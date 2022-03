Nuovi giochi PS4 e PS5: ad aprile arrivano LEGO Star Wars e Chrono Cross

Dopo un mese di marzo densissimo di novità, la primavera rallenta il suo corso in casa Sony, con un aprile che non riserva un calendario di nuove uscite particolarmente fitto. A brillare, è soprattutto l'arrivo di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, ambiziosa declinazione della Galassia Lontana Lontana in forma di mattoncini. Accanto al titolo Warner Bros, gli amanti dello sport potranno trovare MLB The Show 22 e MotoGP 22, mentre tradizione JRPG e avventura trovano validi esponenti in Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition e Road 96. Di seguito, ecco la nostra rassegna delle principali uscite di aprile 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5: cosa proverete?



LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Sviluppatore: TT Games

Publisher: Warner Bros

Genere: Avventura

Data di uscita: 5 aprile

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



La Forza scorre potente in quello che si preannuncia essere il gioco LEGO più grande di sempre, oltre che il compendio videoludico più completo mai realizzato sulla Galassia Lontana Lontana. In LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, il team di TT Games ha infatti dato vita all'intera cinematografia dedicata all'epopea della famiglia Skywalker all'interno di Guerre Stellari. Dalla trilogia prequel sino a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, passando ovviamente per gli originali Una Nuova Speranza, L'impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi, questo nuovo videogioco LEGO non manca di certo di ambizione.

In LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, gli appassionati del mondo creato da George Lucas potranno sostanzialmente trovate nove giochi in uno. Ognuna delle pellicole cinematografiche è infatti stata tradotta in uno sfaccettato diorama digitale ricco di pianeti, NPC e avventure. Immancabile la modalità cooperativa, che consente a due Jedi (o Sith!) di esplorare insieme questo incredibile open-world di mattoncini, per vivere l'epica storia degli Skywalker nell'ordine che preferiscono.



In attesa del lancio, potete seguire le vie della Forza in direzione del provato di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga firmato dal nostro Giuseppe Arace.



MLB The Show 22

Sviluppatore: Sony San Diego

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Sportivo

Data di uscita: 5 aprile

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Anche quest'anno, torna la serie simulativa dedicata al mondo del baseball, grazie all'impegno degli sviluppatori di Sony San Diego. Grazie alla modalità Road to the Show, gli appassionati possono vivere una vera e propria esperienza ruolistica sul diamante, con l'obiettivo di plasmare una carriera sportiva sfavillante. Per arricchire la formula, MLB The Show 22 propone anche la modalità Diamond Dynasty, a base di carte, e l'inedita modalità Mini Seasons, con sfide differenti previste per ogni Stagione. Immancabile infine la possibilità di sfidare gli amici grazie al comparto multiplayer.

MLB The Show 22 non si rivolge solo agli appassionati del diamante, ma anche ai giocatori in erba. Per questa ragione, il titolo include due nuovi livelli di difficoltà per apprendere le basi del baseball e diverse presentazioni introduttive.



Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 7 aprile

Piattaforme: PlayStation 4



Il team di Square Enix invita gli appassionati di JRPG a compiere un viaggio nel passato, grazie ad una remastered molto attesa. In Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, i giocatori potranno trovare modelli 3D in HD, illustrazioni dei personaggi migliorate, una risoluzione potenziata e la possibilità di alternare l'estetica originale in pixel art con il nuovo stile HD. La riedizione porta con sé anche novità sul fronte del gameplay, con la possibilità di disattivare gli incontri casuali con i nemici, semplificazioni del combat system e una funzione di combattimento automatico.

Sviluppata attraverso due mondi paralleli, la storia di Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition esplora una vicenda intricata, che include la bellezza di 40 personaggi da aggiungere al proprio party.



Road 96

Sviluppatore: Digixart

Publisher: Digixart; Ravensourt

Genere: Avventura

Data di uscita: 14 aprile

Piattaforme: PlayStation 5



La tirannica e desertica nazione di Petria fa da sfondo a Road 96, un viaggio on the road generato in maniera procedurale e che si ispira alla grande tradizione cinematografica di registi quali Tarantino, i fratelli Coen e Bong Joon-ho. In questa produzione indipendente, ogni scelta influenza l'evolversi dell'avventura, che vedrà crearsi un gruppo variegato di compagni di viaggio, determinati a raggiungere la frontiera e a lasciarsi per sempre alle spalle il proprio opprimente Paese natale.

Dai creatori dell'apprezzato Valiant Hearts e di Memories Retold, arriva anche su console Sony un viaggio denso di implicazioni e sentimenti, tra ricerca della libertà e fuga dall'oppressione. Ad accompagnare il tutto, una ricca selezione di grandi bani musicali degli anni Novanta, periodo nel quale è ambientato Road 96.



Per tutti i dettagli su questa avventura on the road, vi rimandiamo alla recensione di Road 96 disponibile sulle pagine di Everyeye.



