Giochi PlayStation VR: tutte le nuove uscite di aprile 2019

Il mese di aprile 2019 sarà ricco di nuovi giochi per PlayStation VR, alcuni dei quali mostrati la scorsa settimana durante lo showcase PlayStation State of Play. L'offerta sarà molto varia, e perfettamente in grado di soddisfare i palati di tutte le tipologie di giocatori. Si parte forte con il promettente Falcon Age, action/adventure di Outerloop Games in uscita il 9 aprile. La settimana successiva vedrà invece il debutto di Ghost Giant, puzzle/adventure per tutta la famiglia dagli autori di Fe e Flipping Death, del GDR Table of Tales e dello shooter/horror Immortal Legacy: The Jade Cipher. Il 22 aprile, infine, verrà il turno di Juppiter & Mars, evocativa avventura ambientata nelle profondità degli oceani. Scopriamo uno ad uno tutti i giochi per PlayStation VR in uscita durante il mese di aprile!

Falcon Age (9 aprile)

Falcon Age è un action/adventure in prima persona per PlayStation 4 (con supporto opzionale per PlayStation VR) che vi metterà nei panni di Ara, una ragazza dedita all'antica arte della falconeria. Il suo pianeta, già funestato da continue tempeste di sabbia e dalla cronica carenza di risorse, è stato invaso da un esercito di robot. Con l'aiuto di un falco, con il quale avrete modo di stringere un forte legame durante il prosieguo dell'avventura, dovrete raccogliere risorse, creare oggetti e sfruttare le abilità combattive di Ara per aiutare la resistenza a scacciare l'invasore.

Potrete dare un nome al vostro falco, accudirlo e decorarlo con equipaggiamenti sia cosmetici sia funzionali, come sciarpe, cappelli, sonar e armature. Per combattere i robot colonizzatori avrete invece a disposizione un bastone, che all'occorrenza sarà anche in grado di trasformarsi in una frusta utilizzabile a distanza.

Ghost Giant (16 aprile)

Ghost Giant è un puzzle/adventure adatto a tutta la famiglia sviluppato da Zoink Games, studio divenuto famoso per titoli come Stick It to the Man!, Zombie Vikings, Fe e Flipping Death. Sarete chiamati a proteggere un ragazzino di nome Louis, che vive assieme a sua madre in una fattoria della cittadina di Sancourt. All'inizio della storia si sente incredibilmente solo, ma le cose cambiano non appena si accorge della vostra presenza rassicurante, invisibile a tutti tranne che a lui.

Sancourt è ricca di segreti, persone da incontrare e luoghi da esplorare, come la fattoria, la discarica e il porto. In ognuno di essi, dovrete risolvere puzzle di vario genere per aiutare Louis e gli abitanti della cittadina per portare a termine i loro compiti, alcuni piuttosto semplici, altri ben più complessi. Abbiamo provato Ghost Giant la scorsa settimana a New York, su Everyeye.it trovate il nostro parere in attesa della recensione.

Table of Tales: The Crooked Crown (16 aprile)

I giochi da tavolo prendono vita grazie a Table of Tales The Crooked Crown, un RPG che vi metterà al comando di un gruppo di furfanti in viaggio del pericoloso regno delle Crown Islands. Attraverso il lancio dei dadi e un sistema di combattimento a turni, potrete influenzare il loro destino mentre esplorerete i luoghi più belli dell'arcipelago, che prenderanno letteralmente vita dinanzi ai vostri occhi grazie al potere della Tavola. Sarete liberi di decidere come approcciarvi ai combattimenti e, sopratutto, con chi stringere amicizia e con chi ingaggiare un combattimento senza pietà.

Ci sono quattro furfanti in Table of Tales The Crooked Crown, ognuno con caratteristiche e abilità uniche. Nuna sfrutta il potere della magia oscura, mentre The Hammer ricopre il ruolo di tank all'interno del party grazie alla sua possanza fisica. Thomas, invece, è un alchimista, e si occupa di tenere in salute i suoi compagni con l'ausilio di pozioni e tonici curativi. Infine, c'è Horatio, che con la sua eleganza e le sue movenze rapide è capace di distrarre un intero plotone di nemici.

Immortal Legacy: The Jade Cipher (17 aprile)

Immortal Legacy The Jade Cipher è un terrificante sparatutto horror in realtà virtuale esclusivo per PlayStation VR, nel quale ci toccherà svelare un'agghiacciante verità che si cela dietro un'antica leggenda cinese, a metà strada tra mitologia e storia reale. Il titolo di VIVA Games vi concederà una libertà di movimento totale a 360°, permettendovi di decidere come approcciarvi alle differenti situazioni.

Preferite avvicinarvi di soppiatto ai nemici o svuotare su di loro i caricatori delle vostre armi? A voi la scelta! Il vostro variegato arsenale spazierà da letali armi da mischia a potenti fucili, passando per pistole e granate. In ogni caso, non troverete solo azione in Immortal Legacy The Jade Cipher: dovrete anche risolvere degli enigmi ambientali per poter proseguire nell'esplorazione delle claustrofobiche grotte dell'isola, popolate da mercenari senza scrupoli e mostri abominevoli.

Jupiter & Mars (22 aprile)

Jupiter & Mars è un'avventura sottomarina con supporto a PlayStation VR ambientata in un mondo dove gli esseri umani sono scomparsi e la natura sta rinascendo dopo secoli di cambiamenti climatici causati dall'uomo. L'innalzamento del livello dell'acqua provocato dallo scioglimento dei ghiacciai ha sommerso le principali città della Terra, portando all'estinzione l'umanità. La vita negli oceani, invece, è tornata agli antichi splendori, e ha visto il ritorno di alcune specie estinte da molto tempo.

Nelle profondità marine, tuttavia, si celano ancora gli antichi artefatti degli uomini: gli esponenti di una razza élite di balene, gli Elders, hanno dato il compito ai due delfini Jupiter e Mars di trovare e disabilitare una rete di installazioni che sta mettendo in serio pericolo la vita subacquea.



Jupiter, il cetaceo femmina, è in grado di utilizzare l'abilità di Eco-localizzazione per esplorare al meglio il mondo di gioco e carpirne tutti i segreti, anche nella più completa oscurità. Mars, il suo partner controllato dall'intelligenza artificiale, è capace di rompere pareti e creare nuove vie di accesso con la sua abilità Ram. Jupiter & Mars sarà giocabile sia in maniera tradizionale sia con PlayStation VR.

Five Nights at Freddy's Help Wanted (aprile)

Tra i titoli in arrivo ad aprile figura anche Five Nights at Freddy's VR Help Wanted, raccolta di mini-giochi horror basata sulla popolare serie di videogiochi ideata da Scott Cawthon. Il titolo, che abbiamo avuto modo di provare recentemente, appartiene ad un franchise che ha riscosso tanto successo in questi anni, tanto da aver convinto Warner Bros a finanziare una pellicola cinematografica.

Durante il nostro test ci siamo trovati dinanzi ad un titolo sviluppato con attenzione, a suo agio sia quando si limita ad adattare l'esperienza classica al linguaggio della VR, sia quando prova ad espanderla con elementi inediti. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla prova di Five Nights at Freddy's Help Wanted per PlayStation VR.