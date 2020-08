Giochi PC in uscita ad agosto 2020: c'è anche Horizon Zero Dawn

Dopo che le uscite PC di luglio 2020 hanno portato sulla piattaforma il Death Stranding di Hideo Kojima, anche questo mese l'utenza PC potrà godere di un titolo realizzato con il Decima Engine. Horizon: Zero Dawn, acclamato open world firmato da Guerrilla Games, approda infatti sull'hardware dopo l'originale debutto su PS4.



Non mancano inoltre all'appello una vasta selezione di esclusive legate all'universo Microsoft, che spaziano da Microsoft Flight Simulator a Battletoads, passando per il debutto di Tell Me Why. Presenti poi all'appello numerosi Indie e attese produzioni multipiattaforma, con un'offerta che include tanto Fall Guys: Ultimate Knockout quanto Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Per un'estate che non pare affatto avara di nuovi titoli, ecco la nostra selezione di nuovi giochi in arrivo su PC ad agosto 2020: buona lettura!



Fall Guys: Ultimate Knockout

Sviluppatore: Mediatonic

Publisher: Devolver Digital

Genere: Party Game; MMO; Battle Royale

Data di uscita: 4 Agosto

Piattaforma: Steam



Incluso nel catalogo di giochi PlayStation Plus gratis di agosto 2020, questa coloratissima produzione è pronta a esordire anche su PC. Un caotico insieme di 60 giocatori si prepara a cimentarsi in un'esilarante selezione di sfide, sino al momento in cui solamente uno di loro si guadagnerà il titolo di unico sopravvissuto e, dunque, di vincitore assoluto della competizione.

Complessivamente, Fall Guys: Ultimate Knockout propone un'esperienza che fonde party game, MMO e battle royale, per ore di divertimento all'insegna di ironia e goliardia.



Relicta

Sviluppatore: Mighty Polygon

Publisher: Ravenscourt

Genere: Puzzle Game

Data di uscita: 4 Agosto

Piattaforma: Steam



Dimenticata su di una base lunare, la protagonista di Relicta dovrà dar fondo a conoscenze e creatività per uscire da una situazione estremamente difficile. Indagando su ciò che accade in prossimità della struttura, l'eminente fisica si troverà faccia a faccia con un destino complesso e con i misteri che si celano nelle profondità della Luna. Preservare la vita della figlia o privilegiare la salvezza dell'umanità saranno missioni che richiederanno alla nostra alter ego di reagire con fermezza alla complessa condizione in cui si trova.

Relicta si presenta ludicamente come un puzzle game dalla visuale in prima persona, che sfrutterà le leggi della fisica e della gravità per offrire al pubblico una continua sfida.



Sulle pagine di Everyeye potete trovare un provato di Relicta firmato dal nostro Andrea Fontanesi.



Skully

Sviluppatore: Finish Line Games

Publisher: Devolver Digital

Genere: Indie

Data di uscita: 4 Agosto

Piattaforma: Steam



Approdato misteriosamente sulle spiagge di un'isola abitata da una divinità, un teschio di nome Skully si guadagnerà l'opportunità di vivere una seconda vita. In cambio di quest'ultima, dovrà preservare la sicurezza dell'atollo, disinnescando un conflitto che coinvolge i tre figli dell'ignota entità superiore. Per adempiere al suo dovere, il protagonista dovrà superare 18 livelli ambientati in sette diversi ecosistemi. A sua disposizione, la possibilità di rotolare, balzare e assumere tre differenti forme.

Skully promette in definitiva ai giocatori un'avventura spensierata nei panni di un peculiare e ossuto alter ego.



Horizon: Zero Dawn - Complete Edition

Sviluppatore: Guerrilla Games

Publisher: PlayStation Mobile

Genere: Action GDR

Data di uscita: 7 Agosto

Piattaforma: Steam / Epic Games Store



Si infrange l'esclusività PlayStation 4 di Horizon: Zero Dawn, che varca i confini dell'universo console per approdare su PC. L'acclamata produzione firmata da Guerrilla Games propone ai giocatori un universo suggestivo in cui immergersi nei panni di Aloy. Ripubblicato in Complete Edition, la versione PC dell'open world includerà tutti i contenuti del gioco originale, ai quali si aggiunge anche l'espansione The Frozen Wilds.

