Nuovi Giochi PS5 e PS4 di agosto: esce Ghost of Tsushima Director's Cut

Il fulcro dell'estate porta su hardware Sony diverse pubblicazioni promettenti, tra le quali - nonostante il recente rinvio dell'attesissimo Kena: Bridge Of Spirits - svetta indubbiamente la scena Indie. Le prossime settimane vedranno infatti l'esordio di titoli quali Hoa e gli italiani Foreclosed e Baldo: the Guardian Owls, oltre all'esordio su console Sony di I Am Dead e The Falconeer. Spazio ovviamente anche agli AAA, in particolare a Psychonauts 2, ma anche alle riedizioni, con la Director's Cut di Ghost of Tsushima e l'arrivo di Godfall su console old-gen. Poggiate dunque temporaneamente il pallone da beach volley e le infradito da spiaggia, per scoprire i nuovi giochi PS4 e PS5 in arrivo ad agosto 2021: buona lettura!

Hunter's Arena Legends

Sviluppatore: Mantisco

Publisher: Mantisco

Genere: Battle royale

Data di uscita: 3 Agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Già disponibile su PC in Accesso Anticipato, Hunter's Arena: Legends approda ora nell'universo console, in esclusiva su hardware Sony. Direttamente dalla Corea del Sud, il titolo propone un'esperienza PvP e PvE da vivere in compagnia di altri 29 giocatori. Con la struttura di un battle royale, la creazione di Mantisco propone una frenetica sequenza di scontri all'arma bianca, da affrontare in un'ambientazione che rievoca le atmosfere di un'Asia antica.

Ricordiamo a tutti i giocatori interessati al battle royale, che il titolo è ufficialmente parte della line-up di giochi in arrivo gratis con PlayStation Plus ad agosto 2021. Nello specifico, a beneficiare dell'iniziativa sarà la sola utenza PlayStation 5, mentre la versione PS4 di Hunter's Arena: Legends non sarà distribuita gratuitamente.



Per tutti i dettagli su questa nuova produzione, vi rimandiamo alla video anteprima di Hunter's Arena: Legends disponibile sulle pagine di Everyeye.



The Falconeer: Warrior Edition

Sviluppatore: Tomas Sala

Publisher: Wired Production

Genere: Action RPG

Data di uscita: 5 Agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo un debutto limitato all'ecosistema Microsoft, The Falconeer raggiunge ora anche le console di casa Sony. Ambientato tra i cieli, questo peculiare open world vede il giocatore librarsi in volo su di un imponente rapace da guerra, per cimentarsi nell'esplorazione di un mondo fantastico e in impegnativi scontri aerei. Nella sua Warrior Edition, l'Action RPG firmato da Tomas Sala include tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati in fase di supporto post-lancio. Tra questi ultimi trovano ovviamente spazio anche il DLC Atun's Folly e la nuova espansione Edge of the World, che porterà con sé un ampliamento di trama e mappa di gioco, oltre a missioni secondarie e oggetti inediti.

Nella sua incarnazione per PlayStation 5, il titolo proporrà un framerate a 60 fps e risoluzione in 4K. Garantito inoltre il supporto a diverse feature dell'hardware next-gen, tra le quali il feedback aptico di DualSense.



In attesa della Warrior Edition, sulle nostre pagine trovate la recensione della versione PC di The Falconeer redatta da Andrea Fontanesi.



I Am Dead

Sviluppatore: Richard Hogg; Hollow Ponds

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura / Puzzle

Data di uscita: 9 Agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Già disponibile su PC e Nintendo Switch, l'avvolgente produzione Annapurna Interactive raggiunge ora anche le console di casa Sony. Titolo suggestivo, I Am Dead pone i giocatori nei panni di Morris Lupton, defunto curatore del museo di una piccola isola. Nonostante sia defunto, l'uomo non è ancora pronto a concludere il proprio viaggio terreno. Ricongiuntosi con la sua cagnolina - anch'essa defunta - è invece destinato a trovare un modo per salvare il suo amato atollo da una letale eruzione vulcanica.

Da queste premesse, si sviluppa un'affascinante avventura, costellata di puzzle e ambientata in un microcosmo vivo e vibrante. Tra fari trasformati in centri yoga gestiti da androidi amanti del giardinaggio a parchi costellati di sculture contemporanee, l'universo di I Am Dead merita di essere esplorato in ogni suo angolo.



