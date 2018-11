Giochi PS4 e Xbox One: tutte le novità di dicembre 2018

Dopo le numerose uscite di ottobre e novembre, dicembre si concede un ritmo più pacato offrendo un catalogo più contenuto ma non per questo meno interessante. Tra le uscite principali troviamo Just Cause 4, la nuova avventura di Rico Rodriguez ambientata a Solís, senza dimenticare Borderlands 2 VR, l'arrivo di PlayerUnknown's Battlegrounds su PS4 le versioni definitive di Gwent: The Witcher Card Game e Thronebraker. Di seguito, tutti i giochi in arrivo a dicembre 2018 su PlayStation 4 e Xbox One.

Subnautica

Sviluppatore: Panic Button

Publisher: Unknown Worlds Entertainment

Genere: Survival

Data di uscita prevista: 4 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo il debutto su PC, Subnautica si prepara ad arrivare nella sua versione completa anche su PlayStation 4 e Xbox One il 4 dicembre. Nel gioco vestiremo i panni di un esploratore alla ricerca di una nave dispersa. Durante la missione, una grande ondata di energia farà precipitare la nostra navicella, facendoci naufragare su un pianeta alieno quasi interamente ricoperto dalle acque. In questo mondo subacqueo sconosciuto dovremo trovare cibo, acqua e materiali per creare gli strumenti necessari alla sopravvivenza, cavandecola con le risorse a nostra disposizione.

Thronebraker + Gwent: The Witcher Card Game

Sviluppatore: CD Projekt RED

Publisher: CD Projekt RED

Genere: Card Game

Data di uscita prevista: 4 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Nato come espansione single-player di Gwent, Thronebreaker si è trasformato in un gioco standalone ambientato nell'universo di The Witcher, con oltre 30 ore di contenuti, 75 missioni secondarie da portare a termine e la possibilità di guidare un esercito in location completamente inedite. Parlando delle meccaniche, il sistema di combattimento è stato basato sulle dinamiche di Gwent, unendo la struttura di un GDR con quella di un card game. Il debutto del titolo è fissato per il 4 dicembre su PlayStation 4 e Xbox One, lo stesso giorno in cui Gwent: The Witcher Card Game uscirà dalla beta su entrambe le console.

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Sviluppatore: The Game Atelier

Publisher: FDG Entertainment

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 4 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Realizzato per festeggiare il trentesimo anniversario della serie, Monster Boy and the Cursed Kingdom si presenta come il successore spirituale della serie Wonder Boy, un platform 2D open-world con elementi GDR che vuole mantenere inalterato lo spirito della saga a cui si ispira, proponendo al tempo stesso una formula di gioco al passo con i tempi. Il protagonista dell'avventura è Jin, chiamato a sconfiggere il suo stesso zio, Nabu, intenzionato a gettare il regno nell'oscurità. Il debutto del titolo è fissato per il 4 dicembre su PlayStation 4 e Xbox One.

Persona 3 Dancing in Moonlight e Persona 5 Dancing in Starlight

Sviluppatore: Atlus

Publisher: SEGA

Genere: Rythm Game

Data di uscita prevista: 4 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4



I protagonisti della serie Persona tornano sulla pista da ballo con Persona 3 Dancing in Moonlight e Persona 5 Dancing in Starlight, i due nuovi capitoli dello spin-off rythm game in arrivo il 4 dicembre su PlayStation 4 e PlayStation Vita, con incluso il supporto a PlayStation VR. Lo stesso giorno sarà acquistabile anche Persona Dancing: Endless Night Collection, raccolta che include la riedizione PS4 di Persona 4: Dancing All Night, precedentemente disponibile per la console portatile Sony.

Mutant Year Zero: Road to Eden

Sviluppatore: The Bearded Ladies

Publisher: Funcom

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 4 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Mutant Year Zero: Road to Eden ci porta in un mondo post-apocalittico dove i cataclismi naturali e artificiali hanno trasformato la Terra in una landa desolata. Gli esseri umani sono scomparsi dalla circolazione, lasciando il posto a delle strane creature mutanti. L'idea alla base del gameplay è di mischiare il combattimento tattico di X-COM con una forte impronta narrativa e una storia che si modifica in base alle nostre scelte. Le meccaniche comprendono anche fasi stealth in tempo reale e una buona dose di esplorazione.

Just Cause 4

Sviluppatore: Avalanche Studios

Publisher: Square Enix

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 4 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Just Cause 4 si propone come il capitolo più ambizioso e dinamico della serie di Avalanche Studios, caratterizzato da una grande mappa open world esplorabile liberamente. La nuova avventura di Rico Rodriguez si svolge a Solís, un mondo sudamericano fittizio composto da quattro tipologie di ambientazioni: la foresta pluviale, le pianure, il deserto e le montagne. Ognuna di esse ospita eventi atmosferici unici e completamente simulati, rendendo le fasi esplorative ancora più diversificate e imprevedibili. Tra una missione e l'altra dovremo vedercela con i tornadi e altri eventi atmosferici estremi, facendo affidamento sui mezzi a nostra disposizione.

