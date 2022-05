Giochi PS4 e PS5: tutte le uscite e novità di giugno 2022

È tempo di un nuovo mese videoludico, con lo sbocciare dell'estate che porta con sé un'interessante rassegna di nuove produzioni. In casa Sony, in particolare, si spazia tra gli spettacolari scontri di DNF Duel alle emozioni nostalgiche di Sonic Origins e Wonder Boy Collection. Nel mezzo, si collocano intriganti Indie, come Silt, le funamboliche corse di Redout 2 e gli orrori di The Quarry. Di seguito, la nostra rassegna di nuovi giochi in arrivo su PS4 e PS5 a giugno 2022: cosa proverete?

Silt

Sviluppatore: Spiral Circuit

Publisher: Sold Out

Genere: Puzzle / Avventura

Data di uscita: 1 giugno

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Avevamo incluso Silt nella nostra rassegna dei giochi Indie più interessanti presentati all'E3 2021, e ora questa promettente avventura abissale in bianco e nero è pronta al debutto.

Con animo da puzzle game, Silt pone i giocatori nei panni di un sommozzatore impegnato in attività di esplorazione degli oceani. Con i fondali popolati da creature inquietanti e surreali, l'essere umano dovrà però far fronte a innumerevoli pericoli, da superare assumendo progressivamente il controllo di questa strane forme di vita.

Wonder Boy Collection

Sviluppatore: ININ Games

Publisher: ININ Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 3 giugno

Piattaforme: PlayStation 4



La celebre serie di Wonder Boy torna in azione su PlayStation 4, in una raccolta che include Wonder Boy (1986), Wonder Boy in Monster Land (1987),

Wonder Boy in Monster World (1991) e Monster World IV (1994).

Per l'occasione, i titoli si presentano agli appassionati in una versione restaurata, con tanto di possibilità di salvare in qualunque momento e una ricca selezione di filtri estetici.

SpellForce 3 Reforced

Sviluppatore: Grimlore Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Strategico / RPG

Data di uscita: 7 giugno

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Disponibile su PC già da diversi anni, Spellforce 3 Reforced arriva ora anche su console di casa Sony. Intrigante ibrido tra strategico in tempo reale e gioco di ruolo, il titolo conduce i giocatori nell'anno 518. Ambientata prima di Spellforce: The Order of Dawn, l'avventura si dipana sullo sfondo delle Guerre dei Maghi. Sedate dalla Corona, queste ultime hanno infatti gettato il mondo nel caos.

Con l'anarchia che regna sovrana, un'inquietante malattia, nota come "Ardisangue", inizia a diffondersi tra i popoli, seminando morte e distruzione. Accusati di essere responsabili del dramma, i maghi saranno ancora una volta braccati dai fedeli della Purezza della Luce.

Tour de France 2022

Sviluppatore: Cyanide

Publisher: Nacon

Genere: Sportivo

Data di uscita: 9 giugno

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Anche quest'anno, gli appassionati di ciclismo possono tornare a cimentarsi con la serie di Cyanide. Con Tour de France 2022, la celebre competizione transalpina consente ai giocatori di dare la caccia alla maglia gialla attraverso le 92 tappe ufficiali della competizione.

Oltre alla tradizionale modalità di gioco in solitaria, lo sportivo di Nacon propone anche un'inedita modalità di gioco online, con tanto di speciali sfide e classifiche aggiornate a cadenza settimanale.

The Quarry

Sviluppatore: Supermassive Games

Publisher: 2K

Genere: Horror

Data di uscita: 10 giugno

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



L'estate si prepara a lasciare il posto all'autunno e un gruppo di nove tutor si riunisce per festeggiare la fine del campo estivo. Senza bambini o adulti accanto, il gruppo di giovani amici mira a trascorrere una notte di spensieratezza, ma il fato non sembra essere per nulla d'accordo. Ragazzi insanguinati e qualcosa di più oscuro si mettono infatti sulle loro tracce, dando il via ad una notte di profondo terrore. Tra scelte difficili e oscuri orrori, nessuno è al sicuro.