In attesa di vendere quest'ottimo Indie su console Sony, vi invitiamo alla lettura della recensione di I Am Dead firmata da Cristina Bona.



Godfall

Sviluppatore: Counterplay Games

Publisher: Gearbox Publishing

Genere: Action RPG / Looter-Slasher

Data di uscita: 10 Agosto

Piattaforme: PlayStation 4



Dopo un esordio che ha accompagnato il debutto di PlayStation 5, Godfall diventa - decisamente a sorpresa - protagonista di una peculiare conversione. Da esclusiva PS5 e PC, il titolo di Counterplay Games si appresta infatti a trovare spazio anche nel catalogo di PlayStation 4, per un secondo esordio su hardware old-gen. Ancora una volta, la software house invita dunque i giocatori a vestire le appariscenti armature Valoriane, per sfidare in battaglia il dio folle Macros.

Con l'ampliamento delle piattaforme supportate, il team di sviluppo ha deciso di non frammentare la community in viaggio nell'universo di Godfall. Di conseguenza, l'Action RPG supporterà il cross-play, con la possibilità per utenti PS4 e PS5 di avventurarsi insieme nella modalità cooperativa a tre giocatori presente nel titolo.



In attesa di poter testare le peformance del gioco su old-gen, trovate sulle nostre pagine la recensione di Godfall firmata da Marco Mottura.



Foreclosed

Sviluppatore: Antab Studio

Publisher: Merge Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 12 Agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dalle fucine del team italiano di Antab Studio, debutta un nuovo e inquietante universo. Fondendo gli stilemi del genere cyberpunk con un'estetica da graphic novel, Foreclosed propone un intrigante Action RPG da vivere nei panni di Evan Kapnos. Il protagonista è impegnato in una fuga disperata, in cerca di salvezza dopo che sua identità è stata confiscata e gli sono stati tolti il lavoro, l'impianto cerebrale e l'accesso alla blockchain della metropoli in cui vive. Il tutto sta per essere messo all'asta: l'unico modo per sopravvivere è prepararsi a tutto.

Vignette e sequenze a schermo intero si alternano con naturalezza, mentre Evan Kapnos sblocca nuove abilità, attrezza il proprio cervello con potenziamenti sperimentali, evolve la propria Pistola Simbiotica e impara a padroneggiare la telecinesi e altri poteri.



In attesa dell'esordio del titolo, la Redazione di Everyeye ha dialogato con Antab Studio, in una ricca intervista dedicata a Foreclosed.



Greak: Memories of Azur

Sviluppatore: Navegante Entertainment

Publisher: Team 17

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 17 Agosto

Piattaforme: PlayStation 5



Un nuovo mondo fantasy completamente interconnesso attende intrepidi avventurieri in Greak: Memories of Azur. Mentre infuria un terribile conflitto, la stirpe magica dei Courine è braccata dalla fazione degli Urlag, intenzionata a sterminarla per sempre. Tra i fuggitivi, troviamo anche Greak, protagonista del titolo di Navegante Entertainment. Con una gradevole estetica 2D disegnata a mano, il titolo a scorrimento laterale vede i giocatori cimentarsi con puzzle, enigmi e frenetici combattimenti, nel tentativo di recuperare tutte le componenti necessarie alla costruzione di una astronave.

Avventura single player, Greak: Memories of Azur vede protagonista l'intrepido Greak, ma non solo. Nel corso del viaggio, i giocatori potranno infatti controllare anche i fratelli Adara e Raydel, ognuno dotato di abilità uniche.



RiMS Racing

Sviluppatore: Raceword Studios

Publisher: Nacon

Genere: Racing

Data di uscita: 19 Agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Nel garage di RiMS Racing, gli appassionati di due ruote potranno scegliere di montare in sella a otto moto di eccellenza: Ducati Panigale V4 R, MV Agusta F4 RC, Aprilia RSV4, BMW M 1000 RR, Suzuki GSX-R1000R, Honda CBR1000RR, Kawasaki Ninja ZX-10RR, Yamaha YZF-R1. Per una interessante reinterpretazione del genere, il titolo di Raceword Studios non pone tuttavia i giocatori solo nei panni di piloti, ma anche in quelli di ingegneri, chiamati a smontare e personalizzare il proprio bolide.

