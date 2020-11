Giochi PC: nuove uscite novembre 2020, arrivano Godfall e DiRT 5

Il mese di novembre segna anche su PC una svolta importante. La community potrà infatti usufruire, come ormai da tradizione, di molte delle nuove uscite PS4 e Xbox One, ma non solo. Con il debutto di PlayStation 5 e Xbox Series X ormai alle porte, la piattaforma si appresta ad accogliere anche titoli destinati alla next gen, come Godfall od Observer: System Redux. A completare il quadro, troviamo alcuni contenuti esclusivi, come World of Warcraft: Shadowlands o la nuova espansione di Heartstone. Di seguito, vi presentiamo i principali nuovi giochi in arrivo su PC a novembre 2020: buona lettura!

DiRT 5

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Codemasters

Genere: Racing Game

Data di uscita: 6 Novembre

Piattaforme: Steam



Con oltre 70 tracciati che spaziano dall'East River di New York ai panorami innevati della Norvegia, DiRT 5 propone agli aspiranti piloti una nuova esperienza all'insegna della guida off-road. Al comando di rallycross, GT, muscle car, buggy e molti altri tipi di veicoli, i giocatori possono attendersi una selezione di quattro ruote dalle caratteristiche estremamente variegate.

Accanto alla tradizionale modalità Carriera, la nuova iterazione della serie Codemasters propone anche un editor di tracciati, con cui lasciar sbizzarrire la propria fantasia. Immancabili poi le modalità multiplayer, per sfide in locale dedicate a un massimo di 4 giocatori e corse online riservate a gruppi di 12 piloti.



Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Sviluppatore: Stellar Entertainment Limited

Publisher: EA

Genere: Racing Game

Data di uscita: 6 Novembre

Piattaforme: Steam



Ancora una volta, gli appassionati di racing game sono chiamati a scegliere da che parte stare. In Need for Speed: Hot Pursuit, potremo infatti vestire i panni di fuorilegge oppure di forze dell'ordine, per cimentarsi in una campagna principale all'insegna di corse sfrenate. La produzione EA si presenta in versione Remastered, includendo al suo interno tutti i contenuti pubblicati in seguito al debutto del titolo originale. Edizione definitiva, quest'ultima propone 6 ore di gioco extra e un ampio numero di missioni aggiuntive.

I piloti che si avventureranno per le strate di Seacrest County potranno contare su di una community più vasta che mai, grazie al supporto offerto dal comparto multigiocatore al cross-platform.



Per tutti i dettagli sul racing game di Electronic Arts, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, redatto dal nostro Matteo Mangoni.



Assassin's Creed: Valhalla

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Action RPG

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Epic Games Store / Ubisoft Store



Nei panni del/la protagonista Eivor, i giocatori possono prepararsi a un nuovo viaggio nella mitologia della Confraternita degli Assassini. Immersi nella storia del popolo vichingo, sarà possibile esplorare l'Inghilterra del IX secolo, frammentata in molteplici regni e civiltà. In cerca di nuove terre, il nostro popolo ha lasciato le coste della Norvegia ed è ora determinato a fare delle terre britanniche la propria nuova casa. Ampliare e proteggere il nostro insediamento, condurre raid e destabilizzare l'Inghilterra saranno le missioni di Eivor in Assassin's Creed: Valhalla.

Anche in questo inedito capitolo della saga Ubisoft vi sarà inoltre spazio per l'elemento fantastico, con la possibilità di esplorare la mitologia norrena e visitare Asgard e Jotunheim.



Per tutti i dettagli su ciò che li attende nell'open-world, gli aspiranti Vichinghi possono consultare il ricco provato di Assassin's Creed: Valhalla redatto dal nostro Giuseppe Arace.



Destiny 2: Oltre la Luce

Sviluppatore: Bungie

Publisher: Bungie

Genere: Azione

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Steam



Una nuova oscurità si prepara a sorgere in Destiny 2: Oltre la Luce. Dai lontani confini di Europa, una misteriosa minaccia si è concretizzata nella forma di un vero e proprio impero ostile. Ancora una volta, Guardiani e Guardiane saranno dunque chiamati a cimentarsi in pericolose missioni interstellari. Sfruttando una nuova fonte di potere detta Stasi, Titani, Cacciatori e Stregoni dovranno affrontare inedite insidie sul satellite di Giove.

