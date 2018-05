Giochi PlayStation 4 e Xbox One: tutte le novità in uscita a giugno 2018

Dopo le numerose uscite di maggio e il debutto di due esclusive del calibro di Detroit Become Human e State of Decay 2, giugno si presenta come un mese all'insegna dei titoli multipiattaforma. Oltre agli interessanti Onrush, Jurassic World Evolution e il promettente The Crew 2, gli occhi sono puntati principalmente su Vampyr, il nuovo Gioco di Ruolo degli autori di Life is Strange e Remember Me, senza dimenticare l'arrivo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sulla console Microsoft. Di seguito, tutti i giochi di giugno 2018 previsti su PlayStation 4 e Xbox One.

Warhammer 40000 Inquisitor Martyr

Sviluppatore: Neocore Games

Publisher: Games Workshop

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 5 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Inquisitor Martyr si presenta come un nuovo Diablo-like ambientato nell'universo di Warhammer 40.000, con il giocatore a vestire i panni di un Inquisitore nel settore Caligari, una regione infestata da mutanti, eretici e Xenos traditori. L'avventura è affrontabile sia in single player che in modalità co-op online fino a 4 partecipanti, con la possibilità di personalizzare il proprio personaggio nel corso delle varie missioni: dopo aver selezionato una delle tre classi di inquisitore, si verrà gettati nell'azione all'interno di ambienti distruttibili e ricchi di coperture, alternando approcci tattici e brutali.

Shaq Fu: A Legend Reborn

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Wired Productions

Genere: Picchiaduro a scorrimento

Data di uscita prevista: 5 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



A distanza di oltre due anni dal suo annuncio ufficiale, Shaq Fu: A Legend Reborn si prepara a debuttare il 5 giugno su PlayStation 4 e Xbox One, proponendosi come il seguito dell'originale Shaq Fu uscito nel 1994 su SNES e SEGA Mega Drive. Il protagonista del gioco rimane sempre Shaquille O'Neal, l'ex stella del basket, così come rimangono invariate le meccaniche da picchiaduro a scorrimento laterale, arricchite da diverse sequenze di intermezzo animate. Un appuntamento da tenere d'occhio per tutti i nostalgici e gli amanti del genere.

Onrush

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Codemasters

Genere: Racing Game Arcade

Data di uscita prevista: 5 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Onrush, il nuovo racing game degli sviluppatori di Motorstorm e DriveClub, promette di restituire linfa vitale ai giochi di guida arcade, con un occhio di riguardo verso la componente multiplayer e la varietà delle modalità disponibili (al lancio ce ne saranno quattro: Countdown, Lockdown, Switch e Overdrive). Le gare saranno incentrate sui salti acrobatici, gli scontri, la memorizzazione dei circuiti e naturalmente sui riflessi, con la possibilità di scegliere tra quattro classi di veicoli e di personalizzare la propria vettura tra una corsa e l'altra. L'appuntamento è fissato per il 5 giugno su PS4 e Xbox One.

The Elder Scrolls Online: Summerset

Sviluppatore: Zenimax Online Studios

Publisher: Bethesda Softworks

Genere: MMORPG

Data di uscita prevista: 5 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Con la nuova espansione in arrivo il 5 giugno, The Elder Scrolls Online ci riporta sull'isola di Summerset dove vivono gli Alti Elfi. Per la prima volta dal 1994, vale a dire dai tempi di The Elder Scrolls: Arena, questa regione viene nuovamente impiegata all'interno della serie, offrendo nel caso di The Elder Scrolls Online: Summerset una serie di nuove feature come l'introduzione dell'ordine Psijiic e del crafting dei gioielli, oltre che una nuova storia principale, una nuova skill line e un serie di sfide inedite per il PvE di gruppo. Stando alle parole degli sviluppatori, inoltre, i nuovi contenuti sono stati pensati sia per i veterani che per gli utenti alle prime armi.

Shape of the World

Sviluppatore: Hollow Tree Games

Publisher: Plug In Digital

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 5 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Shape of the World è una nuova avventura in prima persona basata interamente sull'immersività, e caratterizzata da un'ambientazione surreale che viene generata proceduralmente al passaggio del giocatore. Niente puzzle da risolvere, nemici da combattere o una vera e propria storia da seguire, ma solo il piacere di esplorare un setting avvolgente che sembra distinguersi per un'ottima direzione artistica. Sarà inoltre possibile interagire con la flora e la fauna che popolano il mondo di gioco, oltre che osservare e analizzare le misteriose strutture disseminate nelle diverse ambientazioni.

