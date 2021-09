Giochi PS5: FIFA 22 e Demon Slayer tra le nuove uscite di ottobre 2021

Dopo un settembre ricchissimo di esordi di rilievo, l'autunno inoltrato mira a non essere da meno, con produzioni AAA molto attese e Indie promettenti. Dai campi da calcio di FIFA 22 agli scenari tropicali di Far Cry 6, l'utenza Sony potrà contare su di un'offerta ludica decisamente variegata. Mentre gli amanti degli shooter potranno volgere lo sguardo a Back 4 Blood o Hell Let Loose, non mancheranno infatti valide opzioni sul fronte dei picchiaduro, con Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, o delle avventure supereroistiche, con Marvel's Guardians of the Galaxy. In vista di Halloween, non mancano poi le esperienze a sfondo horror! Mentre cercate una zucca da intagliatare, vi proponiamo dunque i nuovi giochi PS4 e PS5 in arrivo ad ottobre 2021: cosa proverete?



FIFA 22

Sviluppatore: Electronic Arts

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sportivo

Data di uscita: 1 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



IP che non ha bisogno di presentazioni, la serie EA torna a proporre ai videogiocatori appassionati di calcio una nuova esperienza da vivere coi tacchetti ai piedi. Con FIFA 22, il team di sviluppo promette un'avventura calcistica caratterizzata da IA potenziata e gameplay ancora più realistico. A comporre il pacchetto confezionato dagli autori, troviamo il ritorno della modalità Carriera, affiancata da Volta Football, dall'immancabile rassegna di opzioni multiplayer e dall'inarrestabile FUT.

Su PS5, FIFA 22 mostra in azione la nuova tecnologia HyperMotion, volta a portare in campo animazioni mai così realistiche per la serie. Si conferma inoltre il supporto alle feature di DualSense, con particolare attenzione nei confronti dei grilletti adattivi.



Per tutti i dettagli sul calcistico di EA, potete attraversare il campo per dirigervi alla recensione di FIFA 22, redatta dal nostro Gabriele Laurino.



Hell Let Loose

Sviluppatore: Black Matter

Publisher: Team17

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 5 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 5



Già disponibile su PC, Hell Let Loose raggiunge ora anche i lidi delle console di nuova generazione. Frenetico sparatutto in prima persona, il titolo trasporta i giocatori sul fronte occidentale della Seconda Guerra Mondiale. Riproponendo le violente battaglie di Carentan, Omaha Beach, Foy e molte altre, lo shooter mette in scena match competitivi dalla struttura 50v50.

Tra fanti, carri armati e artiglieria, Hell Let Loose vede mutare in maniera dinamica la linea del fronte: un elemento che aggiunge al gameplay una ulteriore dimensione strategica.



In attesa del debutto del titolo su hardware Sony, sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca anteprima della versione PS5 di Hell Let Loose, a cura di Michelangelo Casto.



Alan Wake Remastered

Sviluppatore: Remedy Entertainment

Publisher: Remedy Entertainment

Genere: Azione / Horror

Data di uscita: 5 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Lo scrittore di Remedy Entertainment è pronto a fare ritorno in versione rimasterizzata. Nella nuova edizione, Alan Wake vedrà conservato l'intreccio narrativo originale, mentre diverse operazioni di aggiornamento ne attualizzeranno il comparto tecnico e grafico. Tra le novità, possiamo citare texture e modelli rifiniti, ambientazioni migliorate e cut-scene completamente rifatte.

Nella sua versione PS5, Alan Wake Remastered supporterà le feature specifiche del DualSense, con sistema di vibrazione basato su feedback aptico e grilletti adattivi, sia per l'utilizzo della torcia sia per le armi da fuoco.



Jett The Far Shore

Sviluppatore: Superbrothers

Publisher: Superbrothers

Genere: Avventura

Data di uscita: 5 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Tra suggestioni che riportano alla mente i lidi videoludici di No Man's Sky e gli scenari dipinti sul grande schermo da Interstellar, Jett: the Far Shore si qualifica come un'avventura intergalattica dall'impostazione cinematografica. Con una narrazione che mira a generare meraviglia e nostalgia, la produzione Superbrothers vede protagonista la scout intergalattica Mei. Designata per una importante missione esplorativa, quest'ultima sarà il primo essere umano a mettere piede su di un remoto pianeta oceanico.

