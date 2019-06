Giochi PlayStation VR: tutte le nuove uscite di giugno 2019

Se possedete PlayStation VR, a giugno avrete l'opportunità di vivere le avventure più disparate. Potrete risvegliare foreste assopite e scoprire creature magiche alla luce della Luna, oppure andarvene in vacanza in spiagge assolate o montagne innevate. Se invece le esperienze contemplative e rilassanti non fanno per voi, non temete, potrete partecipare a combattimenti all'ultimo bullone tra mini-mech scatenati. Dopo la scorpacciata degli scorsi mesi, che ha sancito l'arrivo di titoli dall'indubbio spessore come l'esplosivo Blood & Truth di London Studio e l'emozionante Ghost Giant di Zoink Games, Sony continua a supportare attivamente PlayStation VR, visore che si è ormai ritagliato un ruolo centrale all'interno della strategia del colosso giapponese. Andiamo alla scoperta dei giochi in Realtà Virtuale di giugno, che per una curiosa coincidenza arriveranno tutti assieme martedì 18.

Luna (18 giugno)

Luna è un'incantevole fiaba interattiva realizzata da Funomena, una software house composta da veterani dell'industria che in passato hanno lavorato a progetti del calibro di Journey e Flower. Già disponibile su PC da un anno e mezzo, si appresta ad arrivare anche sulle piattaforme di casa PlayStation per incantare un nuovo pubblico di videogiocatori. Si tratta di un progetto estremamente personale, nel quale hanno trovato spazio suggestioni e idee di tutti i membri del team.

Il pacifico sonno estivo di un uccellino viene interrotto dal canto di un misterioso gufo. Dopo essere stato invogliato ad ingoiare gli ultimi pezzi della Luna calante, un vento impetuoso lo spinge lontano dal suo nido, dal quale godeva di una splendida vista sul Golden Gate Bridge.



Il vostro compito sarà quello di aiutare il simpatico uccellino a rimettere assieme i pezzi della Luna frammentata risolvendo una serie di puzzle disseminati all'interno di piccoli e incantevoli mondi ispirati ai lavori di Mary Blair. Nel corso dell'avventura, risveglierete foreste in rovina, scoprirete creature misteriose, riporterete alla vita dei laghi scintillanti e suonerete delle melodie interagendo con la flora e la fauna. Luna è un'esperienza calma e meditativa, che vi insegnerà a far tesoro delle vostre esperienze e a rimediare agli errori, anche quelli imprevisti. Il titolo potrà essere giocato anche senza visore.

Mini-Mech Mayhem (18 giugno)

Mini-Mech Mayhem è un gioco da tavolo di stampo strategico nel quale potrete far combattere tra loro dei simpaticissimi e colorati robot. Oltre ad offrire una modalità per giocatore singolo, includerà anche una componente online in grado di ospitare fino a quattro giocatori in contemporanea. Gli sviluppatori di FutureLab lo descrivono come un titolo accessibile e allo stesso tempo arricchito da meccaniche profonde, che richiederanno dedizione per essere padroneggiate.

L'offerta include anche una serie di comode opzioni social, grazie alle quali potrete comunicare con gli altri giocatori in partita, e un approfondito sistema di personalizzazione che vi consentirà di modificare lo stile sia dei piccoli mech, sia del vostro avatar virtuale. Il titolo è già disponibile al pre-ordine sul PlayStation Store al prezzo di 19,99 euro. Se siete abbonati a PlayStation Plus, inoltre, potete beneficiare di un extra sconto del 20% e farlo vostro a soli 15,99 euro!

Vacation Simulator (18 giugno)

I ragazzi di Owlchemy Labs, già autori di Job Simulator e Rick and Morty: Virtual Rick-ality, tornano alla carica con Vacation Simulator, titolo ambientato nel 2060 nel quale sarete chiamati a godervi le tipiche attività rilassanti di una vacanza nello splendore della Realtà Virtuale. I robot del futuro, infatti, dopo aver analizzato il comportamento degli esseri umani al lavoro, sono ora interessati a scoprire cosa fanno durante i loro periodi di relax, lontani dalla vita stressante di tutti i giorni.



Saranno ben tre le destinazioni tra le quali potrete scegliere, Spiaggia, Montagna e Foresta, alle quali si aggiunge il Resort. Al mare avrete l'opportunità di creare degli stupendi castelli di sabbia ed effettuare immersioni, mentre sulle cime innevate potrete dare vita a sculture di ghiaccio e lanciare palle di neve. La foresta sarà invece il luogo ideale per delle escursioni nella natura, la pesca nei ruscelli e dei gustosi barbecue! Al Resort potrete invece giocare ai videogames, guardare la TV e personalizzare il vostro avatar digitale, intervenendo sul colore della pelle, dei capelli e del visore, oltre che sull'acconciatura.