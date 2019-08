Giochi PS4 e Xbox One: tutte le uscite e novità di settembre 2019

Non si può certo dire che l'estate non sia stata ricca: nonostante la bella stagione sia storicamente snobbata dai grandi publisher, non sono mancati numerosi giochi di qualità da acquistare. Adesso, però, si comincia a fare sul serio. A cominciare da settembre, complice l'approssimarsi delle vacanze natalizie, arriveranno sul mercato numerosi blockbuster pronti a contendersi le posizioni più alte delle classifiche. Borderlands 3, Gears 5, FIFA 20 ed eFootball PES 2020 sono solamente alcuni dei grandi nomi in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One a settembre. Preparatevi, sono davvero una marea!



Catherine Full Body

• Sviluppatore: Atlus

• Publisher: Atlus

• Genere: Puzzle/Platform

• Data di uscita: 3 settembre

• Piattaforma: PlayStation 4



Catherine: Full Body, già disponibile in Giappone dallo scorso mese di febbraio, si appresta finalmente ad arrivare anche dalle nostre parti. Si tratta di una riedizione per PlayStation 4 del celebre puzzle/platform uscito nel 2010 su PS3 e Xbox 360.

Rispetto all'edizione originale introduce una "nuova Catherine" chiamata Rin, un numero maggiore di ramificazioni per la storia, ulteriori livelli di difficoltà, meccaniche di gioco inedite e opzioni multigiocatore potenziate. Nell'attesa, potete provarlo grazie alla demo gratuita disponibile su PS Store e leggere la nostra recensione di Catherine Full Body basata sulla versione giapponese.



Final Fantasy 8 Remastered

• Sviluppatore: Square Enix

• Publisher: Square Enix

• Genere: Gioco di ruolo

• Data di uscita: 3 settembre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Final Fantasy 8 si appresta a tornare sulle piattaforme dell'attuale generazione con una versione rimasterizzata caratterizzata da un comparto tecnico migliorato e il supporto all'alta definizione. Le novità, tuttavia, non terminano qui: la riedizione del gioco offrirà anche la possibilità di disattivare gli scontri casuali, velocizzare l'azione fino ad una massimo di 3x (cutscene escluse) e attivare la modalità Battle Assist, che faciliterà la progressione dei giocatori meno smaliziati potenziando le barre HP/ATB e delle tecniche speciali.

È stato inoltre confermato che Final Fantasy 8 Remastered presenterà la colonna sonora originale di Nobue Uematsu, inclusa nella prima edizione del gioco per PlayStation del 1998. Le tracce MIDI riservate all'edizione PC del 2000 diventeranno un lontano ricordo. Purtroppo, non è prevista un'edizione fisica.



Torchlight 2

• Sviluppatore: Runic Games

• Publisher: Runic Games

• Genere: Hack ‘n' Slash

• Data di uscita: 3 settembre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Altra riedizione di un gioco di successo. Torchlight 2, uscito originariamente su PC nel 2012, sta per arrivare anche sulle console della corrente generazione grazie ad un porting curato dai talentuosi ragazzi di Panic Button, divenuti ormai esperti di operazioni di questo tipo.

Torchlight 2 è un hack 'n' slash sulla falsariga di Diablo che permette ai giocatori scegliere tra quattro differenti classi pienamente personalizzabili - Engineer, Outlander, Berserk ed Embermage - e diverse mascotte da portare in giro. I livelli, i nemici e il bottino sono generati in maniera casuale, ed è anche supportato il multiplayer cooperativo.



Monster Hunter World: Iceborne

• Sviluppatore: Capcom

• Publisher: Capcom

• Genere: Action GDR

• Data di uscita: 6 settembre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



La già corposa offerta ludica di Monster Hunter World sta per allargarsi con la prima, grande espansione intitolata Iceborne, che porterà i giocatori nella nuova area Distese Brinose, un luogo innevato dalle caratteristiche sconosciute. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, il quantitativo di contenuti inclusi sarà paragonabile a quello presente nell'edizione base dell'hunting game.

L'espansione, com'è lecito attendersi, introdurrà tante nuove meccaniche di caccia: tutte e 14 le tipologie di armi offriranno nuove mosse e combo, e ognuna di esse permetterà di usare il nuovo Rampino Artiglio, una funzione aggiuntiva della fionda che consentirà ai cacciatori di aggrapparsi ai mostri. Previsto anche un nuovo livello di difficoltà - il Gran Maestro - e tanti nuovi mostri, alcuni completamente inediti, come il Velkhana, il Banbaro e il Beotodus, altri provenienti dai precedenti capitoli della saga, come il Tigrex, il Barrioth e il Nargacuga.