In un open world dominato dalle acque e da suggestivi scenari boschivi, la protagonista potrà fare affidamento sul proprio jett per partire alla scoperta di un misterioso corpo celeste.



Prima di avventurarvi tra le stelle, potete fare tappa con la vostra astronave presso l'anteprima di Jett: The Far Shore, a cura di Claudio Cugliandro.



Super Monkey Ball Banana Mania

Sviluppatore: Ryu Ga Gotou Studio

Publisher: SEGA

Genere: Platform

Data di uscita: 5 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Per celebrare il ventesimo anniversario della peculiare serie, SEGA propone quella che è stata definita come l' "esperienza definitiva" per l'epopea scimmiesca. Selezionando ilivelli migliori di Super Monkey Ball (2001), Super Monkey Ball 2 (2002) e Super Monkey Ball Deluxe (2005), Super Monkey Ball Banana Mania si qualifica come una sorta di "best of" della saga firmata dagli autori di Yakuza e Judgment.

AiAi, MeeMee, GonGon, Baby, YanYan e Doctor ritornano dunque a fronteggiare il malvagio Dr. Bad-Boon in una folle modalità Storia , pronti a rotolare e rimbalzare tra giungle e labirinti. L'introduzione di nuove classifiche online in cui sfidarsi e la presenza di dodici mini-giochi completano l'offerta proposta dall'effervescente raccolta.



In attesa di vestire nuovamente i panni della scimmietta AiAi, sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di Super Monkey Ball Banana Mania, a cura di Andrea Fontanesi.



Art of Rally

Sviluppatore: Funselektor Labs

Publisher: Funselektor Labs

Genere: Racing

Data di uscita: 6 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4



Già disponibile su PC e console Microsoft e Nintendo, Art of Rally raggiunge ora anche gli hardware di casa Sony. Le community PS4 e PS5 potranno presto sfrecciare a tutta velocità lungo scenari stilizzati ma suggestivi. Dalla Finlandia alla Sardegna, passando per Norvegia, Giappone, Germania e Kenya, il titolo propone ben 72 tracciati automobilistici da affrontare tramite una peculiare visuale isometrica.

Ambientato nell'età dell'oro del rally, il racing game propone uno stile di guida spiccatamente arcade, da padroneggiare su autovetture risalenti agli Anni Sessanta, Settanta e Ottanta.



In attesa della versione per console Sony, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Art of Rally per Nintendo Switch, a firma di Andrea Sorichetti.



Far Cry 6

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Sparatutto / Avventura

Data di uscita: 7 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



L'isola tropicale di Yara è dominata da una dittatura violenta e repressiva, il cui leader, Anton Castillo, presenta le fattezze di nientemeno che Giancarlo Espositivo. L'iconico villain delle serie Breaking Bad e The Mandalorian entra a far parte del cast di Far Cry 6, per un nuovo capitolo della celebre serie Ubisoft. Per l'occasione, i giocatori vestiranno i panni di Dani Rojas, guerrigliero rivoluzionario determinato a restituire all'atollo la libertà di un tempo.

Come ormai da tradizione per la serie, anche Far Cry 6 offre la possibilità di partire all'avventura in compagnia di un secondo giocatore. Grazie alla progressione condivisa proposta dalla modalità co-op, entrambi potranno godere al massimo dell'esplorazione dell'isola di Yara.



Per tutti i dettagli su quello che sarà il gameplay dell'avventura tropicale, vi rimandiamo al provato di Far Cry 6 redatto dal nostro Giuseppe Arace.



