Giochi PC: tutte le uscite di ottobre 2021, è il mese di Age of Empires 4

Anche su PC, è tempo di passare in rassegna le principali uscite delle prossime settimane. Come di consueto, la piattaforma trova particolare affinità con le novità mensili previste su Xbox One e Xbox Series X|S, ma senza rinunciare ad una propria identità. Dalle fucine degli Xbox Game Studios, la community PC potrà ad esempio esplorare in esclusiva i campi di battaglia dell'ambizioso Age of Empires IV, mentre gli amanti del manga di Koyoharu Gotoge potranno festeggiare l'uscita del picchiaduro Demon SlayerThe Hinokami Chronicles. Da Alan Wake Remastered a Back 4 Blood, passando per Far Cry 6, FIFA 22 e Marvel's Guardians of the Galaxy, la varietà è assicurata. Di seguito, ecco dunque i nuovi giochi in arrivo su PC a ottobre 2021: buona lettura!

FIFA 22

Sviluppatore: Electronic Arts

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sportivo

Data di uscita: 1 Ottobre

Piattaforme: Steam



Dagli spogliatoi videoludici di Electronic Arts, anche quest'anno torna in campo la celebre serie calcistica, con il nuovo FIFA 22. Rispetto all'ultima iterazione, la produzione promette un maggior grado di realismo, con un gameplay rifinito e un comparto grafico rinnovato. In particolare, l'attenzione del team di sviluppo si è concentrata sulla resa dei movimenti dei giocatori: a tale scopo, è stato sfruttato HyperMotion, nuova tecnologia di resa delle animazioni.

Sul fronte contenutistico, FIFA 22 propone il ritorno della modalità Carriera, alla quale si affiancano Volta Football, il comparto multiplayer e l'immancabile Fifa Ultimate Team.



Prima di decidere se scendere in campo o restare in panchina, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di FIFA 22 firmata dal nostro Gabriele Laurino.

Alan Wake Remastered

Sviluppatore: Remedy Entertainment

Publisher: Remedy Entertainment

Genere: Azione / Horror

Data di uscita: 5 Ottobre

Piattaforme: Epic Games Store



Il romanziere di casa Remedy è pronto a presentarsi al pubblico in una versione completamente aggiornata sul fronte tecnico. L'inquietante vicissitudine di Alan Wake torna infatti a popolare gli incubi degli appassionati, pronti a svelare ancora una volta il mistero dietro la scomparsa della moglie dell'autore. Nella disperata ricerca di Alice, l'autore si muoverà lungo ambientazioni arricchite con texture e modelli rifiniti, nuovi shader e un inedito sistema di illuminazione. Intatto invece il comparto narrativo dell'apprezzato thriller videoludico.

Nella versione PC, Alan Wake Remastered supporterà la tecnologia DLSS di NVIDIA e i monitor ultra-wide. Confermata inoltre la risoluzione in 4K con frame rate sbloccato.

Super Monkey Ball Banana Mania

Sviluppatore: Ryu Ga Gotou Studio

Publisher: SEGA

Genere: Platform

Data di uscita: 5 Ottobre

Piattaforme: Steam



Gli universi di Super Monkey Ball (2001), Super Monkey Ball 2 (2002) e Super Monkey Ball Deluxe (2005) uniscono le forze per proporre al pubblico una riedizione delle avventure delle celebri scimmiette rotolanti. Super Monkey Ball Banana Mania include infatti i migliori livelli delle precedenti iterazioni della serie SEGA, presentandosi come una sorta di best of delle imprese di AiAi, MeeMee, GonGon, Baby e YanYan.

Dal team di Judgment e della serie Yakuza, il pubblico avrà a disposizione una modalità Storia, una dozzina di mini-giochi e classifiche online dedicate.



Prima di affrontare l'insidioso Doctor, potete dedicarvi alla lettura della recensione di Super Monkey Ball Banana Mania, a cura di Andrea Fontanesi.

