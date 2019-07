Giochi PS4 e Xbox One: novità e uscite di agosto 2019

Da sempre all'insegna delle vacanze estive, quest'anno il mese di agosto si distingue per una buona dose di titoli in uscita su PlayStation 4 e Xbox One. Gli occhi sono tutti puntati su Control, il nuovo gioco d'azione di Remedy che ci vede fronteggiare una forza paranormale in grado di stravolgere il tessuto spazio-temporale della realtà. Da segnalare anche The Dark Pictures: Man of Medan, la nuova IP di Supermassive Games strutturata come una serie antologica dalle tinte horror. Senza dimenticare, tra gli altri, il quarto episodio di Life is Strange 2 e il promettente Blair Witch. Di seguito, tutti i nuovi giochi previsti in uscita su PlayStation 4 e Xbox One ad agosto.

Madden NFL 20

Sviluppatore: EA Tiburon

Publisher: Electronic Arts

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita prevista: 2 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il nuovo capitolo di Madden NFL promette una campagna single player ancora più sfaccettata e profonda, oltre a diverse migliorie nel gameplay e nella componente tattica grazie all'introduzione del sistema Superstar X-Factor.

Nell'inedita modalità Face of Franchise: QB1, gli utenti potranno simulare un'intera carriera nella NFL per lasciare il segno come giocatori, allenatori o manager. A giovare di tutti i miglioramenti ci saranno anche le modalità classiche come Allenatore, e naturalmente l'immancabile Ultimate Team.

Age of Wonders: Planetfall

Sviluppatore: Triumph Studios

Publisher: Paradox Interactive

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 6 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Age of Wonders: Planetfall è il nuovo strategico di Triumph Studios (lo studio dietro Age of Wonders e Overlord) che mescola combattimenti a turni e creazione di imperi nello spazio, sullo sfondo di una nuova ambientazione fantascientifica.

Emergendo dall'oscurantismo cosmico del crollo di un impero galattico, i giocatori saranno chiamati a creare un nuovo futuro per l'umanità. Per farlo dovremo esplorare rovine planetarie, incontrare altre fazioni sopravvissute che si sono evolute nei modi più disparati, combattere, costruire e stringere alleanze con il giusto criterio.

Metal Wolf Chaos XD

Sviluppatore: From Software

Publisher: Devolver Digital

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 6 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Date le sue premesse fuori dalle righe (i giocatori controllano il presidente degli Stati Uniti in armatura, con l'obiettivo di sventare un colpo di stato), Metal Wolf Chaos XD è diventato presto un cult game. Il titolo debuttò su Xbox nel 2004 esclusivamente in Giappone, ma grazie al publisher potremo godercelo nella sua versione migliore anche in Occidente su PlayStation 4 e Xbox One, a partire dal 6 agosto.

L'edizione rimasterizzata del celebre action game di From Software include un comparto grafico migliorato, il supporto per il formato widescreen e la presenza del doppiaggio classico.

Guacamelee! One-Two Punch Collection

Sviluppatore: DrinkBox Studios

Publisher: DrinkBox Studios

Genere: Platform/Azione

Data di uscita prevista: 6 agosto

Piattaforma: PlayStation 4



Previsto inizialmente a maggio, Guacamelee! One-Two Punch Collection è in dirittura di arrivo su PlayStation 4 il 28 maggio al prezzo di 39,99 euro. La raccolta include Guacamelee! Super Turbo Championship Edition e Guacamelee! 2, concedendo ai giocatori un'ottima occasione per recuperare i primi due capitoli della serie.

La versione fisica riserva inoltre alcuni contenuti bonus, tra cui un poster a doppia facciata, un manuale completo delle istruzioni, e due codici per scaricare le rispettive colonne sonore in formato digitale.

Ion Fury

Sviluppatore: Voidpoint

Publisher: 3D Realms

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 15 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Nato dalla collaborazione tra Voidpoint e 3D Realms, Ion Fury si propone come un autentico omaggio ai classici FPS dei primi anni ‘90. Il gioco è stato realizzazato con una versione potenziata del Build Engine, il motore grafico del vecchio Duke Nukem 3D.