Tra le novità proposte da Guerrilla Games figurano inoltre ulteriori funzionalità esclusive, tra le quali possiamo citare il supporto alla risoluzione ultra-wide e l'implementazione di diverse migliore al comparto grafico. Il mondo di Horizon: Zero Dawn, lo ricordiamo è animato dal maestoso Decima Engine, utilizzato anche da Kojima Productions per la realizzazione di Death Stranding.



Fast & Furious Crossoroads



Sviluppatore: Slightly Mad Studios

Publisher: Bandai Namco

Genere: Racing Game

Data di uscita: 7 Agosto

Piattaforma: Steam



Prima di condurre gli appassionati di guida sui circuiti di Project CARS 3, il team di Slightly Mad Studios propone al pubblico un'ulteriore pit-stop. Nonostante il posticipo del debutto nei cinema di Fast & Furious 9, Fast & Furious: Crossroads è infatti pronto ad approdare sul mercato videoludico. Per un'avventura adrenalinica a base di inseguimenti e azione senza freni, ritornano al volante i personaggi di Dom, Letty e Roman, alla cui crew si aggiungono i nuovi volti di Vienna e Cam.

Il gioco Bandai Namco propone ai fan del brand una storia inedita, pronta a svilupparsi tra le sabbie del Marocco, gli USA e le grandi capitali europee. Il tutto accompagnato da una modalità multiplayer che punta ad arricchire l'offerta di Fast & Furious: Crossroads.



A Total War Saga Troy

Sviluppatore: Creative Assembly

Publisher: SEGA

Genere: Strategico

Data di uscita: 13 Agosto

Piattaforma: Steam / Epic Games Store



La saga ad impianto strategico firmata da Creative Assembly è pronta a tornare in azione con un nuovo captiolo. Questa volta, gli appassionati sono invitati a calarsi nell'antichità sulle orme dell'Iliade di Omero. Come facilmente intuibile dal titolo, A Total War Saga: Troy si focalizzerà infatti sull'epica leggendaria che circonda la Guerra di Troia.

Alternando fasi di gestione del proprio Impero a combattimenti in tempo reale, A Total War Saga: Troy oltrepassa il sipario del mito per andare alla ricerca degli eventi storici che potrebbero averlo generato, in un'avventura che presenta la prospettiva di ognuna delle fazioni coinvolte nel conflitto.



In attesa di poter calcare con mano le strade della città di Troia, sulle pagine di Everyeye il nostro Daniele D'Orefice vi racconta il titolo nel suo ricco provato di A Total War Story: Troy.



Microsoft Flight Simulator

Sviluppatore: Asobo Studio

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Simulatore

Data di uscita: 18 Agosto

Piattaforma: Microsoft Store / Steam



Dopo aver affascinato per mesi i giocatori con impressionanti immagini e screenshot, Microsoft Flight Simulator si appresta a decollare per raggiungere il mercato videoludico. Il simulatore di volo firmato da Asobo Studio è pronto a offrire al pubblico quella che promette di essere un'esperienza immersiva dalla portata straordinaria. Grazie ad un maestoso sforzo tecnologico, il team di sviluppo ha plasmato un'ambiziosa ricostruzione del nostro pianeta, pronto a essere solcato a bordo di affascinanti velivoli.

All'insegna del realismo e di un comparto grafico stupefacente, Microsoft Flight Simulator è pronto ad atterrare su PC.



In attesa della pubblicazione di quest'ambiziosa produzione, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Microsoft Flight Simulator, redatto dal nostro Alessio Ferraiuolo.



Battletoads

Sviluppatore: DLaLa

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Avventura; Azione

Data di uscita: 20 Agosto

Piattaforma: Microsoft Store / Steam



Il caotico, affascinante e variopinto universo popolato di combattivi rospi mutanti è pronto a fare ritorno su ecosistema Microsoft. I giocatori potranno calarsi nei panni di Rash, Zitz e Pimple per un'avventura in stile cartoon che promette di non risparmiarsi in termini di divertimento e ironia.

Con la promessa di un'ottima esperienza da vivere in single player pronta a trasformarsi in avventura indimenticabile in compagnia, Battletoads è finalmente in dirittura di arrivo sul mercato videoludico.



In attesa di poter immergersi nel titolo, i giocatori possono apprendere i primi segreti dei pericolosi rospi mutanti nel provato di Battletoads redatto dal notro Marco Mottura.



