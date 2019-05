Giochi PlayStation VR: tutte le nuove uscite di maggio 2019

Il catalogo dei giochi per PlayStation VR continua ad espandersi senza sosta, mese dopo mese. Dopo la scorpacciata di aprile, un'altra ondata di titoli si appresta ad arrivare sugli scaffali, pronti a far vivere ai giocatori le esperienze in Realtà Virtuale più disparate. Anche a maggio la parola d'ordine sembra essere "varietà". Everybody's Golf VR vi permetterà di vivere il green a 360°, mentre l'horror Home Sweet Home vi porterà alla scoperta di una cultura esplorata di rado nel mondo videoludico, quella thailandese. Se siete appassionati di esperienze cinematografiche votate all'azione, allora avrete pane per i vostri denti grazie a Blood & Truth. Trover Saves the Universe, invece, saprà strapparvi più di una risata grazie alla sua ironia dissacrante. Ce n'è davvero per tutti i palati: andiamo alla scoperta dei giochi per PlayStation VR in uscita a maggio!

Everybody's Golf VR (22 maggio)

La storica serie golfistica esclusiva di PlayStation sbarca finalmente nella realtà virtuale con Everybody's Golf VR, che punta a proporre l'esperienza sul green più immersiva di sempre. Grazie al controller di movimento PlayStation Move o al Dualshock 4, potrete controllare liberamente la mazza. Il visore, dal canto suo, vi permetterà di osservare a 360° ognuna delle 18 buche dei 3 campi da golf inclusi nel pacchetto, valutare attentamente la direzione e l'intensità del vento, e prendere le misure sul terreno irregolare.

Prima di gettarvi nel vivo della competizione, potrete inoltre perfezionare il vostro swing nella modalità allenamento e ascoltare i suggerimenti di un caddie virtuale personalizzabile. Effettuando il preordine otterrete in regalo tre temi da utilizzare nel gioco (foresta, mare, personalizzato) e un caddie aggiuntivo di nome Steve.

Blood & Truth (29 maggio)

Blood & Truth, sviluppato dai ragazzi di SIE London Studios, è la diretta evoluzione di London Heist, una breve avventura criminale inclusa nella raccolta PlayStation VR World. Com'è lecito aspettarsi da un erede spirituale, Blood & Truth conserva le meccaniche da on-rail shooter, che ben si sposano con il visore per la Realtà Virtuale, e allo stesso tempo espande la storia e vivacizza le sparatorie

Il protagonista dell'avventura, chiaramente ispirata ai grandi blockbuster hollywoodiani, è il soldato delle Forze speciali Ryan Marks, chiamato a salvare la sua famiglia dalle grinfie di uno spietato signore del crimine. Gli sviluppatori hanno fortemente puntato sulla varietà, dal momento che nei panni di Marks vi ritroverete a scalare palazzi e catapultati al centro di sparatorie furiose, inseguimenti ad alta velocità e intensi scontri in elicottero. Il tutto sarà reso ancor più convincente da un comparto tecnico di prim'ordine.



Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Blood & Truth. Segnaliamo, inoltre, che effettuando il preordine potete ottenere la colonna sonora digitale, il libro di illustrazioni digitale e 3 avatar per il PSN.

Trover Saves the Universe (31 maggio)

Da Justin Roiland e Dan Harmon, le folli menti dietro al successo di Rick & Morty, arriva Trover Saves the Universe, titolo con supporto opzionale alla Realtà Virtuale che promette di offrire la stessa ironia dissacrante della celebre serie animata con protagonista il folle scienziato e suo nipote. Ad aspettarvi, quindi, troverete una certa tendenza agli eccessi, un pizzico di nonsense e soprattutto un umorismo irriverente! Fantastico, no?

In Trover Saves the Universe sarete chiamati a viaggiare in compagnia di Trover, un mostro viola che non appare molto entusiasta di salvare l'universo, L'avventura sarà composta da stage indipendenti tra loro, che potranno essere liberamente raggiunti con l'ausilio di una piccola astronave. Ognuno di essi offrirà scontri all'arma bianca, puzzle ambientali sufficientemente complessi e, ovviamente, situazioni sempre al limite dell'assurdo.



Leggi l'anteprima di Trover Saves the Universe

Home Sweet Home (31 maggio)

Home Sweet Home si preannuncia come un avvincente horror in prima persona basato sulla mitologia e la tradizione popolare thailandese, tematiche affrontate di rado nel mondo videoludico e che hanno tutte le carte in regola per stuzzicare la vostra curiosità. Il protagonista dell'avventura è Tim, un uomo che, dopo una lunga notte di lutto per la recente scomparsa della moglie, si risveglia in una strana e sconosciuta casa fatiscente.

Da quel momento in poi, completamente privo di armi, dovrà sopravvivere agli orrori e agli spiriti che la infestano facendo affidamento esclusivamente sul suo ingegno. La struttura labirintica della casa, che a differenza di quanto asserisce il titolo ha ben poco di "dolce", è progettata appositamente per instillare ansia e paura nel vostro cuore, mentre tenterete di arrivare sani e salvi ai titoli di coda risolvendo gli enigmi e svelando i misteri che si celano nell'oscurità dell'abitazione.