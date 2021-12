Giochi PS4 e PS5: le novità di gennaio 2022, da Uncharted a R6 Extraction

Con il già annunciato posticipo di Elden Ring, e il rinvio all'ultimo minuto di Weird West, il nuovo anno esordisce con un mese alquanto avaro di uscite in casa Sony. A guidare la nostra rassegna di produzioni inedite, troviamo ad ogni modo Rainbox Six: Extractions, nuova declinazione dell'universo di Rainbox Six: Siege, affiancato, tra gli altri, da Windjammers 2 e Circuit Superstars. Dal recente passato videoludico, ritorna invece Nathan Drake, grazie all'esordio su PS5 della raccolta Uncharted: L'eredità dei Ladri. Di seguito, ecco l'elenco completo dei giochi in arrivo su PS4 e PS5 a gennaio 2022. Cosa proverete nelle prossime settimane?



Demon Gaze EXTRA

Sviluppatore: Kadokawa Games

Publisher: Clouded Leopard Entertainment

Genere: GDR / Dungeon Crawler

Data di uscita: 6 gennaio

Piattaforme: PlayStation 4



Esordito originariamente nel corso del 2013, Demon Gaze fa ora ritorno su PS4 nella versione rivista e migliorata EXTRA. Con diverse nuove funzionalità, il GDR consente di rivivere l'avventura di stampo dungeon crawler ambientata nel regno fantastico di Misrid. Qui, il protagonista si ritroverà all'improvvisto entro le mura del Dragon Inn. Completamente privo di memoria, ma equipaggiato del potere del Demon Gaze, quest'ultimo scoprirà di poter controllare dei particolari demoni con sembianze androidi. Avanzando tra labirinti che si estendono anche sottacqua e nel sottosuolo, il giocatore dovrà salvare il regno da una minacciosa maledizione.

Rispetto al gioco originale, Demon Gaze EXTRA propone una grafica rimasterizzata, oltre ad alcune funzionalità inedite volte a ridurre il livello di difficoltà. Tra queste ultime, spiccano in particolare la possibilità di ritentare uno scontro dopo una sconfitta, l'introduzione di una modalità "Pilota Automatico" e un'opzione per velocizzare le battaglie.



Justice Chronicles

Sviluppatore: Hit Point

Publisher: KEMCO

Genere: GDR

Data di uscita: 6 gennaio

Piattaforme: PlayStation 4



Gioco di ruolo realizzato in classico stile 8-bit, Justice Chronicles prende il via con il sacrificio del nobile Kline. Giovane Cavaliere degli High Beast, quest'ultimo è destinato ad imbattersi in Alia, una ragazza coinvolta nella guerra che imperversa nel regno di Laft e ormai in fin di vita. Nel tentativo disperato di salvarla, Kline accetta di stringere un patto con la divinità della Morte in persona, offrendo in cambio la propria esistenza. Da queste premesse, prende il via un epico viaggio che vedrà la coppia cercare di allontanare per sempre le tenebre da Laft: quale sarà il prezzo da pagare?

GDR con combat system a turni, Justice Chronicles si presenta come una produzione di stampo retrò, in grado di offrire agli appassionati del genere oltre 40 ore di gameplay.



Mushroom Wars 2

Sviluppatore: Zillion Whales

Publisher: Zillion Whales

Genere: Strategia

Data di uscita: 13 gennaio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Da tempo disponibile su PC e Nintendo Switch, Mushroom Wars 2 raggiunge ora anche il mondo delle console Sony. Peculiare gioco di strategia in tempo reale, il titolo vede i giocatori alla guida di un agguerrito esercito di - apparentemente - teneri funghetti. Suddivisa in quattro tribù, questa bizzarra civiltà darà i natali a 12 valorosi eroi protagonisti, da schierare in campo nel corso di una ricca modalità single player. Strutturata in oltre cento missioni, quest'ultima non rinuncia nemmeno a vere e proprie boss fight.