Jagged Alliance: Rage

Sviluppatore: Cliffhanger Productions

Publisher: HandyGames

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 6 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo un piccolo rinvio, Jagged Alliance: Rage si prepara a debuttare il 6 dicembre su PlayStation 4 e Xbox One, proponendo nuove tattiche a turni, nuovi elementi di avventura e un ampio cast di personaggi caratterizzati da abilità uniche. Ambientato 20 anni dopo il primo Jagged Alliance, questo spin-off metterà a dura prova le nostre capacità di adattamento, permettendoci di optare per diverse tipologie di approcci che vanno dalla furtività alla forza bruta. Oltre alla campagna single player, il titolo include anche una modalità co-op online pensata per due giocatori.

The Last Remnant Remastered

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 6 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4



A distanza di dieci anni dal suo debutto su Xbox 360, The Last Remnant si prepara a tornare il 6 dicembre su PlayStation 4 con The Last Remnant Remastered, riedizione che propone un comparto tecnico migliorato e il supporto all'alta definizione. Un buon modo per recuperare uno dei JRPG più interessanti della scorsa generazione di console, con la possibilità di rigiocarlo nella sua edizione migliore. Il titolo sarà disponibile solo in formato digitale, e verrà proposto all'interessante prezzo budget di 19,99 euro.

PlayerUnknown's Battlegrounds

Sviluppatore: PUBG Corp

Publisher: PUBG Corp

Genere: Battle Royale

Data di uscita prevista: 7 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4



PlayerUnknown's Battlegrounds approderà anche su PlayStation 4 il 7 dicembre, debuttando sulla console Sony dierettamente nella versione 1.0. Dal momento del lancio saranno presenti tutte e tre le mappe disponibili sulle altre piattaforme, vale a dire Erangel, Miramar e Sanhok. La location innevata, invece, arriverà nel corso dell'inverno. Effettuando il pre-order del gioco si potranno ottenere in regalo il costume di Nathan Drake in versione desertica da Uncharted 3 e lo zaino di Ellie di The Last of Us, oltre ad un avatar e il tema Miramar per PlayStation 4.

Earth Defence Force 5

Sviluppatore: Sandlot

Publisher: D3 Publisher

Genere: TPS

Data di uscita prevista: 11 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4



Il quinto capitolo di Earth Defence Force arriva anche in Occidente su PlayStation 4 l'11 dicembre, a distanza di un anno dall'uscita del titolo in Giappone. Come da tradizione per la serie, il gioco si propone come un TPS in cui dovremo vedercela con orde infinite di insetti enormi, contando su un arsenale ancora più vasto che comprende Mech, Jet Pack e propulsori, senza dimenticare la totale distruttibilità delle ambientazioni. Tra una missione e l'altra non mancheranno le epiche boss fight contro nemici di proporzioni gigantesche.

Borderlands 2 VR

Sviluppatore: Gearbox Software

Publisher: 2K Games

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 14 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4



Il 14 dicembre il catalogo di PlayStation VR si arricchisce con il porting di un gioco tripla A molto atteso. Stiamo parlando di Borderlands 2 VR, riedizione dell'omonimo FPS di Gearbox Software pensato appositamente per il visore Sony. Il gioco sfrutterà le caratteristiche della Realtà Virtuale per offrire un livello di immersione mai sperimentato prima, mantenendo inalterato il ritmo delle sparatorie. Tra le novità principali, segnaliamo la possibilità di sparare con due armi in contemporanea e di utilizzare i sensori di movimento per gestire l'inventario. Confermata la compatibilità con il DualShock 4 e i due PlayStation Move.

Warhammer: Vermintide 2

Sviluppatore: Fatshark

Publisher: Fatshark

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 18 dicembre

Piattaforma: PlayStation 4



Warhammer: Vermintide 2 è il secondo capitolo del particolare FPS con elementi RPG realizzato da Fatshark, arricchito per l'occasione con nuovi contenuti, mappe e armi. Ambientato come sempre in un mondo fantasy oscuro basato sull'universo di Warhammer, anche Vermintide 2 ci vedrà combattere contro orde di nemici in compagnia di altri tre giocatori, sfruttando i vari stili di combattimento e le numerose armi utilizzabili nel corso delle battaglie. Dopo il debutto su PC e Xbox One, il titolo sarà disponibile anche su PlayStation 4 a partire dal 18 dicembre.