Jett The Far Shore

Sviluppatore: Superbrothers

Publisher: Superbrothers

Genere: Avventura

Data di uscita: 5 Ottobre

Piattaforme: Epic Games Store



Avventura intergalattica dall'impianto cinematografico, Jett: the Far Shore mira a proporre una commistione tra le atmosfere imponenti di Interstellar e la vivacità esplorativa di No Man's Sky. Nei panni di Mei, una collaudata esploratrice dello spazio profondo, i giocatori potranno essere i primi umani a mettere piede su di un ignoto pianeta oceanico.

Il corpo celeste, dominato da distese d'acqua e scenari boschivi, potrà essere esplorato a bordo di uno speciale jett, unico mezzo di trasporto previsto per questo open world indipendente.



Prima di lasciarsi alle spalle la Terra, sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Jett: The Far Shore, a cura di Andrea Sorichetti.

Far Cry 6

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Sparautto / Azione / Avventura

Data di uscita: 7 Ottobre

Piattaforme: Epic Games Store



L'adrenalinica serie Ubisoft torna in azione per trasportare i giocatori tra le strade dell'isola di Yara. Atollo tropicale apparentemente paradisiaco, quest'ultimo è controllato con il pugno di ferro dal dittatore Anton Castillo, interpretato dal noto attore Giancarlo Esposito, già avvezzo al ruolo del villain grazie alle sue performance in Breaking Bad e The Mandalorian.

Nei panni di una guerrigliera, saremo chiamati ad unirci alla ribellione della popolazione locale, per destituire una volta per tutte il regime di Anton Castillo e di suo figlio Diego.



Prima di cimentarsi in una nuova missione, sulle pagine di Everyeye trovate il ricco provato di Far Cry 6 firmato dal nostro Giuseppe Arace.

Back 4 Blood

Sviluppatore: Turtle Rock Studios

Publisher: Warner Bros. Games

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 12 Ottobre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Un pericoloso parassita ha contaminato il genere umano, che ora rischia l'estinzione. In uno scenario apocalittico, gli Infetti stanno infatti cercando di distruggere ciò che resta della loro ex specie. Per fermarne l'avanzata, i giocatori potranno unire le forze nel nuovo sparatutto cooperativo ideato dagli autori di Left 4 Dead.

La battaglia tra Sterminatori e contaminati potrà essere affrontata in un massimo di 4 utenti, mentre coloro in cerca di un'esperienza competitiva potranno rivolgersi alla modalità PvP di Back 4 Blood. Anche su PC, ottime notizie per gli abbonati a Xbox Game Pass: Back 4 Blood entrerà infatti a far parte del catalogo del servizio sin dal Day One.



Per ulteriori dettagli sulla modalità competitiva dello shooter, vi rimandiamo alla lettura dell'ultimo provato di back 4 Blood, a firma del nostro Giovanni Panzano.

Crysis Remastered Trilogy

Sviluppatore: Crytek

Publisher: Crytek

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



La leggendaria saga di Crytek ritorna in azione anche su PC, grazie ad una completa opera di rimasterizzazione. Dopo l'esordio di Crysis Remastered, anche il secondo e terzo capitolo dell'epopea shooter approdano sul mercato videoludico in una nuova veste.

I giocatori ansiosi di (ri)scoprire l'intera trilogia possono approfittare della pubblicazione dei tre titoli in un unico formato, la Crysis Remastered Trilogy.



Prima del debutto dell'intera trilogia, potete recuperare la recensione di Crysis Remastered, a cura di Gabriele Carollo.

Demon Slayer: The Hikonami Chronicles

Sviluppatore: CyberConnect 2

Publisher: SEGA

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: Steam



L'epopea manga firmata da Koyoharu Gotoge prende vita nella sua prima trasposizione videoludica. Dopo lo straordinario successo riscosso dal fumetto cartaceo e dall'omonimo anime, Demon Slayer / Kimetsu no Yaiba diventa un picchiaduro firmato da CyberConnect 2, già autori di Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Z: Kakarot.

Nella modalità Avventura, Demon Slayer: The Hinokami Chronicles ripercorre i passaggi salienti del viaggio di Tanjiro Kamado e della sorella Nezuko. In cerca di una cura per la trasformazione in creature demoniache, i fratelli dovranno affrontare la minaccia delle Dodici Lune Demoniache. All'appello, non mancherà inoltre la modalità multiplayer competitiva, per scontri all'ultima mossa tra i personaggi del ricco roster di gioco.