Silverstone, Laguna Seca, Suzuka, Nürburgring, Paul Ricard sono alcuni dei 10 circuiti ufficiali fedelmente riprodotti all'interno del titolo. I motociclisti viaggiatori potranno però optare anche per strade alternative, con speciali tracciati legati a scenari di Stati Uniti, Norvegia, Australia, Spagna e Italia.



In attesa di scendere in pista, trovate sulle pagine di Everyeye il ricco provato di RiMS Racing redatto da Matteo Mangoni.



Ghost of Tsushima Director's Cut

Sviluppatore: Sucker Punch

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Action RPG

Data di uscita: 20 Agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Il giovane Jin Sakai torna a fronteggiare l'invasione mongola in una versione rivista e ampliata di Ghost of Tsushima. Dopo il successo riscosso dall'Action RPG ambiento nel Giappone del XIII secolo, Sucker Punch ha infatti deciso di continuare a supportare l'esclusiva Sony. Dopo la pubblicazione dell'espansione gratuita Ghost of Tsushima: Legends, arriva ora Ghost of Tsushima: Director's Cut, che porta con sé un'intera nuova ambientazione e diverse migliorie al gameplay.

Cavalcando tra gli scenari dell'isola di Ikishima, un'avventura inedita attende i giocatori, che su PS5 potranno peraltro avvalersi del supporto della Director's Cut alle feature del DualSense, all'Audio 3D, a tempi di caricamento ridotti e alla risoluzione 4K dinamica con target i 60 fps.



In attesa di scoprire cosa potrà riservare la Director's Cut del titolo, ricordiamo che i possessori della versione PS4 del gioco non potranno accedere in automatico a tutti i nuovi contenuti, con l'upgrade alla Ghost of Tsushima: Director's Cut proposto a pagamento.



Aliens: Fireteam Elite

Sviluppatore: Cold Iron Studios

Publisher: Cold Iron Studios; Focus Home Interactive

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 24 Agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Ambientato a distanza di 23 anni dalla conclusione della trilogia originale di Alien, lo sparatutto cooperativo di Cold Iron Studios riporta gli appassionati a bordo della UAS Endeavor. Nei panni di un Marine Coloniale, i giocatori potranno affrontare ancora una volta la minaccia dello Xenomorfo, tra Facehugger e Pretoriani da abbattere con una visuale in terza persona.

All'interno di Aliens: Fireteam Elite, ogni componente della compagine militare può scegliere di rivestire il ruolo di Artigliere, Demolitore, Tecnico, Medico o Esploratore, ognuno caratterizzato da abilità uniche.



Prima di fronteggiare lo Xenomorfo, potete prepararvi allo sconto nel provato di Aliens: Fireteam Elite, redatto dal nostro Giovanni Panzano.



King's Bounty 2

Sviluppatore: 1C Entertainment

Publisher: 1C Entertainment

Genere: GDR

Data di uscita: 24 Agosto

Piattaforme: PlayStation 4



A distanza di oltre vent'anni dall'esordio del primo King's Bounty, l'universo videoludico accoglie una nuova avventura ambientata nell'immaginario di Nostria. Nel sequel, gli appassionati di GDR potranno avventurarsi nel ricco open-world proposto dal regno di Antara. Con quest'ultimo nel caos, e sempre più contee che pretendono l'indipendenza, banditi e inquietanti creature dilagano senza freni, seminando distruzione e disperazione. Solo uno dei tre protagonisti di King's Bounty II sembra possedere i requisiti per riportare la pace, ma starà al giocatore compiere ogni scelta lungo il cammino.

Con il tradizionale sistema di combattimento a turni, la serie di 1C Entertainment ritorna in azione, tra eserciti variegati e terreni che influenzano l'andamento degli scontri.



Per tutti i dettagli sui pericoli che attendono nel mondo di Antara, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di King's Bounty II firmato da Daniele D'Orefice.



Hoa

Sviluppatore: Skrollcat Studios

Publisher: PM Studio

Genere: Puzzle / Platform

Data di uscita: 24 Agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Promettente avventura di stampo puzzle-platform, Hoa si è rapidamente conquistata l'attenzione del grande pubblico grazie alla deliziosa direzione artistica. Con scenari disegnati a mano e una colonna sonora originale ed evocativa, la produzione Indie rievoca senza sforzo i sognanti immaginari dell'animazione a firma Studio Ghibli.