Tra le caratteristiche principali del titolo segnaliamo la presenza di aree interconnesse, stanze segrete, oggetti interattivi e un ampio arsenale di armi dotate di fuoco alternativo e diverse tipologie di munizioni. Dopo il debutto in accesso anticipato su PC, Ion Fury si prepara a uscire nella sua versione definitiva anche su PS4 e Xbox One il 15 agosto.

RAD

Sviluppatore: Double Fine

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 20 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



RAD è la nuova avventura di Double Fine ambientata in un mondo "post-post-apocalittico", in cui l'umanità ha dovuto affrontare l'apocalisse per ben due volte. I giocatori vestiranno i panni di un adolescente che deve avventurarsi nel Fallow, una landa desolata, radioattiva e in continuo mutamento, piena di creature sconosciute e ostili da affrontare.

Il nostro obiettivo sarà quello di guarire il mondo, trasformando questo paesaggio arido e desolato in una fonte rigogliosa di nuova vita. Per saperne di più sul gioco, potete leggere il nostro provato di RAD.

Black Desert

Sviluppatore: Pearl Abyss

Publisher: Daum Games Europe

Genere: MMORPG

Data di uscita prevista: 22 agosto

Piattaforma: PlayStation 4



Dopo il debutto su PC e Xbox One, Black Desert si prepara a sbarcare ufficialmente anche su PlayStation 4 il 22 agosto. L'MMORPG di Pearl Abyss verrà disrtribuito sulla console Sony in tre versioni differenti. Standard Edition, al prezzo di 29,99 euro; Deluxe Edition, venduta a 49,99 euro; e infine Ultimate Edition al prezzo di 99,99 euro.

Come è facile immaginare, le edizioni speciali conterranno dei bonus che gli utenti potranno riscattare all'interno del gico, tra cui outfit speciali e valuta di gioco da spendere nello shop.

Oninaki

Sviluppatore: Tokyo RPG Factory

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 22 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dagli autori di Lost Sphear e I Am Setsuna arriva Oninaki, nuovo Jrpg caratterizzato da un sistema di combattimento in tempo reale veloce e dinamico. I giocatori viaggeranno per il mondo nei panni di un misterioso Watcher di nome Kagachi, con il compito di recidere le connessioni che legano i Lost a questa terra.

Guidate da Kagachi, le anime che vagano nel mondo del Beyond potranno continuare a percorrere il ciclo della reincarnazione, per quella che si preannuncia una storia molto carica sul piano emotivo. Sulle pagine di Everyeye potete leggere il nostro provato di Oninaki.

Life is Strange 2: Episodio 4

Sviluppatore: Dontnod Entertainment

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 22 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



A distanza di quasi un anno dal debutto della nuova stagione, Life is Strange 2 si prepara a ricevere il quarto episodio su PlayStation 4 e Xbox One. Il DLC proseguirà la vicenda dei fratelli Sean e Daniel Diaz, permettendoci di continuare il loro viaggio che li condurrà in Messico.

I giocatori potranno riprendere la storia da dove l'avevano interrotta nel terzo episodio Wastelands, vedendo gli effetti delle loro scelte riflettersi sul mondo di gioco e sui personaggi. Il debutto del nuovo episodio è previsto per il 22 agosto.

Wreckfest

Sviluppatore: Bugbear Entertainment

Publisher: THQ Nordic

Genere: Racing Game Arcade

Data di uscita prevista: 27 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo una lunga fase in accesso anticipato su PC, Wreckfest si appresta a debuttare nella sua versione definitiva anche su PS4 e Xbox One il 22 agosto.

Il nuovo racing game degli autori di FlatOut propone diverse modalità e numerose opzioni di personalizzazione, permettendo ai giocatori di prepararsi ai demolition derby con paraurti rinforzati, roll-bar, listelli laterali e altro, o a una gara Banger con nuovi ricambi motore come filtri dell'aria, alberi a camme, impianti di alimentazione e così via, per quello che si presenta come un autentico gioco di combattimento motoristico. Intanto sulle nostre pagine trovate la recensione di Wreckfest basata sulla versione PC del titolo.

