Nuovi giochi PS4 e PS5 di dicembre 2021: è il mese di Among Us e Solar Ash

Dopo un autunno ricchissimo di nuove uscite, il 2021 giunge infine al termine anche su console di casa Sony. Sugli hardware nipponici, le settimane di avvicinamento alle festività natalizie vedono grandi protagoniste le produzioni indipendenti, con Annapurna Interactive ad aprire la strada con Solar Ash e Twelve Minutes. Ad arricchire ulteriormente il panorama ci pensano l'intrigante White Shadows, ma anche Chorus ed Heavenly Bodies, senza dimenticare l'esordio su PS4 e PS5 del celebre Among Us. Tra riproposizioni di Rune Factory 4 e SpellForce 3, il fantasy non manca, ma a spiccare su tutti è l'atteso Endwalker, ultima espansione di Final Fantasy XIV Online. Di seguito, ecco dunque tutte le ultime uscite dell'anno per PlayStation 4 e PlayStation 5: buon dicembre 2021!



Warhammer 40.000: Battlesector

Sviluppatore: Black Lab Games

Publisher: Slitherine

Genere: Strategico

Data di uscita: 2 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4



Già disponibile su PC, lo strategico a turni ambientato nell'immaginario di Warhammer 40.000 raggiunge anche l'universo console, dopo il primo debutto realizzato nel corso dell'estate. Ambientato nel remoto 41° millennio, Warhammer 40.000: Battlesector muove i propri passi sullo sfondo del conflitto noto come Devastazione di Baal. Sopravvissuto all'invasione tiranide della Flotta Alveare, il pianeta degli Space Marine è nuovamente sotto il controllo dei Blood Angels. Nei panni del Sergente Carleon, dovremo epurare Baal da ogni residua resistenza tiranide, mentre cerchiamo di scoprire più informazioni sulle caratteristiche dei soldati noti come "Angeli di Sangue".

A firmare questa nuova avventura a marchio Warhammer 40.000 è Black Lab Games, software house già autrice di Battlestar Galactica: Deadlock, che non manca di inserire anche un comparto multigiocatore, da vivere sia live sia in modalità asincrona.



In attesa del porting console, sulle pagine di Everyeye trovate già la recensione di Warhammer 40.000: Battlesector, a cura del nostro Daniele D'Orefice.



Solar Ash

Sviluppatore: Heart Machine

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 2 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Originariamente previsto per il mese di ottobre 2021, Solar Ash è stato l'ennesimo titolo ad essere colpito da un rinvio nel corso del 2021. Fortunatamente breve, il posticipo ci consegnerà la seconda creazione degli autori di Hyper Light Drifter in occasione del prossimo 2 dicembre.

Dopo Outer Wilds, I Am Dead, e l'ottimo The Artful Escape of Francis Vendetti, il publisher Annapurna Interactive invita i giocatori ad esplorare un immaginario suggestivo, dipinto per mezzo di un'estetica minimalista. In un viaggio surreale da compiere a ritmo forsennato, il protagonista dovrà trovare la forza per rispondere alla magnetica chiamata del Vuoto.



Nell'attesa di questo nuovo e intrigante Indie, sulle nostre pagine trovate l'anteprima di Solar Ash, a firma del nostro Marco Mottura.



Chorus

Sviluppatore: Deep Silver Fishlabs

Publisher: Deep Silver

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Evoluta declinazione dei classici combat-shooter ad ambientazione spaziale, Chorus mette i giocatori nei panni di due protagonisti: la misteriosa pilota Nara e la sua navicella senziente, denominata Forsaken. Tra scontri spettacolari che promettono un alto tasso di dinamismo, lo spratutto sci-fi si traduce sul piano narrativo in una missione assassina. La nostra protagonista è infatti intenzionata a distruggere un'oscura setta denominata La Cerchia, responsabile di nientemeno che la sua stessa creazione. Mentre avanza inarrestabile verso il suo obbiettivo, un leader noto come "Il Grande Profeta", Nora dovrà affinare il suo legame con Forsaken, per padroneggiare alla perfezione armi, tecniche speciali e schiavate all'ultimo secondo.

Avventura esclusivamente single player, Chorus non propone modalità di fruizione in compagnia, preferendo avvolgere il giocatore solitario con le sue suggestive ambientazioni.



Prima di avventurarvi nello spazio profondo, potete scoprire tutti i dettagli su ciò che vi attende nel ricco provato di Chorus realizzato dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Final Fantasy XIV Online: Endwalker

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: MMO

Data di uscita: 7 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo aver intrattenuto per anni gli appassionati di MMO e immaginari fantasy, Final Fantasy XIV Online si appresta ad accogliere la sua ultima espansione. La creatura coltivata con tanto amore da Yoshida è dunque ormai pronta per il gran finale. A detta dello stimato autore videoludico, Endwalker si concentrerà soprattutto sull'aspetto narrativo, con la missione di tirare le fila delle molteplici sottotrame aperte in molti anni di supporto post lancio.

