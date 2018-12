Giochi PC: tutte le nuove uscite di gennaio 2019

Anche il mondo PC si prepara a inaugurare un nuovo anno all'insegna delle grandi uscite. Il primo mese del 2019 parte in sesta con l'arrivo di Resident Evil 2, attesissimo remake di uno dei capitoli più apprezzati della serie survival horror targata Capcom, senza trascurare il promettente Ace Combat 7: Skies Unknown e il debutto in esclusiva temporanea di Tropico 6. Sul fronte dei remaster segnaliamo anche la presenza di Tales of Vesperia: Definitive Edition e Onimusha Warlords. Di seguito, tutti i giochi previsti in arrivo su Personal Computer a gennaio.

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Sviluppatore: QLOC

Publisher: Bandai Namco

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 11 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Nel 2008 Tales of Vesperia usciva su Xbox 360 ottenendo un notevole successo di pubblico e critica, tanto da essere ricordato ancora oggi come uno dei migliori episodi della serie JRPG di Bandai Namco. A distanza di dieci anni dal suo debutto, il gioco torna con un'edizione rimasterizzata per Steam che comprende tutti i DLC e i contenuti aggiuntivi pubblicati in seguito, oltre a varie migliorie tecniche per il comparto grafico. In attesa del prossimo capitolo, l'11 gennaio gli utenti PC avranno l'occasione perfetta per recuperare uno dei Tales of più amati.

Onimusha Warlords

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 15 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Il primo capitolo di Onimusha è stato lanciato nel lontano 2001 su PlayStation 2, dando vita a uno degli action adventure più apprezzati della generazione 128 bit, successo che ha permesso l'arrivo di nuovi sequel fino al 2006. La serie tornerà il 15 gennaio su PC con il remaster del capostipite della saga: Onimusha Warlords presenterà un comparto tecnico rinnovato, un sistema di controllo adattato per sfruttare le caratteristiche dei moderni joypad e una colonna sonora rimasterizzata per l'occasione, con l'aggiunta di nuovi brani inediti.

The Walking Dead: The Final Season - Episodio 3

Sviluppatore: Skybound Games

Publisher: Skybound Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 15 gennaio

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: Non disponibile



Dopo la sfortunata chiusura di Telltale e la cancellazione dei progetti portati avanti dallo studio, lo sviluppo degli ultimi due episodi di The Walking Dead: The Final Season è passato a Skybound Games, permettendo di portare a termine le vicende di Clementine e compagni. Il terzo episodio sarà disponibile su PC (in escluisva sullo Store di Epic Games) a partire dal 15 gennaio, consentendo ai giocatori di proseguire l'avventura da dove l'avevano lasciata in precedenza.

Ace Combat 7: Skies Unknown

Sviluppatore: Project Aces

Publisher: Bandai Namco

Genere: Gioco di volo

Data di uscita prevista: 18 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Ace Combat 7: Skies Unknown si prepara a debuttare il 17 gennaio anche su PC, presentandosi come uno dei capitoli più ambiziosi della serie. Gli sviluppatori promettono una campagna intensa e spettacolare, una riproduzione accurata dei velivoli e una longevità che si attesta sulle 50 ore per chi vuole completare il gioco al 100%. Gli effetti delle condizioni atmosferiche sono stati riprodotti con la massima fedeltà, aggiungendo una sensazione di realismo inedita per un gioco della serie Ace Combat.

Senran Kagura Burst Re:Newal

Sviluppatore:Tamsoft

Publisher: Marvelous Entertainment

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 22 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Senran Kagura Burst Re:Newal è il remake di Senran Kagura Burst, titolo uscito originariamente su Nintendo 3DS. Per l'occasione, gli sviluppatori di Tamsoft hanno migliorato il comparto tecnico e aggiunto nuovi contenuti, tra cui personaggi extra, nuovi archi narrativi e la "Intimacy Mode" quest'ultima censurata su PlayStation 4 ma presente in versione integrale e completa su PC, senza censure.

Life is Strange 2 Episodio 2: Rules

Sviluppatore: Dontnod Entertainment

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 24 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 7.99 euro (40.99/Serie Completa)



A distanza di quattro mesi dal debutto della nuova stagione, Life is Strange 2 si prepara a ricevere il secondo episodio su PC. Intitolato Rules, il DLC proseguirà la vicenda dei fratelli Sean e Daniel Diaz, permettendoci di continuare il loro viaggio che li condurrà in Messico. I giocatori potranno riprendere la storia da dove l'avevano interrotta, vedendo gli effetti delle loro scelte riflettersi sul mondo di gioco e sui personaggi. Il debutto del nuovo episodio è previsto per il 24 gennaio su Steam.

Resident Evil 2

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 25 gennaio

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Uscito nel lontano 1998, Resident Evil 2 si è imposto rapidamente come uno dei migliori survival horror di sempre, rimanendo uno dei capitoli più amati in assoluto della serie. A distanza di venti anni dal suo debutto, il secondo capitolo di Resident Evil si prepara a tornare su PC il 25 gennaio, con un remake completo che ha richiesto oltre quattro anni di sviluppo. L'obiettivo di Capcom è quello di restituire il feeling del gioco originale con una veste moderna e al passo coi tempi: e dopo alcune prove su strada possiamo confermare che il risultato sembra molto promettente.

Battlefleet Gothic Armada 2

Sviluppatore:Tindalos Interactive

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Strategia

Data di uscita prevista: 25 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 39,99 euro



Secondo episodio della serie sviluppata da Tindalos Interactive e pubblicata da Focus Home Interactive, Battlefleet Gothic Armada 2 si presenta come uno strategico ad ambientazione spaziale ambientato nell'universo dell'omonima serie targata Warhammer 40K. A dicembre abbiamo avuto modo di provare la Closed Beta, dalla quale abbiamo ricavato buone impressioni sul comparto tecnico e sul gameplay, non ci resta che attendere poco più di 20 giorni per scoprire se le nostre impressioni verranno confermate.

Tropico 6

Sviluppatore: Limbic Entertainment

Publisher: Kalypso Media

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 25 gennaio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 49,99 euro



Con il passaggio di testimone a Limbic Entertainment, il sesto capitolo di Tropico promette un punto di svolta rispetto ai precedenti capitoli della serie, presentandosi come uno dei capitoli più innovativi della serie gestionale di Kalypso Media. Grazie all'impiego dell'Unreal Engine 4, gli sviluppatori assicurano un sensibile ampliamento della mappa di gioco, nuove meccaniche e la possibilità di gestire contemporaneamente delle metropoli collocate su più isole dello stesso arcipelago. La nuova epopea tropicana de El Presidente debutterà in esclusiva temporanea su PC il 25 gennaio, per poi arrivare anche su PS4 e Xbox One nel corso dell'anno.