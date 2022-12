Nuovi giochi PlayStation Plus: gennaio accoglie Star Wars e Fallout 76

PlayStation Plus comincia il nuovo anno con una selezione di giochi gratuiti davvero difficile da criticare, che mette in campo alti valori produttivi e qualitativi. Presi Assieme, Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 e Axiom Verge 2 sapranno accontentare tanto gli appassionati delle esperienze solitarie ad alto tasso di spettacolarità quanto gli amanti del gioco in multiplayer, senza lesinare una strizzatina d'occhio agli estimatori delle coraggiose produzioni indipendenti. I tre nuovi giochi gratis per PlayStation Plus Essential saranno disponibili al download a partire da martedì 3 gennaio 2023, giorno in cui andranno a sostituire permanentemente i giochi PlayStation Plus gratis di dicembre 2022, ossia Mass Effect: Legendary Edition, Biomutant e Divine Knockout.

Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4 e PS5)

In vista dell'uscita di Star Wars Jedi: Survivor, fissata per il 23 marzo 2023 su PlayStation 5, Sony offre a tutti gli abbonati PlayStation Plus la possibilità di recuperare il suo diretto predecessore, Star Wars Jedi: Fallen Order, un action/adventure in terza persona estremamente solido, nonché uno dei migliori giochi di Guerre Stellari mai realizzati.

Ambientato dopo gli eventi del film Star Wars Episodio III: La Vendetta dei Sith, Fallen Order narra la storia di Cal Kestis, un Padawan sopravvissuto all'epurazione dell'Ordine 66. Dopo cinque anni trascorsi nell'anonimato lavorando come rottamatore sul pianeta Bracca, viene scovato e attaccato dagli Inquisitori. Scampato all'agguato per un soffio, dovrà completare l'addestramento bruscamente interrotto anni prima, sviluppare le proprie abilità della Forza e opporsi all'inesorabile avanzata dell'Impero.



Capitanati da Stig Asmussen, già autore di God of War 3, i ragazzi californiani di Respawn Entertainment hanno dato forma ad un canovaccio narrativo brillante, che s'inserisce in uno dei periodi più affascinanti della saga, e un gameplay di buona fattura, che amalgama le più grandi conquiste ludiche del genere action moderno pur senza introdurre innovazioni di rilievo. Star Wars Jedi: Fallen Order è stato concepito per PlayStation 4, ma grazie a una patch specifica per PS5 sulla console next-gen è opra possibile scegleire tra due modalità grafiche: Qualità (4K e 30fps) e Prestazioni (1440p e 60fps).

Fallout 76 (PS4)

E' passato molto tempo dal problematico lancio del 2018. In tutti questi anni, Fallout 76 ha ricevuto un cospicuo numero di attenzioni da parte dei suoi creatori, che l'hanno espanso, arricchito e migliorato a dismisura, trasformandolo in uno dei giochi online più apprezzati sul mercato.

Fallout 76 rappresenta un prequel multigiocatore dell'intera saga, essendo ambientato nel 2102, ossia solamente 25 anni dopo l'apocalisse nucleare che ha devastato la Terra. Nell'Appalachia post-apocalittica, il più grande mondo aperto dinamico mai apparso nella serie, gli umani superstiti sono impersonati dagli stessi videogiocatori, i quali possono scegliere di collaborare o contare solamente su loro stessi per sopravvivere. La storia principale comincia all'uscita dal Vault 76: da quel momento in poi, il personaggio creato con l'ausilio del rodato sistema S.P.E.C.I.A.L. potrà esplorare sei distinte regioni della Virginia Occidentale, affrontando un numero incredibile di missioni e approfittando del sistema C.A.M.P. (Centro di Assistenza Mobile per la Produzione), che consente di produrre ripari, rifornimenti e oggetti per la sicurezza in ogni parte del mondo.



Fallout 76 è supportato in maniera continuativa da Bethesda, che attraverso il meccanismo delle stagioni mette a disposizione a cadenza regolare nuovi oggetti sbloccabili e sfide a tempo limitato. A coronamento di un altro anno di successi, poche settimane fa ha lanciato l'aggiornamento Nuka-World on Tour, che ha portato una nuova zona fieristica a ovest del Lago Reynolds dove divertirsi con nuovi eventi pubblici, giochi a tema carnevale e una battuta di caccia alla ricerca di un'enorme creatura che minaccia di rovinare l'atmosfera festosa.

Axiom Verge 2 (PS4 e PS5)

Axiom Verge 2 è un gioco di azione/avventura a scorrimento laterale ispirato ai classici del passato. Edificato sulla solida struttura del suo predecessore, ne amplia la portata aggiungendo personaggi, abilità e soluzioni di gameplay completamente nuove.

Indra, miliardaria a capo di una delle multinazionali più potenti della Terra, si dirige in Antartide per indagare sulla sparizione della figlia. Giunta sul posto viene catapultata nell'Oltremondo, una realtà alternativa all'apparenza simile al nostro pianeta, ma popolata per larga parte da macchine ostili. Le stanze biorganiche del primo Axion Verge lasciano il posto ad ampi spazi naturaleggianti, che celano le rovine di un'antica civiltà tecnologica, la cui scomparsa rappresenta uno dei più grandi misteri del gioco.



Il racconto di Axiom Verge 2 è criptico e vago, pensato per essere ricostruito dal giocatore attraverso i pochi dialoghi con i personaggi non giocanti e i documenti nascosti nelle ambientazioni. Le qualità ludiche sono invece sotto gli occhi di tutti: la componente esplorativa rappresenta senza ombra di dubbio il fiore all'occhiello del metroidvania di Thomas Happ, ancor più dei combattimenti, incentrati su scontri ravvicinati all'arma bianca piuttosto che sulle sparatorie del predecessore. La progressione è scandita dall'acquisizione di nuove abilità e dal relativo backtracking, mentre il nuovo mini-drone consente a Indra di esplorare un'altra realtà, la Breccia, una location dalle forme e dai colori alieni dipinta con una grafica a 8-bit che si discosta dalla raffinata pixel art del resto della produzione. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Axiom Verge 2.