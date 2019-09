Giochi PC: tutte le novità in uscita a ottobre 2019

Ottobre si presenta come un mese particolarmente ricco di appuntamenti anche per i giocatori PC. Si parte con Ombre dal Profondo, la nuova espansione di Destiny 2, passando per il promettente Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, il reboot di GRID e l'ambizioso The Outer Worlds di Obsidian Entertainment, titolo che mira a ritagliarsi uno spazio tra i GDR open world più interessanti degli ultimi anni.



Da tenere d'occhio anche John Wick Hex, nuovo strategico dell'autore di Tomas Was Alone e Volume ispirato ai celebri film con protagonista Keanu Reeves. Il mese si chiude in bellezza con Call of Duty: Modern Warfare, capitolo che segna il ritorno in grande di Infinity Ward alle prese con la saga bellica di Activision. Di seguito, tutti i giochi previsti in uscita su Personal Computer a ottobre 2019.

Destiny 2: Ombre dal Profondo

Sviluppatore: Bungie

Publisher: Bungie

Genere: FPS/MMO

Data di uscita: 1 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 34,99 euro



Ombre dal Profondo è la nuova grande espansione di Destiny 2. Contrariamente a quanto avvenuto in passato, non richiederà i precedenti DLC e neppure il gioco base per poter funzionare, essendo del tutto stand-alone. Prenotandola, in ogni caso, riceverete in regalo Destiny 2 e le due espansioni La maledizione di Osiride e La mente bellica.

Ombre dal Profondo riporterà i guardiani sulla Luna e offrirà una nuova storyline con la partecipazione dell'enigmatica Eris Morn, nuove imprese, armi ed equipaggiamenti esotici da guadagnaare, oltre a un'incursione nuova di zecca. Nell'attesa, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Destiny 2: Ombre dal Profondo.

Paranoia: Happiness is Mandatory

Sviluppatore: Black Shamrock & Cyanide Studio

Publisher: Bigben Interactive

Genere: GDR

Data di uscita: 3 ottobre

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Paranoia: Happines is Mandatory è un GDR ambientato nel Complesso Alfa, l'ultimo idilliaco rifugio dell'umanità controllato dal Computer. Tutti i cittadini vivono una vita idilliaca, ma dubitare della sua benevolenza e provare ad accedere a informazioni riservate sono considerati atti di tradimento.

Il titolo vi mette a capo di una squadra di quattro Risolutori, pienamente personalizzabili nelle abilità e nelle specializzazioni, con il compito di individuare e annientare tutti i traditori. Il sistema di combattimento è di tipo tattico e prevede delle pause attive, mentre la progressione è vivacizzata da un sistema di cloni. Il gioco debutterà in esclusiva temporanea su Epic Games Store il 3 ottobre.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Sviluppatore: Ubisoft Paris

Publisher: Ubisoft

Genere: Sparatutto in terza persona

Data di uscita: 4 ottobre

Piattaforma: Epic Games Store, Uplay

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint vi riporta nuovamente nei panni dei Ghost, una squadra d'elite dell'esercito americano dedicato alle operazioni speciali dietro le linee nemiche. Stavolta, il loro compito è quello di addentrarsi nell'arcipelago d'Auroa, un enorme open world dove ha sede la Skell Technology, una società high-tech caduta nelle mani sbagliate.

Come Wildlands, anche Breakpoint pone l'accento sul gioco in cooperativa e sul miglioramento continuo di equipaggiamenti e abilità, specialmente nell'endgame, ma stavolta propone fin dal lancio anche una ricca componente competitiva chiamata Ghost War, con scontri in arene 4vs4 che sapranno appagare anche gli amanti del PvP. Il sistema di progressione è unificato, e permetterà di mantenere la personalizzazione, le abilità e le armi in tutte le attività.

