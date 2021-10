Nuovi giochi PS4 e PS5: tutte le uscite di novembre 2021

L'autunno porta con sé un'interessante selezione di produzioni videoludiche molto attese, per un mese all'insegna dell'intrattenimento in chiave shooter. Dalle fucine di EA e Activision arrivano infatti gli attesissimi Battlefield 2042 e Call of Duty: Vanguard, pronti a proporre una nuova declinazione degli sparatutto in prima persona. Non mancano però all'orizzonte scenari meno apocalittici, con le indagini open world di Sherlock Holmes Chapter One o le peculiari avventure gestionali di Evil Genius 2: World Domination e Jurassic World Evolution 2. Impossibile inoltre dimenticare Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, che porta su nuovi hardware le versioni definitive di GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas. Di seguito, trovate dunque la nostra selezione di nuovi giochi PS4 e PS5 in arrivo a novembre 2021: cosa proverete?

Bloodshore

Sviluppatore: Wales Interactive, Good Gate Media, Wayout Pictures, Posterity Entertainment

Publisher: Wales Interactive

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita: 3 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4



Benvenuti all'ultima stagione di Kill/Stream! Streamer di alto profilo, intrattenitori e condannati a morte si affrontano in un folle reality show in forma di battle royale. Tra i partecipanti, troviamo anche Nick, un attore la cui carriera è ormai fallita e che cerca la vittoria ad ogni costo, con l'obiettivo di cambiare definitivamente il proprio destino.

Con la struttura di un film interattivo, Blood Shore propone una longevità di circa 8 ore, con un elevato tasso di rigiocabilità garantito dai molteplici finali disponibili. Ogni scelta effettuata nel corso dell'avventura avrà infatti ripercussioni specifiche, che muteranno in maniera dinamica l'evoluzione di questa insolita pellicola d'azione.



Just Dance 2022

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Rhythm Game / Party Game

Data di uscita: 4 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Anche quest'anno i videogiocatori in vena di danzare potranno contare sulle piste da ballo messe a disposizione dal team di Ubisoft. Con 40 brani scelti tra hit più recenti e grandi classici, Just Dance 2022 è pronto a entrare in azione a tutto volume. Tra party game e rhythm game, la produzione

è un'ottima scusa per fare un po' di esercizio, soprattutto grazie alla modalità Sweat, che intensificherà lo sforzo fisico proposto dalle sessioni di gioco.

Dagli Imagine Dragons a Ciara, Just Dance 2022 può anche essere vissuto in compagnia, grazie alla modalità cooperativa.



Call of Duty: Vanguard

Sviluppatore: Sledgehammer Games

Publisher: Activision

Genere: Shooter

Data di uscita: 5 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



La serie shooter più celebre di casa Activision non manca l'appuntamento con il mercato videoludico nemmeno nel 2021. Dagli studi di Sledgehammer Games, gli appassionati del genere possono prepararsi a calcare gli scenari della Seconda Guerra Mondiale in Call of Duty: Vanguard. La Campagna principale consentirà al pubblico di scoprire i retroscena che si celano dietro la nascita della Task Force 1. Per portare a termine la missione, sarà necessario imbracciare le armi dal fronte orientale sino al fronte occidentale, opponendosi alle forze nemiche in Europa, ma anche in Nord Africa e nel Pacifico.

L'esperienza di COD: Vanguard potrà inoltre contare sull'immancabile modalità multigiocatore, alla quale si affiancherà ancora una volta anche la modalità Zombie. Come già accaduto con il precedente Call of Duty: Cold War, l'immaginario dello shooter sarà inoltre integrato a quello del batte royale free to play Call of Duty: Warzone.



In attesa della recensione, trovate sulle pagine di Everyeye un ricco provato di Call of Duty: Vanguard, firmato dal nostro Alessandro Bruni.



Jurassic World Evolution 2

Sviluppatore: Frontier Developments

Publisher: Frontier Developments

Genere: Gestionale

Data di uscita: 9 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Il sequel di Jurassic World Evolution è pronto ad aprire i cancelli del parco divertimenti più spettacolare mai visto sulla Terra. I dinosauri tornano

a calcare la superficie del pianeta, per un'avventura ispirata all'immortale serie cinematografica inaugurata da Jurassic Park negli anni Novanta. Con il gestionale di Frontier Developments, i giocatori si ritroveranno a poter gestire ben 75 diverse specie di creature preistoriche, pronte a interagire in maniera dinamica con l'ambiente che le circonda. Tra assunzioni di nuovi scienziati e necessità di accontentare visitatori e dinosauri, il tempo disponibile non sarà mai abbastanza.

Ad arricchire l'offerta di Jurassic World Evolution 2, troviamo anche una campagna principale, caratterizzata da una narrazione inedita. Ambientata dopo gli eventi di Jurassic World: Il Regno Distrutto, quest'ultima vede tornare in scena il Dott. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard).



Prima di aprire il vostro parco giurassico personale, potete scoprire tutti i dettagli sul titolo nell'intervista al team di Jurassic World Evolution 2 realizzata dal nostro Daniele D'Orefice.