Sul fronte del gameplay, la nuova espansione di Final Fantasy XIV Online porterà invece con sè aumento di dieci livello del cap massimo (che passerà da 80 a 90), la nuova razza degli uomini Viera, diverse aree inedite, tra le quali anche Old Sharlayan, e due nuovi job: il Sage, un healer, e il Reaper, un combattente melee.



In attesa del gran finale per il longevo MMO, che si è guadagnato quest'anno diverse candidature ai The Game Awards, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Final Fantasy XIV: Endwalker, a cura di Alessandro Zampini.



Rune Factory 4 Special

Sviluppatore: Marvelous

Publisher: XSEED Games, Marvelous

Genere: Life Simulator / Avventura

Data di uscita: 7 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4



Esordito in origine nel corso del 2012 su Nintendo 3DS, Rune Factory 4 torna ora a nuova vita grazie a questo porting per home console, che aiuterà gli appassionati ad allietare l'attesa di Rune Factory 5. La premessa di Rune Factory 4 Special resta la medesima: precipitato totalmente per caso tra e lande fantasy di Selphia, il protagonista (disponibile anche in versione femminile), si ritroverà a fare amicizia con un potente drago. Non si tratta però dell'evento più insolito, dato che in breve tempo il giovane sarà persino insignito del compito di regnare su queste strane terre.

Dal nostro castello, potremo dunque cimentarci in una peculiare rassegna di possibili attività, che spaziano dalla coltivazione dei campi all'addestramento di potenti creature. Non manca ovviamente la possibilità di impugnare armi e bacchette magiche, per avventurarsi nei dungeon che si celano oltre i confini della città. Rispetto al titolo originale, Rune Factory 4 Special propone cut-scene aggiuntive, un nuovo livello di difficoltà e una sequenza di apertura ampliata.



Heavenly Bodies

Sviluppatore: 2pt Interactive

Publisher: 2pt Interactive

Genere: Puzzle

Data di uscita: 7 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



In un'avanzatissima stazione spaziale, sono molte le attività che richiedono l'attenzione degli astronauti. Dalla manutenzione al corretto orientamento di parabole e pannelli, fino alla conduzione di ricerche nel campo della botanica siderale. Apparentemente semplici, questi compiti divengono però incredibilmente ardui quando la gravità ci manca da sotto i piedi. Con un sistema di controllo che consente di gestire singolarmente mano destra e mano sinistra del personaggio, Heavenly Bodies metterà a dura prova ingegno e coordinazione.

Questo avventuroso puzzle game a sfondo spaziale può essere affrontato in solitaria oppure in compagnia. Heavenly Bodies supporta infatti una modalità multiplayer cooperativa in locale, pensata per due giocatori.



Twelwe Minutes

Sviluppatore: Luis Antonio

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita: 7 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Esordito in esclusiva su dispositivi Microsoft, l'Indie firmato da Luis Antonio ed edito da Annapurna trova ora spazio su console di casa Sony. Anche su PS4 e PS5, gli amanti di thriller e avventure grafiche potranno cimentarsi con il peculiare Twelve Minutes, titolo che stuzzica il giocatore con una promessa suggestiva: un'avventura da vivere in un'unica stanza, attraverso un susseguirsi di loop temporali della durata esatta di dodici minuti.

La romantica cena di una coppia viene interrotta dalla visita di un violento ispettore di polizia, convinto che la compagna del protagonista sia responsabile di un omicidio. Quando ogni tentativo di fermare l'uomo si conclude con la nostra morte, non resta che sfruttare il ciclo successivo per scoprire cosa stia davvero succedendo.



In attesa dell'esordio del titolo anche su console di casa Sony, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Twelwe Minutes firmata da Cristina Bona.



SpellForce 3: Reforced

Sviluppatore: Grimlore Games; THQ Nordic

Publisher: THQ Nordic

Genere: RPG / Strategico

Data di uscita: 7 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



In occasione del quinto anniversario di SpellForce 3, l'avventura di Grimlore Games torna in azione su hardware di nuova generazione. Grazie all'edizione Reforced, il mix tra avventura ruolistica e strategico in tempo reale raggiunge PS4 e PS5 in un pacchetto che include anche le espansioni pubblicate in fase di supporto post lancio. Ambientato prima degli eventi narrati in SpellForce: The Order of Dawn, il gioco chiederà ai giocatori di scegliere per quale fazione parteggiare, tra Elfi, Orchi ed Umani.

Dopo un sanguinoso conflitto che ha visto i maghi ribelli contrapporsi alla Corona, il regno di Eo è preda del caos. Nonostante la sconfitta degli stregoni, molte regioni sono infatti rimaste in una condizione di anarchia. A peggiorare notevolmente la situazione, interviene ora anche un misterioso e letale morbo, battezzato "Bloodburn".



