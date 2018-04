Giochi PlayStation 4 e Xbox One: le novità in uscita a maggio 2018

Maggio 2018 si presenta come un mese molto ricco di uscite, con due esclusive come Detroit Become Human e State of Decay 2 in arrivo rispettivamente su PlayStation 4 e Xbox One. Sul fronte dei titoli multipiattaforma, invece, occhi puntati su Dark Souls Remastered, Agony e Street Fighter 30th Anniversary Collection, senza dimenticare la nuova espansione di Destiny 2 intitolata La Mente Bellica. Di seguito, tutte le uscite di maggio 2018 previste su PlayStation 4 e Xbox One.

Killing Floor: Incursion

Sviluppatore: Tripwire Interactive

Publisher: Tripwire Interactive

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 1 maggio

Piattaforma: PlayStation VR



Dopo il debutto su PC dello scorso novembre, Killing Floor Incursion si prepara ad arrivare anche su PlayStation VR il primo maggio. Stiamo parlando di uno spin-off di Killing Floor interamente studiato per la realtà virtuale, uno FPS a ondate affrontabile sia da soli che in co-op. Oltre a includere tutti i contenuti della versione originale disponibile per HTC Vive e Oculus Rift (tra cui una modalità orda in cui è possibile sbloccare nuove armi e power-up), l'edizione riservata al visore Sony riceverà per l'occasione una nuova area bonus (chiamata The Crucible) ispirata alle atmosfere di Tron.

Battlezone: Gold Edition

Sviluppatore: Rebellion

Publisher: Rebellion

Genere: Sparatutto

Data di uscita prevista: 1 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo Eve Valkyrie e The Invisible Hours, anche il nuovo Battlezone di Rebellion potrà essere giocato senza la necessità di indossare un visore VR. A partire dal primo maggio, infatti, il titolo si riproporrà su PlayStation 4 e Xbox One con una riedizione intitolata Battlezone: Gold Edition comprensiva del gioco base e di tutti gli aggiornamenti pubblicati in seguito, senza dimenticare l'inedita modalità Classic che riporta lo stile grafico del gioco alla versione arcade degli anni ‘80. Ricordiamo inoltre che gli utenti VR e non-VR potranno giocare online insieme, e che i possessori del gioco base riceveranno gratuitamente l'aggiornamento alla Gold Edition.

Guns of Icarus Alliance

Sviluppatore: Muse Games

Publisher: Muse Games

Genere: MMOG

Data di uscita prevista: 1 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Guns of Icarus Alliance si presenta come la versione definitiva di Guns of Icarus Online, l'originale gioco multiplayer steampunk in cui si combatte a bordo di enormi velivoli simili a zeppelin. Il titolo si ripresenta su PlayStation 4 il primo maggio a distanza di oltre un anno dalla versione PC, proponendo anche agli utenti della console Sony la sua struttura da MMO in cui fino a 32 giocatori possono darsi guerra tra i cieli (con tanto di supporto cross-platform), decidendo di schierarsi per una delle 6 fazioni d'elite in lotta per il controllo di un mondo devastato dalle macchine.

Conan Exiles

Sviluppatore: Funcom

Publisher: Funcom

Genere: MMORPG

Data di uscita prevista: 8 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo 14 mesi di Early Access, finalmente Conan Exiles si appresta a debuttare nella sua edizione definitiva su PlayStation 4 e Xbox One l'8 maggio, rendendosi disponibile per la prima volta in assoluto sulla console Sony. Il survival di Funcom si presenterà al lancio con nuovi contenuti, feature e un mondo di gioco ancora più grande, includendo diverse location inedite come la palude. Gli utenti dovranno cercare di sopravvivere in un ambiente selvaggio mentre tentano di costruire il proprio regno, con la possibilità di giocare sia online che in single player.

