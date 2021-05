Giochi PC: tutte le nuove uscite del mese di maggio 2021

Tra Resident Evil: Village e Mass Effect: Legendary Edition, l'universo PC si prepara ad accogliere alcune delle principali nuove uscite console delle prossime settimane. All'appello non mancano neppure l'atteso Biomutant e il peculiare Knockout City, pronti a porre i giocatori nei panni di feroci animali antropomorfi combattenti e di campioni di dodgeball. Come di consueto, l'ecosistema offre particolare spazio anche alle produzioni indipendenti, con il settore indie rappresentato per l'occasione da due intriganti produzioni italiane: King of Seas e Hundred Days. Di seguito, trovate dunque la nostra selezione di nuove uscite PC di maggio 2021: cos'avete inserito nella vostra Wishlist?



Metro Exodus Enhanced Edition

Sviluppatore: 4A Games

Publisher: Deep Silver

Genere: Azione

Data di uscita: 6 Maggio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Metro Exodus accoglie su PC la sua Enhanced Edition, versione del titolo tecnicamente aggiornata al fine di offrire agli appassionati della serie un'esperienza ancora più immersiva. Per l'occasione, la fredda Russia del titolo ispirato ai romanzi di Dmitry Glukhovsky accoglie una interessante selezione di funzionalità aggiuntive. Tra queste ultime spicca il supporto al Ray Tracing e al DLSS 2.0 su hardware NVIDIA. Le migliorie apportate dal team di sviluppo risultano particolarmente estese, al punto che sono stati aggiornati i requisiti hardware richiesti per avventurarsi nel titolo sul proprio PC.

I giocatori già in possesso di Metro Exodus potranno procedere in maniera completamente gratuita all'upgrade proposto dalla Enhanced Edition.



In attesa di poter ammirare il mondo post-apocalittico dipinto da 4A Games al massimo dello splendore, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Metro Exodus redatta dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.



Resident Evil: Village

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 7 Maggio

Piattaforme: Steam



Ethan Winters non sembra essere stato baciato dalla Dea Bendata. Come se non fossero bastate le disavventure vissute in Resident Evil 7: Biohazard, il povero giovane si ritrova ora ad essere protagonista di un ulteriore dramma sovrannaturale. La pace ritrovata con l'amata Mia viene infatti distrutta dall'ingresso in scena di Chris Redfield. Volto noto ai fan della saga Capcom, l'uomo non sembra però essere più quello di un tempo: cosa si cela dietro le sue apparentemente folli azioni? Per svelare questo e moltissimi altri misteri, i giocatori dovranno avventurarsi entro i confini di un villaggio innevato, popolato da streghe, lupi mannari e letali vampire guidate dalla colossale Lady Dimitrescu.

Conservando la visuale in prima persona, il nuovo Resident Evil: Village propone un'intrigante espansione dell'immaginario della saga, per una produzione che punta ad offrire il giusto equilibrio tra azione e inquietudine, per un claustrofobico viaggio nell'orrore.



Prima ancora che sullo schermo del PC, l'orrore vi attende nell'anteprima di Resident Evil: Village redatta dal nostro Giuseppe Carrabba.



Resident Evil Re:Verse

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Azione / Multiplayer

Data di uscita: 7 Maggio

Piattaforme: Steam



Squadre di 4 o 6 giocatori si preparano a comporre le proprie formazioni a partire da un cast di protagonisti d'eccezione. I personaggi più iconici della saga Capcom si riuniscono per festeggiare il 25° anniversario di Resident Evil, pronti a imbracciare le armi per guadagnarsi la vittoria in imprevedibili Deathmatch online. Da Chris Redfield a Hunk e Jill, passando per Leon, Claire e Ada Wong, tutti hanno risposto all'appello di Resident Evil Re: Verse.

Non potevano però astenersi dalla partecipazione le più inquietanti armi biologiche della serie, che per l'occasione si sono celate dietro le fattezze più impensate. Una volta colpiti, i giocatori vedranno infatti il proprio alter-ego mutare in un'arma vivente, per un bestiario che spazia da mostri più "ordinari" sino a nientemeno che il Nemesis o Mr. X.



Mentre decidete quale icona della saga impersonare, sulle nostre pagine trovate il provato di Resident Evil Re: Verse redatto da Giuseppe Carrabba.