Prima di sferrare colpi con la vostra lama ammazzademoni, vi consigliamo la lettura del provato di Demons Slayer: The Hinokami Chronicles, firmato dal nostro Antonello "Kirito" Bello.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Sviluppatore: Supermassive Games

Publisher: Bandai Namco

Genere: Horror

Data di uscita: 22 Ottobre

Piattaforme: Steam



Superati gli orrori di Man of Medan e Little Hopes, gli appassionati del genere possono ora cimentarsi con una nuova avventura parte del progetto The Dark Pictures Anthology. Alla vigilia di Halloween, la raccolta Bandai Namco conduce i videogiocatori più coraggiosi tra i deserti dell'Iraq post-bellico. Nel Paese, una missione di ricerca di armi di distruzione di massa si imbatte invece in un antico tempio sumero. Qui, tuttavia, attendono nell'ombra inquietanti e letali creature ultraterrene.

Per una notte più spaventosa dell'anno da vivere in compagnia, House of Ashes propone un comparto multiplayer cooperativo, da fruire sia online sia in locale.



In attesa della recensione, potete consultare il provato di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, a firma del nostro Giuseppe Arace.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Azione

Data di uscita: 26 Ottobre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Dopo i Vendicatori di Marvel's Avengers, è tempo anche per i Guardiani della Galassia di entrare in azione in un videogioco dedicato. Nei panni di Star Lord, gli appassionati della Casa delle Idee potranno vivere un'avventura completamente inedita. L'intreccio narrativo proposto da Marvel's Guardians of the Galaxy non traspone infatti alcun arco fumettistico, proponendo al pubblico un'epopea intergalattica tutta da scoprire.

Rispetto alla precedente avventura dedicata agli Avengers, questa volta Square Enix cambia rotta, confezionando un'opera integralmente single player.



Prima di imbracciare pistole elementali e improbabili armamenti, potete dirigere la vostra astronave alla volta del provato di Marvel's Guardians of the Galaxy firmato dal nostro Gabriele Laurino.

Age of Empires 4

Sviluppatore: Relic Entertainment; World's Edge

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Strategico

Data di uscita: 28 Ottobre

Piattaforme: Steam



La strategia in tempo reale di Age of Emipres torna in azione con un attesissimo e ambizioso quarto capitolo. Quattro campagne distinte, costituite da 35 missioni, accompagnano gli appassionati dal Medioevo al Rinascimento, per un'avventura che copre un arco di ben 500 anni di storia. In Age of Empires IV sarà possibile seguire gli scontri campali intrapresi da otto civiltà differenti. In questa cornice, l'esclusiva Microsoft permetterà ad esempio di rivivere l'epica battaglia di Giovanna d'Arco, o l'invasione dell'Asia compiuta dalle forze di Gengis Khan.

Oltre alla ricca esperienza proposta dal comparto single player, Age of Empires IV offre anche diverse modalità di fruizione in compagnia. Fino a 8 giocatori possono infatti cooperare, sfidarsi o assistere come spettatori a partite PvP e PvE.



Prima di calarvi in battaglia, sulle pagine di Everyeye trovate le ultime impressioni del nostro Daniele D'Orefice, riassunte in un ricco provato di Age of Empires IV.

Fatal Frame Maiden of Black Water

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Horror

Data di uscita: 28 Ottobre

Piattaforme: Steam



Le pendici del Monte Hikami celano segreti inenarrabili. Un passato di misteriose violenze si accompagna alle antiche vestigia di un culto devoto all'acqua, per uno scenario che chiederà al giocatore di tornare a imbracciare la Camera Obscura. Il fidato strumento torna in azione per il ventesimo anniversario della serie Koei Tecmo, che per l'occasione ripropone all'utenza Fatal Frame: Maiden of Black Water.

Imbracciando la peculiare macchina fotografica, i tre protagonisti Yuri Kozukata, Miu Hinasaki e Ren Hojo potranno immortalare gli spiriti, così da interagire con loro o privarli dei loro poteri.