Raging Justice

Sviluppatore: MakinGames

Publisher: Team17

Genere: Picchiaduro a scorrimento

Data di uscita prevista: 8 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Raging Justice è un nuovo picchiaduro a scorrimento 2D sviluppato da MakinGames, studio formato da ex sviluppatori di Rare. Ambientato in un città in preda al caos e alla corruzione, il titolo si ispira ai classici esponenti del genere come Streets of Rage e Final Fight, con la promessa di un sistema di combattimento brutale che consentirà di utilizzare diverse tipologie di armi come assi di legno, pugnali e addirittura un taglia erba. Saranno inoltre supportate la cooperativa in locale e le classifiche globali online, mantenendo lo spirito arcade con la rincorsa ai punteggi più alti.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: La Desolazione di Mordor

Sviluppatore: Monolith Productions

Publisher: Warner Bros Interactive

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 8 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra si espande l'8 maggio con La Desolazione di Mordor, secondo e ultimo DLC principale dedicato alla storia. Dopo i fatti raccontati ne La lama di Galadriel, questa nuova espansione condurrà i giocatori nel deserto del Lithlad, più precisamente all'interno di una cittadella popolata da una serie di temibili nemici che controllano la zona. Al controllo di Baranor, che a differenza di Talion non potrà contare sulle abilità magiche ma solo sulle sue armi e sul suo scudo, i giocatori affronteranno nuove minacce e visiteranno le rovine di Númenor alla ricerca di segreti e potenti manufatti.

Destiny 2: La Mente Bellica

Sviluppatore: Bungie

Publisher: Activision

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 8 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Anche Destiny 2 si espande l'8 maggio con La Mente Bellica, il secondo DLC che farà da apripista all'avvio della Stagione 3. Tra le novità principali incluse nell'espansione troviamo una nuova attività endgame intitolata Protocollo d'Intensificazione, una via di mezzo tra un evento pubblico e una modalità a ondate, senza dimenticare il nuovo Covo dell'Incursione Pinnacolo Siderale e naturalmente il nuovo equipaggiamento da guadagnare sul campo. Molte novità anche per il Crogiolo, con l'introduzione delle partite private e di un inedito rank system pensato per premiare i giocatori più abili nelle arene PvP.

AO International Tennis

Sviluppatore: Big Ant Studios

Publisher: Big Ant Studios

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 8 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Come suggerisce il titolo stesso, Australia Open International Tennis è una nuova simulazione tennistica dedicata all'omonimo evento sportivo, con tanto di licenze ufficiali per i campi e gli atleti selezionabili (tra cui Rafa Nadal, presente anche in copertina). Il gioco includerà una modalità Carriera con la possibilità di digitalizzare il proprio volto grazie alla tecnologia PlayFace, così da personalizzare l'aspetto del nostro tennista virtuale. Presente all'appello anche il comparto multiplayer online, con la possibilità di sfidare amici e altri giocatori in rete.

Megadimension Neptunia VIIR

Sviluppatore: Compile Heart

Publisher: Compile Heart

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 11 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo il suo debutto in Giappone risalente alla scorsa estate, Megadimension Neptunia VIIR (conosciuto anche come Megadimension Neptunia Victory II Realize) arriverà anche in Europa l'11 maggio su PlayStation 4 e PlayStation VR. Il titolo si presenta a tutti gli effetti come una riedizione di Megadimension Neptunia VIIR, con l'inclusione del supporto al visore Sony e la possibilità di assistere ad alcune scene e dialoghi extra in realtà virtuale. Per il resto il gioco rimane pressoché identico alla sua controparte originale, fatta eccezione per qualche modifica che ritocca la gestione dei finali multipli.

Hitman Definitive Edition

Sviluppatore: IO Interactive

Publisher: Warner Bros Interactive Entertainment

Genere: Azione/Stealth

Data di uscita prevista: 15 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Hitman si prepara a tornare nella sua versione definitiva il 15 maggio su PlayStation 4 e Xbox One. Oltre ai contenuti inclusi nella Game of The Year Edition, Hitman Definitive Edition comprenderà un pacchetto travestimenti per il ventesimo anniversario di IO Interactive (con tre nuovi costumi ispirati a Freedom Fighters, Kane & Linch e Mini Ninjas), un episodio bonus estivo (con missioni extra ICA a Marrakesh e Sapienza) e il pacchetto Requiem Blood Money di Hitman che include l'abito Requiem, la pistola ICA cromata e la paperella esplosiva bianca.

