Giochi PS4 e Xbox One: tutte le nuove uscite di novembre 2020

Dopo tanta attesa, è infine giunto il mese di debutto di PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. Nonostante novembre sia dunque sinonimo di next gen, sono molte le produzioni ancora volenterose di supportare le attuali console Sony e Microsoft. All'appello manca purtroppo la nuova opera firmata da CD Projekt RED, che in seguito ad un ulteriore rinvio di Cyberpunk 2077 è ora attesa per il 10 dicembre, ma le prossime settimane saranno tutt'altro che avare di uscite videoludiche. Dalle avventure vichinghe di Assassin's Creed: Valhalla agli scenari bellici di Call of Duty: Black Ops Cold War, ecco i nuovi giochi in arrivo su PS4 e Xbox One a novembre 2020, buona lettura!

DiRT 5

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Codemasters

Genere: Racing Game

Data di uscita: 6 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Gli amanti dei tracciati off-road possono attendere con ansia il ritorno della serie di Codemasters, pronta a offrire un'esperienza ancora più immersiva rispetto ai capitoli precedenti. Con DiRT 5, il team di sviluppo ha confezionato una produzione che conta al suo interno oltre 70 tracciati, pronti a snodarsi ai quattro angoli del globo. Dall'East River di New York all'aurora boreale norvegese, il racing game promette di immergere le quattro ruote guidate dai giocatori in scenari mozzafiato. A propria disposizione, gli aspiranti piloti troveranno rallycross, GT, muscle car, buggy e molte altre alternative, per un parco auto ampio e variegato.

Sul fronte contenutistico, DiRT 5 propone una modalità Carriera, funzionalità multiplayer offline fino a 4 giocatori, mentre online attendono corse spericolate per un massimo di 12 giocatori.



Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Sviluppatore: Stellar Entertainment Limited

Publisher: EA

Genere: Racing Game

Data di uscita: 6 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Le strade di Seacrest County attendono i videogiocatori desiderosi di mettersi al volante delle auto più ambite al mondo. La Remastered di Need for Speed: Hot Pursuit si presenta come l'edizione definitiva del racing game, aggiornata graficamente e arricchita di nuovi contenuti. La produzione include tutti i DLC del titolo originale, comprensivi di 6 ore extra di gioco e 30 sfide aggiuntive. Schierandosi con la polizia o con i fuorilegge, il nuovo Need for Speed: Hot Pursuit promette corse a tutta velocità per il serpeggiante mondo di Seacrest County.

Ad arricchire l'esperienza di guida, troviamo un comparto multigiocatore con supporto al cross-platform.



Assassin's Creed: Valhalla

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Action GDR

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Ritorna la saga di Ubisoft, pronta a condurre i giocatori nel cuore della civiltà nordeuropea, per un'avventura che si dispiega lungo il corso della storia del popolo vichingo. Nel IX secolo, un nucleo di Norreni abbandona la Norvegia per approdare sulle coste inglesi. Tra questi troviamo Eivor, protagonista di Assassin's Creed: Valhalla, selezionabile sia in versione maschile sia in versione femminile: scelta che non avrà alcun impatto a livello narrativo.

L'Action GDR ci invita a destabilizzare i regni inglesi e ad affermare il dominio vichingo, nel corso di raid e missioni. Eivor avrà inoltre il compito di coordinare la crescita dell'insediamento norreno, selezionando le nuove strutture da edificare e i mestieri in cui i propri alleati dovrebbero specializzarsi. Infine, vale la pena segnalare che l'eplorazione condurrà i giocatori di Assassin's Creed: Valhalla ad esplorare la mitologia norrena, con incursioni ad Asgard e Jotunheim.



In attesa della recensione, sulle pagine di Everyeye trovate tutte le informazioni su gameplay e caratteristiche del gioco, grazie al ricco provato di Assassin's Creed: Valhalla redatto dal nostro Giuseppe Arace.



Destiny 2: Oltre la Luce

Sviluppatore: Bungie

Publisher: Bungie

Genere: Azione

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Si amplia ancora una volta il suggestivo universo creato da Bungie, pronto ad accogliere i contenuti di Destiny 2: Oltre la Luce. Con un nuovo e misterioso potere sorto ai confini di Europa, i Guardiani sono chiamati a esplorare il satellite di Giove. Sotto la gelida superficie del corpo celeste, un nuovo raid attende i giocatori più intrepidi, che potranno cercare di espugnare i segreti della Cripta di Pietrafonda.