Far Cry 5: Ore di Tenebra

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 5 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Ore di Tenebra è il primo DLC per lo sparatutto Ubisoft, con una nuova Campagna ambientata in un setting completamente inedito. Ci troveremo a combattere nei panni di Wendell Redler, uno dei personaggi della storia principale di Far Cry 5, impegnato nella guerra del Vietnam con l'unico obiettivo di tornare a casa sano e salvo. Armi, equipaggiamenti e abilità saranno fedeli all'ambientazione storica, con l'inclusione di due modalità da sbloccare dopo aver completato la storia: Survivor Mode (che aumenta il livello di sfida, invitando a un approccio più cauto) e Action Movie Mode (che incrementa il tasso d'azione).

Vampyr

Sviluppatore: Dontnod Entertainment

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 5 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo il rinvio dello scorso settembre, finalmente Vampyr si appresta a debuttare su PlayStation 4 e Xbox One il 5 giugno, presentandosi come uno dei titoli più attesi del mese. Il nuovo GDR gotico di Dontonod Entertainment ci mette nei panni del dottor Jonathan Reid, sullo sfondo di una Londra vittoriana colpita da un'epidemia che trasforma i suoi abitanti in folli assassini. Essendo a nostra volta dei vampiri, però, sentiremo il bisogno di nutrirci delle stesse persone che vorremmo trarre in salvo, vedendoci costretti a prendere delle scelte difficili che avranno un impatto decisivo sugli eventi.

MotoGP 18

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 7 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Oltre ad essere il nuovo capitolo dedicato alla stagione in corso, MotoGP 18 si propone a tutti gli effetti come un reboot della serie, andando a riscrivere le fondamenta della produzione: si parte da un nuovo motore (basato su Unreal Engine 4), un comparto grafico migliorato, una fisica ancora più sofisticata e realistica, passando per una modalità carriera più ricca e stimolante, un sistema di danni più scalabile e un'IA avversaria più reattiva e credibile. Milestone punta a stupire sia i fan di vecchia data che i nuovi utenti, provando a consegnare un gioco più ambizioso e al passo coi tempi.

Nobunaga's Ambition Taishi

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 8 giugno

Piattaforma: PlayStation 4



Nobunaga's Ambition Taishi ci riporta nell'era Sengoku, permettendo ai giocatori di rivivere alcune delle battaglie più epiche combattute nel Giappone feudale. Le meccaniche di gioco rimangono quelle di uno strategico ad ampio respiro, contando su una vasta gamma di opzioni tattiche per avere la meglio sugli avversari. Tra le novità di rilievo segnaliamo l'introduzione del sistema Resolve, nel quale ogni ufficiale avrà un proprio insieme di aspirazioni e di tratti unici, rendendo ancora più profonda la simulazione storica tipica della serie. L'appuntamento è fissato su PS4 per l'8 giugno.

Jurassic World Evolution

Sviluppatore: Frontier Developments

Publisher: Frontier Developments

Genere: Gestionale

Data di uscita prevista: 12 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Sviluppato da Frontier Developments, Jurassic World Evolution è un simulatore che permette di creare e gestire il proprio parco a tema, cercando di ridurre al minimo i possibili "incidenti di percorso" causati dai dinosauri. I giocatori potranno dedicarsi a tre aree di interesse (intrattenimento, ricerca scientifica e ricerca militare), decidendo di dedicarsi con un certo impegno a ciascua di esse, aumentando così il relativo livello di reputazione. All'interno della struttura si potranno effettuare anche delle ricerche sulle creature preistoriche, creando eventualmente nuove combinazioni e dando vita a incroci inediti da esibire all'interno del parco.

