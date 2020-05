Giochi PS4 e Xbox One, le novità di giugno 2020

Come già accaduto con le uscite PS4 e Xbox One di maggio 2020, anche il catalogo delle uscite console di giugno 2020 non supera indenne la crisi sanitaria internazionale, vedendo alcuni posticipi delinearsi all'orizzonte, tra i quali possiamo citare il rinvio dell'RPG a tema Fairy Tail. Fortunatamente, con l'approssimarsi dell'estate riesce comunque a farsi strada sul mercato un interessante ventaglio di proposte videoludiche.



Tra tutte spicca per livello di attesa da parte del pubblico The Last of Us Parte 2, nuova produzione a firma Naughty Dog e sequel dell'acclamato The Last of Us. Si apprestano però a debuttare i nuovi capitoli di altre saghe del mondo dei videogiochi: tra questi, Desperados III e le incarnazioni 2020 di Pro Cycling Manager e Tour de France. Spazio infine anche alle nuove IP, tra cui Disintegration, e numerose produzioni indipendenti. Come da tradizione, di seguito trovate dunque ogni dettaglio sulle principali uscite PS4 e Xbox One di giugno 2020: buona lettura!



Pro Cycling Manager 2020

Sviluppatore: Cyranide Studio

Publisher: Nacon

Genere: Sportivo / Gestionale

Data di Uscita: 4 Giugno

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Pro Cycling Manager 2020 cala i giocatori nei panni del manager di un team di ciclisti professionisti: dal Tour de France alla Vuelta, sarà necessario curare con attenzione ogni aspetto della nostra squadra, per raggiungere la vittoria chilometro dopo chilometro. Tra allenamenti, strategie di gara ed ampliamento del team, i giocatori avranno molteplici incarichi di cui occuparsi per mantenere sempre alto il morale dei propri atleti.

Grazie ad una modalità Carriera, i giocatori di Pro Cycling Manager 2020 potranno inoltre mettersi alla prova come ciclisti, nel tentativo di raggiungere i migliori traguardi. A quest'ultima, si aggiunge infine un comparto multiplayer che consente di competere online con un massimo di altri 15 giocatori.



Tour de France 2020

Sviluppatore: Cyranide Studio

Publisher: Nacon

Genere: Sportivo

Data di Uscita: 4 Giugno

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Anche nel 2020, ritorna il gioco ufficiale del Tour de France, pronto a spronare i giocatori a dimostrarsi degni di vestire l'ambita maglia gialla. Per conquistarsi la vittoria, sarà necessario affrontare gli atleti avversari lungo tutte le 21 tappe della nuova edizione del Tour de France. Novità assoluta per la serie ciclistica videoludica, anche la Liegi - Bastione - Liegi si unisce alla schiera delle tratte percorribili dai giocatori.

Non si tratta tuttavia dell'unica novità: Tour de France 2020 propone infatti anche un'inedita telecamera in prima persona, per un maggiore grado di immersività. A ciò si aggiungono un'interfaccia utente migliorata e gare a cronometro caratterizzate da dinamiche maggiormente realistiche.



Little Town Hero

Sviluppatore: Game Freak

Publisher: NIS America

Genere: RPG

Data di Uscita: 5 Giugno

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo l'esordio su Nintendo Switch nell'autunno 2019, l'RPG firmato dagli autori di Pokémon approda anche su PlayStation 4. Il team di Game Freak propone ai giocatori un'avventura che si apre in un remoto villaggio, la cui unica via d'accesso al mondo esterno è bloccata da un castello. La popolazione vive in pace nonostante il divieto di lasciare la cittadina, che viene affrontato con serafica serenità. Un giorno, la routine viene tuttavia interrotta dall'irruzione di un mostro, il cui attacco sarà contrastato dal giovane protagonista, uno tra i pochi abitanti del villaggio curiosi di scoprire cosa si cela oltre le mura.

Un RPG variopinto in cui i combattimenti si basano sulla capacità del giocatore di ideare e sfruttare le giuste strategie, in un'avventura accompagnata dalle note di una colonna sonora composta dal creatore di Undertale.



Project Warlock

Sviluppatore: Bucksoft Software

Publisher: Crunching Koalas

Genere: FPS

Data di Uscita: 9 Giugno (PS4) / 12 Giugno (Xbox One)

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Già disponibile su PC, Project Warlock approda ora anche su PlayStation 4 e Xbox One, per proporre al pubblico uno sparatutto in prima persona ispirato ai grandi classici del passato. Attraverso cinque ambientazioni che includono i deserti d'Egitto e i ghiacci dell'Antartide, 60 livelli attendono il protagonista, che dovrà affrontare nemici di ogni tipo, spaziando tra demoni alati e colossali robot.

Per far fronte alle innumerevoli minacce, il vostro alter ego videoludico, rappresentato da un potente stregone, potrà ricorrere a incantesimi e ad un arsenale composto da 38 armi.



