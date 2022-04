Nuovi giochi PlayStation: le uscite PS4 e PS5 di maggio 2022

Dopo un avvento della primavera piuttosto quieto, scandito principalmente dal debutto di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, in casa Sony si mantengono ritmi di pubblicazione piuttosto blandi. A trainare le prossime quattro settimane videoludiche, troviamo principalmente le suggestive atmosfere in bianco e nero di Trek to Yomi, alle quali sono pronte ad affiancarsi le cupe tenebre di Vampire the Masquerade: Swansong. Spazio anche per il genere Souls-like, con le console PlayStation che accolgono i nuovi Salt and Sacrifice e Dolmen. Per scoprire tutti i nuovi giochi PS4 e PS5 in arrivo nel corso di maggio 2022, vi lasciamo alla lettura della nostra tradizionale rubrica: cosa proverete questo mese?



Trek to Yomi

Sviluppatore: Flying Wild Hog

Publisher: Devolver Digital

Genere: Azione

Data di uscita: 5 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Sotto il vigile sguardo di Devolver Digital, il team indipendente di Flying Wild Hog invita i giocatori a imbracciare la katana in un Giappone antico, dipinto solamente da scale di grigio. Avventura in bianco e nero, Trek to Yomi si ispira ai grandi classici cinematografici che negli anni hanno raccontato la mitologia Samurai. Una nuova declinazione del Giappone Feudale si fa dunque strada sul mercato videoludico, per raccontare uno dei periodi storici più affascinanti del lontano Oriente.

In Trek to Yomi, i giocatori vestono i panni dello spadaccino Hiroki, giovane Samurai chiamato a fronteggiare un difficile e solitario destino. Vincolato alla promessa fatta al suo Maestro in punto di morte, il guerriero impugnerà la lama per difendere la propria gente, tanto da crudeli esseri umani quanto da inquietanti creature sovrannaturali.



Prima di impugnare la katana, assicuratevi di possedere un animo sufficientemente nobile, grazie al provato di Trek to Yomi a cura del nostro Giuseppe Arace.



Eiyuden Chronicle: Rising

Sviluppatore: Natsume Atari

Publisher: 505 Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 10 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



All'interno dell'immaginario di Eiyuden Chronicle, prende forma un Action RPG in 2.5D ambientato prima dello scoppio della guerra raccontata nella serie. Tra volti familiari e personaggi inediti, Eiyuden Chronicle: Rising propone un'azione a scorrimento orizzontale, combattimenti dinamici e meccaniche legate alla progressiva edificazione di una città. Erede spirituale della serie Suikoden, il titolo propone un'estetica variopinta e un ampio cast di personaggi.

In attesa del lancio di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, gli appassionati possono approfondirne l'immaginario grazie a questo prequel.



Maggiori dettagli su questa epica avventura in due dimensioni (e mezzo) sono disponibili nel provato di Eiyuden Chronicle: Rising, firmato dal nostro Andrea Sorichetti.



Salt and Sacrifice

Sviluppatore: Ska Studios

Publisher: Ska Studios

Genere: Action RPG

Data di uscita: 10 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo il successo riscosso da Salt and Sanctuary, gli sviluppatori di Ska Studios propongono al pubblico Salt and Sacrifice. Action RPG in 2D, quest'ultimo conserva la formula Souls-like del suo predecessore, perfezionandone e arricchendone l'ossatura. Nei panni di uno spietato Inquisitore Marchiato, avremo il compito di difendere un regno sconvolto dall'apparizione di frotte di maghi alla proprie frontiera occidentale. Tradizionalmente pacifico, l'impero è minacciato alle sue fondamenta dal diffondersi di una magia caotica e ingovernabile, che pare celare in sé segreti inconfessabili.

Al promettente Souls-like 2D non manca un comparto multigiocatore. In Salt and Sacrifice, gli avventurieri potranno infatti vivere l'intera avventura in compagnia, grazie alla modalità cooperativa per due giocatori. Presenti all'appello anche opzioni co-op online di stampo one-shot e un'esperienza PvP.



Per prepararvi al meglio a questa nuova sfida, potete dirigere i vostri passi verso il provato di Salt and Sacrifice, redatto dal nostro Mario Petilio.



