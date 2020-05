Giochi PC nuovi, tutte le uscite di giugno 2020

Il nuovo mese porta su PC molti dei nuovi giochi in arrivo su PS4 e Xbox One a giugno 2020, ma anche alcune produzioni esclusive. Tra queste ultime impossibile non citare l'attesissimo Valorant: fenomeno globale ancora prima della sua pubblicazione ufficiale, lo sparatutto free to play firmato dagli autori di League of Legends è infatti finalmente in dirittura di arrivo sul mercato videoludico, in esclusiva PC.



Con l'approssimarsi dell'avvento dell'estate, l'utenza PC potrà contare su di un catalogo variegato, in grado di offrire esperienze videoludiche afferenti a diversi generi. Spaziando da Desperados III a Pro Cycling Manager 2020, passando per Waking e Beyond the Blue, senza dimenticare l'approdo di Sea of Thieves su Steam, ecco la nostra selezione delle principali uscite PC di giugno 2020: buona lettura!

Valorant

Sviluppatore: Riot Games

Publisher: Tencent Games

Genere: FPS

Data di Uscita: 2 Giugno

Piattaforma: PC



Dagli autori di League of Legends, approda sul mercato dei free to play un nuovo sparatutto competitivo. Preceduto da una fase di Beta particolarmente intensa, Valorant si è già guadagnato l'attenzione di moltissimi appassionati ancora prima del debutto ufficiale. Con l'avvento del mese di giugno 2020, Riot Games è ora pronta a rendere disponibile la sua ultima fatica all'intera platea videoludica.

Valorant si struttura in un'esperienza competitiva che vede i giocatori fronteggiarsi in adrenalinici scontri 5v5, con un team dedito all'attacco ed uno concentrato su azioni di difesa. La conoscenza degli Agenti, delle mappe e dell'arsenale di armi a propria disposizione promettono di essere gli elementi centrali di un fenomeno competitivo che ha già fatto parlare moltissimo di sé.



Per ulteriori dettagli sulla nuova creatura di Riot Games, sulle pagine di Everyeye trovate il nostro provato di Valorant, redatto dalla penna di Giovanni Calgaro.



Sea of Thieves

Sviluppatore: Rare

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Avventura / Multiplayer

Data di Uscita: 3 Giugno

Piattaforma: Steam



L'avventura piratesca firmata da Rare, già disponibile su Microsoft Store, è pronta a realizzare il proprio debutto anche su Steam. Esordito nel marzo 2018, il titolo può ormai contare su di un supporto continuo di oltre due anni, durante i quali i mari di Sea of Thieves hanno accolto cinque espansioni principali e una moltitudine di aggiornamenti mensili.

Ora, anche gli utenti Steam possono dunque decidere di salpare per gli oceani di questa coloratissima avventura open world. Tra navigazione, combattimenti, esplorazione, scontri navali e saccheggi, ogni giocatore può affrontare quest'universo digitale con l'approccio che predilige, in solitaria oppure in compagnia di una ciurma di amici.



Pro Cycling Manager 2020

Sviluppatore: Cyanide Studio

Publisher: Nacon

Genere: Sportivo / Gestionale

Data di Uscita: 4 Giugno

Piattaforma: Steam



Anche quest'anno, gli appassionati di ciclismo professionistico potranno contare su di una nuova incarnazione del franchise di Pro Cycling Manager. Nei panni del responsabile di un team di atleti, il giocatore dovrà occuparsi di ogni aspetto legato alla carriera dei componenti della propria squadra. Allenamenti, elementi di strategia o ampliamento del team saranno solo alcune delle variabili di cui tenere conto per riuscire a guadagnarsi i più ambiziosi risultati sportivi in competizioni del calibro del Tour de France o della Vuelta.

