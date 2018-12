Giochi per PC: tutte le novità di dicembre 2018

Dicembre si presenta come un mese abbastanza tranquillo per gli utenti PC, ma non per questo privo di uscite interessanti. Tra i giochi in arrivo segnaliamo Just Cause 4, la nuova avventura di Rico Rodriguez ambientata a Solis, un mondo di gioco ancora più reattivo caratterizzato da eventi atmosferici dinamici. I fan di Hearthstone potranno divertirsi con la nuova espansione La sfida di Rastakhan, mentre gli amanti degli strategici potranno dedicarsi all'atteso Mutant Year Zero: Road to Eden. Di seguito, tutti i giochi in uscita su PC a dicembre 2018.

Mutant Year Zero: Road to Eden

Sviluppatore: The Bearded Ladies

Publisher: Funcom

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 4 dicembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 34,99 euro



Mutant Year Zero: Road to Eden ci porta in un mondo post apocalittico sconvolto da cataclismi che hanno trasformato la Terra in una landa desolata. Gli esseri umani sono scomparsi completamente dalla circolazione, lasciando il posto a delle strane creature mutanti. L'idea alla base del gameplay è di mischiare i combattimenti tattici di X-COM con una forte componente narrativa, raccontando una storia che si modifica in base alle nostre scelte. Le meccaniche comprendono anche fasi stealth in tempo reale e una buona dose di esplorazione.

Just Cause 4

Sviluppatore: Avalanche Studios

Publisher: Square Enix

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 4 dicembre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Just Cause 4 si presenta come il capitolo più ambizioso della serie di Avalanche Studios, caratterizzato come sempre da una grande mappa open world esplorabile liberamente. La nuova avventura di Rico Rodriguez avrà luogo a Solís, un mondo sudamericano fittizio composto da quattro tipologie di ambientazioni: la foresta pluviale, le pianure, il deserto e le montagne. Ogni bioma è in grado di generare eventi atmosferici unici e completamente simulati, rendendo le fasi esplorative ancora più diversificate e imprevedibili. Tra una missione e l'altra dovremo vedercela con i tornadi e altri eventi atmosferici estremi, facendo affidamento sui mezzi a nostra disposizione.

Hearthstone: La sfida di Rastakhan

Sviluppatore: Blizzard

Publisher: Blizzard

Genere: Card Game

Data di uscita prevista: 4 dicembre

Piattaforma: Battle.net

Prezzo consigliato: Non disponibile



La nuova espnsione di Hearthstone è in arrivo il 4 dicembre su PC. Quest'anno, nove squadre si sono radunate attorno ad altrettanti combattenti, i leggendari campioni Troll che rappresentano ognuno una classe giocabile. Le squadre beneficiano della benedizione dei Loa, antichi spiriti adorati dai Troll, che si sono manifestati in forma di potenti servitori Leggendari. I giocatori potranno approfittare dell'aiuto degli Spiriti, un nuovo tipo di servitori specifici di classe, ognuno dotato di effetti speciali che funzionano in sinergia con i Loa.

Jagged Alliance: Rage

Sviluppatore: Cliffhanger Productions

Publisher: HandyGames

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 6 dicembre

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Dopo un piccolo rinvio, Jagged Alliance: Rage si prepara a debuttare il 6 dicembre su PC, offrendo nuove tattiche a turni, nuovi elementi di avventura e un ampio cast di personaggi caratterizzati da abilità uniche sfruttabili in combattimento. Ambientato 20 anni dopo il primo capitolo della serie, questo spin-off metterà a dura prova le nostre capacità di adattamento, permettendoci di scegliere tra diverse tipologie di approcci. Oltre alla campagna single player, il titolo include anche una modalità co-op online pensata per due giocatori.

Katamari Damacy Reroll

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: Puzzle Game

Data di uscita prevista: 7 dicembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Katamari sbarca anche su PC con Katamary Damacy Reroll, capitolo che riprende il concept originale della serie divenuta famosa sulle piattaforme PlayStation: ancora una volta saremo al controllo di una sfera che va aumentando di volume mentre si raccolgono i vari oggetti sparsi nello scenario. Oltre alla campagna single player, il titolo include una modalità cooperativa con pieno supporto ai controller, permettendo di giocare in compagnia di un amico. Il debutto è fissato per il 7 dicembre su Steam.

Insurgency: Sandstorm

Sviluppatore: New World Interactive

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 12 dicembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Il 12 dicembre arriva la versione completa di Insurgency: Sandstorm, sequel dell'omonimo FPS multiplayer a squadre disponibile per PC. Il titolo punta a migliorare tutti gli aspetti del predecessore, a partire da un nuovo comparto tecnico al passo con i tempi (il gioco è stato realizzato con l'Unreal Engine 4) e dall'inedità modalità co-op da 8 giocatori contro l'IA, mantenendo inalterato il feeling brutale e realistico degli scontri. Gli utenti potranno combattere in vaste mappe ambientate in Medio Oriente, confrontandosi in diverse modalità fino a 32 giocatori, con la possibilità di usare diversi approcci tattici con l'ausilio di fumogeni e altri strumenti simili.

GRIS

Sviluppatore: Nomada Studio

Publisher: Devolver Digital

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 13 dicembre

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



In base a quanto visto finora, GRIS ha tutte le potenzialità per diventare uno dei migliori giochi indipendenti dell'anno. Sviluppato da Nomada Studio con la collaborazione di Devolver Digital, il titolo si presenta come un'avventura 2D condita da elementi platform e puzzle, a cui fa da sfondo una direzione artistica particolarmente ispirata. Grazie alle speciali proprietà del suo vestito, la giovane protagonista acquisirà una maggiore consapevolezza che si tradurrà in nuove abilità da sfruttare per superare ogni ostacolo, fuggendo dal grigiore di una realtà che non la appartiene.