The Centennial Case: A Shijima Story

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 12 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dalle fucine creative di casa Square Enix, arriva la proposta di The Centennial Case: A Shijima Story, un'insolita esperienza interattiva realizzata interamente in live-action. Nel solco della tradizione di titoli quali Erica, il gioco mette in scena un thriller interattivo, nel quale il giocatore sarà chiamato a risolvere una serie di casi di omicidio verificatesi in tre differenti epoche. Nel 1922, nel 1972 e ancora nel 2022, il clan Shijima è infatti stato colpito dalla morte improvvisa di uno dei suoi membri. Ora che una nuova morte inspiegabile ha colpito la famiglia giapponese, la scrittrice di gialli Haruka Kagami è determinata a fare luce sulla vicenda.

In The Centennial Case: A Shijima Story, i giocatori assisteranno al dispiegarsi degli eventi attraverso un secolo di storia. Apprendendo sempre più dettagli, si dovranno analizzare gli indizi ed elaborare ipotesi all'interno di una sorta di palazzo mentale. Deduzione dopo deduzione, sarà nostro compito liberare la famiglia Shijima dalla sua maledizione.



Evil Dead: The Game

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Saber Interactive

Genere: Azione / Multiplayer

Data di uscita: 13 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Ash Williams e i suoi amici ritornano in azione in una nuova produzione videoludica dedicata alla saga cinematografica di Evil Dead. Votato all'azione multiplayer, il titolo di Saber Interactive propone una formula basata su squadre di giocatori composte da quattro sopravvissuti. Con l'obiettivo di richiudere la porta tra i due mondi, questi ultimi dovranno vedersela con il Demone Khandariano, a sua volta controllato da un utente.

In Evil Dead: The Game, gli appassionati di azione in compagnia troveranno dunque ad attenderli un multiplayer asimmetrico, nel quale saranno presenti all'appello sia elementi co-op sia aspetti PvP.



Per maggiori dettagli sul ritorno di Ash, Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell, vi rimandiamo alla lettura dell'anteprima di Evil Dead: The Game, a cura di Gabriele Carollo.



Deadcraft

Sviluppatore: Marvelous

Publisher: XSEED Games

Genere: Action / Survival

Data di uscita: 19 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Peculiare reinterpretazione dei survival a base di zombie, Deadcraft pone i giocatori nei panni di Reid , metà essere umano e metà non-morto. Forte di questa sua insolita condizione, il protagonista del titolo Marvelous è pronto a scatenare la propria furia bestiale contro tutto ciò che gli sta intorno, abbattendo orde di zombie e dirigendo al contempo i suoi passi contro l'ultima roccaforte umana rimasta sulla Terra.

Per tramutarsi nel sovrano di un nuovo mondo, Reid dovrà creare un proprio esercito di seguaci non-morti. Ma come? Ovviamente piantando i corpi degli zombie sconfitti, che cresceranno sino a diventare potenti alleati.



Deliver Us The Moon

Sviluppatore: KeokeN Interactive

Publisher: Wired Productions

Genere: Avventura

Data di uscita: 19 Maggio

Piattaforme: PlayStation 5



Con le risorse naturali della Terra ormai esaurite, l'umanità è prossima all'estinzione. In cerca di salvezza, il genere umano volge lo sguardo alla Luna, unico barlume di speranza rimasto. Apprezzato thriller fantascientifico, Deliver Us the Moon ritorna sul mercato in una versione migliorata per console di nuova generazione, invitando i giocatori a compiere un nuovo viaggio sul nostro satellite.

Per l'occasione, il titolo, plasmato in Unreal Engine 4, proporrà un comparto tecnico aggiornato, con risoluzione in 4K dinamici e implementazione del Ray Tracing. Su PS5, Deliver Us the Moon supporterà inoltre le funzionalità che contraddistinguono il DualSense, inclusi i grilletti adattivi. Tutti i possessori del gioco in versione PS4 potranno ovviamente procedere con un upgrade gratuito alla nuova edizione.



