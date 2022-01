Nuovi giochi PS5 e PS4 di febbraio 2022: Horizon, Elden Ring, Dying Light 2

Dopo un inizio anno piuttosto modesto, le console Sony premono sull'acceleratore, per quattro settimane densissime di contenuti. A contendersi il titolo di gioco più atteso del mese, troviamo l'Ovest proibito di Horizon: Forbidden West, l'Interregno dall'animo dark fantasy di Elden Ring e l'universo post-apocalittico di Dying Light 2: Stay Human.



Tra le nuove opere di FromSoftware, Techland e Guerrilla Games, non mancano poi altre intriganti produzioni, tra le arti marziali di Sifu e il ritorno di Alex e in Life is Strange: Remastered. Buone notizie anche per gli appassionati di motori, che potranno contare sulla versione PS5 di Assetto Corsa Competizione e sull'esordio del nuovo GRID Legends. Senza dimenticare il ritorno dello skateboard arcade con OlliOlli World e l'horror italiano Martha is Dead, ecco la nostra rassegna di nuovi giochi PS4 e PS5 in arrivo a febbraio 2022. A quali produzioni vi dedicherete nelle prossime settimane?

Life is Strange: Remastered Collection

Sviluppatore: Deck Nine

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 1 febbraio

Piattaforme: PlayStation 4



Con Life is Strange: Remastered Collection, Square Enix propone in un unico pacchetto Life is Strange: Remastered e il prequel Life is Strange: Before the Storm Remastered. Max e Chloe tornano così in azione entro i confini di una nuova Arcadia Bay. Ampiamente apprezzate, le due avventure narrative offrono un'ampia libertà di scelta e finali multipli.

Rispetto ai titoli originali, le due riedizioni propongono una grafica rimasterizzata, un miglioramento del sistema di illuminazione e l'inclusione di enigmi aggiornati e rifiniti. Per il solo Life is Strange: Remastered, le animazioni facciali dei protagonisti sono inoltre state realizzate ex novo tramite motion capture.

Dying Light 2 Stay Human

Sviluppatore: Techland

Publisher: Techland

Genere: Azione

Data di uscita: 4 febbraio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



La minaccia rappresentata dagli Infetti ha cambiato per sempre il volto della società umana, ormai preda di una realtà post-apocalittica. Il destino della Città potrebbe tuttavia cambiare in meglio, grazie ad un Viandante dotato di abilità misteriose. Privo di ricordi del passato, il nostro alter-ego videoludico potrà plasmare liberamente il proprio futuro, all'interno di un open world da affrontare con ampia libertà di azione. Potenziando il proprio personaggio e scegliendo con quali personaggi stringere alleanze, i giocatori potranno scrivere il destino della Città. Per l'occasione, entra in scena anche l'attrice Rosario Dawson, membro d'eccezione del cast dell'opera Techland.

Presente all'appello anche una modalità multiplayer, con Dying Light 2: Stay Human che include un'opzione co-op. Grazie a quest'ultima, un massimo di quattro giocatori potranno unire le forze contro la minaccia zombie.



Trovate tutti i dettagli sul gameplay nel ricco provato di Dying Light 2: Stay Human, a cura di Francesco Fossetti.



OlliOlli World

Sviluppatore: Roll7

Publisher: Private Division

Genere: Sportivo

Data di uscita: 8 febbraio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Il mondo di Radlandia attende gli appassionati di skateboard per un'avventura a piattaforme. Personalizzando il proprio sportivo alter-ego, vi sarà modo di destreggiarsi tra trick, acrobazie e cambi di stile. Tra percorsi multipli e personaggi bizzarri, il mondo di OlliOlli World è pronto a sfoggiare le proprie tonalità pastello anche su console Sony.

Per festeggiare il ritorno della serie arcade, non poteva ovviamente mancare la possibilità di cimentarsi in sfide in compagnia. Per questa ragione, la produzione Roll7 propone scontri in multiplayer all'interno delle Leghe o nei moltissimi livelli condivisibili.



Prima di tornare sullo skateboard, il nostro Giovanni Panzano vi racconta le sue impressioni in un ricco provato di OlliOlliWorld.



Sifu

Sviluppatore: SloClap

Publisher: SloClap

Genere: Azione

Data di uscita: 8 febbraio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dagli autori di Absolver, arriva ora Sifu, un'avventura single player che racconta una storia di vendetta. Al centro della scena troviamo un giovane studente di Kung Fu, determinato a distruggere coloro che hanno sterminato la sua famiglia.

Con un solo giorno a disposizione, il protagonista di Sifu dovrà sconfiggere miriadi di nemici, contando sul potere garantitogli da un misterioso pendente. Dopo ogni morte, il combattente tornerà in vita, appesantito però da un anno di età aggiuntivo. Invecchiando, i giocatori dovranno mutare il proprio approccio allo scontro, potendo contare più sull'abilità rispetto all'agilità.



Per scoprire quanto affilata sia la nuova proposta di SloClap, vi rimandiamo al provato di Sifu, firmato dal nostro Alessandro Bruni.