Iceborne verrà lanciata in formato digitale nelle edizioni Standard e Digital Deluxe (entrambe necessiteranno del gioco base per poter funzionare). Prevista anche un'edizione fisica denominata Monster Hunter World: Iceborne - Master Edition, che offrirà gioco ed espansione.



NBA 2K20

• Sviluppatore: Visual Concepts

• Publisher: 2K Games

• Genere: Sportivo

• Data di uscita: 6 settembre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



La saga cestistica più celebre in assoluto si appresta a tornare sul mercato con tutte le rose e i giocatori aggiornati all'ultima stagione e tante novità di gameplay, tra le quali spiccano un sistema di movimenti migliorato, un nuovo sistema di finte e palleggi, collisioni più realistiche e difese più responsive. Per la prima volta in assoluto, inoltre, NBA 2K20 permetterà di utilizzare le 12 squadre e le oltre 140 giocatrici della WNBA.

Tra le nuove squadre leggendarie figureranno i Portland Trail Blazers 2009-10, i Cleveland Cavaliers 2015-16, i San Antonio Spurs 2013-14 e i Phoenix Suns 2002-03, oltre alle migliori squadre All-Decade di ogni era della storia NBA. L'esperienza cinematica de La Mia Carriera vanterà inoltre un cast stellare, con celebrità come Idris Elba e Rosario Dawson. In attesa dell'uscita, potete scaricare la demo di NBA 2K20 che consente di testare le modalità My Career e MyPlayer. I dati di salvataggio potranno essere importati nella versione completa del gioco.



Gears 5

• Sviluppatore: The Coalition

• Publisher: Microsoft Game Studios

• Genere: Sparatutto in terza persona

• Data di uscita: 10 settembre

• Piattaforma: Xbox One



La trama di Gears 5 è ambientata dopo gli avvenimenti narrati nel quarto capitolo della serie. Il mondo è nuovamente sull'orlo della distruzione: lo Sciame è riuscito a corrompere l'esercito robot della Coalizione e sta per abbattersi sulle città umane. Nel frattempo, Kait si separa dai suoi compagni per svelare il mistero del suo legame con il nemico.

La campagna di Gears 5, giocabile da un massimo di tre giocatori in contemporanea, non sarà ovviamente l'unico contenuto proposto da Gears 5. Le immancabili modalità Multigiocatore e Orda torneranno in tutto il loro splendore con un bel carico di novità, assieme alla nuova modalità Fuga, nella quale tre giocatori dovranno collaborare per scappare dai nemici ed evitare le numerose trappole disseminate per le mappe.



Come ogni esclusiva di casa Microsoft, anche Gears 5 verrà incluso al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass. Gli acquirenti della Ultimate Edition e gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate - in promozione a 2€ per i primi 2 mesi - potranno iniziare a giocare con ben 4 giorni di anticipo.



Greedfall

• Sviluppatore: Spiders

• Publisher: Focus Home Interactive

• Genere: Action GDR

• Data di uscita: 10 settembre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Greedfall è un action GDR sviluppato dagli stessi autori di Bound by Flame, Mars: War Logs e The Technomancer. Ambientato su un'isola sperduta ricca di magia, segreti e creature fantastiche, fornirà ai giocatori ampia libertà di scelta nel portare a termine gli incarichi in un mondo in continua evoluzione.

Le missioni e gli obiettivi potranno essere portati a termine in molti modi differenti, utilizzando la forza, la diplomazia, l'inganno o la discrezione. Anche il personaggio sarà pienamente personalizzabile: sarà possibile giocare nei panni di una donna o di un uomo e scegliere l'aspetto, le abilità, gli incantesimi e i talenti.



eFootball PES 2020

• Sviluppatore: Konami

• Publisher: Konami

• Genere: Sportivo

• Data di uscita : 10 settembre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



La saga calcistica di Konami torna con PES 2020, un nuovo capitolo che prosegue nella ricerca del realismo più puro e che ci va giù pesante anche sul fronte delle licenze. Il titolo, infatti, includerà la competizione UEFA EURO 2020 e la Juventus in esclusiva, oltre che la licenza della nostra Serie A. Tra le principali novità figurano inoltre una versione rivisitata dell'immancabile Master League, una nuova modalità chiamata Matchday e una veste grafica aggiornata per tutti i menu all'interno del gioco.