The Elder Scrolls Online: Greymoor

Sviluppatore: ZeniMax Online Studios

Publisher: Bethesda

Genere: MMORPG

Data di Uscita: 9 Giugno

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



A breve distanza dal debutto su PC, la nuova espansione di The Elder Scrolls Online approda anche su console Sony e Microsoft. Le regioni occidentali di TES V: Skyrim ritornano dunque anche su PlayStation 4 e Xbox One per prestarsi come ambientazione per una nuova avventura strutturata in pubblicazioni trimestrali. Tra lupi mannari, vampiri e streghe, i giocatori scopriranno vicende che hanno avuto luogo addirittura un millennio prima di The Elder Scrolls V.

Una storia completamente autonoma attende dunque gli avventurieri di The Elder Scrolls Online, tra nevi, ghiacci e tormente.



Per ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di The Elder Scrolls Online: Greymoor, a cura di Daniele D'Orefice.



Beyond Blue

Sviluppatore: E-Line Media

Publisher: E-Line Media

Genere: Avventura

Data di Uscita: 11 Giugno

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Dagli autori di Never Alone, arriva un'avventura single-player dalla forte componente narrativa che punta a far immergere il giocatore nelle profondità degli oceani del pianeta Terra. Ambientato in un futuro prossimo, Beyond Blue ci pone nei panni di Mirai, una scienziata dedita all'esplorazione degli abissi. In quanto membro di un team di ricercatori, potremo sfruttare le più avanzate tecnologie per cercare di svelare i misteri oceanici.

Per la realizzazione di Beyond Blue, il team di E-Line Media ha collaborato con plurimi soggetti, tra cui BBC Studios, OceanX Media ed esperti studiosi della vita e dei misteri dei nostri oceani.



Desperados III

Sviluppatore: Mimimi Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Stealth / Tattico

Data di Uscita: 16 Giugno

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Desperados III conduce i giocatori nel cuore del selvaggio West, per un'avventura dalla duplice essenza stealth e e tattica. Una trama articolata darà forma ad un'esperienza ludica che si pone come prequel di Desperados: Wanted Dead or Alive e nella quale cinque personaggi si dividono il palco da protagonisti. Al pistolero girovago John Cooper e alla sua letale sposa Kate, si affiancheranno infatti altri tre personaggi peculiari: Isabelle, misteriosa donna originaria di New Orleans, Doc McCoy, sicario esperto nell'utilizzo di gas e veleni, ed Hector, trapper amato di ascia e di un'enorme trappola per orsi!

Tra scenari di frontiera tipici del Vecchio West, paludi misteriose e centri urbani, i giocatori avranno sempre a disposizione più opzioni per superare uno stesso ostacolo.



Per maggior dettagli, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile il provato di Desperados III redatto dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.



Disintegration

Sviluppatore: V1 Interactive

Publisher: Private Division

Genere: Sparatutto

Data di Uscita: 16 Giugno

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



La software house fondata da Marcus Letho, co-cretaore di Halo, propone al pubblico uno sparatutto ambientato in un universo fantascientifico, il cui gameplay integra anche alcuni elementi tipici degli strategici in tempo reale. Disintegration cala il giocatore nei panni di Romer Shoal, in uno scenario distopico in cui gli esseri umani hanno dovuto affidarsi alla tecnologia dell' "integrazione" per sopravvivere.

Tramite quest'ultima, le menti di uomini e donne sono state installate in potenti armature robotiche, ma l'affermarsi della scoperta ha polarizzato la civiltà in due fazioni. Da un lato, la Rayonne, fautrice dell'evoluzione meccanizzata della specie, e dall'altra i Fuorilegge tra le cui fila milita il protagonista, convinti della necessità di difendere la natura originale dell'essere umano. Ad una Campagna single-player, Disintegration affianca un comparto multigiocatore competitivo, che accoglie al suo interno tre diverse modalità di gioco a squadre.



Per approfondire le origini di Disintegration, la Redazione di Everyeye ha avuto l'opportunità di dialogare con il suo autore in un'intervista a Marcus Letho condotta dal nostro Icilio Bellanima.



Waking

Sviluppatore: Jason Oda

Publisher: tinyBuild

Genere: Indie

Data di Uscita: 18 Giugno

Piattaforma: Xbox One



Immerso in un coma, il protagonista di Waking è chiamato a resistere alle forze che potrebbero condurlo ad un sonno eterno e a cercare invece di imboccare il sentiero mentale che lo condurrà al risveglio. Tra sogni ed incubi interiori, la produzione di Jon Oda punta a creare una peculiare interazione tra mondo reale e videogioco. All'esplorazione del mondo digitale in terza persona si alterneranno infatti esercizi di meditazione, per un'avventura che si promette emotivamente intensa.

Le scelte che compiremo lungo il cammino andranno ad influenzare il percorso che affronteremo all'interno di Waking, per un'esperienza ancora più immersiva e personale.