Edge of Eternity

Sviluppatore: Midgar Studio

Publisher: Dear Villagers; Maple Whispering Limited

Genere: JRPG

Data di uscita: 10 febbraio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo il lancio su PC, Edge of Eternity supera anche i confini del mondo console, approdando su hardware Sony di passata e nuova generazione. Al centro della scena, i giocatori troveranno il viaggio disperato di Daryon e Selene, in cerca di salvezza per il proprio pianeta. Colonizzato da forze aliene, quest'ultimo è infatti ora minacciato dalla Corrosione, un'arma letale che corrompe irrimediabilmente qualsiasi essere vivente.

Nelle sue oltre 50 ore di longevità, il JRPG nato da un team francese propone una colonna sonora realizzata in collaborazione con Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger e Xenoblade Chronicles).



Potete trovare maggiori dettagli sul titolo nella ricca anteprima di Edge of Eternity, a firma di Antonello "Kirito" Bello.



Dynasty Warriors 9: Empires

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Strategico

Data di uscita: 15 febbraio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Già disponibile su PC (con il supporto alla lingua italiana in arrivo il 15 febbraio), Dynasty Warriors 9: Empires è il nuovo capitolo della longeva serie di casa Koei Tecmo. Nel titolo, i giocatori dovranno pianificare attentamente le proprie strategie, per sfruttare al meglio le condizioni ambientali e riuscire a concludere positivamente i propri assedi alle grandi fortezze.

Per suscitare fiducia nel proprio esercito, il comandante dovrà dimostrarsi anche un abile politico. Con la possibilità di scegliere tra gli stili di vita di Monarchi, Generali, Ufficiali e altro ancora, la produzione punta ad offrire un'esperienza diversificata.



The King of Fighters XV

Sviluppatore: SNK

Publisher: SNK

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 17 febbraio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



A sei anni di distanza dall'ultimo capitolo, la serie picchiaduro di SNK torna in scena con un capitolo completamente inedito. Con The King of Fighters XV, la formula di gameplay propone scontri dalla struttura 3v3, in piena continuità con la storia della serie.

Tra volti familiari e new entry, i giocatori potranno sbizzarrirsi, con un roster composto da ben 39 combattenti.



Horizon: Forbidden West

Sviluppatore: Guerrilla Games

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 18 febbraio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo il successo riscosso da Horizon: Zero Dawn, Aloy torna a percorrere le lande degli USA post-apocalittici, questa volta in un viaggio alla volta del lontano Ovest. Violente tempeste e un'inquietante piaga scarlatta flagellano la superficie terrestre, minacciando l'umanità di estinzione. Allo stesso tempo, sulla Terra si palesano nuove macchine, pronte a sconvolgere gli equilibri del pianeta. Per scoprire cosa si cela dietro a tutto ciò, Aloy dovrà vivere una nuova epopea, durante la quale scaverà ulteriormente nel misterioso passato.

Sequel diretto di Horizon: Zero Dawn, Horizon: Forbidden West amplia l'immaginario dipinto dal team di Guerrilla. Oltre ad un'ambientazione inedita, saranno presenti all'appello anche nuove dinamiche di gameplay, inclusa la possibilità di nuotare sott'acqua. In seguito alla scelta di Sony di procedere con una pubblicazione cross-gen, l'esclusiva approderà sia su PS4 sia su PS5.



Per preparavi a vestire ancora una volta i panni di Aloy, potete consultare il ricco speciale sulle macchine di Horizon: Forbidden West firmato dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Sol Cresta

Sviluppatore: Platinum Games

Publisher: Platinum Games

Genere: Shoot'em up

Data di uscita: 22 febbraio

Piattaforme: PlayStation 4



Recuperando la tradizione di classici quali Moon Cresta e Terra Cresta, il team di Bayonetta e Astral Chain propone l'inaspettato Sol Cresta. Shoot'em up dall'ambientazione sci-fi, il titolo pone i giocatori alla guida dell'ammiraglia Yamato, con l'obiettivo di riconquistare il sistema solare. Ora dominato dalle forze di Mandler, quest'ultimo è infatti occupato da agguerriti nemici, che hanno costretto l'umanità a ripiegare sulle lune di Nettuno.

Sol Cresta è il primo titolo parte del progetto NEO-Classic Arcade, con il quale Platinum Games punta a riportare in vita e aggiornare i classici del passato.



Destiny 2: La Regina dei Sussurri

Sviluppatore: Bungie

Publisher: Bungie

Genere: Azione

Data di uscita: 22 febbraio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



È tempo di una nuova avventura per i Guardiani di Destiny 2, chiamati a impugnare le armi nell'espansione La Regina dei Sussurri. La campagna principale del titolo Bungie porta i giocatori entro i confini del tronomondo di Savathun, colpevole di essersi impossessata della Luce. Tra zone paludose e lo sfarzoso palazzo della sovrana, attendono nuovi e insidiosi pericoli.

Non potevano inoltre mancare armi ed equipaggiamenti inediti, tra i quali spicca il nuovo falcione, adatto sia a scontri corpo a corpo, sia ad azioni dalla distanza, grazie alla possibilità di scatenare sferzate di munizioni.



