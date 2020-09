Giochi PC: novità e uscite di settembre 2020

Ad agosto, l'universo dei giocatori PC ha potuto dedicarsi ad una vasta selezione di titoli, dall'esclusivo Microsoft Flight Simulator al porting di Horizon: Zero Dawn, passando per Fall Guys: Ultimate Knockout. Il mese di settembre propone altrettanta varietà, con celebri sportivi del calibro di NBA 2K21 o WRC 9, graditi ritorni, tra cui Crysis Remastered e Mafia: Definitive Edition, oltre ad alcuni titoli assenti su console. Tra questi ultimi, impossibile non segnalare l'esordio dell'attesissimo Early Access di Baldur's Gate III. Senza indugiare, ecco dunque la nostra selezioni di nuovi giochi PC in arrivo nel corso del settembre 2020: buona lettura!



Ary and the Secret of Seasons

Sviluppatore: eXiin / Fishing Cactus

Publisher: Modus Games

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 1 Settembre

Piattaforma: Steam



L'equilibrio delle stagioni viene infranto da un misterioso cataclisma e le città del Regno di Valdi si ritrovano nel caos, avvolte dal clima errato. Per placare lo scompiglio, i Guardiani delle Stagioni indicono una riunione d'emergenza, ma il Guardiano dell'Inverno, distrutto dalla scomparsa del figlio Flynn, non può presenziarvi. Sarà la temeraria e giovane figlia Ary a prendere il suo posto, entusiasta di vivere un'avventura e fiduciosa di poter ritrovare il fratello.

Una fiaba ironica e delicata, durante la quale la piccola protagonista acquisirà il controllo dei poteri delle stagioni, grazie ai quale superare ostacoli ed enigmi ambientali, in un action ricco di elementi puzzle-platform.



Per ulteriori dettagli sul titolo edito da Modus Games, sulle pagine di Everyeye trovate il nostro provato di Ary and the Secret of Seasons.



Crusader Kings 3

Sviluppatore: Paradox Development Studio

Publisher: Paradox Interactive

Genere: Strategico

Data di uscita: 1 Settembre

Piattaforma: Steam



La celebre serie strategica fa ritorno su PC con un terzo capitolo. Crusader Kings 3 pone il giocatore alla guida di una casata reale o nobiliare, all'interno di un universo conosciuto che si estende dall'Islanda all'India, dal Circolo polare artico all'Africa centrale. Nel cuore del Medioevo, dovremo assicurarci una dinastia in grado di resistere a una storia secolare, conservando potere e prestigio.

Tra ordini cavallereschi, insurrezioni, pellegrinaggi e razzie vichinghe, i sovrani di Crusader Kings 3 non avranno vita facile.



WRC 9

Sviluppatore: KT Racing

Publisher: Nacon

Genere: Racing Game

Data di uscita: 3 Settembre

Piattaforma: Epic Games Store



Il racing game ufficiale del Campionato del Mondo di Rally riscalda i motori e si prepara a sollevare nubi di polvere e schizzi di fango. Rispetto alle precedenti incarnazioni del franchise sportivo, la nona declinazione di WRC propone una grafica migliorata e diversi contenuti inediti, tra cui i nuovi rally di Giappone, Kenya e Nuova Zelanda.

Vestendo i panni dei piloti ufficiali della competizione, gli appassionati di off-road possono prepararsi a cimentarsi in WRC 9. Il simulativo, prima volta nella serie, include un sistema di Club col quale creare un proprio campionato e competere online con il resto della community.



Per maggiori dettagli, vi segnaliamo il ricco provato di WRC 9, a cura del nostro Matteo Mangoni.



Marvel's Avengers

Sviluppatore: Crystal Dynamics

Publisher: Square Enix

Genere: Action RPG

Data di uscita: 4 Settembre

Piattaforma: Steam



Tra le produzioni più attese dell'autunno 2020, Marvel's Avengers è pronto a portare sul mercato una nuova avventura videoludica supereroistica. Interamente dedicato ai Vendicatori della Casa delle Idee, l'action RPG mette il giocatore nei panni di una moltitudine di protagonisti, spaziando da Iron-Man a Hulk e passando per Vedova Nera e Thor. A muovere l'impianto narrativo del racconto sarà l'azione della giovanissima Kamala Khan/Ms Marvel, determinata a ricomporre la squadra degli Avengers, decaduti in seguito a un tragico incidente.

Godibile sia in single player sia in modalità cooperativa online sino a 4 giocatori, Marvel's Avengers potrà contare su di un ambizioso programma di supporto post lancio. Nuove missioni e ulteriori eroi saranno introdotti tramite aggiornamenti gratuiti, mentre gli utenti che lo desiderano potranno sfruttare un sistema di microstransazioni per realizzare acquisti in-game.



Per tutti i dettagli sul combat system e il gameplay del titolo Square Enix, sulle pagine di Everyeye trovate il ricco provato di Marvel's Avengers redatto dal nostro Francesco Fossetti.



Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Sviluppatore: Vicarious Vision

Publisher: Activision

Genere: Sportivo

Data di uscita: 4 Settembre

Piattaforma: Epic Games Store



Direttamente dall'ormai lontano 1999, Activision riporta in auge il franchise sportivo, proponendo agli appassionati di trick e acrobazie Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. Come facilmente intuibile dal titolo, il pacchetto include le prime due incarnazioni del simulatore pensato per gli amanti dello skateboard. Proposti in un'incarnazione che punta a conciliare tradizione e modernità, i due titoli sono stati plasmati dal team responsabile dello sviluppo della Crash N.Sane Trllogy.

I giocatori ansiosi di darsi a spettacolari acrobazie, potranno contare su di una formula di gameplay consolidatasi negli anni e su di un processo di rinnovamento grafico.



NBA 2K21

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K

Genere: Sportivo

Data di uscita: 4 Settembre

Piattaforma: Steam



Tra i titoli sportivi pronti al debutto nel corso del mese di settembre, troviamo la nuova incarnazione del franchise dedicato agli amanti della pallacanestro di oltreoceano. La spettacolarità dei match NBA torna in campo grazie all'iterazione 2021 del brand di 2K. Con miglioramenti grafici e di gameplay, NBA 2K21 punta a offrire un'esperienza ancora più immersiva rispetto ai suoi predecessori.

Con diversi aggiornamenti anche al comparto online competitivo, gli appassionati possono prepararsi a calcare il parquet per cercare di segnare il canestro decisivo.



Per tutti i dettagli sul ritorno dello sportivo, segnaliamo il provato di NBA 2K21 confezionato dal nostro Giovanni Calgaro.



Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Sviluppatore: KAIKO, Big Huge Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: GDR

Data di uscita: 8 Settembre

Piattaforma: Steam / GOG.com



Il celebre gioco di ruolo Kingdoms of Amalur: Reckoning invita i giocatori a (ri)vivere grandi avventure grazie a una sua riedizione in versione rimasterizzata. Il ricco e apprezzato GDR promette di regalare moltissime ore di intrattenimento agli appassionati pronti a calcare le piane del regno di Amalur. Nei panni di un guerriero scampato miracolosamente alla morte, il giocatore sarà chiamato a intraprendere un periglioso viaggio alla ricerca dei segreti dell'immortalità.

Oltre al gioco originale, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning include anche tutti i DLC pubblicati nella fase successiva al lancio.



Spelunky 2

Sviluppatore: Mossmouth

Publisher: Mossmouth

Genere: Indie

Data di uscita: 15 Settembre

Piattaforma: Steam



Il roguelite platfomer in due dimensioni è pronto a offrire un seguito ai giocatori che hanno apprezzato il primo Spelunky. Una nuova generazione di esploratori è pronta a cimentarsi in avventure su nientemeno che la superficie lunare. Tra una famiglia scomparsa e preziosi tesori a cui dare la caccia, gli appassionati potranno contare su una formula di gameplay ancora più ricca.

Spelunky 2, oltre al tradizionale single player, propone un multiplayer locale sino a 4 giocatori ed un inedito comparto multigiocatore online.



eFootball PES 2021 Season Update

Sviluppatore: Konami

Publisher: Konami

Genere: Sportivo

Data di uscita: 15 Settembre

Piattaforma: Steam



Con un annuncio a sorpresa condiviso nel corso dell'anno, Konami ha confermato che l'autunno non vedrà la pubblicazione di un tradizionale nuovo PES. Al contrario, gli appassionati potranno contare su eFootball PES 2021 Season Update, un prodotto stand alone proposto a prezzo ridotto nel formato di un aggiornamento stagionale. Con novità contenutistiche, il simulatore calcistico non includerà rivoluzioni in termini di gameplay, ma proporrà le feature più apprezzate negli stadi virtuali di PES 2020.

eFootball PES 2021 Season Update propone dunque una formula insolita per gli appassionati del franchise Konami, a cui spetta il compito di traghettare il brand in direzione della next gen. A partire da PES 2022, la software house plasmerà infatti i campi da calcio sfruttando le potenzialità dell'Unreal Engine.



Crysis Remastered

Sviluppatore: Crytek

Publisher: Crytek

Genere: FPS

Data di uscita: 18 Settembre

Piattaforma: Epic Games Store



Pubblicato per la prima volta nel corso del 2007, il primo Crysis compie un nuovo debutto sul mercato videoludico, offrendo alla community l'opportunità di (ri)vivere l'iconica avventura. Simbolo di rilievo nell'intero panorama degli FPS, il titolo ha posto le basi per un'evoluzione del genere.

I giocatori possono prepararsi a indossare la Nanotuta, portentoso ritrovato tecnologico, e a cimentarsi in una guerra senza quartiere contro creature aliene. Ambientato in un arcipelago al largo della penisola coreana, Crysis Remastered esordisce anche su PC, dopo una prima pubblicazione su Nintendo Switch.