Vampire: The Masquerade - Swansong

Sviluppatore: Big Dab Wolf

Publisher: Nacon

Genere: RPG

Data di uscita: 19 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Sulla scia del lancio di Vampire the Masquerade: Bloodhunt e in attesa di notizie di Vampire the Masquerade: Bloodlines 2, il World of Darness torna a farsi strada sul mercato videoludico con il nuovo Vampire the Masquerade: Swansong. RPG dalle atmosfere thriller, questa nuova avventura ruolistica conduce i giocatori sulle tracce dei vampiri statunitensi, per un intrigo che vede al centro dell'intreccio narrativo Hazel Iversen, detto il Cigno, nuovo Principe della Camarilla di Boston.

Vestendo i panni di tre diverse creature della notte, il pubblico potrà scegliere l'approccio che sente più affine, tra azioni intimidatorie, stratagemmi furtivi e ricorso alle arti della seduzione. In Vampire the Masquerade: Swansong ogni scelta conta, ma l'imperativo assoluto è quello di proteggere la Masquerade.



Prima di affondare i canini in questo nuovo RPG ispirato al World of Darkness, potete consultare il provato di Vampire the Masquerade: Swansong firmato da Marco Mottura.



Dolmen

Sviluppatore: Massive Work Studios

Publisher: Prime Matter

Genere: Action RPG

Data di uscita: 20 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Un nuovo Souls-like è pronto a entrare in scena, con gli autori di Massive Work Studios determinati a offrire una declinazione sci-fi al genere. In Dolmen, i giocatori più coraggiosi affronteranno le ostili ambientazioni del pianeta Revion Prime. Creature mostruose e pericoli di ogni genere non cesseranno di attentare alla vita del nostro protagonista, chiamato a calcare il suolo di questo ignoto corpo celeste per portare a termine una missione ambiziosa.

Sul pianeta, si trovano infatti giacimenti di Dolmen, un prezioso cristallo che potrebbe rendere possibile la costruzione di portali dimensionali. Riusciremo a rivoluzionare completamente l'esplorazione dell'Universo?



Prima di affrontare l'ignoto, potete consultare il provato di Dolmen firmato da Daniele D'Orefice.



Sniper Elite 5

Sviluppatore: Rebellion

Publisher: Rebellion

Genere: Shooter

Data di uscita: 26 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Lo serie di shooter di casa Rebellion torna a calcare la scena, invitando gli appassionati ad unirsi al tiratore scelto Karl Fairburne in un'operazione volta a indebolire la Germania nazista. Ambientato nella Francia del 1944, vittima dell'occupazione tedesca, il protagonista entrerà in contatto con la Resistenza, dalla quale apprenderà dell'esistenza del progetto Kraken. Con quest'ultimo, i nazisti potrebbero impedire lo sbarco Alleato in Europa, ipotecando così la vittoria della Seconda Guerra Mondiale.

In una corsa contro il tempo per porre un freno alle ambizioni oppressive del nazifascismo, Sniper Elite 5 propone il tradizionale gameplay basato sull'utilizzo di armi di precisione. Tra una sparatoria e l'altra, i giocatori potranno decidere di affrontare la Germania di Hitler in compagnia, grazie ad una rinnovata modalità cooperativa.



Kao the Kangaroo

Sviluppatore: Tale Multimedia

Publisher: Tale Multimedia

Genere: Platform

Data di uscita: 27 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Veterani del platform 3D, gli sviluppatori di Tale Multimedia riportano in scena Kao il Canguro, in un'avventura che mira a rievocare i grandi classici del genere che hanno segnato gli anni Novanta. In concomitanza con il 21° anniversario del personaggio, il simpatico marsupiale si imbarca in un epico viaggio alla ricerca del padre, misteriosamente scomparso.

Tra balzi e rompicapi, non potevano ovviamente mancare i guantoni di ordinanza. Kao il Caguro è così pronto ad affrontare una nuova selezione di nemici da mettere KO, in un'avventura ispirata a Crash Bandicoot e Spyro, e adatta anche ai più piccoli,



Per scoprire tutti i dettagli su questo colorato platform, vi invitiamo a dirigervi verso il provato di Kao the Kangaroo firmato dal nostro Giovanni Panzano.