Mentre un oscuro impero sorge su Europa, i Guardiani acquisiscono il controllo di una nuova forma di potere: la stasi. Cacciatori, Titani e Stregoni possono aspettarsi di sfruttarne ognuno diverse peculiarità. Immancabili inoltre inedite ricompense esotiche per gli utenti più abili e determinati.



The Falconeer

Sviluppatore: Tomas Sala

Publisher: Wired Productions

Genere: Action GDR

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox One



The Falconeer pone i giocatori sul dorso di un possente uccello da guerra, immergendoli in un open-world a basa di combattimenti aerei brutali e fulminei. In un mondo in cui i ricchi possono permettersi flotte di dirigibili e volatili guerrieri per difendere la propria posizione, il dissenso e il malcontento serpeggiano tra poveri e oppressi. Scegliendo quale fazione appoggiare, il protagonista può affrontare molteplici campagne, alle quali si affiancano missioni secondarie e libera esplorazione.

L'avventura si dipana tra nuvole e oceani, nell'affascinante regno del Grande Ursee, popolato tanto di imponenti creature mitiche quanto di pirati e civiltà perdute. Missione dopo missione, sarà possibile personalizzare e potenziare il proprio rapace.



Gears Tactics

Sviluppatore: Splash Damage; The Coalition

Publisher: Xbox Games Studios

Genere: Strategia

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox One



In Gears Tactics, la serie Microsoft abbandona temporaneamente le dinamiche da sparatutto in terza persona, per abbracciare il genere degli strategici. Nei panni del soldato Gabe Diaz, dovremo reclutare, addestrare e schierare in campo una squadra personalizzata di combattenti, pronti a farsi largo in una pericolosa missione. Obiettivo del commando sarà infatti quello di raggiungere ed eliminare Ukkon, leader delle Locuste.

Con un combat system a turni, Gears Tactics si qualifica come un prequel della saga TPS, collocandosi cronologicamente ben dodici anni prima dell'originale Gears of War.



In attesa dell'esordio su console, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Gears Tactics redatta dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli in occasione dell'uscita della versione PC del gioco.



Tetris Effect: Connected

Sviluppatore: Monstars Inc; Resonair; Stage Games

Publisher: Enhance

Genere: Puzzle Game

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox One



Già disponibile su PC e PlayStation 4, Tetris Effect approda anche su Xbox One in una versione definitiva. Con Tetris Effect: Connected, l'affascinante e suggestiva declinazione dell'iconico puzzle game acquisisce una nuova portata. Con livelli psichedelici e un avvolgente accompagnamento musicale, la produzione punta a conquistare i sensi del giocatore.

Rispetto all'edizione originale, Tetris Effect: Connected offre un'ampia espansione multiplayer, con modalità di gioco competitive e cooperative, pensate sia per il locale sia per l'online.



Yakuza: Like A Dragon

Sviluppatore: Ryu Ga Gotoku Studio

Publisher: SEGA

Genere: Azione / GDR

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



La celebre saga di SEGA dedicata alla malavita organizzata giapponese ritorna in scena con un nuovo capitolo. Già disponibile nel Sol Levente, Yakuza: Like A Dragon approda ora anche in Occidente, con una ventata di novità per la serie videoludica. Ambientato a Yokohama, il gioco vede protagonista Ichiban Kasuga, giovane affiliato di basso rango alla Yakuza di Tokyo. Dopo aver scontato ben 18 anni di prigione per un crimine che non ha commesso, al suo rilascio il ragazzo scoprirà di essere stato tradito dalla persona di cui più si fidava. Prende così il via un percorso di vendetta, che lo porterà a intrecciare il destino di molti altri personaggi.

Al fianco di Ichiban Kasuga, gli appassionati possono aspettarsi di trovare eccentrici coprotagonisti: Adachi, poliziotto allo sbando, Nanba, un ex infermiere, e Saeko, hostess dall'indole decisamente determinata.