Blue Reflection: Second Light

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: JRPG

Data di uscita: 9 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4



La serie Koei Tecmo torna in azione con Blue Reflection: Second Light. Protagonista del JRPG è la giovane Ao Hoshizaki, smarrita in un misterioso mondo apparentemente preda di un'estate interminabile. In un orizzonte dominato da un mare infinito, svetta soltanto un edificio scolastico, dove hanno trovato rifugio altre tre giovani studentesse. La situazione è per tutte la medesima: prive di ogni ricordo della vita precedente, rammentano soltanto il proprio nome.

Quando all'orizzonte appare un nuovo sentiero, il gruppo di giovani vi ritrova però alcuni scorci del proprio passato. Decise a scoprire di più sulla loro situazione, si ritroveranno presto la strada bloccata da mostri imponenti: fortunatamente, le ragazze sembrano dotate di abilità magiche, da sfruttare in dinamici scontri in tempo reale.



In attesa del Day One, potete trovare le nostre prime impressioni sul JRPG nel provato di Blue Reflection: Second Light firmato da Gabriele Laurino.



Disney Classic Games Collection

Sviluppatore: Digital Eclipse

Publisher: Nighthawk Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita: 9 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4



I videogiocatori più nostalgici possono prepararsi ad un tuffo in un lontanissimo passato a tinte Disney. Grazie a Nighthawk Interactive, le edizioni console dei titoli a 16-bit dedicati a Il Re Leone, Aladdin e Il Libro della Giungla raggiungono infatti gli hardware contemporanei in una ricca raccolta dedicata. A rendere maggiormente fruibile l'esperienza, ci pensano alcuni ammodernamenti, come il supporto alla risoluzione a 1080p e la possibilità di passare liberamente a qualunque livello dell'esperienza.

I possessori della precedente raccolta dedicata ai titoli Disney potranno procedere ad un upgrade tramite l'acquisto del DLC The Jungle Book and MORE Aladdin Pack.



The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Sviluppatore: Bethesda

Publisher: Bethesda

Genere: RPG

Data di uscita: 11 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Per festeggiare il decimo anniversario dell'iconico GDR, Bethesda propone al pubblico The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. Questa nuova edizione celebrativa include al suo interno il gioco base, oltre a tutti i contenuti già inclusi in TES V: Skyrim Special Edition. I viaggiatori pronti a varcare i confini di questo regno fantasy troveranno ad attenderli anche i DLC Dragonborn, Dawnguard ed Heartfire.

Per celebrare in grande stile la community legata al leggendario RPG, la riedizione include inoltre oltre 500 nuovi oggetti creati tramite il programma Creation Club, tra missioni, armi, boss e molto altro ancora.



Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition

Sviluppatore: Rockstar Games

Publisher: Take-Two Interactive

Genere: Azione

Data di uscita: 11 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo lo straordinario successo riscosso da GTA V, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas fanno ritorno sul mercato vidoeludico in una versione definitiva. Rimasterizzati per la nuova generazione di console, i tre titoli propongono un nuovo sistema di illuminazione illuminazione, texture in alta risoluzione, scenari migliorati e comandi più intuitivi.

Dalle strade di Liberty City in GTA III, i giocatori potranno liberamente passare agli Anni Ottanta dipinti da GTA: Vice City, per poi chiudere il cerchio con i decadenti anni Novanta di San Andreas, per un'avventura che si dipana tra droga, corruzione e criminalità.



In attesa della recensione, sulle pagine di Eveyeye trovate tutti i dettagli sulla raccolta Rockstar Games, grazie alla ricca anteprima di Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition firmata dal nostro Alessandro Bruni.



Sherlock Holmes Chapter One

Sviluppatore: Frogwares

Publisher: Frogwares

Genere: Avventura

Data di uscita: 16 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



Nei panni di una giovane versione del detective più celebre al mondo, Sherlock Holmes Chapter One ci invita a raggiungere un'isola del Mediterraneo, per scoprire un segreto che ha a che fare con la morte della madre del protagonista. Al fianco di uno Sherlock ancora acerbo e inesperto, troviamo Jon: non Jon Watson, ma il suo primo e unico migliore amico. Unendo le forze, il duo dovrà cercare di svelare ciò che si cela dietro le apparenze paradisiache dell'atollo, afflitto in realtà da violenza e corruzione.

Per compiere le sue indagini, il detective dovrà affidarsi all'intuito e all'osservazione, ma anche alle armi. In questo titolo open world, il ricorso alla forza è infatti un'opzione da non escludere a priori. Per dare una soluzione definitiva ai suoi casi, Sherlock Holmes dovrà però rinchiudersi nel suo Palazzo Mentale, dove mettere a confronto tutte le prove raccolte.



Prima di esordire con un "Elementare, Watson", potete trovare tutti i dettagli sul gameplay del titolo nel provato di Sherlock Holmes Chapter One firmato dal nostro Icilio Bellanima.



