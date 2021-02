Giochi PC: le nuove uscite di febbraio 2021

Dopo un gennaio dominato da The Medium, Hitman 3 e dalla serie Yakuza, l'universo del gaming su PC abbraccia il nuovo mese con grandi titoli multipiattaforma e molteplici produzioni indie. Condividendo alcune delle uscite PS4 e PS5 di febbraio 2021, l'ecosistema accoglie per la prima volta Nioh 2, che arriva sulla piattaforma in versione Complete Edition. A quest'ultima si affiancano inoltre gli attesi Persona 5 Strikers e Little Nightmares II. Tra Blue Fire e l'italiano King of Seas non manca poi lo spazio riservato a software house indipendenti. Di seguito, ecco la nostra rassegna delle nuove uscite PC di febbraio 2021: buona lettura!

Werewolf The Apocalypse Earthblood

Sviluppatore: Cyanide Studio

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Azione

Data di uscita: 4 Febbraio

Piattaforme: Epic Games Store



Werewolf: The Apocalypse - Earthblood consente di immergersi ancora una volta nella declinazione videoludica del World of Darkness, in attesa dell'ambito Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Per l'occasione, i giocatori dovranno abbandonare i canini affilati dei Signori della Notte per vestire le zanne massicce di un lupo mannaro. Protagonista del titolo è nello specifico Cahal, eco-terrorista parte di un branco di lupi mannari. Espropriato delle proprie terre in seguito all'azione di una multinazionale petrolifera, quest'ultimo è pronto a scatenare la propria furia ferina.

Tra combattimenti feroci e strategie di attacco più discrete, il giocatore potrà scegliere l'approccio che preferisce, sfruttando artigli e zanne oppure armi a distanza e azioni di hacking.



Prima di tornare a immergervi nel World of Darkness, sulle pagine di Everyeye potete consultare l'anteprima di Werefolf: The Apocalypse - Earthblood redatta dal nostro Daniele D'Orefice.



Blue Fire

Sviluppatore: ROBI Studios

Publisher: Graffiti Games

Genere: Azione / Platform 3D

Data di uscita: 4 Febbraio

Piattaforme: Steam



Le insidie del regno di Penumbra attendono i giocatori, destinati a vestire i panni di un energico quanto minuto combattente. Tra spade e amuleti, il nostro alter-ego non esita a sfruttare anche abilità speciali per liberarsi degli avversari. Procedere tra le aree più complesse non è inoltre un problema grazie al dono del protagonista per il parkour.

Avventura in stile platform 3D, Blue Fire è un Action RPG che condurrà i giocatori tra templi, trappole mortali, missioni insolite e minacciosi boss.



Nioh 2 - The Complete Edition

Sviluppatore: Team Ninja

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Action GDR

Data di uscita:5 Febbraio

Piattaforme: Steam



Originariamente esordito in esclusiva su PlayStation 4, Nioh 2 raggiunge ora anche i lidi del mondo PC. Prevedibilmente, il formato prescelto da Koei Tecmo per l'occasione è quello di una riedizione estesa, che include al suo interno anche i contenuti legati al supporto post-lancio. In questa formula definitiva, l'Action GDR propone dunque sia il gioco originale sia i 3 DLC Il discepolo di Tengu, Oscurità nella Capitale e Il Primo Samurai.

Nel Giappone dell'era Sengoku, Team Ninja ambienta un'avventura che non esita a mettere alla prova il giocatore con livelli di difficoltà non indifferenti, per una sfida decisamente impegnativa ma anche altamente soddisfacente, da vivere a cavallo tra il mondo degli esseri umani e il dominio degli Yokai.



Nella sua versione PC, Nioh 2 include opzioni di personalizzazione completa di mouse e tastiera, compatibilità con gamepad, supporto a 4K Ultra-HD, compatibilità conUltra Wide-Screen, supporto per monitor HDR e 144Hz e modalità a 60/120 fps.



Per gli aspiranti cacciatori di demoni in cerca di maggiori informazioni, sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Nioh 2 redatta dal nostro Alessandro Bruni.



Kinetic Edge

Sviluppatore: SCT

Publisher: SCT

Genere: Party game

Data di uscita: 5 Febbraio

Piattaforme: Steam



SCT propone un titolo basato sulla fisica, all'interno del quale ci si ritroverà a controllare una bizzarra varietà di forme e oggetti. In un'ambientazione astratta animata da una colonna sonora dalle tonalità synth, il pubblico è chiamato a cimentarsi in una serie di sfide e modalità di gioco differenti, per un'esperienza da vivere in solitaria o in compagnia di amici.