Control

Sviluppatore: Remedy

Publisher: 505 Games

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 27 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Diretto dalla penna di Sam Lake, Control potrebbe consacrare nuovamente Remedy a team dalle indiscusse qualità creative: ambientato nell'edificio del Federal Bureau of Control, il titolo mette in scena delle atmosfere inquietanti e sovrannaturali, tentando di variare un genere come quello degli action/adventure in terza persona.

La software house finlandese promette un gioco dalla progressione meno lineare che, sposando i valori ludici dei metroidvania, renderà i mutevoli scenari interattivi i veri protagonista dell'avventura. Oltre a proporre, naturalmente, una sana dose di scontri a fuoco spettacolari. Per sedare l'attesa, potete gustarvi la nostra videoanteprima di Control.

The Bard's Tale IV: Barrows Deep

Sviluppatore: inXile Entertainment

Publisher: inXile Entertainment

Genere: GDR

Data di uscita prevista: 27 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



The Bard's Tale IV: Barrows Deep si presenta come il sequel del terzo capitolo della serie uscito nel 1988, un nuovo RPG a turni sviluppato da inXile Entertainment che mescola combattimenti tattici, sviluppo dei personaggi, strategia e puzzle da risolvere, il tutto sorretto da una realizzazione tecnica al passo coi tempi.

A distanza di quasi un anno dal debutto su PC, il titolo si appresta ad arrivare anche su PlayStation 4 e Xbox One il 27 agosto, permettendo pure agli utenti console di mettere mano al gioco.

MXGP 2019

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game Arcade

Data di uscita prevista: 27 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Per la prima volta nella storia del franchise, in MXGP 2019 si potranno vestire i panni di un pilota professionista dell'attuale stagione di MXGP, per correre nel campionato con tutti i piloti, le moto e i team di quest'anno.

I giocatori potranno partecipare al campionato MX2 o iniziare direttamente con la classe regina della MXGP, scegliendo se unirsi a uno dei team ufficiali o firmare con uno sponsor. Gli utenti potranno inoltre disporre di un Track Editor con cui creare nuovi tracciati da condividere online con il resto della community.

Hunt: Showdown

Sviluppatore: Crytek

Publisher: Crytek

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 27 agosto

Piattaforma: Xbox One



Hunt: Showdown è in arrivo nella sua versione definitiva su Xbox One il 27 agosto. Proponendo una struttura mista tra PvP e PvE, lo shooter di Crytek ci vede dare la caccia a varie creature contando sull'aiuto dei compagni di squadra.

Fino a cinque team composti da due cacciatori partono per varie missioni all'interno della stessa mappa, con la necessità di eliminare nemici. Una volta raggiunto questo obiettivo si incassa una taglia, ma a quel punto si può diventare dei bersagli per le altre squadre che cercheranno di rubare la ricompensa, attivando dunque la parte PvP del gioco.

Blair Witch

Sviluppatore: Bloober Team

Publisher: Lionsgate Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 30 agosto

Piattaforma: Xbox One



Ispirato all'omonima serie cinematografica, Blair Witch si presenta come il nuovo survival horror di Bloober Team, lo sviluppatore dietro Layers of Fear e Observer. Diversamente dai precedenti lavori della software house, l'esperienza di gioco comprenderà anelli temporali e combattimenti per spezzare il ritmo delle fasi esplorative ambientate nella foresta, all'interno della quale si nasconde la spaventosa strega di Blair.

Ricordiamo che Blair Witch sarà disponibile 30 agosto su Xbox One, e che potrà essere scaricato gratuitamente da tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass. Ricordiamo che sulle nostre pagina trovate l'anteprima di Blair Witch.

The Dark Pictures: Man of Medan

Sviluppatore: Supermassive Games

Publisher: Bandai Namco

Genere: Avventura Horror

Data di uscita prevista: 30 agosto

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Con la raccolta Dark Pictures Anthology, Supermassive Games è intenzionata a riproporre un ciclo di avventure indipendenti ispirate ad alcuni tra i più celebri miti dell'orrore. Man of Medan, il primo episodio, si concentra sulla storia della Ourang Medan, un mercantile olandese misteriosamente scomparso nelle acque dell'Indonesia.

Possiamo aspettarci scene intense e scelte impegnative, che potranno anche condurre alla morte definitiva di uno dei diversi protagonisti. Il debutto è fissato per il 30 agosto su PS4 e Xbox One.