Ys: Memories of Celceta

Sviluppatore: Nihon Falcom

Publisher: Marvelous Games

Genere: Action RPG

Data di Uscita: 19 Giugno

Piattaforma: PlayStation 4



L'Action RPG originariamente pubblicato su PlayStation Vita è pronto a tornare in versione rimasterizzata su PlayStation 4. Questa nuova edizione di Ys: Memories of Celceta supporterà un frame rate pari a 60 fps, una grafica rivista completamente in HD e un sistema di controlli aggiornato con l'obiettivo di riadattare i controlli touch supportati dall'handheld di Sony.

Sul fronte linguistico, i giocatori saranno liberi di selezionare il doppiaggio in lingua inglese oppure l'audio giapponese col supporto dei sottotitoli, sempre in lingua inglese.



The Last of Us Parte 2

Sviluppatore: Naughty Dog

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Azione / Avventura

Data di Uscita: 19 Giugno

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo l'accoglienza straordinaria riservata da pubblico e critica all'esordio di The Last of Us su PlayStation 3, Naughty Dog è pronta a riportare Ellie e Joel sulla scena videoludica con un attesissimo sequel. Trascorsi ormai diversi anni dallo straordinario finale del primo capitolo, The Last of Us Parte 2 punta a proporre al pubblico un'esperienza emotivamente coinvolgente, in un viaggio da compiere nei panni di una Ellie fattasi ormai giovane adulta. In un mondo ancora dominato dalle conseguenze dell'epidemia di Cordyceps, gli esseri umani sanno essere spesso un pericolo ben più terrificante degli Infetti.

A seguito di un evento drammatico, la protagonista sceglierà di abbandonare la comunità di Jackson e di convogliare la propria ira e sofferenza nella ricerca di una feroce vendetta. Sfruttando l'agilità di Ellie, The Last of Us Parte 2 proporrà una maggiore verticalità degli ambienti e un combat system riadattato. Gli avversari che popolano il mondo di gioco saranno dotati di una propria personalità, reagiranno alle uccisioni dei propri compagni e potranno contare sull'aiuto di pericolosi cani da guardia in grado di fiutare le tracce della protagonista.



In attesa della pubblicazione in esclusiva su PlayStation 4, la recensione di The Last of Us Parte 2 sarà disponibile su Everyeye a partire dal 12 giugno.



SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated



Sviluppatore: Purple Lamp Studios

Publisher: THQ Nordic

Genere: Platform Adventure

Data di Uscita: 23 Giugno

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



La celebre spugna gialla è pronta a fare ritorno sulla scena videoludica grazie al remake SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated. Giocando nei panni di SpongeBob, Patrick e Sandy, i giocatori dovranno cimentarsi in un'operazione di salvataggio per sottrarre Bikini Bottom ai diabolici piani del malvagio Plankton.

La produzione non si limiterà a riproporre i contenuti del gioco originale in una veste grafica migliorata, ma introdurrà anche elementi completamente inediti. Tra questi, lo scontro contro il boss Robo Squiddi e una nuova modalità multiplayer per due giocatori, disponibile sia onlne sia offline.



Assetto Corsa Competizione

Sviluppatore: Kunos Simulazioni

Publisher: 505 Games

Genere: Racing Game

Data di Uscita: 23 Giugno

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Già disponibile su PC, Assetto Corsa Competizione si appresta a debuttare anche su console Sony e Microsoft. Il racing game ufficiale della Blancpain GT Series propone un'esperienza di guida da vivere sia in modalità single-player sia in modalità multigiocatore. Gare di diversa tipologia, tra cui Sprint, Endurance e 24 Ore, attendono di essere affrontate con i piloti e i veicoli del Campionato FIA GT3. Tra Ferrari, Lamborghini e McLaren, la community potrà scendere in pista per affrontare i circuiti ufficiali della competizione, riprodotti in-game con attenzione e dettaglio.

Sfruttando il versatile Unreal Engine 4, gli sviluppatori di Kunos Simulazioni hanno plasmato un titolo che offre uno stile grafico fotorealistico, corredato da gare in notturna, condizioni meteo variabili, l'implementazione di modelli aerodinamici e animazioni realizzata tramite motion capature.



Per maggiori dettagli, sulle nostre pagine trovare la recensione della versione PC di Assetto Corsa Competizioni, a cura di Matteo Mangoni.



Hunting Simulator 2

Sviluppatore: Neopica

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Simulazione

Data di Uscita: 25 Giugno

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Si apre la stagione della caccia su PlayStation 4 e Xbox One, con la pubblicazione di Hunting Simulator 2. Il titolo simulativo conduce il giocatore in ambientazioni che spaziano dalle foreste europee al deserto del Texas, passando per le lande del Colorado. Assistito da diverse tipologie di cani da caccia, il giocatore potrà mettersi sulle tracce di 33 specie animali, il cui comportamento promette di essere aderente alla realtà.

Tra accessori, capi d'abbigliamento e armi, il vostro alter ego videoludico potrà contare su di un vasto assortimento di strumenti, mentre cerca di apprendere i punti di forza di ognuno dei propri compagni a quattro zampe.