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Mad Dog Games

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita: 4 ottobre

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 20,99 euro



Ghostbusters: The Video Game Remastered è la versione rimasterizzata dell'omonimo gioco lanciato per la prima volta nel 2009. Questa riedizione presenta texture in alta definizione e filmati riadattati per non sfigurare sugli schermi moderni, mentre l'esperienza di gioco e la storia sono rimasti gli stessi.

Le vicende, sceneggiate tra gli altri da Dan Aykroyd e Harold Ramis, sono ambientate dopo il secondo capitolo della saga cinematografica e vedono il celebre quartetto di acchiappafantasmi ingaggiare un quinto membro, il giocatore, in qualità di Addetto all'Equipaggiamento Sperimentale. Il titolo debutterà in esclusiva su Epic Games Store il 4 ottobre.

Trine 4: The Nightmare Prince

Sviluppatore: Frozenbyte

Publisher: Modus Games

Genere: Azione/Platform

Data di uscita: 8 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Dopo un terzo capitolo con idee interessanti ma non del tutto riuscite, i ragazzi di Frozenbyte ci riprovano con Trine 4: The Nightmare Prince. I tre celebri eroi della serie - il mago Amadeus, il cavaliere Pontius e la ladra Zoya - sono tornati in missione per recuperare il tormentato principe Selius prima che il mondo venga inghiottito dalle tenebre, in un'avventura da fiaba messa in scena con uno stile 2.5D.

Gli elementi fondanti della serie sono rimasti intatti: anche Trine 4 spinge i giocatori ad affrontare l'avventura in coopertiva, sfruttando le differenti abilità degli eroi per risolvere gli enigmi ambientali basati sulla fisica, e per liberarsi dell'orda di nemici che intralcia il loro cammino.

John Wick Hex

Sviluppatore: Mike Bithell

Publisher: Good Shepherd Entertainment

Genere: Strategico

Data di uscita: 8 ottobre

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 15,99 euro



Il nuovo gioco dedicato a John Wick è uno strategico realizzato da Mike Bithell, lo stesso autore dietro Thomas Was Alone e Volume. John Wick Hex unisce un sistema di combattimento tattico con il ritmo frenetico e spettacolare dei film interpretati da Keanu Reeves, combinando strategia e azione. Progredendo attraverso la campagna principale (dotata di una trama originale creata appositamente per il gioco) potrete sbloccare nuove armi, nuovi outfit e nuove ambientazioni.

Ogni arma cambia le tattiche da adottare e il modo in cui vi giocherete. Le munizioni non sono infinite e vengono simulate in maniera realistica, con la necessità di ricaricare al momento giusto e sfruttare al massimo le armi raccolte sul campo. Per saperne di più sul titolo, potete leggere la nostra anteprima di John Wick Hex.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Sviluppatore: Playtonic Games

Publisher: Team17

Genere: Platform

Data di uscita: 8 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Il team Playtonic torna con un nuovo capitolo della serie Yooka-Layle. The Imppossibile Lair si discosta dal precedente offrendo una commistione di livelli 2,5D e un'area di gioco, l'Oltremondo, completamente in 3D. Il compito della coppia di eroi è quello di sventare l'ennesimo piano del malvagio Capital B, stavolta intenzionato a utilizzare il dispositivo chiamato "Mente collettiva" per schiavizzare un intero regno di api.

L'Oltremondo non rappresenta solo un luogo dal quale accedere ai livelli, bensì un'esperienza di gioco a sé stante, ricca di enigmi e segreti da scoprire. Attraverso i suoi pulsanti, inoltre, è possibile alterare del tutto lo stato dei mondi del gioco, per una sfida sempre fresca e via via più impegnativa.

Deliver Us the Moon

Sviluppatore: KeokeN Interactive

Publisher: Wired Productions

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita: 8 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Dopo il debutto in accesso anticipato, la versione completa di Deliver us the Moon si prepara ad arrivare su Steam l'8 ottobre. In un futuro apocalittico in cui le rirorse naturali della Terra si sono esaurite, le potenze globali crearono la World Space Agency e trovarono una nuova promettente fonte di energia sulla Luna.