Oltre all'edizione Standard, verrà lanciata - esclusivamente in formato digitale - anche la Legend Edition, che includerà un giocatore PES Legend, una versione speciale di Ronaldinho del 2019 in prestito per 10 partite realizzata con una scansione 3D, Lionel Messi in prestito per 10 partite, Andrés Iniesta in prestito per 10 partite, 1.000 monete MyClub, un agente premium per 3 giocatori (30 settimane) e 3 rinnovi contratto giocatore (30 settimane). In versione fisica verrà invece lanciato PES 2020 Juventus FC Edition, con i giocatori della Vecchia Signora in copertina.



In attesa del lancio, potete testare la demo gratuita con 13 squadre oppure leggere l'anteprima di PES 2020 curata dal nostro Giuseppe Arace.



Blasphemous

• Sviluppatore: The Game Kitchen

• Publisher: Team 17

• Genere: Azione 2D

• Data di uscita prevista: 10 settembre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Blasphemous è un gioco d'azione in due dimensioni molto punitivo, che combina i combattimenti frenetici di un hack 'n' slash con una narrazione profonda ed evocativa. Nei panni del Penitente, intrappolato in un ciclo infinito di morte e rinascita, i giocatori dovranno esplorare un mondo fatto di religioni contorte e ricco di segreti.

L'equipaggiamento del protagonista potrà essere personalizzato con numerosi oggetti rinvenibili nei livelli, mentre le abilità e i potenziamenti sbloccabili durante la progressione si riveleranno fondamentali per abbattere i giganteschi boss, caratterizzati da pattern d'attacco unici.



The Walking Dead: The Telltale Definitive Series

• Sviluppatore: Telltale Games

• Publisher: Skybound Games

• Genere: Avventura

• Data di uscita prevista: 10 settembre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Con la storia di Clementine giunta alla sua conclusione, Skybound Games ha deciso di raccogliere tutte le sue avventure in un unico pacchetto che verrà distribuito in formato fisico. Al suo interno troveranno spazio le quattro stagioni della serie principale - Stagione 1 con il DLC 400 Days, Stagione 2, A New Frontier e Stagione Finale - e anche lo spin-off dedicato a Michonne, per un totale di 23 episodi unici e almeno 50 ore di gioco.

Spazio anche per numerosi contenuti speciali, gallerie con concept e character art, un breve documentario intitolato "Return of the Walking Dead", le fedeli ricostruzioni dei menù classici e un lettore musicale con più di 140 brani. E' inoltre possibile applicare lo stile "graphic Black" a tutte le stagioni e i contenuti, che omaggia il fumetto originale. In precedenza era applicabile solamente alla stagione finale.



Borderlands 3

• Sviluppatore: Gearbox Software

• Publisher: 2K Games

• Genere: GDR/Sparatutto in terza persona

• Data di uscita: 13 settembre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il looter shooter per eccellenza si prepara a ritornare con un capitolo che si preannuncia più vario, più vasto e più esplosivo che mai. L'orizzonte della serie s'allarga a dismisura, dal momento che in Borderlands 3 i giocatori potranno seminare distruzione e collezionare "fantastilioni" di armi in tanti nuovi pianeti, oltre al ben noto Pandora.

Una setta di folli noti come i Figli della Cripta ha cominciato a diffondere il proprio credo nelle terre ai confini estremi della galassia. Nei panni di quattro nuovi Cacciatori della Cripta - Amara (la Sirena), Moze (l'Artigliera); Zane (l'Agente) e Fl4k (il Domatore) - i giocatori dovranno salvare l'universo dal loro fanatismo e, nel frattempo, collezionare una quantità imbarazzante di bottino, sia in solitaria che in cooperativa.



Grazie alla generazione procedurale, Borderlands 3 metterà a disposizione oltre un miliardo di differenti armi, appartenenti a 9 differenti produttori. Accanto a quelli già noti, debutta per l'occasione il marchio COV, che offre fucili con caricatori infiniti e la tendenza a surriscaldarsi. Oltre all'edizione Standard, verranno lanciate anche la Deluxe e la già introvabile Diamond Loot Chest Collector's Edition



Devil's Hunt

• Sviluppatore: Layopi Games

• Publisher: 1C Entertainment

• Genere: Azione

• Data di uscita: 17 settembre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Devil's Hunt è un gioco d'azione in terza persona basato sul romanzo di Pawel Franik intitolato "Equilibrium", che narra dell'eterna lotta tra angeli e demoni. I giocatori saranno chiamati ad impersonare Desmond, figlio viziato di un imprenditore che, dopo aver ottenuto degli immensi poteri, fatica a trovare il suo posto nella guerra che sta per scatenarsi.

Desmond combatte utilizzando pugni e artigli, e sfruttando i poteri derivanti sia dal lato umano, sia da quello demoniaco. Se volete saperne di più su questo titolo fortemente ispirato a Devil May Cry, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Devil's Hunt curata dal nostro Gabriele Laurino, che ha avuto modo di provarlo durante la recente Gamescom.