Battlefield 2042

Sviluppatore: DICE

Publisher: Electronic Arts

Genere: Shooter

Data di uscita: 19 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



L'atteso ritorno della serie shooter di DICE si concretizza con il debutto di Battlefield 2042. Lo sparatutto in prima persona è pronto a condurre i giocatori al cuore di un'esperienza bellica su larga scala, da affrontare in scontri multiplayer in molteplici modalità. In uno scenario apocalittico ambientato nel prossimo futuro, eventi atmosferici estremi sono pronti a colpire le mappe del nuovo FPS, che su PS5 potranno ospitare sino a 128 giocatori in contemporanea.

Ad arricchire l'esperienza proposta dalle tradizionali modalità Conquista e Sfondamento, troviamo l'opzione di gioco Battlefield Portal, dove la community può personalizzare le regole dello scontro e rivivere contenuti selezionati tratti da Battlefield 1942, Battlefield 3 e Battlefield: Bad Company 2. A completare l'offerta troviamo infine la modalità Hazard Zone, con la quale Battlefield 2042 reinterpreta le logiche multiplayer con dinamiche di gioco ispirate ad Escape from Tarkov.



Per conoscere le prime impressioni di Everyeye sul nuovo shooter di DICE, vi consigliamo la lettura del provato di Battlefield 2042, redatto dal nostro Alessandro Bruni.



Death's Door

Sviluppatore: Acid Nerve

Publisher: Devolver Digital

Genere: Action RPG

Data di uscita: 23 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Esordito in esclusiva su ecosistema Microsoft, l'apprezzata produzione indipendente edita da Devolver Digital raggiunge ora anche i lidi delle console Sony. Protagonista dell'Action RPG è un Corvo incaricato di mietere le anime dei defunti. Un giorno, tuttavia, il furto di uno degli spiriti destinati alla morte interrompe la sua peculiare quotidianità. Deciso a inseguire il ladro, il Corvo varca i confini proibiti di un regno in cui la morte semplicemente non esiste. Qui scoprirà i segreti che si celano dietro la propria esistenza e la sua reale missione.

L'Indie è sviluppato dai medesimi autori di Titan Souls, titolo che i giocatori potranno ricevere gratuitamente con il preordine della versione PS4 e PS5 di Death's Door.



In attesa del nuovo debutto dell'apprezzato Indie, sulle pagine di Everyeye trovate l'entusiastica recensione di Death's Door firmata dal nostro Marco Mottura.



Beyond a Steel Sky

Sviluppatore: Revolution Software

Publisher: Revolution Software

Genere: Avventura

Data di uscita: 30 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Già disponibile su PC, il sequel di Beneath a Steel Sky raggiunge ora anche i lidi del mondo console. Nei panni di Robert Foster, i giocatori muovono i propri passi in direzione di Union City, megalopoli futuristica governata da un'IA illuminata. Realtà utopica, la città si staglia in un mondo devastato da guerre e tragedie, tra gli ultimi baluardi della società umana. Dietro l'apparenza, tuttavia, qualcosa sembra non tornare: sarà compito del protagonista fare chiarezza, mentre indaga sulle sorti di un bambino misteriosamente rapito.

Beyond a Steel Sky nasce da una collaborazione tra Charles Cecil, creatore della serie Broken Sword, e Dave Gibbons, con il disegnatore che ha firmato Watchmen nel ruolo di direttore artistico del progetto.



Evil Genius 2: World Domination

Sviluppatore: Rebellion

Publisher: Rebellion

Genere: Gestionale

Data di uscita: 30 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Già disponibile su PC, il malvagio gestionale di Rebellion arriva ora anche su console. Il vostro compito? Ovviamente conquistare il mondo! Sequel diretto della produzione del 2004, Evil Genius 2: World Domination consente agli amanti del genere gestionale di creare un proprio covo criminale, dove far prosperare piani diabolici per il controllo del pianeta. I mezzi per seminare il caos sono folli e improbabili, con opzioni che spaziano tra la vendita della famiglia reale britannica e la possibilità di sfruttare un folle marchingegno per cuocere l'Alaska.

Dopo aver scelto un'isola e avervici insediato il proprio dominio, sarà compito del giocatore creare un covo e assoldare compagni con cui dare forma ai propri diabolici piani.



MXGP 2021

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game

Data di uscita: 30 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Il videogioco ufficiale del campionato MXGP torna a far rombare in motori anche quest'anno, con il team italiano di Milestone pronto a presentare MXGP 2021. Con una rassegna sempre più ampia di contenuti, il simulatore di motocross propone una nuova modalità Carriera, da affrontare partendo dalla categoria MX2. Con un team inedito o esistente, gli aspiranti piloti possono scendere in gara, cercando di agguantare la vittoria e attirare l'attenzione di sponsor e addetti ai lavori. Per l'occasione, a tutti i tracciati del campionato 2021 si aggiungono anche tre iconiche piste del passato: Ottobiano (Italia), Ernee (Francia) e Leon (Messico).

Ad arricchire l'esperienza, troviamo un sistema di track editor e il ritorno della modalità Playground. Immancabile ovviamente il comparto multigiocatore, per sfide in compagnia da affrontare a tutta velocità.