White Shadows

Sviluppatore: Monokel

Publisher: Headup; Mixtvision

Genere: Puzzle / Avventura

Data di uscita: 7 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 5



Definito dal team di sviluppo come una commistione tra atmosfere burtoniane e Inside, White Shadows è l'opera prima della tedesca Mokel. Nei panni di una giovane esemplare di corvo, i giocatori si ritroveranno catapultati a White City, una città popolata unicamente da animali e rigidamente suddivisa in classi sociali. E se ai vertici troviamo lupi e ratti, le occupazioni più umili sono invece riservate a maiali e pecore. In questo quadro, i corvi sono invece accusati di aver diffuso una grave epidemia: di conseguenza, la protagonista dovrà darsi disperatamente alla fuga.

Tra fasi platform e puzzle, White Shadows si presenta come un'avventura di denuncia sociale a forte impatto scenico.



Per maggiori dettagli, vi ricordiamo che l'intrigante produzione è parte della nostra selezione dedicata ai dieci giochi Indie più interessante dell'E3 2021.



Shovel Knight: Pocket Dungeon

Sviluppatore: Yatch Club Games; Vine

Publisher: Yatch Club Games

Genere: Puzzle / Azione / Avventura

Data di uscita: 13 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4



L'universo del cavaliere armato di pala torna in azione con l'inaspettato Shovel Knight: Pocket Dungeon. Mix tra puzzle game e avventura dalla spolverata di dungeon crawler, il titolo consente ai giocatori di impersonare dieci dei personaggi più celebri del mondo di Shovel Knight.

A guidare i passi dei giocatori nel mondo di Pocket Dungeon sarà Puzzle Knight, pronto a istruirci sulle sfide - boss fight incluse - che attendono nella nuova produzione di Yatch Club Games.



Among Us

Sviluppatore: Innersloth

Publisher: Innersloth

Genere: Multiplayer / Party Game

Data di uscita: 14 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Tramutatosi in un vero e proprio fenomeno videoludico nel corso della pandemia, Among Us raggiunge finalmente anche gli hardware di casa Sony. Esperienza da vivere in compagnia, il gioco trasporta un gruppo di utenti su di una stazione spaziale, che a quanto pare necessita di parecchia manutenzione per mantenersi operativa. Nei panni di membri dell'equipaggio, tutti i giocatori saranno infatti chiamati a completare una specifica lista di incarichi. Ma attenzione, perché a bordo si nasconde un traditore.

Mentre finge di eseguire degli incarichi, quest'ultimo avrà in realtà l'obiettivo di assassinare tutti i membri dell'equipaggio. Pugnalate alle spalle, agguati e sabotaggi sono le armi a disposizione dell'Impostore. L'obiettivo, ovviamente, non può che essere uno: unire le menti e cercare di individuare la talpa, prima di essere tragicamente uccisi nell'ombra.



Aeterna Noctis

Sviluppatore: Aeternum Game Studios

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Metroidvania

Data di uscita: 15 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



La formula del metroidvania torna a prendere vita in Aeterna Noctis, produzione indipendente supportata nell'ambito del programma PlayStation Talents. Questa volta, gli appassionati del genere potranno calarsi nei panni del Re dell'Oscurità, determinato a riconquistare un potere ormai perduto. Attraverso sedici ambientazioni differenti, il protagonista potrà percorrere sentieri alternativi, potenziare le proprie abilità e interagire con enigmatici NPC.

Con un'avventura principale che mira ad una longevità di circa 20 ore, Aeterna Noctis metterà i giocatori di fronte a moltissimi avversari differenti, inclusa una ventina di potenti boss. Ad ampliare la proposta del titolo, ci penseranno inoltre molteplici missioni secondarie, pensate per presentare nuovi aspetti del mondo di gioco.



Five Nights at Freddy's Security Breach

Sviluppatore: Steel Wool Studios

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Survival horror

Data di uscita: 16 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



In esclusiva per console Sony, l'immaginario di Five Nights at Freddy's torna protagonista con una inedita avventura di stampo survival horror. Con una visuale in prima persona, Five Night at Freddy's: Security Breach riconduce i giocatori entro i confini del Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Questa volta, ad impersonare i panni del protagonista sarà un ragazzino rimasto bloccato nella struttura, chiamato ad usare l'astuzia per riuscire a sopravvivere.

Nella sua ricerca di una via di fuga, il giovane sarà infatti costantemente braccato dagli animatroni Roxy, Chica e Monty, supportati per l'occasione anche dai bot dello S.T.A.F.F. Per far fronte a tali pericoli, il protagonista potrà però contare su di un alleato d'eccezione: Freddy Fazbear in persona.