Super Bomberman R

Sviluppatore: Konami Digital Entertainment

Publisher: Konami Digital Entertainment

Genere: Arcade

Data di uscita prevista: 14 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo il debutto su Nintendo Switch, Super Bomberman R si prepara ad arrivare anche su PS4 e Xbox One il 14 giugno, includendo per l'occasione un nuovo personaggio giocabile (Ratchet & Clank Bomber per la console Sony, Master Chief Bomber per la piattaforma Microsoft). Oltre alla modalità Storia (affrontabile anche in co-op a due partecipanti), il titolo includerà le modalità Battaglia (con partite fino a 8 giocatori) e Gran Premio, variante multiplayer competitiva in cui due squadre da tre partecipanti si danno battaglia utilizzando diversi personaggi con abilità speciali.

LEGO Gli Incredibili

Sviluppatore: TT Games

Publisher: Warner Bros Interactive

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 15 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



La serie LEGO torna su PlayStation 4 e Xbox One con un nuovo Action Adventure dedicato ai due film Disney-Pixar "Gli Incredibili", facendoci vestire i panni dei vari membri della famiglia Parr mentre affrontano il crimine a suon di cazzotti e comicità. Ogni personaggio giocabile presenterà delle particolari abilità da sfruttare in battaglia, con la possibilità di giocare in compagnia di un amico in una modalità cooperativa pensata per due partecipanti. L'uscita è fissata per il 15 giugno su entrambe le console.

The Lost Child

Sviluppatore: Ignition Entertainment

Publisher: NIS America

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 22 giugno

Piattaforma: PlayStation 4



The Lost Child è il nuovo gioco realizzato dal team di El Shaddai: Ascension of the Metatron, incluso il director Takeyasu Sawaki responsabile della direzione creativa. Stiamo parlando di un JRPG dall'impostazione piuttosto classica, con tanto di battaglie a turni e dungeon labirintici da esplorare in compagnia del proprio party. L'avventura è ambientata nello stesso universo narrativo di El Shaddai, vedendoci partecipare a un conflitto fra demoni combattuto nel Giappone moderno. Il debutto europeo del titolo è fissato per il 22 giugno su PlayStation 4 e PlayStation Vita.

BlazBlue: Cross Tag Battle

Sviluppatore: Arc System Works

Publisher: Arc System Works

Genere: Picchiaduro 2D

Data di uscita prevista: 22 giugno

Piattaforma: PlayStation 4



Il nuovo picchiaduro 2D di Arc System Works si presenta come un crossover tra BlazBlue: CentralFiction, Persona 4: Arena, Under Night In-Birth Exe: Late[st] e RWBY, con un roster iniziale composto da 20 personaggi (destinato a raggiungere i 40 combattenti tramite la pubblicazione dei futuri DLC). Tra i lottatori confermati nel roster segnaliamo Ragna the Bloodedge, Jin Kisaragi, Rachel Alucard, Hazama, Noel Vermillion, Azrael Iron Tager, Makoto Nanaya, v-No.13 ed Es provenienti da BlazBlue; Yu Narukami, Yosuke Hanamura, Chie Satonaka e Yukiko Amagi da Persona 4 Arena.

New Gundam Breaker

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 22 giugno

Piattaforma: PlayStation 4



Il nuovo gioco dedicato alla serie Gundam promette un grado di personalizzazione ancora più profondo, consentendo di potenziare il proprio Gunpla raccogliendo le teste, gli scudi, le spade, le pistole e i vari pezzi caduti dai boss eliminati sul campo di battaglia. I giocatori non dovranno affrontare soltanto i piccoli nemici con le loro mobile suits in scala 1/144, ma anche enormi robot e astronavi come la Celestial Being. Tra i nuovi Gunpla aggiunti al roster segnaliamo il Gundam Avalanche Exia Dash, il Nightingale, lo Star Burning Gundam e l'Atlas Gundam.

Far Cry 3 Classic Edition

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 26 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo il debutto del 29 maggio riservato ai possessori del Season Pass di Far Cry 5, finalmente Far Cry 3 Classic potrà essere acquistato da tutti gli utenti PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 26 giugno, permettendo di recuperare uno dei capitoli più apprezzati della serie. Vestendo i panni di Jason Brody, i giocatori dovranno esplorare una fantastica isola tropicale per trovare e salvare i proprio amici tenuti prigionieri da Vaas, il carismatico antagonista interpretato da Michael Mando. Attesi diversi miglioramenti tecnici rispetto alle versioni PS3 e Xbox 360, soprattutto per quanto riguarda risoluzione e frame rate.