Riders Republic

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Sportivo

Data di uscita: 28 Ottobre

Piattaforme: Epic Games Store



Tuta alare, snowboard, tuta da sci o moto da down-hill? Se siete indecisi su quale sport estremo si adatta meglio al vostro animo, potete evitare di scegliere e testarli tutti in Riders Republic. La nuova IP sportiva di Ubisoft consente infatti ai giocatori di dilettarsi in molteplici discipline sportive, da affrontare principalmente in compagnia, grazie alle numerose opzioni di gioco in multiplayer.

Dalla struttura open world, la produzione invita alla scoperta degli imponenti scenari naturali degli USA, tra i parchi nazionali di Yosemite, Zion e Bryce Canyon.



In attesa della recensione, potete scegliere il vostro sport estremo preferito grazie al provato di Riders Republic firmato da Raffaello Rusconi.

Into The Pit

Sviluppatore:Nullpointer Games

Publisher: Humble Games

Genere: FPS / Roguelike

Data di uscita: 19 Ottobre

Piattaforme: Steam



Erede di una dinastia di indagatori dell'occulto, il protagonista di Into the Pit è chiamato a scoprire la verità che si cela dietro la misteriosa scomparsa di una cugina. Tra le oscure atmosfere di un remoto villaggio, l'Indie di Humble Games prende forma con un'estetica retrò, proponendo un'esperienza ibrida tra sparatutto in prima persone e roguelike.

Gli abbonati a Xbox Game Pass incuriositi dalla formula proposta da Nullpointer Games saranno lieti di apprendere dell'inclusione nel gioco nel catalogo del servizio sin dal Day One.

Disciples: Liberation

Sviluppatore: Frima Studio

Publisher: Kalypso Media

Genere: Strategico / GDR

Data di uscita: 21 Ottobre

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



La storica serie strategica torna in azione con un capitolo inedito, forte della promessa di una campagna principale di oltre 80 ore. Arricchito di un comparto ruolistico, Disciples: Liberation consentirà al giocatore di compiere moltissime scelte, che andranno ad influenzare l'evoluzione dell'avventura. Tra missioni e boss fight, sarà essenziale forgiare un esercito efficiente, costituito di almeno cinquanta unità combattenti.

Sul fronte dell'ambientazione, Disciples: Liberation mette in scena un comparto narrativo di stampo dark fantasy. In un medioevo fantastico, ci si ritroverà a far fronte ad estremismi religiosi, regni in rovina e violenti conflitti.



Prima di porvi al comando del vostro esercito, potete consultare il provato di Disciples: Liberation, firmato dal nostro Giovanni Calgaro.

Solar Ash

Sviluppatore: Heart Machine

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura / Azione

Data di uscita: 26 Ottobre

Piattaforme: Epic Games Store



Dopo Hyper Light Drifter, gli sviluppatori di Heart Machine presentano la propria seconda creazione videoludica. Il misterioso Solar Ash mira ad accompagnare i giocatori in un universo surreale, i cui scenari sono stati realizzati completamente a mano. Al suo interno, chiamato dal Vuoto, il protagonista dovrà affrontare un'insolita avventura avanzando a tutta velocità, tra pericolosi nemici e improbabili figure amichevoli.

Dopo Twelve Minutes, I Am Dead e The Artful Escape of Francis Vendetti, è in arrivo un nuovo Indie promosso dal publisher Annapurna Interactive.



In attesa di poter sfrecciare attraverso un cosmo affascinante e stilizzato, sulle nostre pagine trovate l'anteprima di Solar Ash firmata dal nostro Marco Mottura.

Voice of Cards The Isle Dragon Roars

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 28 Ottobre

Piattaforme: Steam



Dopo aver dato i natali alla serie NieR, Yoko Taro plasma una nuova IP ispirata alle atmosfere dei giochi di ruolo cartacei. Con Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, l'autore nipponico dà vita ad un JRPG in cui ogni elemento dell'avventura è rappresentato da carte dedicate. Una circostanza valida tanto per i personaggi e i nemici, quanto per gli equipaggiamenti e le ambientazioni.

Al centro della scena troveremo un coraggioso avventuriero, determinato a fronteggiare un possente drago risvegliatosi dopo un lungo sonno.