Samurai Jack: Battle Through Time

Sviluppatore: Soleil Ltd

Publisher: Adult Swim Games

Genere: Action; Platform

Data di uscita: 21 Agosto

Piattaforma: Steam / Epic Games Store



Intrigante commistione tra action e platform, è in dirittura di arrivo Samurai Jack: Battle Through Time. Il più grande guerriero della storia è pronto a muovere i propri passi in direzione del pericoloso Regno di Aki, in un'avventura che lo porterà ad affrontare molteplici avversari in un'epopea che lo condurrà a varcare le soglie dello spazio e del tempo, a cavallo tra passato e futuro.

Dall'iconica serie animata, Samurai Jack si sposta così nel mondo del videogioco, per un ritorno che vedrà coinvolti nel cast i doppiatori originali della saga.



PGA Tour 2K21

Sviluppatore: HB Studios Multimedia

Publisher: 2K

Genere: Sportivo

Data di uscita: 21 Agosto

Piattaforma: Steam



Il titolo sportivo dedicato all'universo del golf ritorna anche su PC con una nuova esperienza simulativa. I giocatori più ambiziosi possono prepararsi a sfidare leggende della FedEx Cup quali Justin Thomas, in un'avventura che li vedrà contrapporsi a un totale di 12 professionisti. Il TPC Sawgrass e l'East Lake Golf Club saranno solo alcuni dei campi da golf sui quali mettere alla prova le proprie abilità in PGA Tour 2K21.

Nel titolo proposto da 2K trovano spazio sia una modalità single-player sia una selezione di opzioni di gioco pensate per il comparto multigiocatore.



Street Power Football

Sviluppatore: SFL Interactive

Publisher: Maximum Games

Genere: Sportivo

Data di uscita: 25 Agosto

Piattaforma: Steam



L'irresistibile richiamo dello street football è pronto a esercitare il suo fascino sugli appassionati grazie alla pubblicazione di Street Power Football. Per soddisfare la propria ambizione e guadagnarsi il titolo di indiscusso "Street King", il giocaore potrà cimentarsi in un percorso di apprendimento dei trick più complessi, sotto la guida di nientemeno che Sean Garnier.

Accanto a quest'ultimo non mancheranno altre leggende del calcio di strada, tra cui i freestyler Liv Cook e Melody Donchet, il tutto in un'esperienza ludica che vanta sei modalità di gioco differenti.



Surgeon Simulator 2

Sviluppatore: Bossa Studios

Publisher: Bossa Studios

Genere: Simulatore; Comico

Data di uscita: 27 Agosto

Piattaforma: Epic Games Store



Dopo il primo esperimento, il brand di Surgeon Simulator è pronto a tornare in corsia con il nuovo Surgeon Simulator 2. Il team di Bossa Studios invita i giocatori a indossare nuovamente il camice da chirurgo per dar fondo alle proprie, incerte, competenze in campo medico. Un simulatore dalla forte componente comica e goliardica, il titolo spinge il pubblico a cimentarsi in diverse modalità di gioco.

Gli utenti potranno testare l'opzione cooperativa volta a mettere in azione una squadra di 4 chirurghi. I giocatori più creativi potranno inoltre cimentarsi nella creazione di ulteriori esperienze grazie all'editor in-game messo a disposizione nella nuova modalità Bossa Labs Creation.



Tell Me Why: Episodio 1

Sviluppatore: DontNod

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita: 27 Agosto

Piattaforma: Microsoft Store / Steam



Dagli autori di Life is Strange, arriva una nuova avventura grafica a pubblicazione episodica: DontNod è infatti pronta a presentare al pubblico il suo Tell Me Why. Protagonisti di questa nuova epopea narrativa, i gemelli Tyler e Alyson si ritrovano dopo dieci lunghi anni. Il luogo in cui i loro destini tornano a intrecciarsi è la casa in cui hanno trascorso l'infanzia, abitazione che hanno deciso di mettere in vendita. Una volta in loco, tuttavia, avrà inizio un viaggio che donerà una nuova luce ai ricordi della loro prima giovinezza.

Con una narrativa che affianca emozioni e sovrannaturale, DontNod propone Tell me Why in esclusiva per dispositivi Microsoft, con esordio atteso su PC e Xbox One.



Project CARS 3



Sviluppatore: Slightly Mad Studios

Publisher: Bandai Namco

Genere: Racing Game

Data di uscita: 28 Agosto

Piattaforma: Steam



Una rivoluzione è pronta a coinvolgere il franchise di Project CARS, con gli sviluppatori di Slightly Mad Studios determinati a offrire al giocatore un'esperienza innovativa. Il celebre racing game ritorna sul mercato videoludico con un terzo capitolo, pronto a immergere l'utenza in una nuova esperienza di guida simulativa. Una vasta selezione di circuiti automobilistici consentirà agli aspiranti piloti di cavalcare l'asfalto ai quattro angoli del globo. Prevista ovviamente una modalità Carriera, grazie alla quale il nostro protagonista potrà cercare di lasciare il segno nel mondo dei motori.