Pro Cycling Manager 2020, tuttavia, non offre esclusivamente un'esperienza gestionale. Il titolo sportivo consente infatti anche di vestire in prima persona i panni di un atleta e di cimentarsi dell'arte del ciclismo in una modalità Carriera. A completare il pacchetto troviamo infine anche una componente multiplayer di natura competitiva, in cui mettersi alla prova in un confronto con altri 15 ciclisti.



Tour de France 2020

Sviluppatore: Cyanide Studio

Publisher: Nacon

Genere: Sportivo

Data di Uscita: 4 Giugno

Piattaforma: Steam



Tutte e 21 le tappe ufficiali del Tour de France 2020 attendono i giocatori ansiosi di potersi dimostrare degni di vestire l'ambita maglia gialla. Chilometro dopo chilometro, tra estenuanti pendenze e fughe improvvise, i ciclisti digitali dovranno dar fondo ad ogni energia residua per assicurarsi la vittoria nelle diverse tappe che compongono il calendario della prestigiosa competizione.

Ad arricchire Tour de France 2020 intervengono inoltre anche alcuni contenuti inediti per la saga, tra cui l'inclusione della tappa Liegi - Bastione - Liegi. I giocatori in cerca di un'ulteriore sfida potranno inoltre cimentarsi in adrenaliniche competizioni cronometrate. Per un maggiore realismo, infine, Tour de France 2020 propone condizioni meteo variabili e la possibilità di sfruttare un'inedita telecamera con visuale in prima persona.



Command & Conquer Remastered Collection

Sviluppatore: Petroglyph

Publisher: Electronic Arts

Genere: Strategico

Data di Uscita: 5 Giugno

Piattaforma: Steam



A ben 25 anni di distanza dalla prima pubblicazione, la serie strategica compie un nuovo debutto su PC grazie a questa Collection. Command & Conquer e Red Alert fanno così ritorno sul mercato in una ricca edizione rimasterizzata, che oltre a numerose migliorie tecniche include molteplici contenuti aggiuntivi. Sviluppata da ex membri del team Westwood Studios ora in forze presso Petroglyph, la Collection si presenta al pubblico con supporto alla risoluzione 4K, liberamente alternabile allo stile grafico originale.

A completare l'offerta, troviamo supporto alle mod, un editor di mappe, un comparto multigiocatore completamente rivisto, gallerie bonus contenenti materiale tratto dal processo di making of e molto altro ancora.



Beyond Blue

Sviluppatore: E-Line Media

Publisher: E-Line Media

Genere: Avventura

Data di Uscita: 11 Giugno

Piattaforma: Steam



Dagli autori dell'apprezzato indie Never Alone, giunge una produzione interamente dedicata all'affascinate universo subacqueo celato nelle profondità degli abissi terrestri. Nei panni di una scienziata dedica allo studio degli oceani, Beyond Blue propone al pubblico un'esperienza narrativa single-player tramite la quale apprendere la natura dei misteri che si celano nelle acque più profonde del pianeta Terra.

Per dare forma ad una produzione il più possibile aderente alla realtà, per lo sviluppo di Beyond Blue, E-Line Media ha coinvolto molteplici esperti scientifici, BBC Studios e OeanX Media.



Desperados 3

Sviluppatore: Mimimi Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Stealth / Tattico

Data di Uscita: 26 Giugno

Piattaforma: Steam / GOG.com



La serie di Mimimi Games ritorna sulla scena videoludica con un titolo che si colloca come prequel di Desperados: Wanted Dead or Alive. Immerso in atmosfere da selvaggio West, il giocatore si ritroverà alla guida di un gruppo di cinque personaggi principali. Tra azioni stealth e necessità di approcciare in maniera strategica ogni nuova sfida, Desperados III propone al giocatore la possibilità di affrontare un medesimo ostacolo tramite approcci differenti.

A comporre la bizzarra compagine di protagonisti troviamo la coppia formata dal pistolero errante John Cooper e dalla moglie Kate, a cui si aggiungono il sicario Doc McCoy, esperto di veleni e tossine, il rude Hector e la misteriosa Isabelle, originaria del Kansas.