Per dare il meglio di sé, Mushroom Wars 2 include anche un comparto multiplayer, in locale e online. In quest'ultima declinazione, gli appassionati possono contendersi la vittoria in scontri per un massimo di quattro giocatori.



Aery - Dreamscape

Sviluppatore: EpiXR Games

Publisher: EpiXR Games

Genere: Avventura

Data di uscita: 14 gennaio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Con Aery - Dreamscape, i giocatori possono prepararsi a vestire i panni di uno spirito dalle sembianze di un uccello. Dispiegando le proprie ali, sarà possibile sfruttare uno speciale potere, che consente di penetrare nelle menti delle altre persone. In ognuna di queste, troveremo ad attenderci un microcosmo dominato da proprie regole, all'interno del quale dovremo recuperare una serie di ricordi.

Vagando di mente in mente, il giocatore avrà la possibilità di esplorare l'interiorità di molteplici personaggi parte del mondo di Aery - Dreamscape, scoprendone paure, ambizioni e convinzioni.



Windjammers 2

Sviluppatore: Dotemu

Publisher: Dotemu

Genere: Sportivo / Arcade

Data di uscita: 20 gennaio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Nel mondo videoludico non bisogna mai perdere la speranza: a 25 anni di distanza dall'originale per NEOGEO, arriva un inatteso sequel di Windjammers! Gli imprevedibili e scoppiettanti dischi volanti della serie sono pronti a tornare tra le mani delle vecchie glorie, ma anche ad eseordire con campioni nuovi di zecca. Un gameplay rinnovato e ammodernato si affianca ad una colonna sonora in pieno stile anni Novanta, mentre sullo sfondo dà mostra di sé un'estetica 2D realizzata a mano.

Poteva mancare una componente multiplayer? Ovviamente no! Windjammers 2 approda sul mercato con supporto agli scontri multigiocatore, sia in locale sia online. Preparatevi dunque ad abbattere l'avversario con schiacciate e mosse speciali ed EX Move.



Prima di gettarvi nella mischia, potete apprendere le regole del gioco nel provato di Windjammers 2 firmato dal nostro Raffello Rusconi.



Rainbow Six Extraction

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Shooter in prima persona

Data di uscita: 20 gennaio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo un lungo periodo di attesa, è ormai tempo di osservare in azione la versione definitiva di Rainbow Six: Extractions. In questo spin-off di Rainbox Six: Siege, i giocatori si troveranno ad affrontare la minaccia rappresentata dal potente parassita noto come Chimera, sviluppatosi in seguito all'evento Outbreak. Con quest'ultimo in grado di tramutare gli esseri umani in inquietanti e feroci creature dette Archei, i giocatori dovranno riunisci sotto l'egida del REACT (Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team), un'organizzazione specializzata fondata proprio con lo scopo di contenere e debellare la minaccia.

A differenza di quanto visto nel titolo competitivo Rainbow Six: Siege, Rainbow Six. Extractions proporrà un'esperienza di tipo PvE e cooperativo. Unendo le forze, gli appassionati di sparatutto in prima persona potranno cimentarsi nella caccia agli Archei all'interno di diverse aree di contenimento, collocate ai quattro angoli degli Stati Uniti d'America.



In attesa di poter impugnare le armi in prima persona, trovate maggiori dettagli sul titolo nel provato di Rainbow Six: Extractions firmato dal nostro Alessandro Bruni.



Reverie Knights Tactics

Sviluppatore: 40 Giants Entertainment

Publisher: 1C Online

Genere: GDR

Data di uscita: 25 gennaio

Piattaforme: PlayStation 4



Sullo sfondo dello scontro tra goblin ed esseri umani, un gruppo di valorosi eroi decide di partire alla ricerca della leggendaria città elfica di Lennorien. Nel corso dell'avventura, sarà possibile controllare sino a 4 guerrieri, in un sistema di combattimento a turni che sfrutta apposite griglie isometriche per offrire spessore strategico all'esperienza. Tra scenari interattivi e abilità uniche, i giocatori dovranno sfruttare al meglio il proprio party di eroi.