Forgotten Anne

Sviluppatore: ThroughLine Games

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura/Platform

Data di uscita prevista: 15 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Forgotten Anne si presenta come un'avventura cinematica in 2D condita da elementi platform e puzzle, arricchita da uno stile grafico che ricorda le produzioni dello studio Ghibli. Come si può evincere dai trailer e dai primi video, il gioco riuscirà ad alternare dialoghi, scene di intermezzo e fasi di gameplay senza soluzione di continuità, restituendo la sensazione di muoversi all'interno di un cartone animato giapponese. La protagonista della vicenda è Anne, incaricata di mantenere l'ordine nel Forgotten Realm, nel tentativo di sedare una ribellione che potrebbe impedire a lei e al suo responsabile Bonku di tornare nel mondo reale.

Little Witch Academia: Chamber of Time

Sviluppatore: A+ Games

Publisher: Bandai Namco

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 15 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Little Witch Academia: Chamber of Time propone una combinazione di JRPG e picchiaduro a scorrimento, con una trama originale ispirata all'omonima serie anime. Nel gioco vestiremo i panni di Akko, una studentessa della prestigiosa Luna Nova Magical Academy: qui la sua vita cambierà per sempre, grazie soprattutto alle nuove amiche che prenderanno parte alla sua avventura. Con le vacanze estive alle porte, le streghe dovranno affrontare un fenomeno inspiegabile causato da sette meraviglie che sono state tramandate per secoli. Il titolo includerà tutti i personaggi principali della serie e alcune storie completamente originali.

Dragon's Crown Pro

Sviluppatore: Vanillaware

Publisher: Atlus

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 15 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Tempo di riedizioni anche per Dragon's Crown, l'ottimo brawler 2D sviluppato da Vanillaware. Il gioco si ripresenterà su PlayStation 4 il 15 maggio con Dragon's Crown Pro, versione riveduta e corretta del titolo originale che include il supporto ai 4K, una nuova colonna sonora orchestrale composta da Hitoshi Sakimoto, la presenza del doppio audio inglese-giapponese (con tanto di sottotitoli in italiano) e il supporto cross-play e cross-play con le edizioni PlayStation 3 e PlayStation Vita. Il gioco comprenderà anche tutte le patch pubblicate finora e il DLC Storyteller Voice Pack.

Horizon Chase Turbo

Sviluppatore: Aquiris Game Studio

Publisher: Aquiris Game Studio

Genere: Racing Game Arcade

Data di uscita prevista: 15 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Horizon Chase Turbo, porting rivisto e corretto della versione mobile uscita nel 2015, è in arrivo su PlayStation 4 il 15 maggio. Stiamo parlando di un racing game arcade che si ispira molto da vicino ai classici degli anni '80 e '90 come OutRun, Lotus Turbo Challenge, Top Gear e Rush, proponendo un gameplay molto veloce a base di derapate. Il porting è stato riadattato per sfruttare le caratteristiche della console Sony, introducendo tra le altre cose nuovi contenuti e una modalità co-op fino a 4 giocatori per giocare in compagnia di amici e altri utenti.

State of Decay 2

Sviluppatore: Undead Labs

Publisher: Microsoft Game Studios

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 22 maggio

Piattaforma: Xbox One



State of Decay 2 punta a migliorare tutti gli aspetti del primo capitolo, presentandosi senza dubbio come l'esclusiva Xbox One più attesa del mese. Oltre a perfezionare le meccaniche di gioco e il gunplay del predecessore, gli sviluppatori puntano ad ampliare i punti di forza della serie, dando un peso ancora più significativo alle scelte dei giocatori, aumentando le possibilità messe a disposizione dal comparto gestionale e includendo una nuova modalità co-op fino a quattro partecipanti. Come visto con Sea of Thieves, il titolo sarà disponibile a partire dal lancio sul catalogo Xbox Game Pass.