Il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli ve ne parla nel dettaglio all'interno del suo provato di Desperatos III.



Disintegration

Sviluppatore: V1 Interactive

Publisher: Private Division

Genere: Sparatutto

Data di Uscita: 16 Giugno

Piattaforma: Steam



Direttamente dal co-creatore di Halo, Marcul Letho, arriva una nuova IP, frutto degli sforzi della software house da lui fondata: V1 Interactive. Sparatutto arricchito da alcuni elementi strategici, Disintegration conduce i giocatori in un futuro distopico nel quale la civiltà è dilaniata da un confronto che vede al proprio centro una riflessione sul significato ultimo di "essere umano".

In seguito ad eventi catastrofici, la popolazione ha infatti dovuto affidarsi alla tecnologia dell' "integrazione" per sopravvivere. Grazie a quest'ultima, menti umane hanno trovato collocazione in resistenti alter ego robotici. Se parte della civiltà vede ora in questa soluzione il percorso ideale per l'evoluzione della specie, altri rivendicano invece con forza la necessità di un ritorno alle origini. Tra questi ultimi troviamo anche Romer Shoal, protagonista di Disintegration.



Al cuore dell'esperienza ludica si collocano sia una Campagna principale sia una modalità multiplayer competitiva: per maggiori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca intervista a Marcus Letho realizzata dal nostro Icilio Bellanima.



Waking

Sviluppatore: Jason Oda

Publisher: tinyBuild

Genere: Indie

Data di Uscita: 18 Giugno

Piattaforma: Steam



Waking si propone si offrire al pubblico un'avventura in grado di dare forma ad una speciale forma d'interazione tra mondo reale e universo videoludico digitale. Nei panni di un protagonista in coma, il giocatore dovrà affrontare un mondo popolato di demoni interiori, sogni, incubi e speranze, nel tentativo di trovre la strada che lo condurrà infine al risveglio. Momenti da dedicare ad esercizi di meditazione di alterneranno a fasi di esplorazione da condurre in terza persona.

La produzione firmata da Jason Oda potrà inoltre essere plasmata dalle scelte compiute dal giocatore lungo il proprio percorso, facendo così di Waking un'esperienza ancor più personale



SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Sviluppatore: Purple Lamp Studios

Publisher: THQ Nordic

Genere: Platform Adventure

Data di Uscita: 23 Giugno

Piattaforma: Steam / GOG.com



Il platform adventure dedicato alla celebre spugna gialla è pronto a fare ritorno sul mercato vidoeludico in una versione ampliata, rivista e perfezionata. Impersonando SpongeBob, Patrick e Sandy, il giocatore dovrà proteggere Bikini Bottom dalle malvagie macchinazioni ordite dal perfido Plankton.

La versione "Rehydrated" del titolo può contare su di un comparto tecnico rivisto e sull'aggiunta di nuovi contenuti, tra i quali possiamo ad esempio citare la boss fight con Robo Squiddi ed una modalità multiplayer pensata per due giocatori, disponibile sia online sia offline.



Hunting Simulator 2

Sviluppatore: Neopica

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Simulazione

Data di Uscita: 25 Giugno

Piattaforma: Steam



Dalle lande del Colorado alle foreste del Vecchio Continente, Hunting Simulator 2 offre un mondo virtuale nel quale dedicarsi all'attività venatoria. Ben 33 specie animali ne popolano l'universo: per riuscire a seguirne le tracce, i giocatori potranno contare sul supporto di fedeli cani da caccia. Ognuno di questi avrà propri punti di forza, la cui conoscenza sarà essenziale per il buon esito delle attività in-game.

Anche la selezione di armi ed equipaggiamento promette di rivelarsi piuttosto ricca, con oltre 160 item ad attendere i giocatori di Hunting Simulator 2.