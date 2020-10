Giochi PC: novità e tutte le uscite di ottobre 2020

Anche la community PC è pronta a compiere ufficialmente il proprio ingresso nel cuore dell'autunno. Ad addolcire il processo, i videogiocatori troveranno parte delle nuove uscite PS4 e Xbox One di ottobre, ma anche alcune importanti esclusive assenti su console. Tra queste ultime spicca evidentemente il debutto dell'Early Access di Baldur's Gate III, originariamente atteso per la fine di settembre ma colpito da un leggero posticipo. In arrivo inoltre Age of Empires III: Definitive Edition e una ricca espansione di World of Warcraft. Di seguito, i nuovi giochi PC da affiancare ad una calda tazza di cioccolata nel corso dell'ottobre 2020: buona lettura!



Star Wars: Squadrons

Sviluppatore: EA Motive

Publisher: Electronic Arts

Genere: Azione / Simulazione

Data di uscita: 2 Ottobre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / Origin

Supporto VR: Valve Index; HTC Vive; Oculus Rift; Windows Mixed Reality



Collocandosi cronologicamente in una fase successiva a Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi, Star Wars: Squadrons pone i giocatori al comando delle astronavi più iconiche della saga. Dagli X-Wing ai caccia TIE, sarà possibile cimentarsi in scontri siderali vestendo i panni dei sostenitori della Nuova Repubblica o dell'Impero.

La campagna single player narra una vicenda completamente inedita, vissuta dal punto di vista di entrambi gli schieramenti. A quest'ultima si affianca inoltre un comparto multiplayer che propone sfide 5v5 e una vasta selezione di personalizzazioni per la propria navicella. Su PC, Star Wars: Squadrons supporta la VR sui seguenti dispositivi: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality.



Baldur's Gate 3: Early Access

Sviluppatore: Larian Studios

Publisher: Larian Studios

Genere: GDR

Data di uscita: 6 Ottobre

Piattaforme: Steam



Originariamente atteso sul finire del mese di settembre, l'Early Access di Baldur's Gate III è stato protagonista di un leggero posticipo, ma è ora pronto a presentarsi finalmente agli appassionati di GDR. L'esperienza ruolistica per eccellenza legata alla lore di Dungeons & Dragons debutta su Steam in Accesso Anticipato, con Larian Studios che punta ad offrire un assaggio della produzione e a ricevere un primo feedback da parte della community.

Maghi, stregoni e avventurieri possono dunque iniziare a riflettere sulla linea morale che definirà il proprio personaggio, pronto a cimentarsi in un viaggio inaugurale, in attesa della release ufficiale della versione completa di Baldur's Gate III.



Dopo un annuncio che ha colpito al cuore i veterani della serie, il GDR sta progressivamente prendendo forma con la benedizione di Wizards of the Coast: per tutti i dettagli sul lavoro svolto sino ad ora dagli autori di Divinity: Original Sin, sulle pagine di Everyeye trovate la ricca anteprima di Baldur's Gate III redatta dal nostro Alessandro Bruni.



Ride 4

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game

Data di uscita: 8 Ottobre

Piattaforme: Steam



La serie dedicata agli amanti delle due ruote è pronta a scaldare nuovamente i motori. Tra gli ingredienti principali di questo nuovo capitolo, gli autori di Milestone hanno incluso centinaia di veicoli, decine di piste e un nuovo livello di realismo. Ad arricchire il quadro contribuiscono un ciclo giorno/notte completo e un sistema meteo dinamico. Per una sfida più stimolante, l'intelligenza artificiale fa inoltre affidamento su di un sistema di machine learning.

L'offerta ludica della produzione si struttura in una campagna single player, alla quale si affianca l'immancabile comparto multigiocatore online, per sfide all'ultima curva.



In attesa della recensione, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Ride 4 redatto da Luca Del Pizzo.



EA Sports FIFA 21

Sviluppatore: Electronic Arts

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sportivo

Data di uscita: 9 Ottobre

Piattaforme: Steam / Origin



Il simulativo calcistico ritorna anche quest'anno con una nuova iterazione, portatrice di diverse formule ludiche. Già protagonista di FIFA 20, il calcio di strada ritorna anche in FIFA 21, con la Modalità Volta. Imprescindibile poi la Modalità Carriera, con i giocatori chiamati a destreggiarsi non solo con la conduzione delle competizioni, ma anche con allenamenti e calciomercato. Tra i numerosi tornei e i campionati inclusi nel gioco EA figurano UEFA Champions League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, LaLiga Santander e Bundesliga.

Le regole che determinano l'andamento dei confronti possono poi essere personalizzate nella Modalità Regole Speciali. Ritorna infine ovviamente anche FIFA Ultimate Team, che quest'anno propone anche un'opzione di gioco in cooperativa.



