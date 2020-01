Giochi PS4 e Xbox One: le novità in uscita a febbraio 2020

Dopo aver ripercorso la storia di Goku esplorando il colorato mondo di Dragon Ball Z Kakarot, ed essersi persi nelle giungle aliene di Journey to the Savage Planet, a febbraio gli utenti PlayStation 4 e Xbox One potranno fronteggiare orde di demoni in Darksiders Genesis e menare le mani a più non posso nel videogioco di One Punch Man.



A rendere ancor più frizzante il mese di febbraio ci penseranno poi i personaggi del poliedrico universo sandbox di Dreams su PS4 e i protagonisti dell'epopea post-apocalittica di Wasteland Remastered su PC e Xbox One, senza considerare le battaglie da vivere nelle riedizioni celebrative per i dieci anni di Bayonetta e Vanquish. Eccovi allora un breve riassunto dei giochi in arrivo a febbraio 2020 sulle console Sony e Microsoft.

Monster Energy Supercross 3 The Official Videogame

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game

Data di uscita: 4 febbraio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Monster Energy Supercross 3 è il nuovo racing game sfornato dalle fucine digitali di Milestone. Con questo capitolo, gli autori italiani promettono di offrirci un progetto ricchissimo di novità e di contenuti, a cominciare da una modalità Carriera che ci permetterà di entrare a far parte di uno dei team ufficiali dell'attuale stagione del campionato mondiale di Supercross.

Sotto il profilo strettamente contenutistico, Supercross 3 ci darà l'opportunità di correre in cooperativa con i nostri amici e di accedere a una modalità multiplayer con server dedicati. Il titolo vanterà anche un nuovo motore per la gestione della fisica, modelli poligonali più complessi per moto e piloti, scenari più dettagliati, un Creatore di Piloti e un editor di tracciati.

Zombie Army 4 Dead War

Sviluppatore: Rebellion

Publisher: Rebellion

Genere: Sparatutto / Survival Horror

Data di uscita: 4 febbraio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Torna finalmente la serie survival horror nata da una costola dello sparatutto "cecchinesco" Sniper Elite. Per fronteggiare l'ennesima invasione di non-morti nazisti, in Zombie Army 4 Dead War gli appassionati di questo genere di esperienze a tinte oscure potranno sfruttare armi ancora più letali e trappole ambientali a dir poco devastanti.

Come da tradizione per la serie, non mancherà poi un comparto multiplayer cooperativo in grado di elevare il tasso di divertimento offerto dalle sfide della campagna principale, permettendo a 4 utenti di affrontare assieme le schiere di zombie. Meritevoli di attenzione sono poi gli sforzi profusi da Rebellion per condurci in scenari come l'Italia e reintrodurre la telecamera X-Ray per le uccisioni più spettacolari.

The Dark Crystal Age of Resistance Tactics

Sviluppatore: BonusXP

Publisher: En Masse Entertainment

Genere: Strategico / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 4 febbraio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Age of Resistance Tactics è il tie-in della pellicola di Jim Henson The Dark Crystal. Realizzato da BonusXP sotto l'egida di En Masse Entertainment, il titolo si appoggia a un sistema di gameplay prettamente strategico per narrare gli eventi del film fantasy di Henson da un nuovo punto di vista.



Come ogni esponente del genere, anche Age of Resistance Tactics ci permettere di prendere il controllo di diverse unità e di muoverle all'interno di un'ambientazione strutturata in una griglia tattica: ciascun personaggio vanterà un proprio set di attacchi, abilità e mosse per avere la meglio sulle unità nemiche.

Azur Lane: Crosswave

Sviluppatore: Compile Heart

Publisher: Idea Factory

Genere: Action / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 13 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4



Azur Lane Crosswave è uno sparatutto a scorrimento laterale ambientato nel medesimo universo narrativo dell'omonima serie anime. Realizzato con Unreal Engine, il titolo vanta delle enormi ambientazioni tridimensionali in cel-shading e un ampio roster di personaggi.

La versione per sistemi casalinghi di Crosswave trae spunto dal lavoro svolto da Compile Heart con l'edizione del titolo pubblicata nel 2017 su piattaforme mobile iOS e Android. Il sistema di movimento è stato riprogettato per adattarsi al layout dei controller. Anche ai protagonisti è stata donata una serie inedita di abilità che gli consentiranno di ampliare il proprio ventaglio di tecniche di combattimento.

Street Fighter V Champion Edition

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 14 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4



La nuova riedizione dell'iconico picchiaduro di Capcom include tutti i DLC già pubblicati dal lancio di Street Fighter V, eccezion fatta per i costumi Fighting Chance, gli outfit realizzati in collaborazione con gli sponsor e i contenuti legati al Capcom Pro Tour.

La Champion Edition di Street Fighter 5 comprende in totale 40 personaggi e 200 costumi, oltre al supporto al cross-play tra PC e PS4 e a diverse migliorie al bilanciamento delle abilità dei combattenti e al netcode multiplayer.