Just Dance 2021

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Rhythm Game / Party Game

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Gli amanti di danza e ritmo possono iniziare a scaldare i muscoli in attesa di Just Dance 2021. La nuova iterazione del rhythm game di Ubisoft si presenta sul mercato con 40 brani e una selezione di molteplici modalità. Dall'opzione Sweat, per i giocatori desiderosi di cimentarsi con esercizi più intensi, ad una modalità pensata appositamente per i più piccoli, la produzione conserva la sua tradizionale versatilità.

Tra eventi stagionali e nuovi contenuti, Just Dance 2021 si propone di fare compagnia al pubblico per lungo tempo. Per gli appassionati che desiderano più brani su cui ballare, è inoltre disponibile Just Dance Unlimited, servizio di abbonamento che offre accesso a oltre 500 tracce.



Bugsnax

Sviluppatore: Young Horses

Publisher: Young Horses

Genere: Avventura

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4



Una bizzarra avventura attende i giocatori su Snaktooth Island, patria di bizzarre creature dalla natura di mezzo-insetto e mezzo-snack. Invitati nella patria dei Bugsnax dall'esploratrice Elizabert Megapom, ci ritroveremo nel mezzo di un mistero: al nostro arrivo, infatti, la donna sarà sparita, mentre il suo acampamento è ormai in rovina. Nel tentativo di scoprire cosa è accaduto, i giocatori dovranno esplorare gli insoliti biomi dell'isola di Snaktooth.

A popolare il mondo di gioco, ben 100 Bugsnax, da scoprire, cacciare e catturare sfruttando una vasta selezione di esche, oggetti e insoliti arnesi.



Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Sviluppatore: Insomniac Games

Publisher: SIE

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4



I grattacieli della New York di Marvel's Spider-Man sono pronti a tornare a svettare su PlayStation 4. Il team di Insomniac Games ha infatti deciso di ampliarne l'universo tramite la pubblicazione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales. La nuova avventura ragnesca avrà come unico protagonista il giovane Miles Morales, alle prese con complessi tentativi di conciliazione della vita quotidiana con la nuova carriera di supereroe.

Con una campagna principale completamente inedita, nuovi personaggi e villain, Marvel's Spider-Man: Miles Morales consentirà ai giocatori di sperimentare anche un combat system dal feeling differente rispetto al predecessore, grazie ai poteri esclusivi di Miles Morales.



The Pathless

Sviluppatore: Giant Squid

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4



The Pathless pone il giocatore nei panni di un'abile cacciatrice, determinata a spezzare una maledizione che incombe sul mondo intero. Diretta verso un'isola dalle atmosfere mistiche, la giovane sarà affiancata da un'enorme aquila. Per riuscire nel suo compito, rafforzare il legame con il rapace sarà un elemento essenziale. Estremamente abile nell'utilizzo dell'arco, la protagonista dovrà contrastare potenti spiriti corrotti, prestando attenzione a non restarne vittima.

Sviluppato dal team di Abzu, The Pathless immerge il giocatore in foreste oscurate dalla nebbia e antiche rovine, tra le quali affrontare battaglie, risolvere enigmi e scoprire segreti nascosti.



Per maggiori dettagli, segnaliamo l'anteprima di The Pathless redatta da Daniele D'Orefice.



Sackboy: Una Grande Avventura

Sviluppatore: Sumo Digital

Publisher: SIE

Genere: Platform

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4



La piccola icona PlayStation composta di stoffa e pezza è pronta a fare ritorno sul mercato videoludico. Con un coloratissimo platform 3D, Sackboy si prepara ad una nuova, grande avventura: il nostro obiettivo sarà salvare l'intero mondo del fai-da-te dalla minaccia del perfido Vex e del suo Sconquassatore. Se saremo abbastanza valorosi, potremo ambire alla conquista del titolo di Cavaliere Sferruzzato. A sua disposizione, il minuto protagonista troverà mosse inedite e nuovi gadget, che si aggiungono a quelli dei precedenti Little Big Planet.

Ad arricchire l'esperienza, Sackboy: Una Grande Avventura propone una componente multiplayer sia offline sia online.



Per maggiori dettagli, sulle pagine di Eveyeye trovate l'anteprima di Sackboy: Una Grande Avventura redatta dal nostro Andrea Fontanesi.