Raji: An Ancient Epic

Sviluppatore: Nodding Heads

Publisher: Super.com

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: Steam



Esordito in esclusiva temporale su Nintendo Switch, l'indie sviluppato dal team indiano di Nodding Heads approda ora anche su PC. Ispirato alla mitologia indù e balinese, l'Action Adventure vede protagonista Raji, giovane acrobata parte di una compagnia circense. Affidato alle sue cure, il fratello minore Golu viene improvvisamente rapito da un'orda demoniaca: decisa a salvarlo, la ragazza diventerà uno strumento nelle mani di potenti divinità che le faranno dono di armi sempre più potenti.

Avversario di Raji è il potente Mahabalasura, demone determinato ad avvolgere il mondo nel suo cupo dominio. Per contrastarlo, la protagonista attraverserà palazzi, giardini e deserti di un un'India antica.



In attesa dell'esordio della produzione Nodding Heads anche su PC, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Raji: An Ancient Epic redatta in occasione dell'uscita su Nintendo Switch.



The Signifier

Sviluppatore: Playmestudio

Publisher: Raw Fury

Genere: Avventura / Thriller

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: Steam / GOG.com



Un'avventura in prima persona dalle atmosfere tech-noir, che mescola indagini, psicologia sperimentale e riflessioni sulle implicazioni dello sviluppo tecnologico legato alle IA. In The Signifier, l'alter-ego del giocatore è Frederick Russell, inventore del Dreamwalker, uno strumento che consente di investigare i meandri più profondi dell'inconscio. Una tecnologia controversa, il cui utilizzo sarà richiesto per venire a capo del misterioso assassinio della vicepresidente della più grande multinazionale tecnologica del mondo di gioco.

L'avventura plasmata da Playmestudio consente di esplorare tanto la dimensione reale quanto quella psicologica e interiore, per un'esperienza che promette una costante tensione senza la necessità di ricorrere a jumpscare.



Per ingannare l'attesa che separa dall'esordio di questo thriller tecnologico, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di The Signifier, a cura del nostro Andrea Fontanesi.



Age of Empires III: Definitive Edition

Sviluppatore: Tantalus Media; Forgotten Empires

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Strategico

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: Steam



La serie di strategici in tempo reale per eccellenza ritorna sul mercato PC con una riedizione del suo terzo capitolo. Rispetto al gioco originale, la Definitive Edition di Age of Empires III propone una grafica in 4K Ultra HD e una colonna sonora completamente rimasterizzata. A ciò si aggiungono due modalità di gioco completamente inedite, le espansioni pubblicate successivamente nella fase post-lancio e le nuove civiltà di Inca e Svedese.

Il pacchetto include inoltre l'aggiunta di supporto alle mod e una modalità multigiocatore online.



In attesa del ritorno di questo grande classico, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Age of Empires III: Definitive Edition redatto da Luca Del Pizzo.



Amnesia: Rebirth

Sviluppatore: Frictional Games

Publisher: Frictional Games

Genere: Horror

Data di uscita: 20 Ottobre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG.com



A dieci anni di distanza dalla pubblicazione di Amnesia: The Dark Descent, la saga di Frictional Games si prepara a turbare ancora una volta il sonno dei videogiocatori. Questa volta, gli autori di SOMA pongono i giocatori nei panni di Tasi Trianon, giovane donna che si risveglia nella desolazione del deserto algerino. Dal relitto di un velivolo abbandonato, una torre di controllo cerca inutilmente di contattarla, mentre la protagonista si ritrova a fare i conti con ricordi sempre più confusi e frammentati.

Come da tradizione della saga, non poteva mancare un'oscura ombra pronta a perseguitare il giocatore a ogni passo, per un'horror dalle atmosfere inquietanti e cupe.



Per tutti i dettagli sulla nuova opera Frictional Games, sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di Amnesia: Rebirth.



Remothered: Broken Porcelain

Sviluppatore: Stormind Games; Darril Arts

Publisher: Modus Games

Genere: Survival horror

Data di uscita: 20 Ottobre

Piattaforme: Steam / GOG.com



Dopo il successo riscosso da Remothered: Tormented Fathers, gli autori italiani ritornano nell'universo survival horror della serie. Proponendo un'avventura adatta sia agli amanti del brand sia a nuovi adepti in cerca di un'esperienza a tinte oscure, Broken Porcelain include tra i protagonisti sia new entry sia vecchie conoscenze. Per l'occasione, i giocatori si ritroveranno ad esplorare le buie stanze d'albergo dell'Ashmann Inn, in cerca di risorse che possano garantire loro la sopravvivenza.

A rappresentare una minaccia costante, troviamo cupe ombre che si annidano nella fatiscente struttura, impegnate in un'inarrestabile caccia al giocatore. Ad accrescere la tensione contribuisce inoltre la colonna sonora composta da Luca Balboni.