Hood: Outlaws and Legends

Sviluppatore: Sumo Digital

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Azione / Multiplayer

Data di uscita:10 Maggio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Il mito di Robin Hood torna a vivere in un cupo mondo medievale, governato con il pugno di ferro da un governo tirannico. Ispirandosi alla leggenda del ladro che sottraeva ai ricchi per dare ai poveri, il team di Sumo Digital ha assemblato un'interessante esperienza multiplayer di stampo PvPvE. In Hood: Outlaws and Legends, due squadre di fuorilegge si contendono la possibilità di conquistare per primi gli immensi bottini conservati dai nobili entro le proprie fortezze. Ma la banda rivale non è l'unico soggetto da tenere sotto osservazione: ogni castello è infatti presidiato da guardie e soldati, animati da una IA determinata a respingere ogni tentativo di infiltrazione.

Con molteplici classi personaggio tra cui scegliere, gli avventurieri potranno optare per lo stile di gioco che prediligono. Armi a distanza, combattimenti ravvicinati, avvicinamenti furtivi sono tutti approcci possibili. Ad ampliare ulteriormente le potenzialità del titolo ci penserà poi il già confermato supporto post lancio, che introdurrà in-game nuove mappe e modalità di gioco, oltre ad eventi speciali a durata limitata.



Tra lo scoccare di una freccia e un fendente affilato, vi suggeriamo una sosta presso la dettagliata anteprima di Hood: Outlaws and Legends redatta dal nostro Giuseppe Carrabba.



Hundred Days

Sviluppatore: Broken Arms Games

Publisher: Broken Arms Games

Genere: Gestionale

Data di uscita: 13 Maggio

Piattaforme: Steam / GOG



Dal team italiano di Broken Arms Games, arriva un originale titolo gestionale, in cui i giocatori potranno farsi carico dello sviluppo della propria azienda vitivinicola. Dalla scelta di quali vitigni coltivare sino al momento della vendemmia, Hundred Days ricrea l'intero processo di vinificazione. Imprescindibile ovviamente la necessità di distribuire il proprio prodotto sul mercato, per accumulare le risorse necessarie a potenziare la propria azienda.

Con un approccio simulativo profondo, il suggestivo indie nostrano ci chiede di analizzare il terreno dei nostri campi per comprendere quali vitigni piantare, ma anche di proteggere le viti da malattie e parassiti. Definire il design delle bottiglie, stabilire quanto nettare destinare all'invecchiamento e gestire le attività di marketing - inclusa la presenza sui social - , saranno ulteriori aspetti dei quali occuparsi. Siete pronti a tenere alto l'onore del vostro vino?



Mass Effect: Legendary Edition

Sviluppatore: BioWare

Publisher: Electronic Arts

Genere: GDR

Data di uscita: 14 Maggio

Piattaforme: Steam



Risoluzione più elevata, asset in 4K, antialiasing e texture ridefinite, oltre ad ambienti ed effetti di illuminazione significativamente rinnovati sono solo alcune delle novità che attendono i giocatori in questa riedizione della trilogia originale di Mass Effect. Con l'obiettivo di proporre una esperienza aggiornata sul fronte tecnico, gli sviluppatori di BioWare hanno concentrato la propria attenzione in modo particolare sul titolo d'esordio dell'epopea sci-fi, pur senza dimenticare di volgere lo sguardo anche a Mass Effect 2 e Mass Effect 3.

Protagonista di un processo di ringiovanimento più incisivo, il primo Mass Effect proporrà dunque molteplici limature al gameplay, datato ormai 2007. Tra queste ultime, possiamo ad esempio citare un aggiornamento del sistema di gestione della telecamera e delle meccaniche di shooting.



In attesa di tornare a bordo della Normandy per impersonare ancora una volta il Comandante Shepard, sulle pagine di Everyeye vi attende l'anteprima di Mass Effect: Legendary Edition firmata dal nostro Gabriele Laurino.



Open Country

Sviluppatore: FUN Labs

Publisher: 505 Games

Genere: Survival

Data di uscita: 18 Maggio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



I giocatori possono provare a conquistarsi il titolo di Maestro Escursionista all'interno di Open Country, survival open world ambientato nella natura selvaggia. La nostra missione è la sopravvivenza, tra boschi e foreste che celano tra le proprie fronde orsi e branchi di lupi. Costruire accampamenti, darsi alla caccia e alla ricerca di risorse utili, cimentarsi nella costruzione di oggetti sempre più complessi sono solo alcune delle attività in cui il nostro ranger dovrà cercare rapidamente di eccellere.