Back 4 Blood

Sviluppatore: Turtle Rock Studios

Publisher: Warner Bros. Games

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 12 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo aver dato vita alla serie di Left 4 Dead, gli autori di Turtle Rock Studios propongono Back 4 Blood, nuova e adrenalica IP dall'animo shooter. Sparatutto cooperativo con visuale in prima persona, la produzione Warner Bros cala gli appassionati in una realtà post-apocalittica, in cui moltissimi esseri umani sono stati contaminati da un pericoloso parassita. Gli sfortunati, noti come gli Infettati, sono determinati a portare l'intero genere umano all'estinzione: sarà possibile fermarli?

Oltre ad una campagna principale da affrontare in 4 giocatori, Back 4 Blood propone anche una modalità di gioco competitiva PvP, che vede contrapporsi le fazioni degli Infestati e degli Sterminatori.



Se siete curiosi di saperne di più sulla modalità competitiva dello shooter, vi suggeriamo la lettura del nostro ultimo provato di back 4 Blood, a cura del nostro Giovanni Panzano.



Crysis Remastered Trilogy

Sviluppatore: Crytek

Publisher: Crytek

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



L'intera trilogia della serie Crytek è pronta a tornare in azione in un unico bundle, contente Crysis Remastered, Crysis II Remastered e Crysis III Remastered. Con la pubblicazione delle versioni restaurate dei sequel del primo Crysis, l'intera trilogia è dunque ora disponibile in versione rimasterizzata su hardware Sony di attuale e scorsa generazione.

Per aggiornare l'esperienza proposta dalla saga, Crytek ha introdotto texture in alta risoluzione, con miglioramenti grafici per personaggi, armi e ambientazioni. Su PS5, la Crysis Remastered Trilogy propone un frame rate fisso a 60 fps, con risoluzione dinamica variabile tra i 1080p e i 4K.



In attesa della raccolta completa, sulle nostre pagine trovate ovviamente la recensione di Crysis Remastered, a cura di Gabriele Carollo.



Crysis II Remastered

Sviluppatore: Crytek

Publisher: Crytek

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Nel medesimo giorno di pubblicazione della Crysis Remastered Trilogy, gli appassionati potranno procedere anche con l'acquisto della nuova versione dei singoli capitoli della saga, incluso ovviamente Crysis II Remastered.

Pubblicato in origine nel 2011, il sequel del primo Crysis torna ad immergere i videogiocatori in uno scenario apocalittico, che vede il genere umano contrapporsi ad una devastante minaccia aliena. Ultimo baluardo dell'umanità, un super-soldato sarà chiamato a sfruttare tutte le potenzialità offerte dalla Nanotuta per riuscire ad avere la meglio sugli invasori, il tutto in una New York tramutata ormai in una giungla urbana.



Crysis III Remastered

Sviluppatore: Crytek

Publisher: Crytek

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Esattamente come per Crysis II Remastered, anche Crysis III Remastered potrà essere acquistato singolarmente nel medesimo giorno di pubblicazione della Crysis Remastered Trilogy. Trova così nuova vita lo shooter pubblicato da Crytek nell'ormai lontano 2013, per un ennesimo viaggio nei panni di Prophet.

Con New York avvolta da una gigantesca cupola, la metropoli USA si è trasformata in una surreale foresta pluviale dominata da sette diverse ambientazioni. Con un level design più arioso rispetto ai capitoli precedenti, l'avventura conclusiva della trilogia Crytek consente ai giocatori di cercare la propria vendetta con molteplici approcci, che contemplano sia l'azione brutale sia un più furtivo stealth.



Demon Slayer: The Hinokami Chronicles

Sviluppatore: CyberConnect2

Publisher: SEGA

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 15 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo aver trasportato nell'universo videoludico gli immaginari di Naruto e Dragon Ball, il team di CyberConnect 2 ha deciso ora di mettersi alla prova con il manga dei record di Koyoharu Gotoge. La triste epopea che vede protagonista Tanjiro Kamado e la sorella Nezuko, tragicamente tramutata in un demone, si prepara infatti a rivivere nel picchiaduro Demon Slayer: The Hinokami Chronicles.

