarchie digitali del proprio esercito: ciascun eroe vanterà un ventaglio di abilità, di equipaggiamenti e di tattiche abbastanza ampio da garantire all'utente una maggiore libertà nelle strategie da attuare.

Paranoia: Happines is Mandatory

Sviluppatore: Cyanide Studio

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Strategico in tempo reale / RPG

Data di uscita: 14 novembre

Piattaforma: Steam



Paranoia: Happiness is Mandatory è un GDR fantascientifico ambientato nel Complesso Alfa, l'ultimo rifugio dell'umanità. Il complesso è gestito da un'Intelligenza Artificiale che non transige sul "codice di condotta" a cui attenersi, da qui il crescente disagio di alcuni membri della comunità verso quella che, agli occhi del giocatore, potrebbe sembrare una spietata dittatura.

All'utente spetterà così l'ingrato compito di interpretare uno degli abitanti del Complesso Alfa che, dubitando della benevolenza del Computer, cercherà in tutti i modi di ottenere le informazioni necessarie a violare l'accesso al codice sorgente dell'IA per capire chi l'ha creata e quali scopi intende perseguire.

Age of Empires 2: Definitive Edition

Sviluppatore: Forgotten Empires

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Strategico in tempo reale

Data di uscita: 14 novembre

Piattaforma: Steam / Microsoft Store

Prezzo consigliato: 19,99 euro



La Definitive Edition di Age of Empires 2 vanta un comparto grafico completamente riscritto in funzione dell'introduzione di texture ad altissima risoluzione, di una nuova interfaccia grafica e della remaster della colonna sonora.

Oltre alla campagna originale e a tutti i contenuti della versione base, la riedizione di AoE 2 comprende The Last Khans, l'espansione che introduce quattro civiltà uniche e tre archi narrativi inediti per portare a 35 il conteggio totale delle civiltà di cui assumere il comando per portarle al dominio in mille anni di storia dell'umanità.

Star Wars: Jedi Fallen Order

Sviluppatore: Respawn Entertainment

Publisher: Electronic Arts

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita: 15 novembre

Piattaforma: Origin

Prezzo consigliato: 59,90 euro



La nuova avventura di EA sviluppata da Respawn, gli autori di Titanfall e del recente fenomeno battle royale Apex Legends, narrerà la storia di Cal Kestis, un giovane Padawan che, dopo essere scampato all'epurazione seguita all'Ordine 66, si darà alla fuga. Il nostro alter-ego, esiliato e costretto ad assistere alla nascita dell'Impero, dovrà imbarcarsi in un'odissea spaziale che lo condurrà a esplorare alcuni dei luoghi più iconici della serie di Guerre Stellari, dandoci però modo di scoprirne i lati più nascosti e di osservarli da un punto di vista completamente inedito.

Il titolo, rigorosamente singleplayer, sarà spinto dall'ultima versione dell'Unreal Engine 4 e offrirà un gameplay più affine ai soulslike che agli action lineari, merito di un sistema di combattimento incentrato sull'utilizzo della spada laser e sulla scoperta dei poteri della Forza da parte di Cal Kestis. Diversamente dagli altri videogiochi di Star Wars, quindi, Jedi Fallen Order non ci permetterà di scegliere "l'allineamento della Forza" ma offrirà un'esperienza narrativa legata al percorso intrapreso da Cal per abbracciare il Lato Chiaro della Forza con lo scopo di diventare un Jedi.



Per un approfondimento ulteriore sul titolo, vi rimandiamo alla nostra prova di Star Wars Jedi Fallen Order.

Terminator Resistance

Sviluppatore: Teyon

Publisher: Reef Entertainment

Genere: FPS

Data di uscita: 15 novembre

Piattaforma: Steam



Sviluppato da Teyon e prodotto da Reef Entertainment, Terminator: Resistance è uno sparatutto sci-fi da giocare solo ed esclusivamente in singleplayer. Il comparto narrativo di Resistance si smarca dagli eventi dell'ultimo film Terminator Destino Oscuro per raccontarci la storia di Jacob Rivers, un soldato della Resistenza del Pacifico che, per una ragione a lui sconosciuta, sarà braccato da Skynet con l'ordine di "terminarlo".

Cronologicamente ambientato a trent'anni di distanza dall'apocalisse nucleare scatenata dall'IA ribelle, Terminator Resistance porterà gli utenti a esplorare delle ambientazioni post-apocalittiche per stringere alleanze con i sopravvissuti e procacciare risorse con cui riuscire a sventare la minaccia rappresentata dagli esseri cibernetici di nuova concezione inviati da Skynet per "terminarci".

Narcos: Rise of the Cartels

Sviluppatore: Curve Digital

Publisher: Kuju Entertainment

Genere: Strategico a turni/Sparatutto in terza persona

Data di uscita: 19 novembre

Piattaforma: Steam



Narcos: Rise of the Cartels si ricollega alla celebre serie prodotta da Netflix e ci offre l'opportunità di rivivere gli eventi narrati dalla prima stagione del serial con protagonisti Wagner Moura (Pablo Escobar), Boyd Holbrook (Steve Murphy) e Pedro Pascal (Javier Peña).