I giocatori più impavidi potranno rispondere alla chiamata di un nuovo raid ed esplorare le profondità di Europa alla scoperta della Cripta di Pietrafonda. I perfezionisti non mancheranno infine di dare la caccia ai nuovi equipaggiamenti esotici creati dagli sviluppatori di Bungie.



The Falconeer

Sviluppatore: Tomas Sala

Publisher: Wired Productions

Genere: Action GDR

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Steam / GOG



I suggestivi scenari che compongono il regno del Grande Ursee attendono i giocatori più temerari. Sul dorso di un potente rapace da combattimento, saremo chiamati ad affrontare frenetici e brutali combattimenti aerei, in un mondo i cui cieli sono solcati da dirigibili e grandi volatili da guerra. Questi ultimi rappresentano l'espressione del potere degli esponenti più abbienti di una società alla cui base iniziano a serpeggiare risentimento e dissenso. Scegliendo quale fazione supportare, sarà possibile vivere una moltitudine di campagne principali.

Dalla struttura open-world, The Falconeer combina combattimenti, esplorazione e missioni secondarie, in un mondo popolato di creature mitologiche, pirati e antiche civiltà.



Observer: System Redux

Sviluppatore: Bloober Team

Publisher: Bloober Team

Genere: Survival horror

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



In occasione del debutto delle console di nuova generazione, approda anche su PC Observer: System Redux, versione rivista e ampliata del survival horror di Bloober Team. Ambientato nel 2084, il titolo propone suggestive atmosfere cyberpunk, per un thriller che cala il giocatore in un mondo virtuale tormentato da conflitti e piaghe letali. Protagonista è Daniel Lazarski, detective d'élite interpretato dall'iconico Rutger Hauer. In qualità di Osservatore, potremo violare le menti dei sospettati per estrarne ricordi e conoscenze e risolvere così anche i casi più complessi. Grazie a un dispositivo noto come Mangiasogni, nemmeno i pensieri dei defunti saranno al sicuro.

Sul fronte contenutistico, la riedizione di Observer propone i casi aggiuntivi "Errant Signal", "Her Fearful Symmetry" e "It Runs in the Family", che andranno ad ampliare la storia originale. Non mancano inoltre all'appello nuove meccaniche di gameplay e segreti inediti, mentre la natura next gen della produzione garantisce sul lato tecnico risoluzione in 4K, texture rifinite, animazioni, modelli ed effetti rinnovati, oltre a una revisione del sistema di implementazione di Ray Tracing e HDR.



Yakuza: Like A Dragon

Sviluppatore: Ryu Ga Gotoku Studio

Publisher: SEGA

Genere: Azione / GDR

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Steam



Il nuovo capitolo della serie di SEGA pone i giocatori nei panni di Ichiban Kasuga, giovane affiliato alla malavita giapponese di Tokyo. Condannato per un crimine che non ha commesso, il protagonista trascorrerà ben 18 anni in carcere, al termine dei quali scoprirà di essere stato tradito senza pietà alcuna. Determinato ad avere vendetta e trovare riscatto, si ritroverà ad esplorare ogni angolo di Yokohama. Ad affiancarlo, un peculiare cast di comprimari, costituito da un poliziotto allo sbando, una hostess e un ex infermiere.

Già disponibile nella terra del Sol Levante, Yakuza: Like A Dragon approda ora anche in Europa.



Sakuna: Of Rice And Ruin

Sviluppatore: Edelweiss

Publisher: XSEED Games; Marvelous

Genere: Action / Simulazione

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Steam



Sakuna: Of Rice And Ruin propone un'intrigante commistione tra un simulatore di vita da fattoria e un action a scorrimento orizzontale. Nei panni di una divinità del raccolto, ci ritroveremo ad affrontare insolite creature, in scontri rapidi e dinamici. Tra una battaglia e l'altra, tuttavia, avremo modo di dedicarci alla semina e alla raccolta del riso, nella pace e tranquillità di un villaggio di montagna.