L'agenzia colonizzò il satellite e condusse le sue operazioni, almeno fino alla fatidica notte in cui tutte le comunicazioni con la Terra si interruppero. Anni dopo, il giocatore assumerà il ruolo dell'ultimo astronauta della Terra con la missione di investigare sul misterioso accaduto, in quelle che si presenta come un'avventura sci-fi dalle tinte survival.

Indivisible

Sviluppatore: Lab Zero

Publisher: 505 Games

Genere: Action/Platform/RPG

Data di uscita: 8 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Indivisible è un platform RPG action con animazioni e paesaggi disegnati a mano da Lab Zero, il team dietro Skullgirls. Ambientato in un enorme mondo fantastico, il gioco racconta la storia di Ajna, una ragazza impavida e ribelle che parte alla ricerca di un modo per salvare il mondo di Loka.

Il titolo offre decine di personaggi giocabili, ispirati, come lo stesso mondo di gioco, a diverse culture e mitologie. Durante il suo viaggio, Ajna incontrerà più di 20 "Incarnazioni", vale a dire persone che può assorbire ed evocare per farli combattere al suo fianco. La formula di gioco, dal canto suo, è descritta dagli sviluppatori come facile da imparare, ma difficile da padroneggiare.

GRID

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Codemasters

Genere: Gioco di guida

Data di uscita: 11 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 54,99 euro



La celebre serie racing di Codemasters torna su PC con un nuovo reboot. GRID accompagna i piloti virtuali sulle strade e i circuiti più celebri del mondo, situati in quattro differenti continenti. L'ampio parco auto è organizzato in differenti categorie: GT, Touring, Stock, Muscle, Super-Modified.

Le tipologie di gare, invece, sono suddivise in Circuit, Street Racing, Ovals, Hot Laps, Point-to-Point e World Time Attack. GRID si preannuncia come un'esperienza automobilistica completa, con un sistema di guida spiccatamente arcade. Per saperne di più sul gioco nell'attesa della sua uscita, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di GRID.

Travis Strikes Again: No More Heroes - Complete Edition

Sviluppatore: Grasshopper Manufacture

Publisher: Marvelous

Genere: Azione

Data di uscita: 17 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 33,99 euro



Travis Strikes Again: No More Heroes è in arrivo anche su PC il 17 ottobre. Mentre si sta godendo la vita nella sua roulotte nel profondo Sud, Travis riceve la visita di Badman, intenzionato a vendicare la figlia Bad Girl. Lo scontro, tuttavia, viene improvvisamente interrotto quando i due vengono risucchiati nella console Death Drive Mk II. Il pretesto perfetto per imbastire un'esperienza cooperativa che accompagna i giocatori attraverso tanti giochi differenti tra loro, ognuno di essi con un boss di fine livello da affrontare.

La Complete Edition include anche i due contenuti scaricabili lanciati dopo l'uscita originaria del titolo su Switch, vale a dire #1 Black Dandelion" e "#2 Bubblegum Fatale". Già che ci siete, leggete la recensione di Travis Strikes Again: No More Heroes per Switch.

Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 18 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Il 18 ottobre sarà anche il turno di Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition, raccolta che include Digimon Story: Cyber Sleuth e Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory, i due episodi della serie sviluppati da Media.Vision e pubblicati fino a questo momento solo su PlayStation 4 e PlayStation Vita.

In un solo colpo, dunque, gli utenti PC potranno recuperare i due capitoli dell saga Cyber Sleuth dei Digimon, affrontando per intero le due avventure da cima a fondo. Approfitterete di questa occasione?

Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville

Sviluppatore: PopCap Games

Publisher: Electronic Arts

Genere: TPS

Data di uscita: 18 ottobre

Piattaforma: Origin

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville s'inserisce sulla scia della serie Garden Warfare offrendo 20 classi di piante e zombi, e permettendo di giocare sia in cooperativa, con squadre composte da 4 giocatori libere di esplorare tre grandi regioni, sia nel multigiocatore competitivo in sei differenti modalità di gioco, tra cui un'intensa Arena di battaglia 4 vs 4. Tutte le modalità possono essere affrontate anche in co-op locale con schermo condiviso.

Segnaliamo che avete tempo fino al 30 settembre per acquistare in anteprima la Founder's Edition di Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville al prezzo scontato di 29,99 euro (invece di 39,99 euro) e iniziare a giocare fin da subito, contribuendo assieme agli sviluppatori a rifinire l'esperienza di gioco.

WWE 2K20

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K Games

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 22 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



L'apprezzata serie di Visual Concepts non manca all'appuntamento neppure quest'anno. Stando a quanto dichiarato, WWE 2K20 offre l'esperienza più completa della serie, con meccaniche di gioco migliorate, comandi ottimizzati e tutte le Superstar, Hall of Famer e Leggende WWE preferite dai giocatori.

WWE 2K20 mette sul piatto anche una nuova modalità Presentazione 2K incentrata sulla storia delle Four Horsewomen/Women's Evolution, il ritorno delle Torri 2K, un'inedita modalità La mia Carriera e match Mixed Tag da affrontare con combattenti di entrambi i generi.

The Outer Worlds

Sviluppatore: Obsidian Entertainment

Publisher: Private Division

Genere: GDR

Data di uscita: 25 ottobre

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 59,99 euro



The Outer Worlds è il nuovo, promettente GDR open world di Obsidian Entertainment. Mentre esplorate la colonia spaziale di Halcyon, siete chiamati a sviluppare il vostro personaggio e a plasmare la vostra storia in completa libertà, compiendo le azioni che ritenete più opportune o prendendo scelte critiche durante i dialoghi. Il titolo fa della libertà d'approccio il suo elemento fondante.

Pensate che è anche possibile eliminare qualsiasi personaggio non giocante, anche coloro che svolgono un ruolo importante nella trama assegnandovi delle missioni: il mondo di gioco si adatta di conseguenza. Ne saprete di più leggendo la nostra anteprima di The Outer Worlds.

Call of Duty: Modern Warfare

Sviluppatore: Infinity Ward

Publisher: Activision

Genere: FPS

Data di uscita: 25 ottobre

Piattaforma: Battle.net

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Nuovo capitolo della serie campione d'incassi di Activision, Call of Duty: Modern Warfare rappresenta al contempo un ritorno alle origini e un passo verso il futuro. Infinity Ward ha deciso di riportare in auge il filone che li ha resi famosi conservando i suoi tratti distintivi, attualizzandoli all'epoca contemporanea. La guerra che si combatte oggigiorno è più subdola e insidiosa di quella di 10 anni fa, e si manifesta anche attraverso atti di terrorismo e ritorsioni.

Accanto a una campagna single-player cinematografica, presentatasi con un trailer al PlayStation State of Play di pochi giorni fa, non mancheranno un nutrito campionario di modalità multigiocatore competitive - tra cui la classica 6vs6, la nuova Gunfight 2vs2, Ground War 32vs32 e persino una per 100 giocatori. La versione PC uscirà in esclusiva su Battle.net il 25 ottobre.

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Platform / Party

Data di uscita: 29 ottobre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Super Monkey Ball: Banana Blitz HD si propone come la versione rimasterizzata dell'omonimo titolo lanciato per la prima volta nel 2006 su Nintendo Wii, con oltre 100 livelli e 50 mini-giochi affrontabili anche in compagnia. Questa nuova edizione offre una grafica migliorata, uno schema dei comandi rinnovato, il supporto alle classifiche online e la nuova modalità Decathlon, composta da un set di 10 mini-giochi.

Potete farvi un'idea più precisa sui contenuti del titolo guardando il video gameplay di Super Monkey Ball: Banana Blitz HD disponibile tra le nostre pagine.