Ancestor Legacy

Sviluppatore: Destructive Creations

Publisher: 1C Company

Genere: RTS

Data di uscita prevista: 22 maggio

Piattaforma: Xbox One



Il 22 maggio gli utenti Xbox One potranno mettere mano ad Ancestor Legacy, RTS ad ambientazione medievale che promette accuratezza storica, profondità strategica e un ampio ventaglio di possibilità tattica, con la possibilità di controllare una delle quattro fazioni disponibili tra Vichingi, Anglosassoni, Slavi e Germanici. Nel gioco dovremo occuparci della gestione delle risorse, della costruzione delle basi e naturalmente della pianificazione degli scontri, cercando di sfruttare a nostro vantaggio l'ambiente circostante, il tutto sorretto da un sistema di controllo riadattato su misura per il pad.

One Piece: Grand Cruise

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 22 maggio

Piattaforma: PlayStation VR



Nel primo gioco VR di One Piece, i giocatori si troveranno impegnati a guidare la nave Thousand Sunny per raggiungere la leggendaria Ciurma di Cappello di Paglia. Non sarà un'impresa facile: durante il cammino dovremo infatti affrontare pericolose battaglie a colpi di palle di cannone per difendere il nostro vascello. Sfruttando le capacità della Realtà Virtuale sarà inoltre possibile esplorare l'interno della nave e visitare le varie stanze, rilassandosi tra uno scontro e l'altro con i vari mini-game di natura piratesca. Un gioco che i fan di One Piece dovrebbero tenere assolutamente d'occhio.

Tennis World Tour

Sviluppatore: Breakpoint

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 22 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



A maggio sarà anche il turno di Tennis World Tour, una nuova simulazione tennistica creata con la collaborazione dei giocatori professionisti. L'obiettivo degli sviluppatori è quello di realizzare una trasposizione molto fedele del tennis, permettendo ai giocatori di personalizzare la propria strategia nel corso delle partite. Oltre alla modalità Carriera, il titolo includerà il comparto multiplayer con la possibilità di giocare online sia in doppio che in singolo, cercando di scalare le classifiche mondiali. Incluse inoltre le licenze di oltre 30 stelle del tennis come Roger Federer, Caroline Wozniacki e Nick Kyrgios.

Everspace

Sviluppatore: Rockfish Games

Publisher: Rockfish Games

Genere: Sparatutto spaziale

Data di uscita prevista: 22 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo la release definitiva su PC e Xbox One, Everspace si prepara ad arrivare su PlayStation 4 il 22 maggio, proponendo anche agli utenti della console Sony le sue battaglie spaziali caratterizzate da elementi roguelike. La visuale e l'accuratezza del comparto grafico ricordano da vicino i migliori Space Sim, con il focus delle sue meccaniche rivolto alle fasi shooter e alla possibilità di potenziare la propria nave grazie al sistema di crafting integrato. Il gioco include anche l'espansione Enconuters, contenuto che aggiunge una nuova nave, nuove personaggi, missioni e nemici da affrontare.

Space Hulk Deathwing Enhanced Edition

Sviluppatore: Streum On Studio

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 22 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Space Hulk Deathwing, lo sparatutto in prima persona di Streum On Studio ambientato nell'universo di Warhammer 40.000, arriva anche su PlayStation 4 il 22 maggio in una nuova edizione ampliata. L'Enhanced Edition introduce una serie di nuovi contenuti che vanno ad arricchire l'esperienza di gioco originale, aggiungendo la personalizzazione delle classi, la classe del Cappellano, nuove armi a distanza e da corpo a corpo, nuovi nemici unici da affrontare sul campo di battaglia e nuove missioni speciali da portare a termine. Inclusa anche la modalità co-op online fino a quattro giocatori.

Pixel Ripped 1989

Sviluppatore: Pixel Ripped Inc.

Publisher: Arvore Immersive Experience

Genere: Arcade/Avventura

Data di uscita prevista: 22 maggio

Piattaforma: PlayStation VR



Un gioco all'interno del gioco: questa l'idea alla base di Pixel Ripped 1989, nuova avventura dal gusto retrò in arrivo su PlayStation VR il 22 maggio. Gli utenti vestiranno i panni di Nicola, ragazza che a sua volta dovrà manovrare Dot, l'eroe protagonista di un videogioco a cavallo tra le varie epoche storiche dei videogame. Si partirà dalla generazione 8 bit con la nostra prima console portatile, quando cercheremo di giocare in classe evitando lo sguardo vigile della maestra, passando poi per le avventure 16 bit consumate tra le mura di camera nostra e così via. Un titolo da tenere d'occhio per tutti gli utenti VR.