Il gioco unisce l'esperienza offerta dagli strategici a turni e degli sparatutto in terza persona per ripercorrere gli avvenimenti della prima stagione di Narcos attraverso il punto di vista della DEA e dei narcotrafficanti al seguito di El Patrón: agli utenti spetterà così il compito di formare una squadra composta da personaggi con ruoli ben delineati, il tutto in funzione delle sfide da affrontare nelle missioni che si dipaneranno lungo il doppio arco narrativo dei trafficanti al soldo di Pablo Escobar e degli agenti della DEA.

Football Manager 2020

Sviluppatore: Sports Interactive

Publisher: SEGA

Genere: Gestionale

Data di uscita: 19 novembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,49 euro



Footbal Manager 2020 è il nuovo capitolo della serie di Sport Interactive e SEGA dedicata a tutti gli appassionati di simulazioni calcistiche incentrate sugli aspetti gestionali. Il titolo ci permetterà di lanciare la nostra carriera virtuale di allenatori e manager in 50 Paesi, scegliendo di sposare la causa di una tra le 2.500 squadre presenti in un database tanto grande da comprendere anche 500.000 veri giocatori e membri dello staff.

Con Football Manager 2020 potremo creare ed evolvere nel tempo la nostra visione tattica ideale, sfruttando a nostro vantaggio i profondi strumenti dell'interfaccia e apprezzando il nuovo motore grafico implementato dagli autori inglesi. Piccolo aneddoto: sapevate che Football Manager 2020 sarà il primo videogioco venduto all'interno di una confezione ecologica e (quasi) completamente riciclabile?

Shenmue 3

Sviluppatore: YS Net

Publisher: Deep Silver

Genere: Avventura

Data di uscita: 19 novembre

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 49,99 euro



L'ultimo capitolo dell'epico viaggio digitale intrapreso da Ryo Hazuki sta finalmente per approdare su PC. Curato da Yu Suzuki e dagli autori di YS Net con il contributo di Deep Silver e dei tanti appassionati che hanno dato credito (non solo metaforicamente) al progetto partecipando alla campagna di raccolta fondi su Kickstarter, Shenmue 3 promette di offrirci un'esperienza ludica e narrativa al pari dei capolavori del passato.

Con Shenmue 3, il team capitanato da Yu Suzuki ambisce a soddisfare i gusti degli appassionati grazie alla libertà di esplorazione degli scenari digitali, a una pletora di minigiochi, a una narrazione incalzante e a un sistema di combattimento incisivo, anche se le evidenti sbavature riscontrate dai giornalisti d'area nelle ultime demo e prove a porte chiuse evidenziano dei problemi che potrebbero riverberarsi sul tenore qualitativo dell'intera opera.



A tal proposito, vi rimandiamo alla lettura della nostra anteprima di Shenmue 3.

Asterix e Obelix XXL 3: The Crystal Menhir

Sviluppatore: Microids

Publisher: Microids

Genere: Party Game

Data di uscita: 21 novembre

Piattaforma: Steam



Con in XXL 3 The Crystal Menhi, Asterix e Obelix tornano a farsi beffe delle legioni romane in un party game "mascherato" da avventura con visuale dall'alto da affrontare dopo aver ricevuto dal druido Panoramix l'incarico di andare a caccia di un antico tesoro che, ironia della sorte, si trova sepolto proprio sotto un accampamento romano!

Il nostro compito sarà quello di acquisire questo tesoro portandoci dietro un manufatto gallico dal potere incommensurabile, ossia un misterioso menhir di cristallo da utilizzare per accedere al tesoro ancestrale nelle mani (o meglio, sotto i piedi) degli ingari romani, partecipando a sfide assurde e missioni intrise dell'ironia e della leggerezza che contraddistingue da sempre questa serie.

Sniper Ghost Warrior Contracts

Sviluppatore: CI Games

Publisher: CI Games

Genere: FPS

Data di uscita: 22 novembre

Piattaforma: Steam



Diversamente dai capitoli più recenti della saga di Sniper Ghost Warrior, l'ultimo sparatutto di CI Games non veicolerà la storia attraverso delle attività ambientate in uno scenario open world ma collocherà la storia all'interno di missioni lineari per coinvolgere maggiormente il giocatore.

Le mappe che faranno da sfondo alle nostre "fatiche cecchinesche", anche per questo, saranno più dense e consentiranno un approccio decisamente più tattico, grazie anche alla presenza di obiettivi secondari e delle condizioni meteorologiche estreme della tundra siberiana che, nelle intenzioni di CI Games, dovrebbero contribuire a elevare il tasso di rigiocabilità dell'avventura.