Tra una giornata di esplorazioni e l'altra, il protagonista potrà soddisfare alcune delle richieste avanzate dagli NPC, per spezzare la routine e stringere nuovi legami.



Days Gone

Sviluppatore: Bend Studio

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Avventura

Data di uscita: 19 Maggio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Uno scenario post apocalittico domina l'Oregon di Days Gone, open-world a traino narrativo esordito in esclusiva su PlayStation 4 nella primavera 2019. A distanza di due anni, l'esclusiva First Party di casa Sony segue l'esempio di Horizon: Zero Dawn e raggiunge i lidi PC, per proporre nuovamente al pubblico l'epopea del motociclista fuorilegge Deacon St. John. Cacciatore di taglie in un mondo vittima di una pandemia, il protagonista è impegnato in un viaggio alla ricerca di una ragione di vita, in un mondo in cui i letali Freaker mettono in discussione il concetto di morte. Con una narrazione avvincente, l'avventura racconta un viaggio tra rimorso e speranza, da vivere rigorosamente a bordo della propria fidata due ruote.

In occasione del debutto su PC, Days Gone propone alcune funzionalità aggiuntive, tra le quali troviamo il supporto per i monitor ultra-wide, framerate sbloccato e molteplici migliorie grafiche, che spaziano dall'incremento del livello di dettaglio all'estensione del campo visivo. Oltre al gioco originale, il porting del titolo Bend Studio include anche tutti i DLC pubblicati dal team in fase di supporto post-lancio, inclusa la Modalità Sopravvivenza e skin aggiuntive per la moto.



Prima di perdervi tra i boschi a bordo della vostra moto, potete dedicarvi alla lettura della recensione di Days Gone, redatta dal nostro Giuseppe Arace all'uscita del titolo su PlayStation 4.



Aerial_Knight's Never Yield

Sviluppatore: Aerial_Knight

Publisher: Headup

Genere: Runner

Data di uscita: 19 Maggio

Piattaforme: Steam



Gioco a scorrimento orizzontale in 3D, dalla struttura simile a un endless runner, Aerial_Knight's Never Yield è figlio dell'impegno creativo di un unico autore, noto appunto come "Aerial_Knight". L'indie vede protagonista Willow, atletico ragazzo dal passato misterioso. Entrato in possesso di informazioni che potrebbero mutare per sempre il destino della sua città, il giovane è costretto a darsi ad una fuga forsennata per le strade di Detroit. Braccato da loschi figuri, Willow non potrà fare altro che compiere acrobazie a ritmo di musica, in un'esperienza dinamica e adrenalinica.

Elemento di rilievo nel titolo indie, la colonna sonora di Aerial_Knight's Never Yield è stata plasmata da un artista di Detroit noto come "Danime-Sama", con brani registrati grazie al contributo di cantanti di tutto il mondo.



Of Bird and Cage

Sviluppatore: Capricia Productions

Publisher: All in! Games

Genere: Azione / Musicale

Data di uscita:20 Maggio

Piattaforme: Steam



Peculiare ibrido tra action in prima persona, rhythm game e concept album, Of Bird and Cage mette in scena un'esperienza della durata di circa due ore, da vivere al ritmo di sonorità metal. Avventura cupa che trova parziale ispirazione nel classico La Bella e la Bestia, la produzione indipendente vede protagonista il legame tra la protagonista Gitta Barbote il suo rapitore Bres Lupus. Nei panni della venticinquenne, il giocatore dovrà sfuggire ad una prigione costituita di disagio mentale e tossicodipendenza, in un percorso in cui ogni scelta contribuirà a plasmare uno dei molteplici epiloghi.

Tra gli artisti coinvolti nel progetto, figurano l'ex-Guns N' Roses Ron "Bumblefoot" Thal, Rob van der Loo (Epica), Ruud Jolie (Within Temptation) e molti altri.