Darksiders Genesis

Sviluppatore: Airship Syndicate

Publisher: THQ Nordic

Genere: Action / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 14 febbraio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Dopo essere approdato su PC e Google Stadia, Darksiders Genesis arriva anche su console per dare modo ai fan della serie di ridare inizio alla propria battaglia contro le creature che minacciano di scatenare l'Apocalisse. Nei panni di Guerra e Conflitto, gli utenti ritroveranno tutti gli elementi action che hanno contraddistinto la serie principale, seppure in un contesto ludico ben diverso e caratterizzato da meccaniche ruolistiche "alla Diablo".

L'adozione della telecamera alta con visuale simil-isometrica dona agli scenari fantasy dell'epopea di Joe Madureira un approccio originale, al quale si aggiungono le frizzanti dinamiche di gioco ispirate ai twin-stick shooter e le molteplici abilità sbloccabili per ciascun protagonista tramite un profondo sistema di potenziamento.



Per un ulteriore approfondimento, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Darksiders Genesis.

Warriors Orochi 4 Ultimate

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Action / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 14 febbraio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



La versione Ultimate di Warriors Orochi 4 amplia e arricchisce l'offerta ludica dell'action ruolistico originario di Koei Tecmo con l'ingresso dei personaggi Gaia e Hades, e con essi di una linea narrativa parallela che permetterà ai fan della serie di sciogliere gli ultimi dubbi lasciati dalla storia principale.

Warriors Orochi Ultimate aggiunge inoltre le modalità Infinity e Challenge e un più profondo sistema di gioco musou con Sacred Treasure e Switch Combo. Di particolare interesse è poi la presenza di eroi Koei Tecmo come Giovanna d'Arco, Ryu Hayabusa e Achille, con i relativi attacchi da sfoggiare in battaglia.

Dreams

Sviluppatore: Media Molecule

Publisher: Sony Inteactive Entertainment

Genere: Sandbox

Data di uscita: 14 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4



Il lancio della versione finale di Dreams pone ufficialmente termine alla fase di Accesso Anticipato cominciata lo scorso anno su PlayStation 4. In questi mesi, il sandbox creativo di Media Molecule e i partecipanti all'Early Access hanno già dato prova delle straordinarie capacità dell'editor integrato nella nuova IP sfornata dagli autori di LittleBigPlanet e Tearaway.

Oltre agli infiniti livelli, mini-giochi e progetti artistici che affollano il Sogniverso costruito dagli utenti, la versione completa di Dreams comprende anche le attività della triplice linea narrativa creata dagli sviluppatori inglesi per plasmare l'esperienza single player, oltre a tanti nuovi tutorial e alla riprogettazione dei moduli di ricerca dei sogni digitali confezionati dalla community.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle

Sviluppatore: Platinum Games

Publisher: SEGA

Genere: Action

Data di uscita: 18 febbraio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



I due capolavori action di Hideki Kamiya compiono dieci anni, una ricorrenza che SEGA decide di celebrare insieme a tutti i fan della strega di Umbra e di Sam Gideon con Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle.

La riedizione current-gen dei due kolossal di Platinum Games vanta una grafica rimasterizzata, con un comparto grafico in 4K e con un frame rate ancorato a 60fps su PS4 Pro e Xbox One X. Le copie fisiche delle remaster di Bayonetta e Vanquish, oltretutto, vengono proposte in una custodia Steelbook che presenta una nuovissima key art firmata da Dan Dussault.

Hunt Showdown

Sviluppatore: Crytek

Publisher: Crytek

Genere: Sparatutto / Survival Horror

Data di uscita: 18 febbraio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



A conclusione della lunga fase Early Access svoltasi su PC e Xbox One, la versione finale di Hunt Showdown arriva su PS4 e, ancora una volta, sulla console Microsoft per ampliare l'offerta contenutistica di questo sparatutto cooperativo intriso di elementi survival horror.

Il rilancio dell'FPS di Crytek s'accompagna a un aggiornamento che introduce nuovi cacciatori leggendari, una profonda revisione al sistema di matchmaking con annesso modulo per la creazione di team casuali, un avanzato tutorial, elementi di equipaggiamento più originali e attrezzature inedite per il proprio alter ego. In futuro, gli autori tedeschi contano poi di introdurre il cross-play, un modulo PvE singleplayer, gli eventi stagionali e delle nuove personalizzazioni per il giocatore, il tutto con update gratuiti.

Wasteland Remastered

Sviluppatore: InXile Entertainment

Publisher: InXile Entertainment

Genere: Strategico / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforma: Xbox One



Mentre cresce l'attesa per l'arrivo di Wasteland 3, gli autori di InXile Entertainment si premurano di rilanciare il primo capitolo della saga post-apocalittica che ha anticipato l'epopea di Fallout. Wasteland ci porta infatti nel ventunesimo secolo per farci vivere nei panni dei sopravvissuti alla catastrofe nucleare globale causata dalla guerra tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

La Remaster di Wasteland offre un comparto grafico con modelli poligonali più complessi, texture ad alta definizione, effetti particellari evoluti, una risoluzione sensibilmente più elevata e un'interfaccia riprogettata per adattarsi ai monitor e agli schermi televisivi di questa generazione.