Si spazia da una peculiare reinterpretazione del golf a gare di corse, senza dimenticare labirinti procedurali o scontri all'interno di un'arena. Il team di sviluppo ha promesso di mettere in atto un intenso supporto post lancio, volto a recepire il feedback del pubblico e ad aggiungere nuove modalità di gioco.



Little Nightmares 2

Sviluppatore: Tarsier Studio

Publisher: Bandai Namco

Genere: Avventura

Data di uscita: 11 Febbraio

Piattaforme: Steam; GOG



Coloro che hanno amato il brivido e l'inquietudine che hanno permeato il primo Little Nightmares possono attendere con ansia questa nuova produzione firmata Tarsier Studio. La software house porta infatti in vita una inedita avventura pronta a generare i medesimi piccoli incubi del predecessore. La misteriosa Six, e il suo impermeable giallo, ritornano per l'occasione, ma la bambina è destinata ad abbandonare il ruolo di protagonista.

Quest'ultimo sarà invece raccolto dal personaggio di Mono, bambino smarritosi in un mondo profondamente distorto, popolato di insidiosi pericoli e surreali atmosfere. I due bambini sapranno trovare una via di fuga dall'orrore?



In attesa di scoprire quale destino attende Mono e Six, sulle pagine di Everyeye trovate un nuovo provato di Little Nightmares II, a cura del nostro Alessandro Bruni.



King of Seas

Sviluppatore: 3DClouds

Publisher: 3DClouds

Genere: Action GDR

Data di uscita: 18 Febbraio

Piattaforme: Steam



Una distesa oceanica generata in maniera procedurale e una storia di vendetta in un immaginario piratesco sono gli elementi portanti di King of Seas. Commistione tra Acion GDR ed elementi di carattere roguelike, il titolo è una produzione completamente italiana, realizzata presso gli studi della nostrana 3DClouds. Protagonista dell'avventura è un giovane il cui padre è stato assassinato. Nel tentativo di ottenere ciò che gli spetta, il giovane si imbarcherà su di un vascello pirata, pronto a salpare per nuove avventure marinaresche.

Banchi di nebbia e venti capricciosi renderanno più dinamica l'attività di esplorazione, costringendo il giocatore a monitorare la propria bussola virtuale. Tra avamposti da conquistare e cacciatori di taglie a cui sfuggire, King of Seas invita il pubblico a conquistarsi fama e gloria sui sette mari.



Per gli aspiranti capitani di vascello, tutti i dettagli su questa nuova produzione italiana sono disponibili sulle pagine di Everyeye grazie al provato di King of Seas firmato dal nostro Icilio Bellanima.



Persona 5 Strikers

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Atlus

Genere: Action GDR

Data di uscita: 23 Febbraio

Piattaforme: Steam



Joker è tornato a Tokyo. l'obiettivo è quello di trascorrere una piacevole estate in compagnia degli amici e ormai ex-Ladri di Cuori. Il programma tuttavia sarà costretto a un repentino mutamento. Gli incidenti legati al Metaverso sono tornati a manifestarsi in tutto il Giappone, riaccendendo i riflettori sull'attività dei Phantom Thieves. Prima di essere considerati ancora una volta gli autori di pericolosi crimini, i giovani protagonisti di Persona 5 sono determinati a scoprire cosa si cela dietro i nuovi fenomeni.

Persona 5 Strikers, pur adottando una formula di gameplay differente, si qualifica dunque come un vero e proprio sequel dell'acclamato JRPG Atlus. Con una combinazione tra dinamiche musou e logiche da Action RPG tradizionale, il titolo rappresenta un esperimento inedito per la saga.



Prima di scoprire quali avventure coinvolgeranno i protagonisti di Persona 5 in questo sequel, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Persona 5 Strikers redatto dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Rogue Heroes: Ruins of Tasos

Sviluppatore: Heliocentric Studios

Publisher: Team17 Digital

Genere: Avventura / Roguelike

Data di uscita: 23 Febbraio

Piattaforme: Steam



Titolo da vivere in solitaria o in modalità cooperativa sino a 4 giocatori, Rogue Heros: Ruins of Tasos è un'avventura caratterizzata da elementi roguelike. La narrazione prende il via dalla terra di Tasos, preda della furia devastatrice dei Titani. Questi ultimi si stanno progressivamente liberando dei sigilli che li tenevano imprigionati, indeboliti dal sorgere di una entità malvagia. Tuttavia, un gruppo di eroi è pronto a rispondere all'appello di antiche divinità e ad esplorare dungeon procedurali per salvare il mondo dall'oscura minaccia.

Con il bottino recuperato durante le nostre missioni nelle profondità dei dungeon, sarà possibile ricostruire e ampliare il villaggio di Intori. Ogni struttura garantirà l'accesso a nuovi strumenti o abilità, per ampliare le proprie risorse da avventuriero.