Call of Duty: Black Ops Cold War

Sviluppatore: Treyarch

Publisher: Activision

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 13 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



La serie di COD ritorna sulla scena con il seguito ufficiale del primo Call of Duty: Black Ops. Sviluppato dal team di Treyarch, Call of Duty: Black Ops Cold War immerge i giocatori nel cuore della Guerra Fredda. Tra realtà e fantapolitica, lo sparatutto colloca la sua campagna principale negli Anni Ottanta, durante gli anni della Presidenza di Ronald Reagan. In un continuo susseguirsi di missioni, i giocatori visiteranno scenari iconici come Berlino Est, Vietnam, Turchia, il quartier generale del KGB e molto altro.

Immancabile ovviamente un ricco comparto multiplayer, che propone una vasta selezione di mappe e modalità di gioco. Presente inoltre all'appello anche l'apprezzata modalità Zombies.



Per ulteriori informazioni, ricordiamo che il nostro Giovanni Panzano ha redatto un ricco provato del multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War.



Kingdom Hearts: Melody of Memory

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Rhythm Game

Data di uscita: 13 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Dopo Kingdom Hearts III, la saga del Reame dei Cuori ritorna sul mercato videoludico in una nuova incarnazione. Per la prima volta, la serie Square Enix abbraccia il genere dei rhythm game, per un'avventura da vivere interamente a ritmo di musica. Con brani e tracce tratti da ogni capitolo di Kingdom Hearts, il gioco spazia dalla colonna sonora di Birth By Sleep a quella di Chain of Memories. Nei panni di Sora, Pippo, Paperino e degli altri iconici alleati dell'Eroe del Keyblade, il giocatore dovrà affrontare heartless e e potenti avversari interamente a tempo di musica.

Con un approccio al gameplay inedito, Kingdom Hearts: Melody of Memory ripercorre la storia della saga, raccontandola dal punto di vista di Kairi. All'appello, non sembrano peraltro mancare nemmeno prospettive narrative inedite.



Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al provato di Kingdom Hearts: Melody of Memory curato dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Mortal Kombat 11 Ultimate

Sviluppatore: NetherRealm

Publisher: Warner Bros. Interactive

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 17 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Il picchiaduro di NetherRealm ritorna sul mercato nella sua versione definitiva, che conta ben 37 kombattenti, inclusi gli ultimi arrivati, tra cui Rain, Mileena e Rambo. Presenti all'appello anche i lottatori aggiunti tramite DLC in seguito alla release della versione originale, come Joker, Terminator, Spawn e RoboCop. Skin, armi e item sono inoltre a disposizione per personalizzare l'esperienza.

La versione Ultimate del picchiaduro include le due avvincenti storie narrate in Mortal Kombat 11 e Mortal Kombat 11: Aftermath. Ad arricchire l'offerta, un'ampia selezione di modalità, tra cui Torri del Tempo e Kripta. Tra Fatality e Brutality, i giocatori possono aspettarsi kombattimenti cruenti e dinamici.



Katamari Damacy Reroll

Sviluppatore: Monkeycraft

Publisher: Bandai Namco

Genere: Indie

Data di uscita: 20 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



Già disponibile su Nintendo Switch e PC, la riedizione di Katamary Damacy Roll approda anche su PlayStation 4 e Xbox One. La peculiare avventura roll-em-up rimette in moto la perpetua azione del Principe del Cosmo. Lo sbadato padre, il Re Del Cosmo, ha infatti accidentalmente distrutto tutte le stelle e toccherà a noi, ancora una volta, rimettere le cose a posto.

Tra le migliorie apportate al gioco da Katamary Damacy Reroll, troviamo una grafica rivista, ora completamente in Full HD, e filmati rimasterizzati.



In attesa della riedizione PS4 e Xbox One, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Katamari Damacy Reroll redatta in occasione della prima pubblicazione del gioco.



Vigor

Sviluppatore: Bohemia Interactive

Publisher: Bohemia Interactive

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 25 Novembre

Piattaforme: PlayStation 4



Già disponibile su Xbox One e Nintendo Switch, Vigor è in arrivo anche su PlayStation 4. Creazione firmata dagli autori di Arma e DayZ, lo sparatutto è ambientato in una versione postbellica della Norvegia. Looter shooter dalla struttura free to play, Vigor sfida i giocatori a sopravvivere in un contesto apocalittico.

Combattimenti in partite cariche di tensione e la necessità di edificare il proprio rifugio rappresentano il fulcro dell'esperienza di gioco. Godibile sia in singolo sia in compagnia, Vigor offre diverse modalità multiplayer.