The Sojurn

• Sviluppatore: Shifting Tides

• Publisher: Iceberg Interactive

• Genere: Avventura/Rompicapo

• Data di uscita: 20 settembre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



The Sojourn è un'avventura rompicapo in prima persona ambientato in una terra all'apparenza bellissima e pura. L'oscurità, in realtà, filtra attraverso ogni fessura, pertanto i giocatori saranno chiamati a viaggiare tra i mondi paralleli di luce e oscurità alla ricerca della verità nascosta.

Lungo i quattro capitoli che compongono il gioco sono disseminati decine e decine di rompicapo, che metteranno a dura prova la percezione della realtà da parte dei giocatori.

Contra: Rogue Corps - 26 settembre

Sviluppatore: Konami

Publisher: Konami

Genere: Run and gun

Data di uscita: 26 settembre

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Nuovo capitolo canonico della celebre serie, Contra: Rogue Corps è ambientato dopo i fatti narrati in Contra 3: The Alien Wars, lanciato su SNES ben 27 anni fa. Lì dove si tenne la battaglia finale è sorta la Città Dannata, popolata da vere e proprie canaglie.

Contra Rogue Corps è un twin stick shooter che permetterà agli utenti di giocare in cooperativa - sia online, sia locale, scegliendo tra quattro stravaganti personaggi, che si distinguono per stile, sistema di progressione e opzioni di personalizzazione. Durante le missioni, infatti, sarà possibile ottenere delle parti del corpo bioniche, che potranno essere utilizzate per potenziare i personaggi. L'arsenale sarà composto da oltre 100 armi, e non mancheranno all'appello neppure dei giganteschi boss e una modalità multigiocatore competitiva senza esclusione di colpi. Trovate maggiori informazioni nell'anteprima di Contra: Rogue Corps del nostro Giuseppe Arace, che ha avuto modo di provarlo alla Gamescom.



The Surge 2

• Sviluppatore: Deck13

• Publisher: Focus Home Interactive

• Genere: Action GDR

• Data di uscita: 24 settembre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo un primo capitolo ricco di idee interessanti, ma imperfetto nella realizzazione, i ragazzi di Deck13 si apprestano a tornare con The Surge 2, nuovo soulslike dalle tinte sci-fi. Una misteriosa tempesta colpisce l'aereo del protagonista, che precipita in un centro di detenzione abbandonato di Jericho City, dove i soldati applicano la Legge Marziale, i robot sono ingestibili e una tempesta di nanorobot minaccia di attaccare la città.

Oltre agli immancabili affinamenti del gameplay e alla riscrittura dell'albero di evoluzione e personalizzazione di abilità ed equipaggiamenti, The Surge 2 presenterà anche una novità assoluta per la serie, ovvero un sistema di smembramento degli arti meccanici degli avversari. Ogni nemico avrà dei punti deboli da attaccare e tagliare (i boss saranno più coriacei), un meccanismo che consentirà ai giocatori di disattivare alcune delle loro funzionalità. Le parti cadute, inoltre, potranno essere saccheggiate. Ne ha parlato in maniera approfondita il nostro Alessandro Bruni nell'anteprima di The Surge 2 dalla Gamescom.



FIFA 20

• Sviluppatore: EA Sports

• Publisher: Electronic Arts

• Genere: Sportivo

• Data di uscita : 27 settembre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Che mese di settembre sarebbe senza l'arrivo sul mercato di un nuovo capitolo della serie calcistica più venduta di sempre? FIFA 20 torna in campo, mosso ancora una volta dal Frostbite Engine, con tantissime novità di gameplay, nuove Mosse Abilità, calci piazzati, movimenti con la palla e senza aggiornati, e miglioramenti alla fisica e all'intelligenza artificiale.

Con il Viaggio di Alex Hunter giunto alla sua conclusione lo scorso anno, inoltre, EA Sports ha deciso di volgere il suo sguardo altrove ed inserire una nuova modalità chiamata Volta, un vero e proprio omaggio allo storico e mai dimenticato FIFA Street. Presenti, ancora una volta, le licenze ufficiali di Champions League, Europa League e Women's International Cup, alle quali va ad unirsi quella per la Bundesliga. Persi, invece, i diritti di sfruttamento della Juventus, che per i prossimi tre anni saranno appannaggio di Konami e PES. In FIFA 20, la compagine bianconera si chiamerà Piemonte Calcio.