Con The Quarry, i giocatori possono vivere l'avventura cinematografica sia in solitaria sia in compagnia, grazie alla modalità cooperativa in locale. Entro l'8 luglio 2022, il team renderà disponibile anche una modalità multiplayer online.



Prima del lancio, potete già avere un primo assaggio dell'orrore grazie al provato di The Quarry firmato dal nostro Giuseppe Arace.

Redout 2

Sviluppatore: 34BigThings

Publisher: Saber Interactive

Genere: Racing game

Data di uscita: 16 giugno

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Sulla scia dell'acclamato Redout, il team italiano di 34BigThings torna a percorrere le onorate orme dei grandi giochi di corse anti-gravitazionali del calibro di Wipeout e F-Zero. In questo nuovo capitolo, i piloti potranno sfrecciare lungo un totale di 36 circuiti, tutti completamente reversibili. Tra curve e acrobazie a tutta velocità, Redout 2 non dimentica di lasciare spazio alla fantasia, con propulsori, alettoni, ali, motori a razzo e verniciature completamente personalizzabili.

Presente all'appello anche una modalità multiplayer per un massimo di 12 veicoli, con ricompense estetiche da aggiudicarsi stagione dopo stagione.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Sviluppatore: MediaTonic

Publisher: Devolver Digital

Genere: Battle Royale / Party Game

Data di uscita: 21 giugno

Piattaforme: PlayStation 5



Dopo l'esordio su PlayStation 4, Fall Guys: Ultimate Knockout approda ora anche sulla console Sony di nuova generazione. Il format resta ovviamente invariato, con sfide folli ispirate al giapponese Takeshi's Castle. Gara dopo gara, solo un giocatore avrà il diritto di sfoggiare la corona del vincitore!

Con questo nuovo debutto, il party game cambia modello di distribuzione, trasformandosi definitivamente in un free to play. Nel caso in cui non conosciate questo folle battle royale, vi rimandiamo alla nostra recensione di Fall Guys: Ultimate Knockout, a cura di Giovanni Panzano.

Sonic Origins

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Platform

Data di uscita: 23 giugno

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Il celebre porcospino blu di casa SEGA torna a sfrecciare nell'universo videoludico. Questa volta però non si tratta di una nuova avventura, ma di una raccolta volta a riproporre al grande pubblico alcune delle storiche avventure della spinosa icona del platform.

All'interno di Sonic Origins, i giocatori potranno dunque trovare in versione rimasterizzata i seguenti titoli: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD.

Madison

Sviluppatore: Bloodious Games

Publisher: Bloodious Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 28 giugno

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Sinistra fusione tra le atmosfere di P.T. e il gameplay della serie Fatal Frame/Project Zero, Madison si struttura in un survival horror in prima persona all'interno del quale i giocatori impugnano una fotocamera istantanea. Immortalando gli inquietanti scenari che si alternano nel titolo, il protagonista cercherà di tracciare un legame tra il regno dell'aldilà e il nostro mondo, alla disperata ricerca del suo passato.

Nei panni di Luca, i giocatori si risvegliano in una stanza buia, ma con le mani che grondano sangue. Privi di memoria dell'accaduto, scopriremo progressivamente di esserci trasformati in marionette al servizio di un oscuro demone.

DNF Duel

Sviluppatore: Arc System Works

Publisher: Arc System Works

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 28 giugno

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Il team di sviluppo di Arc System Works torna a deliziare gli appassionati di picchiaduro con una nuova creazione. Con DNF Duel, in particolare, la software house propone uno spin-off del celebre RPG Dungeon Fighter. Caratterizzato da un'estetica in stile anime e da una struttura in 2.5D, il titolo offrirà un roster composto da 16 personaggi, ognuno con abilità e finisher uniche.

In DNF Duel, i giocatori troveranno una modalità Storia e diverse opzioni di gioco online, inclusa la possibilità di cimentarsi in partite classificate. Per iniziare a familiarizzare con il roster di gioco, potete dedicarvi alla lettura del provato di DNF Duel firmato dal nostro Antonello "Kirito" Bello.