Transformers Battlegrounds

Sviluppatore: Coatsink

Publisher: Outright Games

Genere: Strategico

Data di uscita: 23 Ottobre

Piattaforme: Steam



Il franchise dei Transformers ritorna sul mercato videoludico per proporre ai giocatori un'esperienza strutturata in scontri tattici a turni. Minacciata ancora una volta da Megatron, la Terra dovrà fare affidamento sugli eroi della saga per garantirsi la salvezza. Utilizzando i poteri a disposizione di Optimus Prime, Grimlock e molti altri, il giocatore dovrà coordinare con attenzione le forze in campo per aggiudicarsi la vittoria.

Ad una campagna principale disponibile in tre livelli di difficoltà, si affianca un comparto multigiocatore in locale.



Ghostrunner

Sviluppatore: One More Level; 3D Realms; Slipgate Ironworks;

Publisher: 505 Games; All in! Games

Genere: Azione

Data di uscita: 27 Ottobre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG.com



In seguito a un cataclisma devastante, l'umanità si è rifugiata all'interno della Torre Dharma. Quest'ultima ospita ormai una vera e propria megalopoli cyberpunk strutturata in verticale, sulla quale regna col pugno di ferro il Maestro di Chiavi noto come Mara. Per contrastarne il dominio, un cyber-ninja imbraccia la propria letale katana in una campagna in cerca di vendetta.

Ghostrunner si propone come uno slasher in prima persona dai ritmi estremamente frenetici, pronto a proporre azione a tutto spiano ai giocatori determinati a scalare l'intera Torre Dharma.



Per approfondire le caratteristiche del titolo, sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di Ghostrunner redatta dal nostro Antonio Izzo.



World of Warcraft: Shadowlands

Sviluppatore: Blizzard

Publisher: Blizzard

Genere: MMO

Data di uscita: 27 Ottobre

Piattaforme: Battle.net



L'universo di World of Warcraft è pronto a estendere ancora una volta i propri già vasti confini. I giocatori PC possono prepararsi ad una nuova epica avventura in concomitanza col debutto dell'espansione Shadowlands. In seguito a un folle gesto compiuto da Sylvanas Ventolesto, il passaggio che conduce all'aldilà è stato infine aperto. Nulla possono i difensori di Azeroth, trascinati nella più profonda oscurità, mentre un'oscura e antica forza minaccia di infrangere per sempre gli equilibri del mondo conosciuto.

Con Shadowlands, i giocatori potranno mettere piede nelle inquietanti Terretetre in qualità di campioni di Azeroth. La missione? Salvare ancora una volta il mondo e aiutare le leggende di Warcraft a fare ritorno dall'oscurità.



Per tutti i dettagli sulla nuova espansione di WOW, vi lasciamo al provato di World of Warcraft: Shadowlands redatto dal nostro Giovanni Calgaro.



Watch Dogs: Legion

Sviluppatore: Ubisoft Toronto

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione

Data di uscita: 29 Ottobre

Piattaforme: Epic Games Store



La saga Ubisoft ritorna per un terzo capitolo che conduce i giocatori nel cuore dell'Inghilterra. In una Londra distopica flagellata dallo scontro tra fazioni in continuo contrasto, l'organizzazione Deadsec si erge come simbolo di resistenza ad uno stato di polizia guidato dalla S.I.R.S. In una società in cui le libertà individuali e la privacy sono ormai un ricordo, dilagano le IA e lo scontro tra crimine organizzato e milizie di sicurezza private.

Open-world incredibilmente ambizioso, Watch Dogs: Legion consente al giocatore di reclutare ogni NPC presente in questa Londra virtuale incredibilmente dinamica, allo scopo di accrescere l'efficacia della propria azione rivoluzionaria. Sul fronte del multiplayer, il gioco Ubisoft propone un'opzione cooperativa con cui affrontare specifiche missioni e l'endgame.



In attesa di potersi calare nei panni di un'anziana agente segreta in pensione, di un comune impiegato o di un insospettabile taxista, è possibile dedicarsi alla lettura del provato di Watch Dogs: Legion redatto dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.



The Dark Pictures: Little Hope

Sviluppatore: Supermassive Games

Publisher: Bandai Namco

Genere: Horror

Data di uscita: 30 Ottobre

Piattaforme: Steam



Giusto in tempo per Halloween, Bandai Namco ripropone The Dark Pictures, antologia volta a presentare al pubblico giochi horror frutto del lavoro di team indipendenti. Per la notte più orrorifica dell'anno, la scelta è ricaduta su Little Hope, produzione firmata da Supermassive Games. Protagonisti della vicenda sono quattro studenti del college, rimasti bloccati in una cupa cittadina abbandonata in compagnia di uno dei propri docenti. Immersi in una nebbia inquietante, i giocatori dovranno trovare il modo di sfuggire ad apparizioni di un passato lontano, determinate a esigere l'anima degli sventurati che varcano i confini di Little Hope.

Libearmente ispirato alle vicende legate ai processi alle streghe tenutisi ad Andover nel XVII secolo, il titolo include anche un'opzione per il multiplayer online e in locale.