Lacuna

Sviluppatore: DigiTales Interactive

Publisher: Assemble Entertainment; WhisperGames; Mayflower Entertainment

Genere: Avventura

Data di uscita:20 Maggio

Piattaforme: Steam / GOG



Molteplici finali possibili attendono le indagini dell'agente Neil Conrad, impegnato nel caso più importante della sua intera carriera. Il rapido susseguirsi di un omicidio, di un attacco hacker e di un assalto terroristico determina l'avviarsi di un conto alla rovescia che potrebbe sconvolgere il mondo intero. Per cercare di evitare il disastro, l'investigatore dovrà giocare al meglio le proprie carte, senza farsi tradire dalla fretta, analizzando ogni indizio e valutando con attenzione anche il minimo passo. In questo percorso, Neil sarà chiamato a compiere scelte difficili: salveremo un amico per tradire la nostra famiglia? Rinunceremo all'amore per la pubblica sicurezza? Manterremo la pace o riveleremo al mondo la verità ad ogni costo?

Con la promessa di una narrazione avvincente ed immersiva, Lacuna mette in scena un thriller investigativo dalle classiche atmosfere noir, strutturato in un'avventura grafica 2D in pixel art.



Knockout City

Sviluppatore: Velan Studios

Publisher: Electronic Arts

Genere: Party Game

Data di uscita: 21 Maggio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Scagliare palloni a tutto spiano per costringere gli avversari al KO è l'unico modo per conquistare Knockout City: per brillare sulla città in qualità di uniche stelle del firmamento sportivo, i giocatori dovranno trasformarsi in provetti giocatori di dodgeball. Con molteplici tipologie di palloni e improbabili abilità a disposizione, EA punta a proporre un'esperienza variegata, che diverrà ancora più ricca grazie al già confermato supporto post lancio. In seguito al Day One, Velan Studios renderà infatti disponibili nuove mappe dinamiche, inedite modalità di gioco ed eventi speciali.

Non aspettatevi ad ogni modo un banale dodgeball convenzionale: in qualunque momento, potrete infatti decidere di tramutarvi in pallone, per farvi scagliare a tutta velocità contro gli avversari da uno dei vostri compagni di squadra, per imprevedibili match 3v3, 4v4 o tutti contro tutti.



Prima di fare scorta di palloni, potete ripassare i fondamentali del dodgeball nel ricco provato di Knockout City firmato dal nostro Alessandro Bruni.



Biomutant

Sviluppatore: Experiment 101

Publisher: THQ Nordic

Genere: Action RPG

Data di uscita:25 Maggio

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Dopo essersi conquistato l'affetto del pubblico, il protagonista "canonico" di Biomutant è pronto a sfoggiare la propria abilità nelle arti marziali in un Action RPG promettente e peculiare. Dopo aver personalizzato il proprio alter-ego a partire da una selezione di 6 tribù di animali antropomorfi, i giocatori si ritroveranno catapultati in un mondo minacciato da una letale piaga. Mentre le radici dell'Albero della Vita grondano sangue, le grandi civiltà si ostinano a restare divise, allontanando così le proprie prospettive di salvezza. Possibile eroe, il peloso protagonista di Biomutant potrà influenzare il destino del mondo con le sue scelte, mentre un narratore esterno ne segue incessantemente le vicissitudini.

Il team di Experiment 101 ha plasmato la sua creatura digitale ponendo al centro la libertà di azione. Di conseguenza, lo stile di gameplay proposto dall'Action RPG varierà a seconda del percorso evolutivo scelto da ogni utente per il proprio alter-ego: tra abilità psicocinetiche, arti marziali e capacità imprescindibili quali Tartarotola o Muco-bolla, le possibilità non sembrano scarseggiare. A completare il quadro, troviamo un sistema di crafting che consentirà di combinare cavatappi e armi da fuoco, e mezzi di trasporto che includono mech colossali e palloni aerostatici.



Che vogliate vestire i panni di un panda rosso/procione oppure di un'altra creatura, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare l'anteprima di Biomutant firmata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Erica

Sviluppatore: Flavourworks

Publisher: Flavourworks

Genere: Avventura

Data di uscita:25 Maggio

Piattaforme: Steam



Esperienza cinematografica dalla componente interattiva, in cui il confine tra pellicola e videogioco si fa incredibilmente labile, Erica supera i confini dell'ecosistema PS4 per approdare anche su PC. Thriller psicologico, il titolo Flavourworks rappresenta un'interessante esperimento produttivo, per un'avventura narrativa recitata da attori in carne e ossa.