Dark Souls Remastered

Sviluppatore: From Software

Publisher: Bandai Namco

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 24 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dark Souls, uno dei giochi più influenti e apprezzati della scorsa generazione, si prepara a tornare il 24 maggio su PlayStation 4 e Xbox One con Dark Souls Remastered, la versione definitiva del capolavoro di Miyazaki. Questa riedizione propone un decisivo incremento della risoluzione, passando dai 720p della versione originale ai 1080p su PS4 e Xbox One standard, fino ad arrivare ai 4K su PS4 Pro e Xbox One X. Da segnalare il frame rate a 60fps su tutte le piattaforme, senza dimenticare l'introduzione dei server dedicati e l'aumento da 4 a 6 per il numero di giocatori ospitabili nelle sessioni online.

Detroit Become Human

Sviluppatore: Quantic Dream

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 25 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo Heavy Rain e Beyond Due Anime, David Cage e Quantic Dream provano ad alzare il tiro con Detroit Become Human, senza dubbio l'avventura più ambiziosa a cui abbia mai lavorato la software house francese. Le premesse sono sempre quelle di un gioco totalmente devoto alla narrazione, ma con un peso ancora più decisivo associate alle scelte e alle conseguenze: ogni singola azione, infatti, sarà in grado di plasmare il corso degli eventi e l'evoluzione dei personaggi, o addirittura di determinare la morte prematura dei protagonisti. Ottime notizie anche per la longevità, con gli sviluppatori che stimato una durata complessiva di circa 30 ore.

Sudden Strike 4: European Battlefields Edition

Sviluppatore: Kite Games

Publisher: Kalypso Media Digital

Genere: RTS

Data di uscita prevista: 25 maggio

Piattaforma: Xbox One



Sudden Strike 4: European Battlefields Edition si presenta come la versione estesa del quarto capitolo della serie strategica di Kalypso, in arrivo su Xbox One il 25 maggio. Oltre a includere i contenuti del gioco originale, la riedizione del titolo comprenderà i DLC "Battle of Kursk", "Road to Dunkirk" e "Finland: Winter Storm", oltre a tre nuove mappe esclusive completamente inedite. Dopo l'arrivo di Ancestor Legacy, dunque, gli utenti della console Microsoft avranno un'altra occasione per sedare la propria sete di strategia in tempo reale.

PixelJunk Monsters 2

Sviluppatore: Q-Games

Publisher: Spike Chunsoft

Genere: Tower defense

Data di uscita prevista: 25 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Il secondo capitolo di PixelJunk Monsters debutterà su PlayStation 4 il 25 maggio, riprendendo le meccaniche da tower defense mostrate nel primo capitolo. PixelJunk Monsters 2 proporrà nuovi oggetti, nuove situazioni di gioco, un comparto grafico migliorato e una modalità multiplayer completamente inedita, oltre naturalmente al classico comparto single player. Per chi vuole giocare in compagnia le possibilità saranno molteplici: dalla co-op online al multiplayer in locale, passando per la modalità a schermo condiviso.

Agony

Sviluppatore: Madmind Studio

Publisher: PlayWay

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 29 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Per fine mese è previsto anche Agony, promettente survival horror in prima persona caratterizzato da una premessa decisamente terrificante: ambientare l'avventura all'inferno, nel più inospitale e inquietante dei luoghi. Il giocatore inizierà il suo viaggio come un'anima tormentata senza alcun ricordo del suo passato, servendosi di alcune speciali abilità per controllare gli altri dannati e per possedere i demoni durante il cammino, così da prendere tutte le contromisure necessarie per sopravvivere all'interno di questo incubo infernale. La data di uscita è stata fissata per il 29 maggio sia su PlayStation 4 che su Xbox One.

Harvest Moon: Light of Hope

Sviluppatore: Tabot Inc.

Publisher: Natsume Inc.