Con un comparto grafico in stile visual novel realizzato completamente a mano, Reverie Knights Tactics propone una narrazione legata a doppio filo alle scelte dei giocatori. Ogni decisione influenzerà infatti l'evoluzione della vicenda e delle relazioni tra i protagonisti.



Circuit Superstars

Sviluppatore: Original Fire Games

Publisher: Square Enix

Genere: Racing Game Arcade

Data di uscita: 27 gennaio

Piattaforme: PlayStation 4



Già disponibile su ecosistema Microsoft, Circuit Superstars è ora pronto a raggiungere anche i lidi di PS4. Gli appassionati di racing game di stampo arcade possono dunque prepararsi a sfrecciare a tutta velocità in questo titolo automobilistico caratterizzato da visuale isometrica. Con in mente il modello di un gameplay "facile da apprendere, ma difficile da padroneggiare", il team di Original Fire Games ha plasmato un'esperienza nella quale è necessario prestare attenzione anche al livello di consumo di carburante, all'usura delle gomme, oltre che alla definizione della strategia di sosta ai box. Ciascun elemento, infatti, sarà centrale nel determinare le nostre possibilità di vittoria.

In solitaria, gli aspiranti piloti potranno affrontare tornei suddivisi in 12 categorie e proposti in cinque livelli di difficoltà. Immancabile infine il comparto multiplayer, con la possibilità di sfidarsi all'ultima curva sia in locale sia online.



Rugby 22

Sviluppatore: Eko Software

Publisher: Nacon

Genere: Sportivo

Data di uscita: 27 gennaio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Gli amanti del Terzo Tempo possono dilettarsi anche quest'anno con una nuova iterazione della serie Eko Software. I migliori club si uniscono infatti alle nazionali di rugby per comporre un ampio roster di ben 60 franchigie con le quali cercare di conquistare le vette dello sport di origine britannica. Impugnando la palla ovale, i giocatori di Rugby 22 potranno affrontare anche una nuova modalità Carriera.

Ovviamente presente il comparto multigiocatore, per partite in multiplayer da affrontare sia in locale sia online.



Uncharted: L'Eredità dei Ladri - Raccolta

Sviluppatore: Naughty Dog; Iron Galaxy Studios

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Avventura

Data di uscita: 28 gennaio

Piattaforme: PlayStation 5



Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta ritornano in azione in forma smagliante, grazie a questa nuova raccolta pensata appositamente per PS5. Sfruttando le potenzialità hardware della console next gen, i due titoli si presentano al pubblico in versione rimasterizzata. Le due opere Naughty Dog sono dunque pronte a sfoggiare grafica e frame rate migliorati, caricamenti rapidi e supporto ad Audio 3D e funzionalità del DualSense, tra feedback aptico e grilletti adattivi. Per tornare a vestire i panni di Nathan Drake e Chloe, sarà possibile scegliere tra tre diverse modalità di fruizione: Fedeltà (con risoluzione in 4K nativi e frame rate a 30fps), Prestazioni (con risoluzione in 4K dinamici e frame rate a 60fps) e Prestazioni+ (risoluzione a 1080p e frame rate a 120fps).

Come ormai consuetudine per l'ecosistema Sony, i giocatori che possiedono Uncharted 4: Fine di un Ladro, Uncharted: L'eredità Perduta o il bundle digitale dedicato ai due titoli su PlayStation 4 avranno la possibilità di procedere con un upgrade a pagamento. Nello specifico, il passaggio alla versione PlayStation 5 di Uncharted: L'Eredità dei Ladri avrà un costo di 10 euro e potrà essere effettuato tramite PlayStation Store sin dal Day One. Tale eventualità è però esclusa per coloro che hanno riscattato Uncharted 4 tramite abbonamento a PlayStation Plus.