Two Point Hospital

Sviluppatore: Two Point Studios

Publisher: SEGA

Genere: Strategico / Gestionale

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



La gemma gestionale degli ex Lionhead di Two Point Studios arriva finalmente su console dopo aver raccolto su PC l'eredità spirituale di Theme Hospital. In questa sua nuova versione, l'esperienza strategica venata di black humor di SEGA vanterà tutti i contenuti dell'edizione originaria, compresi gli update gratuiti approdati nel periodo post lancio su PC e, soprattutto, le espansioni Pebberley Island e Bigfoot.

In Two Point Hospital, lo scopo degli utenti è quello di assumere il controllo di un ospedale e di fare in modo che il complesso offra le migliori cure ai pazienti e un alto ritorno economico agli investitori, il tutto attraverso la gestione delle attività di ricerca, promozione, manutenzione e amministrazione.

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



La nuova collezione proposta da Capcom include Mega Man Zero 1/2/3/4, Mega Man ZX e ZX Advent in un solo pacchetto. I sei videogiochi action platform delle serie di Mega Man Zero e ZX offrono tutti i contenuti delle versioni originali, più una serie di migliorie e di ottimizzazioni.

Tra le novità contenutistiche, citiamo poi l'introduzione della Rush Mode competitiva, della modalità Casual Scenario e, naturalmente, di un comparto grafico più ricco.

Infliction

Sviluppatore: Caustic Reality

Publisher: Caustic Reality

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



Descritta dagli autori di Caustic Reality come un vero e proprio incubo interattivo, Infliction è un horror in soggettiva dai toni disturbanti che narra la storia di una famiglia un tempo felice attraverso le gesta compiute da un investigatore desideroso di scoprire che cosa è successo.

L'approccio adottato dagli sviluppatori indipendenti trae spunto dalle avventure grafiche punta e clicca e dagli horror moderni "alla PT", con stretti corridoi da percorrere lentamente nella speranza di non essere assaliti dalle entità demoniache e dai fantasmi che possono celarsi dietro ogni angolo.

ARK Genesis Part One

Sviluppatore: Studio Wildcard

Publisher: Studio Wildcard

Genere: Action / Sandbox

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



La nuova espansione di ARK Survival Evolved permette agli autori di Studio Wildcard di irrobustire l'esperienza sandbox e survival di questa avventura a mondo aperto attraverso l'aggiunta di una nuova area che introduce un bioma innevato.

Le gigantesche creature da cacciare (o da cui fuggire a gambe levate) di ARK Genesis Part One sono solo una delle novità che caratterizzano questa espansione: i fan del titolo potranno infatti apprezzare l'ingresso in campo di ulteriori tipologie di nemici e minacce ambientali, così come di nuovi elementi di equipaggiamento e strutture da costruire tramite il sistema di crafting.

Kingdom Hearts 3 ReMind

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Adventure / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforma: Xbox One



L'espansione ReMIND si riallaccia agli eventi della campagna principale di Kingdom Hearts 3 per rimpolparla con contenuti che assumono la forma di nuovi episodi, personaggi e boss segreti. Chi vorrà cimentarsi con queste sfide inedite potrà interpretare personaggi come Kairi, Ventus e Roxas, sfruttandone le abilità uniche per elevare il tasso di divertimento e dinamicità offerto dal titolo.

Con l'episodio ReMIND, quindi, gli sviluppatori di Square Enix provano ad ampliare ulteriormente l'enorme offerta narrativa e ludica di KH3 introducendo una serie tutta nuova di migliorie e aggiunte.

One Punch Man A Hero Nobody Knows

Sviluppatore: Spike Chunsoft

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Adventure / Picchiaduro

Data di uscita: 28 febbraio

Piattaforma: Xbox One, PlayStation 4



A Hero Nobody Knows è il primo videogioco "maggiore" della serie di One Punch Man ad approdare in Occidente. Anche per questo, gli autori di Spike Chunsoft contano di sorprenderci con un impianto ludico, narrativo e contenutistico di prim'ordine, capace di ricreare alla perfezione l'universo del manga originario.

Le frenetiche sfide 3 contro 3 che ci attendono in compagnia di Saitama e degli altri personaggi della saga nipponica di One Punch Man saranno poi arricchite da un comodo editor di eroi che ci permetterà di modificare le abilità, le tecniche di combattimento, l'aspetto e il ventaglio di attacchi del nostro alter ego.

Romance of the Three Kingdoms XIV

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Simulazione / Strategico

Data di uscita: 28 febbraio

Piattaforma: PlayStation 4



Romance of the Three Kingdoms XIV segna il ritorno di questa iconica saga strategica ispirata ad uno dei quattro grandi romanzi della letteratura classica cinese.

Il titolo riprenderà gli elementi cardine della serie e proverà a rielaborarli per fornirci un'esperienza ludica, grafica e narrativa più attuale, grazie alle innovazioni introdotte degli sviluppatori giapponesi nella gestione della diplomazia, delle truppe schierate sul campo di battaglia e delle abilità dei loro comandanti.