Tra ambientazioni suggestive, il viaggio nella misteriosa isola di Sakuna: Of Rice and Ruin propone una curiosa rivisitazione della mitologia giapponese.



Bugsnax

Sviluppatore: Young Horses

Publisher: Young Horses

Genere: Avventura

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: Epic Games Store



L'isola di Snacktooth è popolata da una fauna decisamente peculiare: qui hanno infatti trovato rifugio i Bugsnax, esseri mezzo-insetto e mezzo-snack. Una premessa decisamente bizzarra, per un'avventura che porterà i giocatori a seguire le tracce dell'esploratrice Elizabert Megapom. Dopo averci invitato sull'isola, la ricercatrice è infatti svanita misteriosamente nel nulla, mentre il suo campo base è ormai in rovina: quale sarà stata la sua sorte?

Esplorando i biomi che compongono l'isola di Snacktooth, potremo cacciare e catturare ben 100 diverse specie di Bugsnax. A tal fine, potremo contare su di una selezione di armi, gadget e insolite esche.



Godfall

Sviluppatore: Counterplay Games

Publisher: Gearbox Publishing

Genere: Action RPG / Looter-Slasher

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: Epic Games Store



Definito dal team di sviluppo come un Looter-Slasher, Godfall trasporta i giocatori nell'universo virtuale di Aperion. Ormai sull'orlo della rovina, per vedere sconfitti i suoi nemici il regno può fare affidamento soltanto sull'ultimo cavaliere Valoriano. Nei panni di un guerriero divino, il protagonista potrà vestire una delle leggendarie armature Valoriane, in grado di trasformare chi le indossa in un combattente inarrestabile. Il nostro obiettivo sarà quello di riuscire a farci strada sino al dio folle Macros, che ci attende al termine di un insidioso percorso lungo i regni elementali.

L'arsenale di Godfall mette a disposizione del protagonista un'interessante selezione di spade lunghe, armi ad asta, martelli da guerra, spadoni e lame doppie, per un'avventura che può essere vissuta in solitaria o in cooperativa online a tre giocatori.



In attesa di poter testare con mano la produzione di Counterplay Games, sulle pagine di Everyeye potete apprendere ulteriori dettagli grazie all'anteprima di Godfall redatta da Gabriele Carollo.



The Pathless

Sviluppatore: Giant Squid

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: Epic Games Store



The Pathless pone i giocatori nei panni di un'abile cacciatrice in grado di cavalcare un gigantesco rapace. Determinata a spezzare una maledizione che minaccia il mondo intero, la giovane si dirigerà alla volta di un'isola misteriosa. Qui, sfruttando la sua abilità nell'utilizzo dell'arco, dovrà dare la caccia a inquietanti spiriti corrotti, cercando di compiere la sua missione e al contempo sopravvivere. Per garantirsi il successo, la protagonista dovrà riuscire a trasformare il volatile nel suo più fidato alleato.

Dagli sviluppatori di Abzu, The Pathless promette di accompagnare i giocatori tra scenari suggestivi, per un'avventura all'insegna di azione ed esplorazione, in cui la risoluzione di enigmi si alterna a concitate battaglie.



Per ulteriori informazioni sulla produzione, sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di The Pathless redatta da Daniele D'Orefice.



Call of Duty: Black Ops Cold War

Sviluppatore: Treyarch

Publisher: Activision

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 13 Novembre

Piattaforme: Battle.net



Sviluppato dal team di Treyarch, Activision propone agli amanti degli shooter il sequel ufficiale del primo Call of Duty: Black Ops. L'ambientazione scelta per dar forma al nuovo COD è il complesso scenario della Guerra Fredda, conflitto che ha visto contrapporsi Stati Uniti d'America e Unione Sovietica per sostanzialmente metà del Novecento. La campagna principale di Call of Duty: Black Ops Cold War, in particolare, si dipana lungo gli Anni Ottanta, nel periodo della Presidenza USA di Donald Reagan. Missione dopo missione, i giocatori avranno modo di visitare molteplici scenari, tra i quali Berlino Est, Vietnam, Turchia o il quartier generale del KGB.

Gli amanti del multiplayer potranno inoltre competere in una vasta selezione di mappe e modalità, tra le quali fa il suo apprezzato ritorno anche la modalità Zombies.