Il live-action videoludico vede protagonista Erica Mason (interpretata dall'attrice britannica Holly Earl), giovane dal passato tormentato. Dopo aver perso la madre in tenera età e aver assistito all'omicidio del padre quando era solo una bambina, la ragazza si ritrova ora coinvolta in un cupo mistero che avvolge un istituto psichiatrico. In un viaggio della durata di un lungometraggio, il confine tra realtà e allucinazione si assottiglia sempre di più, delineando un percorso in cui ogni scelta contribuirà al raggiungimento di uno dei finali possibili.



Per tutti i dettagli sul titolo, vi rimandiamo alla recensione di Erica redatta dal nostro Giuseppe Carrabba.



Capcom Arcade Stadium

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Arcade

Data di uscita: 25 Maggio

Piattaforme: Steam



Con Capcom Arcade Stadium, i decenni tra gli Anni Ottanta e i primi Duemila fanno ritorno sulla scena videoludica con un'interessante raccolta di rappresentanti, per una sorta di piccola sala giochi virtuale. Aggiornate per l'occasione con alcune opzioni che ne ampliano la fruibilità, le esperienze includono ora la possibilità di salvare la partita, di riavvolgere l'azione e di modificare la velocità in ogni titolo. Strutturata in tre pacchetti acquistabili separatamente, la produzione mette gratuitamente a disposizione del pubblico 1943 - The Battle of Midway, shooter da riscoprire in solitaria oppure tramite la modalità cooperativa per due giocatori.

Per ampliare l'esperienza, i retrogamer possono scegliere il pacchetto "Dawn of the Arcade" , dedicato agli anni tra il 1984 e il 1988, il pacchetto "Arcade Revolution" incentrato sul periodo 1989-1992, e il terzo e ultimo pacchetto "Arcade Evolution", che spazia tra 1992 e 2001.



Per un viaggio nel tempo attraverso i decenni videoludici, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco speciale su Capcom Arcade Stadium, a cura di Fabio "Kenobit" Bortolotti.



Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster

Sviluppatore: Atlus

Publisher: SEGA

Genere: JRPG

Data di uscita: 25 Maggio

Piattaforme: Steam



Quado una rivolta demoniaca condanna il mondo intero ad un caos senza fine, anche la capitale giapponese si trasforma in un campo di battaglia conteso tra demoni e dèi. Devastata da un'apocalisse eterea denominata Concezione, la capitale nipponica è in bilico tra la definitiva devastazione e una possibile rinascita: a far pendere definitivamente l'ago della bilancia dall'una o dall'altra parte sarà il giovane protagonista di Shin Megami Tensei III, pronto a tornare sul mercato videoludico in versione rimasterizzata.

Con Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster, gli sviluppatori di Atlus rinnovano l'amatissimo JRPG, che per l'occasione sfoggerà modelli 3D e fondali rimasterizzati, oltre a un doppiaggio sia in lingua giapponese sia in inglese. Impostazioni di difficoltà aggiuntive e la possibilità di salvare la partita in qualsiasi momento arricchiscono ulteriormente il rifacimento, per un gustoso antipasto in attesa dell'inedito Shin Megami Tensei V.



Ad anticipare il ritorno del JRPG Atlus, sulle pagine di Everyeye trovate il recente provato di Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remster firmato dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



King of Seas

Sviluppatore: 3DClouds

Publisher: Team17

Genere: Avventura

Data di uscita: 25 Maggio

Piattaforme: Steam



Mari generati in maniera procedurale e una peculiare commistione tra Action RPG e dinamiche roguelike, King of Seas è una produzione indipendente a firma italiana. Il team di 3D Clouds invita i giocatori a spiegare le vele in un oceano che richiede di prestare una costante attenzione alla bussola per essere navigato. Venti capricciosi e banchi di nebbia sono infatti solo alcuni dei pericoli che perseguiteranno il vostro vascello pirata, sulla cui scia non mancheranno di farsi strada agguerriti cacciatori di taglie.

Protagonista di King of Seas è un giovane che ha perso il padre in circostanze misteriose. Con quest'ultimo divenuto vittima di un complotto, il ragazzo non ha avuto altra scelta che cercare rifugio in alto mare. In un percorso alla ricerca di vendetta, abbraccerà la pirateria, per una quotidianità fatta di arrembaggi e razzie.