Riproponendo lo stile estetico scelto per l'adattamento anime di Kimetsu no Yaiba, il titolo consentirà di scatenare possenti e spettacolari combo contro gli esponenti delle Dodici Lune Demoniache. La vicenda del protagonista Tanjiro sarà rievocata nella modalità Avventura, mentre la modalità Versus consentirà di dare libero sfogo alla sete di scontri dei giocatori, con un vasto roster composto da spadaccini e demoni presenti nell'opera originale.



In attesa di brandire la vostra lama ammazzademoni, trovate sulle nostre pagine un ricco provato di Demons Slayer: The Hinokami Chronicles, curato da Antonello "Kirito" Bello.



Disciples Liberation

Sviluppatore: Frima Studio

Publisher: Kalypso Media

Genere: Strategico / GDR

Data di uscita: 21 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Vero e proprio classico del videogioco strategico, la serie di Frima Studio ritorna in azione con un capitolo inedito. Disciples: Liberation invita i giocatori ad immergersi in un'avventura ruolistica ambientata in un immaginario dark fantasy, tra reami devastati da eterni conflitti, fazioni in lotta costante ed estremismi religiosi.

Lungo oltre ottanta ore di campagna in single player, il giocatore potrà plasmare liberamente la propria avventura, con ogni scelta che andrà ad influenzare l'esito finale del viaggio. Per sopravvivere sino alla fine e superare le impegnative boss fight, sarà necessario forgiare un esercito inarrestabile, facendo affidamento su oltre cinquanta unità.



Per tutti i dettagli sullo strategico, di rimandiamo al nostro provato di Disciples: Liberation, a cura di Giovanni Calgaro.



The Dark Pictures Anthology House of Ashes

Sviluppatore: Supermassive Games

Publisher: Bandai Namco

Genere: Horror

Data di uscita: 22 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo Man of Medan e Little Hope, il progetto The Dark Pictures Anthology accoglie un nuovo capitolo. Con House of Ashes, gli amanti dell'horror sono questa volta invitati a scoprire l'Iraq post-bellico. Con un forte impianto cinematografico e una trama plasmata dalle scelte del giocatore, il titolo vede le forze speciali, in cerca di armi di distruzione di massa, imbattersi invece in un antico tempio sumero. Neanche a dirlo, ad attendere nell'ombra troveranno temibili creature ultraterrene: allearsi con i propri nemici sarà sufficiente per sopravvivere?

Ideale per un Halloween videoludico in compagnia, l'horror propone due modalità di fruizione in multiplayer. House of Ashes può infatti essere giocato in compagnia di un amico in multiplayer online, mentre la cooperativa locale consente di lanciarsi all'avventura in un massimo di cinque esploratori muniti di controller condiviso.



In attesa di una nuova produzione da brivido, potete dedicarvi alla lettura del provato di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes firmato dal nostro Giuseppe Arace.



Solar Ash

Sviluppatore: Heart Machine

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura / Azione

Data di uscita: 26 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Il Vuoto chiama e il protagonista di Solar Ash risponde. Il risultato è un viaggio surreale da compiere a tutta velocità, attraverso un mondo dall'estetica minimalista, ma affascinante. Tra panorami suggestivi realizzati a mano e dipinti con tonalità calde, questo Action Adventure è la seconda creazione degli autori di Hyper Light Drifter.

A presentare l'Indie sul mercato è Annapurna Interactive, già publisher di Outer Wilds, I Am Dead, Twelve Minutes e The Artful Escape of Francis Vendetti.



Prima di immergervi in questo mondo surreale, sulle nostre pagine trovate l'anteprima di Solar Ash, a cura del nostro Marco Mottura.



Marvel's Guardians of the Galaxy

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Azione

Data di uscita: 26 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Con un drastico cambio di rotta rispetto a Marvel's Avengers, la nuova avventura videoludica a marchio Marvel si presenta come un Action in terza persona concepito esclusivamente per una fruizione in single player. Protagonisti della produzione Square Enix sono questa volta gli imprevedibili Guardiani della Galassia, chiamati a vestire i panni degli eroi in un titolo dal comparto narrativo completamente originale.