Per maggiori dettagli, una ricca anteprima di Destiny 2: La Regina dei Sussurri vi attende sulle pagine di Everyeye.



Martha is Dead

Sviluppatore: LKA

Publisher: Wired Productions

Genere: Avventura / Horror

Data di uscita: 24 febbraio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo aver portato il grande pubblico a scoprire gli scenari dell'ex manicomio di Volterra in The Town of Light, il team italiano di LKA torna sulla scena videoludica proponendo Martha is Dead. Avventura ancora una volta caratterizzata da toni ansiogeni e opprimenti, la produzione cala i giocatori nei panni di Giulia, una giovane che ha perso la sorella. Martha, che dà appunto il titolo all'opera, è infatti stata ritrovata morta in un lago e toccherà alla protagonista far luce su ciò che le è realmente accaduto.

Sullo sfondo degli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, Martha is Dead ci porta nelle campagne toscane del 1944, in un viaggio alle radici della pazzia e della paura.



Se volete scoprire le nostre prime impressioni sulla produzione italiana, vi rimandiamo al provato di Martha is Dead, a cura di Giuseppe Arace.



Assetto Corsa Competizione

Sviluppatore: Kunos Simulazioni

Publisher: 505 Games

Genere: Racing

Data di uscita: 24 febbraio

Piattaforme: PlayStation 5



Già disponibile su PS4, Assetto Corsa Competizione si aggiorna ora per sfruttare le potenzialità degli hardware di nuova generazione. L'apprezzato racing a firma Kunos Simulazioni approda dunque su PlayStation 5 con una versione dedicata che punta a portare le competizioni a quattro ruote ad un nuovo livello di realismo.

Nella sua declinazione next-gen, Assetto Corsa Competizione propone maggiore fluidità, con un framerate fino a 60fps, e la possibilità di creare lobby private. Tutti i possessori del titolo su PS4 potranno procedere gratuitamente all'upgrade su PS5.



In attesa di testare la versione next-gen, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione della versione PS4 di Assetto Corsa Competizione, firmata dal nostro Matteo Mangoni.



GRID Legends

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Electronic Arts

Genere: Racing

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Gli amanti dei motori possono prepararsi a sfrecciare nel nuovo GRID Legends. Dal team di Codemasters, la serie racing porta i giocatori a sfrecciare tra le strade di Londra e Mosca, passando per la suggestiva Strada Alpina. Ad attenderli, gli aspiranti piloti troveranno una modalità Carriera particolarmente ambiziosa, da vivere nei panni di star esordiente del motorsport. Gara dopo gara, dovremo dunque di mostrare di essere all'altezza del titolo delle GRID World Series.

Immancabile ovviamente il comparto multigiocatore, che offre alla community un'ampia libertà. Particolarmente ricca la varietà di opzioni proposta dalla feature Crea Gara, che consente di personalizzare le tipologie di veicoli, le regole della competizione e l'ambientazione.



Prima di scendere in pista, potete fare una tappa al nostro provato di GRID Legends, a cura di Andrea Sorichetti.



Elden Ring

Sviluppatore: FromSoftware

Publisher: Bandai Namco

Genere: Action RPG

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dal team di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, è tempo di una nuova avventura. In Elden Ring, i giocatori potranno osservare FromSoftware dar vita ad un nuovo universo interconnesso, plasmato da un'inedita collaborazione tra Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin. L'autore de Le Cronache del Ghiaccio del Fuoco ha infatti contribuito a definire l'immaginario dell'Action RPG, che rappresenterà lo sfondo lungo il quale i giocatori vivranno la propria avventura, tra pericoli in agguato e boss formidabili.

La tradizionale narrazione silenziosa di FromSoftware conduce gli appassionati tra le lande dell'Interregno, per vestire i panni di un misterioso Senzaluce. Nel percorso di ricerca dell'Anello Ancestrale, sarà possibile scoprire il progetto più ambizioso di FromSoftware, in un open world costellato di dungeon, avversari e punti d'interesse, da raggiungere anche grazie al supporto di Torrente, la nostra fidata cavalcatura fatata.



Per cominciare a scalfire i segreti di questa nuova avventura, potete leggere il provato di Elden Ring firmato dal nostro Francesco Fossetti.



Monark

Sviluppatore: FURYU Corporation

Publisher: NIS America

Genere: JRPG / Strategico

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Kazunari Suzuki ed ex membri del team di sviluppo di Shin Megami Tensei firmano Monark, nuovo JRPG dall'animo strategico. Con atmosfere descritte come dark neo-fantasy, il titolo accompagna il pubblico alla scoperta di un contesto scolastico disturbato da inquietanti eventi sovrannaturali.

Quando la Shin Mikado Academy è avvolta da una fitta nebbia, i confini tra il nostro universo e un altro mondo si assottigliano. Nell'Otherworld, i Demoni proliferano, mentre il protagonista non potrà fare altro che abbandonarsi alla follia per ottenere forza sufficiente a contrastare una realtà in frantumi.



Trovate sulle nostre pagine tutti i dettagli su questa intrigante produzione, descritte nell'intervista al team di Monark condotta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.