Lumines Remastered

Sviluppatore: Resonoir

Publisher: Enhance Games

Genere: Puzzle game

Data di uscita prevista: 26 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Lumines Remastered, rifacimento in alta definizione dell'omonimo titolo pubblicato su PlayStation Portable nel 2004, si prepara ad approdare anche su PlayStation 4 e Xbox One il 26 giugno. Per chi non lo conoscesse, il gioco si presenta come un originale puzzle game musicale ideato da Tetsuya Mizuguchi, lo stesso autore dietro Rez e Child of Eden. Il remaster includerà inoltre l'inedita Shuffle Mode e nuovi avatar da sbloccare, oltre al supporto per la risoluzione 4K e per sistemi di vibrazione integrati nei moderni controller.

Rainbow Skies

Sviluppatore: SideQuest Studios

Publisher: EastAsiaSoft

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 27 giugno

Piattaforma: PlayStation 4



Sono passati cinque anni dall'annuncio di Rainbow Skies, ma finalmente il JRPG tattico di SideQuest Studios si prepara ad arrivare il 27 giugno su PlayStation 4, PlayStation Vita e PlayStation 3, presentandosi come il seguito diretto di Rainbow Moon. Il gioco mantiene la stessa impostazione del capitolo precedente, proponendo combattimenti a turni su mappe a scacchiera dove posizionare i vari membri del party. Nell'avventura indosseremo i panni di Damion, un aspirante domatore di mostri che si vedrà coinvolto in uno scontro fra due superpotenze.

Le Tour de France 2018

Sviluppatore: Cyanide Studio

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 28 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



In Tour de France 2018 potremo affrontare l'omonima competizione ciclistica, decidendo di spaziare tra le diverse strategie possibili per ottenere la tanto desiderata Maglia Gialla. Fra le novità principali di quest'anno troviamo la modalità "Pro Leader", dove potremo creare il nostro atleta personalizzato cercando di raggiungere la vetta delle classifiche. Promesso un grado di realismo ancora più sofisticato grazie ai nuovi Sistema di Progresso del Team, ad un Sistema di Fitness Peak migliorato e ad un'Intelligenza artificiale più aggressiva e stimolante a livello di sfida.

The Crew 2

Sviluppatore: Ivory Tower

Publisher: Ubisoft

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 29 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Ubisoft torna sulla scena dei giochi di guida con The Crew 2, inserendo nell'equazione del suo racing game open world anche motoscafi e aerei ultraleggeri. L'idea è quella di espandere le ottime intuizioni del primo capitolo, offrendo un'esperienza di gioco più ricca, più varia e ancora più votata al divertimento e allo spettacolo. Si viaggerà di nuovo attraverso gli Stati Uniti, da soli o in compagnia di amici, esplorando ogni angolo di cielo, terra e mare all'insegna della velocità. L'appuntamento è fissato per il 29 giugno su PlayStation 4 e Xbox One.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Sviluppatore: Vicarious Visions

Publisher: Activision

Genere: Platform 3D

Data di uscita prevista: 29 giugno

Piattaforma: Xbox One



Dopo la pubblicazione in esclusiva temporanea su PlayStation 4, finalmente Crash Bandicoot N. Sane Trilogy si renderà disponibile anche su Xbox One dal 29 giugno, proponendo agli utenti della console Microsoft le versioni restaurate dei primi tre capitoli di Crash Bandicoot usciti sulla prima PlayStation (Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 e Crash Bandicoot 3 Warped). Nonostante siano passati diversi anni dal loro debutto, le avventure del marsupiale continuano a mantenere inalterata la loro capacità di divertire con un gameplay immediato e impegnativo allo stesso tempo.

MXGP Pro

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 29 giugno

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Chiudiamo la lista del mese con MXGP Pro, il nuovo simulatore di Motocross realizzato da Milestone, per quello che si preannuncia un titolo imperdibile per gli amanti di questa disciplina sportiva. Lo studio milanese vuole puntare al realismo senza compromessi, permettendo anche ai nuovi giocatori di padroneggiare il complesso modello di guida grazie alle modalità Tutorial e Training. Tra i piatti principali dell'offerta ludica troviamo la Carriera single player, con la possibilità di creare il proprio pilota e di partecipare a numerose sfide su diverse tipologie di terreno: l'uscita è fissata per il 29 giugno su PS4 e Xbox One.