Reinterpretando i personaggi Marvel, gli autori di Eidos Montréal invitano i giocatori a vestire i panni di Star Lord e ad attraversare la galassia per salvare l'universo da un tremendo pericolo. Con una colonna sonora dal sapore Anni Ottanta e scontri a base di calci acrobatici e pistole elementali, è giunto il momento di condurre i Guardiani verso una nuova avventura.



Prima di immergervi nell'epopea supereroistica, sulle pagine di Everyeye trovate le prime impressioni del nostro Gabriele Laurino, in un ricco provato di Marvel's Guardians of the Galaxy.



Pumpkin Jack New-Gen Edition

Sviluppatore: Nicolas Meyssonnier

Publisher: Headup; Beep Japan

Genere: Platform / Azione

Data di uscita: 27 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 5



Giusto in tempo per Halloween, il Signore delle Zucche fa ritorno sul mercato videoludico con Pumkin Jack New-Gen Edition. Debuttato originariamente nell'autunno 2020, l'action platform in tre dimensioni raggiunge ora le console di nuova generazione con una riedizione dedicata.

Su PlayStation 5, l'avventura proporrà un comparto tecnico rinnovato, con due possibili opzioni di fruizione: la modalità Performance e Qualità. Ad arricchire il quadro ci pensa inoltre il nuovo sistema di illuminazione, basato su Ray Tracing. I giocatori già in possesso della versione PS4 potranno ovviamente procedere all'upgrade alla New-Gen Edition in maniera completamente gratuita.



In attesa della notte più spaventosa dell'anno, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Pumkin Jack redatta al lancio dal nostro Giuseppe Arace.



Fatal Frame Maiden of Black Water

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Horror

Data di uscita: 28 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4



Per festeggiare il ventesimo anniversario della nota serie horror nipponica, Koei Tecmo ha deciso di proporre un inedito porting di Fatal Frame: Maiden of Black Water, arricchito di alcuni contenuti celebrativi. L'inquietante avventura raggiunge dunque ora i lidi di PS4, invitando i giocatori più coraggiosi ad esplorare le pendici del Monte Hikami. Qui, un antico culto venerava l'acqua come una divinità, mentre l'area circostante vedeva verificarsi avvenimenti sempre più inquietanti e violenti.

Alternando i tre protagonisti (Yuri Kozukata, Miu Hinasaki e Ren Hojo), i giocatori dovranno sfruttare la Camera Obscura per immortalare, respingere e imprigionare gli spiriti ostili.



Riders Republic

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Sportivo

Data di uscita: 28 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Tra i parchi naturali USA di Yosemite, Zion e Bryce Canyon, Ubisoft plasma un peculiare open world animato dalla passione per gli sport estremi. Frizzante parco giochi digitale, Riders Republic consente infatti agli utenti di alternare lo snowboard ad una moto da down-hill, ma anche di dismettere la tuta da sci per sostituirla al volo con una tuta alare.

Con una forte identità multiplayer, il titolo propone molteplici modalità di fruizione in compagnia, con sfide che vedono contrapporsi oltre venti avversari contemporaneamente.



Mentre vi allenate alla pratica di svariati sport estremi, potete dedicarvi alla lettura del provato di Riders Republic firmato da Raffaello Rusconi.



Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 28 Ottobre

Piattaforme: PlayStation 4



Dopo aver dato forma all'indimenticabile immaginario di NieR, Yoko Taro torna in azione con una peculiare nuova IP. Voice of Cards: The Isle Dragon Roars è un JRPG che aspira a ricreare le atmosfere dei tradizionali giochi di ruolo cartacei. L'intera avventura, di stampo squisitamente fantasy, è infatti narrata tramite l'utilizzo di carte, il cui rivelarsi è accompagnato dalla voce di un master narratore. Al centro della trama, troviamo un giovane aspirante eroe, determinato a fronteggiare il risveglio di un potente drago.

Ad affiancare Yoko Taro nel team creativo dell'opera Square Enix, troviamo Keiichi Okabe, autore della colonna sonora, e Kimihiko Fujisaka, responsabile del character design.