Per maggiori dettagli sul feeling suscitato dal gameplay dello sparatutto, segnaliamo il ricco provato del multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War redatto dal nostro Giovanni Panzano.



Mortal Kombat 11 Ultimate

Sviluppatore: NetherRealm

Publisher: Warner Bros. Interactive

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 17 Novembre

Piattaforme: Steam



Gli appassionati dell'opera di Ed Boon possono gioire del ritorno di Fatality e Brutality grazie all'edizione definitiva di Mortal Kombat 11. Comprensiva di tutti i kombattenti resi disponibili nel corso della fase di supporto post lancio del picchiaduro, la versione Ultimate include un roster di 37 lottatori. I giocatori potranno dunque assumere il controllo di RoboCop, Terminator, Joker, Spawn, Mileena, Rain e Rambo. In aggiunta, Mortal Kombat 11 Ultimate include due archi narrativi: quello del gioco orginale e quello proposto dall'espansione Mortal Kombat 11 Aftermath.

Come da tradizione per la serie, il picchiaduro propone molteplici modalità di gioco, tra cui Kripta e Torri del Tempo, oltre all'immancabile componente multigiocatore per sfide brutali.



Heartstone: Follia alla Fiera di Lunacupa

Sviluppatore: Blizzard

Publisher: Blizzard

Genere: Card Game

Data di uscita: 17 Novembre

Piattaforme: Battle.net



La nuova espansione di Heartstone conduce i giocatori alla Fiera di Lunacupa. Qui è possibile cimentarsi in una bizzarra selezione di giochi, sfruttando ben 135 carte. Le attrazioni riservano però alcune nefaste sorprese: l'influenza degli Dei Antichi è infatti in grado di mutarne la natura. Giocando una carta dal costo in Mana superiore, i partecipanti alla Fiera potranno convertire queste carte nelle relative versioni Corrotte, caratterizzate tra le altre cose da un'illustrazione alternativa.

L'espansione porterà inoltre con sé l'inedita modalità Duelli, che punta a combinare elementi delle spedizioni single-player a caratteristiche delle sfide PvP dell'Arena.



Per tutti i dettagli, sulle pagine di Everyeye il nostro Giovanni Calgaro ha firmato uno speciale dedicato ad Heartstone: Follia alla Fiera di Lunacupa.



World of Warcraft: Shadowlands

Sviluppatore: Blizzard

Publisher: Blizzard

Genere: MMO

Data di uscita: 23 Novembre

Piattaforme: Battle.net



Originariamente attesa per ottobre, la nuova espansione di World of Warcraft è stata posticipata al mese di novembre. Gli appassionati dell'MMO Blizzard possono prepararsi ad affrontare le conseguenze del gesto di Sylvanas Ventolesto. In seguito all'azione di quest'ultimo è stato infatti aperto il passaggio che conduce all'aldilà. Un'antica e potente forza minaccia ora l'intero universo, mentre i difensori di Azeroth, incapaci di tenerle testa, vengono sopraffatti uno ad uno.

Per salvare il mondo e le leggende di Warcraft travolte dall'oscurità, i giocatori dovranno affrontare i pericoli delle Terretetre e vestire i panni di Campioni di Azeroth.



Per tutti i dettagli sulla nuova espansione di WOW , vi segnaliamo il provato di World of Warcraft: Shadowlands firmato dal nostro Giovanni Calgaro.



Football Manager 2021

Sviluppatore: Sports Interactive

Publisher: SEGA

Genere: Gestionale

Data di uscita: 24 Novembre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Ritorna la serie gestionale dedicata all'universo calcistico, con Football Manger 2021. Gli aspiranti allenatori si ritroveranno di fronte un'ampia libertà di scelta, con oltre 50 Paesi rappresentati in-game, per un totale di ben 2.500 club. Al fine di soddisfare le aspettative della dirigenza, sarà necessario cooperare con il resto dello staff, valutando trasferimenti di giocatori e necessità della propria squadra.

Dalla creazione di tattiche alla definizione dello stile di gioco, passando per la costruzione della formazione, la produzione di Sports Interactive punta a offrire agli appassionati un'esperienza incredibilmente immersiva.