Chernobylite

Sviluppatore: The Farm 51

Publisher: All In! Games

Genere: GDR / Survival / Horror

Data di uscita:21 aprile

Piattaforme: PlayStation 5



Dopo il debutto su console di passata generazione, Chernobylite si aggiorna per approdare anche su console di nuova generazione. Nella versione PlayStation 5, il GDR dall'animo survival horror accoglierà diverse migliorie, tra le quali spicca un rinnovamento estetico trainato da implementazione di Ray Tracing e di due nuove modalità di fruizione (risoluzione dinamica in 4K e 30 fps, oppure risoluzione in 1080p e 60 fps). Ad arricchire il pacchetto, troviamo inoltre un pieno supporto alle feature di DualSense, con il pad di PS5 che vedrà la riedizione di Chernobylite sfruttare i suoi grilletti adattivi e il feedback aptico.

Dettaglio importante, tutti i possessori di Chernobylite su PlayStation 4 potranno procedere in maniera gratuita con un upgrade alla versione PlayStation 5 del titolo.



Maggiori dettagli sulla produzione vi attendono nella ricca recensione di Chernobylite firmata dal nostro Giovanni Calgaro.



Moto GP 22

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing

Data di uscita: 21 aprile

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dagli studi milanesi di Milestone, si festeggia la ripresa del Motomondiale con il lancio di MotoGP 22. Nel racing game simulativo, gli appassionati potranno trovare ad attenderli oltre 120 piloti e più di 20 circuiti ufficiali del campionato 2022. I nostalgici potranno inoltre approfittare dell'inclusione di circa 70 campioni storici e della possibilità di tornare a competere nei tracciati della stagione 2009, nei panni di Rossi, Lorenzo, Stoner e Pedrosa. In MotoGP 22, oltre all'esperienza da pilota in carriera, è inoltre disponibile una modalità manageriale, che consente di gestire il proprio team di MotoGP, Moto 2 e Moto 3.

Si conferma la vocazione multiplayer dell'esperienza a due ruote, con MotoGP 22 che per la prima volta include anche il supporto alle sfide in locale, in modalità split-screen. Presente all'appello, ovviamente, anche le tradizionali competizioni online.



Ganryu 2

Sviluppatore: Storybird Studio

Publisher: Just For Games; PixelArt

Genere: Action

Data di uscita: 22 aprile

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Un hack'n'slash in due dimensioni ispirato al romanzo "Musashi" di Eiji Yoshikawa, pubblicato nel 1930, Ganryu 2 pone i giocatori nei panni di uno dei Samurai più celebri del Sol Levante. Figura realmente esistita, Miyamoto Musashi è infatti il protagonista di questo Action in pixel art, ambientato in un immaginario Giappone del XVII secolo. Con l'alternarsi delle stagioni, il titolo accompagna il giocatore in un viaggio da un capo all'altro del Paese. Partendo dall'Hokkaido, il nostro Samurai dovrà infatti raggiungere l'isola di Ganryu-jima, dove lo attende lo spirito del suo antico avversario: Sasaki Kojiro.

Con un gameplay che si ispira a titoli quali Shinobi 3 e Shadow Dancer, Ganryu 2 offre ai giocatori diversi strumenti di offesa. Tra kunai, katane, abilità speciali e la possibilità di evocare potenti Kami, le opzioni offensive non mancano sicuramente.



The Serpent Rogue

Sviluppatore: Sengi Games

Publisher: Team17 Digital

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 26 aprile

Piattaforme: PlayStation 5



Il Serpent Rogue ha stabilito la sua residenza sul Monte Morbus, dal quale diffonde una inarrestabile corruzione tra le terre di un regno di stampo fantasy medievale. In quanto guardiano, il giovane Warden, abile alchimista, non può esimersi dal mettersi in viaggio per

evitare la fine del mondo.

Lungo la strada, il nostro esperto di pozioni potrà aiutare i cittadini del luogo, sperimentando e apprendendo nuove informazioni sulla delicata arte dell'alchimia. Ogni azione ha però una conseguenza, con ghoul che appariranno laddove non abbiamo seppellito le nostre vittime o feroci creature pronte ad assalire i nostri animali. A chiudere il cerchio, la possibilità di tramutarsi in pressoché qualunque cosa o animale, grazie a mirabolanti pozioni magiche.



Tasomachi: Behind the Twilight

Sviluppatore: Orbital Express

Publisher: PLAYISM

Genere: Avventura

Data di uscita: 28 aprile

Piattaforme: PlayStation 4



Yakumo è una giovane ragazza, impegnata ad esplorare il mondo a bordo di una nave volante dallo stile steampunk. Purtroppo, un giorno l'aeronave si guasta improvvisamente, facendo precipitare la giovane in una strana città. In cerca di pezzi di ricambio per il suo mezzo di trasporto, Yakumo si renderà presto conto che tutti gli esseri umani del luogo sono misteriosamente scomparsi, sostituiti da una strana specie di creature che ricordano dei felini. Che cosa è accaduto? E cosa si cela dietro la nebbia che avvolge ogni cosa?

In un mondo fantasy dal sapore orientale, Tasomachi: Behind the Twilight porterà i giocatori a scoprire i misteri che si celano dietro il calare delle tenebre.