Protagonista di questo viaggio in miniatura è la piccola Hoa, una specie di folletta chiamata a farsi strada tra scenari naturali popolati di tenere coccinelle, scarabei e altre creature. Tra una corsa lungo i fili di una ragnatela e balzi tra le foglie, non mancheranno all'appello nemmeno intriganti boss fight.



Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Sviluppatore: CI Games

Publisher: CI Games

Genere: Shooter

Data di uscita: 24 Agosto

Piattaforme: PlayStation 5



Già disponibile su PlayStation 4, lo shooter di CI Games approda ora sul mercato anche in una versione dedicata al nuovo hardware di casa Sony. Per l'occasione, Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 propone texture e immagini più definite, la possibilità di optare per una modalità Prestazioni (risoluzione a 2K e framerate a 60fps) o Visiva (risoluzione a 4K e framerate a 30fps), tempi di caricamento ridotti e supporto ai trigger adattivi del DualSense, con l'obiettivo di offrire un feeling unico per ogni arma da fuoco.

Come ormai tradizione in questa fase di transizione generazionale, gli utenti console già in possesso del titolo su PlayStation 4 potranno procedere con un upgrade gratuito alla versione PS5.



In attesa della versione next-gen, sulle pagine di Everyeye trovare la recensione di Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 per PS4, a cura di Icilio Bellanima.



]Psychonauts 2

Sviluppatore: Double Fine Productions

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Avventura / Platform

Data di uscita: 24 Agosto

Piattaforme: PlayStation 4



Dal creatore di Grim Fandango, ritorna in azione la serie di Psychonauts, pronta a proporre al giocatore una inedita avventura tra una marea di bizzarri poteri psichici. Nei panni di Razputin "Raz" Aquato, giovane acrobata professionista e potente telepate, i giocatori possono prepararsi ad un viaggio psichedelico che li condurrà tra improbabili complotti e una schiera di variopinti avversari. Tra poteri che consentono di controllare il tempo, prendere il controllo della mente dei nemici e far levitare oggetti, la sfavillante serie Double Fine è pronta ad un secondo debutto.

Edito da Xbox Game Studios in seguito all'ingresso di Double Fine nella famiglia Microsoft, Psychonauts 2 approderà come originariamente previsto su PlayStation 4, ma non troverà invece spazio su PlayStation 5.



Per prepararvi a questa nuova e psichedelica avventura, sulle pagine di Everyeye trovate il ricco provato di Psychonauts 2 redatto dal nostro Francesco Fossetti.



Baldo: The Gurdian Owls

Sviluppatore: Naps Team

Publisher: Naps Team

Genere: Azione / Avventura / RPG

Data di uscita: 27 Agosto

Piattaforme: PlayStation 4



Dopo una lunghissima attesa, l'intrigante produzione italiana raggiunge finalmente il mercato videoludico. Con atmosfere che hanno rapidamente richiamato alla mente l'immaginario dello Studio Ghibli e l'universo di The Legend of Zelda, Baldo: The Guardian Owls propone una fiaba incarnata in una fiaba contemporanea.

Nemici feroci, templi nascosti ed enigmi impegnativi attendono il protagonista Baldo, deciso a scoprire la verità che si cela dietro una profezia legata ad un "bambino dal cuore puro". In un open-world ricco di personaggi bizzarri, l'avventura attende gli intrepidi.



In attesa di impugnare la spada, sulle nostre pagine trovate una ricca anteprima di Baldo: The Guardian Owls, a cura del nostro Gabriele Carollo.



Rustler

Sviluppatore: Jutsu Games

Publisher: Modus Games

Genere: Azione

Data di uscita: 31 Agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Disponibile in Accesso Anticipato su PC già dal 2018, Rustler - noto anche come Grand Theft Horse - è ora pronto al debutto ufficiale nell'universo videoludico console. Con l'obiettivo di calare il gameplay vecchia scuola dei primi capitoli della serie GTA in un folle contesto medievale, la produzione Jutsu Games si è già conquistata l'attenzione di una schiera di giocatori pronta a truccare il proprio cavallo, unirsi alla setta dei terrasferisti e a seminare il caos tra banditi e Inquisizione.

Tra azione sfrenata e humor a tutto spiano, Rustler promette un'esperienza open-world infarcita di riferimenti alla cultura pop.



In attesa della versione definitiva di questo improbabile GTA medievale, sulle nostre pagine trovate le prime impressioni del nostro Alessandro Bruni, riassunte in un ricco provato di Rustler.