Il titolo calcistico verrà lanciato nelle edizioni Standard, Champions e Ultimate. In attesa della recensione, vi consigliamo di leggere cosa ne pensa il nostro Giuseppe Arace leggendo la sua anteprima di FIFA 20.



Code Vein

• Sviluppatore: Bandai Namco Entertainment

• Publisher: Bandai Namco Entertainment

• Genere: Action GDR

• Data di uscita: 27 settembre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Code Vein è un action RPG in terza persona fortemente ispirato alla saga Dark Souls. Si distingue da quest'ultimo per un character design più vicino all'immaginario anime e per una serie di meccaniche differenti. Il titolo di Bandai Namco abbraccia inoltre la tematica del vampirismo, in un modo decisamente moderno e al passo dei tempi.

I vampiri di Code Vein hanno accettato la sete di sangue e vanno in giro con una maschera che li rifornisce continuamente. Il combat system si basa proprio sul sangue, che nel gioco sostituisce la barra vitale. Usando i "Doni" conferiti dal sangue dei nemici, i giocatori potranno incrementare la forza del loro personaggio, indebolire nemici, e utilizzare nuove abilità delle armi e potentissimi attacchi.



Il protagonista, inoltre, sarà accompagnato lungo tutta l'avventura da un compagno, che combatterà al suo fianco e potrà persino riportarlo in vita una volta in caso di sconfitta. Il nostro Daniele D'Orefice ha avuto modo di testare il gioco alla recente Gamescom, scoprite cosa ne pensa nell'anteprima di Code Vein.



Planescape Torment, Icewind Dale, Baldur's Gate e Baldur's Gate 2 Enhanced Edition



• Sviluppatore: Beamdog: Skybound Games: GDR: 27 settembre: PlayStation 4, Xbox OneAlcuni dei più grandi capolavori del genere GDR stanno per arrivare nella loro forma migliore di sempre anche su console, riadattati per garantire. Tutti i titoli avevano già subito il trattamento "Enhanced" su PC da parte di Beamdog, che aveva introdotto il supporto agli schermi HD, miglioramenti all'interfaccia utente e al multiplayer, bilanciamenti al gameplay e molto altro.

The Baldur's Gate: Enhanced Edition Pack includerà l'originale Baldur's Gate: Enhanced Edition e il suo sequel, Baldur's Gate II: Enhanced Edition, con tutti i loro contenuti DLC e quest rinnovate, oltre che con l'espansione Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, che presenta contenuti originali creati da Beamdog per collegare i due titoli. Planescape: Torment: Enhanced Edition e Icewind Dale Enhanced Edition, dal canto loro, verranno venduti in un'unica confezione assieme a tutti i loro DLC. Un altro grande capolavoro, Neverwinter Nights: Enhanced Edition, verrà commercializzato su console il prossimo 2 dicembre.



Tropico 6

• Sviluppatore: Limbic Entertainment

• Publisher: Kalypso Media

• Genere: Strategia

• Data di uscita: 27 settembre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



A sei mesi di distanza dalla pubblicazione su PC, El Presidente sbarca anche su console. In Tropico 6, i giocatori potranno ancora una volta mettersi alla prova in qualità di dittatore spietato oppure di statista pacifista. plasmando il destino della nazione insulare attraverso quattro distinte epoche.

Per la prima volta nella serie, Tropico 6 offre l'opportunità di giocare su grandi arcipelaghi e gestire più isole contemporaneamente. Tornano i comizi elettorali, mentre il sistema di ricerca e i mezzi di trasporto sono stati notevolmente espansi rispetto al passato. È persino possibile inviare agenti nelle terre straniere per saccheggiare le meraviglie del mondo e i monumenti.



WRC 8

• Sviluppatore: KT Racing

• Publisher: Bigben Interactive

• Genere: Gioco di guida

• Data di uscita: settembre

• Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



La serie rallystica con la licenza ufficiale del World Rally Championship torna con un ottavo capitolo sviluppato ancora una volta dallo studio francese Kylotonn. Fiore all'occhiello della produzione è il nuovo sistema dinamico di gestione del meteo, grazie al quale pioggia, neve e tempeste avranno un impatto maggiore. In WRC 8 l'aderenza cambierà nel corso delle gare, pertanto le auto dovranno essere messe a punto in maniera specifica per ogni tappa speciale.

50 squadre, 14 rally e più di 100 tappe speciali della stagione 2019: sono i numeri di WRC 8. L'offerta ludica includerà una Modalità Carriera rinnovata e più realistica, realizzata in collaborazione con i piloti WRC. In Multigiocatore, invece, torneranno eSports WRC e sfide settimanali. Il gioco è atteso a settembre, ma il giorno esatto non è ancora stato rivelato.