Genere: Simulazione

Data di uscita prevista: 29 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo il suo debutto su PC, Harvest Moon Light of Hope è in arrivo anche su PlayStation 4 il 29 maggio. Il gioco riprende lo spirito dei vecchi capitoli della serie, aggiornando le meccaniche e introducendo nuove feature, come la possibilità di riparare le strutture cittadine per sbloccare nuovi negozi, personaggi, strumenti di lavoro e terre da coltivare. Per il resto, il titolo proporrà come da tradizione una formula che fonde elementi di gestione contadina con la simulazione della vita di tutti i giorni, ponendo grande attenzione sui dettagli che caratterizzano il microcosmo.

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Sviluppatore: Digital Eclipse

Publisher: Capcom

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 29 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Street Fighter 30th Anniversary Collection si propone come la raccolta definitiva di tutti gli episodi classici della serie Capcom: stiamo parlando di Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter II: Champion Edition, Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter III, Street Fighter III: 2nd Impact e Street Fighter III: 3rd Strike. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei picchiaduro, fissato per il 29 maggio sia su PlayStation 4 che su Xbox One, in occasione del 30° anniversario della serie.

SEGA Mega Drive Classics

Sviluppatore: Sega

Publisher: Sega

Genere: Raccolta Arcade

Data di uscita prevista: 29 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



A proposito di nostalgia e raccolte che guardano al passato, il 29 maggio sarà anche il turno di SEGA Mega Drive Classics su PlayStation 4 e Xbox One, antologia che comprende la bellezza di 50 giochi usciti in epoca 16 bit su Mega Drive. Tra i grandi classici inclusi nella raccolta segnaliamo Sonic, Sonic 2, Altered Beast, Wonder Boy III, i tre capitoli di Golden Axe, Ecco the Dolphin, ESWAT, Space Harrier II, la trilogia di Street of Rage e Virtua Fighter II. Oltre alla versione digitale sarà disponibile anche l'edizione retail, con incluso al suo interno uno speciale poster a doppia faccia.

Moonlighter

Sviluppatore: Digital Sun

Publisher: 11 bit studios

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 29 maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Moonlighter è un action RPG con elementi roguelike che racconta la storia di Will, un coraggioso negoziante che desidera diventare un eroe. Per guadagnarsi da vivere, Will deve avventurarsi nei dungeon sparsi nei pressi del suo villaggio per sconfiggere gli strani mostri che lo popolano, così da ottenere nuovi oggetti da vendere nella propria bottega. Il gioco si presenta dunque come una via di mezzo tra un gestionale e un GDR d'azione sulle orme di The Legend of Zelda, il tutto presentato con una direzione artistica in pixel art che strizza l'occhio allo stile retrò.

Lumines Remastered

Sviluppatore: Resonoir

Publisher: Enhance Games

Genere: Puzzle game

Data di uscita prevista: maggio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Lumines Remastered, rifacimento in alta definizione dell'omonimo titolo pubblicato su PlayStation Portable nel 2004, si prepara ad approdare su PlayStation 4 e Xbox One a maggio (si rimane ancora in attesa del giorno di lancio ufficiale). Per chi non lo conoscesse, il gioco si presenta come un originale puzzle game musicale ideato da Tetsuya Mizuguchi, la stessa mente dietro Rez e Child of Eden. Il remaster includerà inoltre l'inedita Shuffle Mode e nuovi avatar da sbloccare, oltre al supporto per la risoluzione 4K e per sistemi di vibrazione dei pad PS4 e Xbox One.

Call of Duty WW2: La Macchina da Guerra

Sviluppatore: Sledgehammer Games

Publisher: Activision

Genere: FPS

Data di uscita prevista: maggio

Piattaforma: Xbox One



Dopo l'arrivo in esclusiva temporanea su PlayStation 4, il secondo DLC di Call of Duty WWII debutta a maggio anche su Xbox One. La Macchina da Guerra include tre nuove mappe e la missione Operazione Husky con l'invasione della Sicilia da parte degli Alleati, che ci vedrà impegnati a visitare i porti di Palermo per poi spostarci a Napoli con l'obiettivo di recuperare informazioni sensibili sui piani tedeschi. Presenti anche due mappe extra per le modalità Nazi Zombi e Zombie, intitolate rispettivamente Egypt (ambientata in Egitto) e The Shadowed Throne, quest'ultima ambientata nel cuore della Germania nazista.