A segnare il debutto di Project CARS 3, troviamo un sistema di controlli completamente rivisto dal team di sviluppo, oltre all'implementazione in-game di una vasta selezione di condizioni metereologiche, per un'esperienza ancora più dinamica e divertente.



Per illustrarvi tutti i dettagli sulle caratteristiche nel nuovo titolo Slightly Mad Studios, il nostro Matteo Mangoni ha firmato un ricco provato di Project CARS 3.



Wasteland 3

Sviluppatore: inXile Entertainment

Publisher: inXile Entertainment

Genere: RPG

Data di uscita: 28 Agosto

Piattaforma: Steam



Dopo lo straordinario successo riscosso da Wasteland 2, vincitore dell'ambito titolo di Gioco dell'Anno nel 2015, fa ritorno la serie RPG firmata da inXile Entertainment. Alla guida di un team di Desert Ranger composto da un massimo di sei membri, i giocatori dovranno calarsi in un universo post-apocalittico pericoloso e letale. Corruzione e violenza dilagano in Wasteland 3, in un'avventura che imporrà al giocatore la necessità di scegliere, lungo la strada, di chi fidarsi.

In un'epopea RPG che lo porterà a muovere i propri passi in direzione del Colorado, il protagonista dovrà essere pronto a compiere scelte dal forte impatto morale e a cimentarsi in molteplici scontri, strutturati dal team di sviluppo in un combat system a turni.



In attesa dell'uscita, è possibile avere un primo assaggio di questo intrigante gioco di ruolo grazie al provato di Wasteland 3 realizzato dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.



Madden NFL 21

Sviluppatore: EA

Publisher: EA

Genere: Sportivo

Data di uscita: 28 Agosto

Piattaforma: Steam



Lamar Jackson guida il ritorno in campo del celebre franchise sportivo dedicato al football d'oltreoceano. Il nuovo Madden NFL è pronto a portare il pubblico direttamente sui campi da gioco USA, per contendersi la palla ovale. La modalità di gioco Rise of the Fame vedrà il protagonista impegnato in un percorso di affermazione, nel tentativo di trasformare la propria carriera in una vera e propria leggenda sportiva.

Ad arricchire l'offerta proposta da EA in Madden NFL 21 contribuisce inoltre l'immancabile modalità multigiocatore, per sfide all'insegna di un'azione dinamica e travolgente.



Windbound

Sviluppatore: 5 Lives Studios

Publisher: Deep Silver

Genere: Indie

Data di uscita: 28 Agosto

Piattaforma: Steam / Epic Games Store



Dopo essere naufragata nel misterioso arcipelago delle Isole Perdute, la giovane e intraprendente guerriera Kara dovrà cercare un modo per fare ritorno a casa. In una storia di sopravvivenza e crescita interiore, la ragazza imparerà a sopravvivere in una terra sconosciuta.

Cimentarsi in attività di caccia, nella costruzione di manufatti e nel potenziamento della sua imbarcazione saranno attività essenziali per la protagonista. Immancabile la possibilità di viaggiare da un'isola all'altra dell'arcipelago, lungo acque insidiose, popolate da creature marine e solcate da maestose onde.



Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Sviluppatore: Tamsoft Corporation

Publisher: Bandai Namco

Genere: Sportivo

Data di uscita: 28 Agosto

Piattaforma: Steam



I personaggi e i campi da calcio dipinti dall'opera del mangaka Yoichi Takahashi si trasformano in un nuovo videogioco targato Bandai Namco. Grazie a una delle due modalità Storia, gli appassionati potranno rivivere le vicende raccontate nell'anime di Captain Tsubasa, più noto in Italia con il titolo nostrano di Holly & Benji.

Oltre alla campagna, Captain Tsubasa: Rise of New Champions propone diverse forme di interazione multiplayer. Da un lato, il comparto multigiocatore online consentirà di cimentarsi nella conquista di premi e trofei. Dall'altra, la modalità di gioco in locale offrirà la possibilità di organizzare sfide per 4 giocatori.



In attesa del debutto del titolo, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, a cura del nostro Icilio Bellanima.