WWE 2K Battlegrounds

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: 2K

Genere: Wrestling Game

Data di uscita: 18 Settembre

Piattaforma: Steam



Superstar e Leggende della federazione wrestling della WWE sono pronte a sfidarsi nel perimetro del ring. Le gradi icone dello sport d'intrattenimento popolano il cast di WWE Battlegrounds, che vedrà i lottatori confrontarsi in sfide a colpi di tecniche spettacolari e abilità speciali. Con scenari interattivi e surreali collocati ai quattro angoli del globo, il gioco propone una formula di gameplay totalmente arcade.

I fan della WWE potranno dare sfogo alla propria sete di competizione anche grazie a un comparto multigiocatore, disponibile sia in locale sia online.



Serious Sam 4

Sviluppatore: Croteam

Publisher: Devolver Digital

Genere: FPS

Data di uscita: 24 Settembre

Piattaforma: Steam / GOG.com



L'eccentrica serie FPS di Croteam è pronta a fare ritorno sulle scene con una nuova incarnazione. Serious Sam 4 vede l'umanità sotto assedio a causa dell'azione delle orde di Mental, diffusesi progressivamente in tutto il mondo. Ultima speranza di un'umanità ormai prossima al collasso, è la Earth Defence Force, forza guidata da Sam "Serious" Stone, militare affiancato da un bizzarro cast di commando.

Con un arsenale eslposivo e orde di nemici, l'FPS promette azione a tutto spiano, per un'avventura che si propone come prequel del primo Serious Sam.



Mafia: Definitive Edition

Sviluppatore: Hangar 13

Publisher: 2K

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 25 Settembre

Piattaforma: Steam / Epic Games Store



I fascinosi Anni Trenta sono pronti a stregare il pubblico con la propria magia, in una versione completamente ricostruita del primo Mafia. Nella sua Definitive Edition, l'iconico gangster game può contare su di un comparto grafico ricostruito da zero e su di un gameplay reso più moderno e dinamico. Intatta invece la trama del titolo originale, con il team che ha apportato solamente alcui ampliamenti minori alla sceneggiatura.

A 18 anni di distanza dal primo esordio di Mafia, il pubblico può fare ritorno in una Lost Heaven più ammaliante che mai, per vestire i panni del tassista Tommy Angelo, destinato a restare coinvolto nel giro del crimine organizzato.



Per tutti i dettagli sulla produzione, il nostro Giuseppe Arace ha stilato un ricco provato di Mafia: Definitive Edition.



Genshin Impact



Sviluppatore: miHoYo

Publisher: miHoYo

Genere: Action GDR/ Free to Play

Data di uscita: 28 Settembre

Piattaforma: Launcher proprietario



Dalla software house cinese di miHoYo, giunge un action GDR ansioso di dimostrare la propria identità videoludica. Spesso accostato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild per la propria componente artistica ed estetica, il gioco si prepara alla pubblicazione come free to play. I giocatori avranno dunque modo di immergersi gratuitamente nel coloratissimo Regno di Teyvat. Nei panni del Viaggiatore, dovremo rintracciare il nostro scomparso fratello, oltre che scoprire come fare ritorno nel nostro mondo di origine.

Combattimenti spiccatamente action e moltissimi personaggi giocabili, controllabili sia in fase di esplorazione sia di combattimento, attendono la community videoludica in questo nuovo action GDR.



The Walking Dead: Onslaught

Sviluppatore: Survios

Publisher: Survios

Genere: Realtà Virtuale

Data di uscita: 29 Settembre

Piattaforma: Valve Index / HTC Vive / Oculus Rift



The Walking Dead: Onslaught porta l'universo della celebre serie TV nel mondo della Realtà Virtuale. Con la possibilità di vestire i panni di Rick, Daryl, Michonne e Carol, i giocatori dovranno assicurare la prosperità alla Zona Sicura di Alexandria. Raccogliendo risorse, interagendo con altri sopravvissuti e lottando contro i letali zombie, saremo chiamati ad affrontare il mondo post apocalittico da una prospettiva inedita.

The Walking Dead: Onslaught è pronto a raccontare ai fan della serie TV una vicenda completamente originale.



Baldur's Gate 3 Early Access

Sviluppatore: Larian Studios

Publisher: Larian Studios

Genere: GDR

Data di uscita: 30 Settembre

Piattaforma: Steam



Sogno proibito di un'intera generazione di videogiocatori, l'universo di Baldur's Gate sta per aprirsi nuovamente al pubblico. L'iconico GDR legato alla lore di Dungeons & Dragons prende forma in un terzo ed insperato capitolo. Ad occuparsi dello sviluppo, con la benedizione di Wizards of the Coast, è il team di Larian Studios, già autore dell'apprezzato Divinity: Original Sin.

Mentre i lavori sul gioco procedono, la software house ha scelto di offrire a maghi, stregoni e avventurieri un primo assaggio di Baldur's Gate 3, grazie all'apertura di un Accesso Anticipato.



In attesa di scoprire quando sarà disponibile la versione completa del GDR, sulle pagine di Everyeye trovate una ricchissima anteprima di Baldur's Gate 3, realizzata dal nostro Alessandro Bruni.