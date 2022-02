Nuovi giochi PS5 e PS4: marzo è il mese di Gran Turismo 7 e Ghostwire Tokyo

Dopo un febbraio entusiasmante, che ha portato su hardware Sony i tanto attesi Horizon: Forbidden West ed Elden Ring, è tempo di una primavera ancora più scoppiettante per il colosso giapponese. Nel corso delle prossime quattro settimane, il suo pubblico potrà infatti scendere in pista con Gran Turismo 7 e affrontare il Sol Levante sovrannaturale di GhostWire: Tokyo. Spazio anche al debutto di Baylon's Fall, ultima produzione targata Platinum Games, alla versione next-gen di GTA V e tanto altro ancora. Senza indugio, ecco dunque la nostra rassegna di nuovi giochi PS4 e PS5 in arrivo a marzo 2022. Preparate il controller!

FAR: Changing Tides

Sviluppatore: Okomotive

Publisher: Frontier Founfry

Genere: Avventura

Data di uscita: 1 marzo

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo FAR: Lone Sails, il team di Okomotive torna a stuzzicare la voglia di viaggiare del pubblico videoludico con il suo seguito, FAR: Changing Tides. Dai deserti della precedente avventura, si passa ora ad un suggestivo mondo oceanico, da solcare a bordo di una nave della quale dovremo scoprire ogni segreto.

Tra atmosfere sognanti e panorami subacquei, il team di Okomotive punta a catturare ancora una volta la mente e i cuori degli appassionati.



L'interessante avventura è descritta in ogni dettaglio nella recensione di Far Changing Tides, a cura del nostro Andrea Fontanesi.



Shadow Warrior III

Sviluppatore: Flying Wild Hog

Publisher: Devolver Digital

Genere: FPS

Data di uscita: 1 marzo

Piattaforme: PlayStation 4



Per i giocatori che hanno sempre sognato di brandire una katana in uno scontro fuoco, arriva Shadow Warrior III, sparatutto in prima persona dalle premesse surreali e dal gameplay peculiare. Distribuito da Devolver Digital, il titolo cala i giocatori nei panni di Lo Wang, shogun decaduto ma comunque determinato a preservare il suo onore. Dopo aver accidentalmente liberato un possente drago dalla sua prigione eterna, il samurai si allea con il suo peggior nemico per ricatturare la creatura. Lungo la strada, attendono le atmosfere di un neo-Giappone Feudale, azione a tutto spiano e toni leggeri.

Ricordiamo inoltre che a sorpresa Sony ha annunciato l'inclusione di Shadow Warrior III nel catalogo PlayStation Now sin dal giorno del Day One. Gli abbonati al servizio potranno quindi testare il titolo senza alcun costo aggiuntivo.



Elex II

Sviluppatore: Piranha Bytes

Publisher: THQ Nordic

Genere: GDR

Data di uscita: 1 marzo

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



A distanza di diverso tempo dall'esordio del primo Elex, arriva ora il suo sequel diretto Elex II. Dai cretori della serie Gothic, è tempo di un nuovo viaggio spaziale nell'universo open world proposto dall'IP, per una inedita avventura ruolistica da vivere nello spazio profondo.

Molti anni dopo la vittoria di Jax sugli ibridi, una nuova minaccia mette in pericolo l'equilibrio di Magalan. Per proteggere il pianeta e la propria famiglia, il protagonista dovrà riuscire a convincere le parti in causa dell'importante ruolo che il figlio Dex, scomparso misteriosamente, potrebbe rivestire nella crisi.



Il provato di Elex II firmato da Daniele D'Orefice saprà introdurvi ulteriormente a questo nuovo GDR di stampo Sci-Fi.



Babylon's Fall

Sviluppatore: Platinum Games

Publisher: Platinum Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 3 marzo

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo essersi fatto attendere a lungo, Babylon's Fall raggiunge infine il mercato videoludico. L'ultima creazione degli autori di Bayonetta, The Wonderful 101 e Astral Chain conduce i giocatori alla scoperta di un gameplay di stampo spiccatamente action. Da vivere da soli o in compagnia di altri tre avventurieri grazie alla modalità multiplayer cooperativa, il gioco reinterpreta in chiave fantasy l'immaginario babilonese e i grandi dipinti ad olio di epoca medievale.

In seguito al debutto, Babylon's Fall potrà contare su di un lungo supporto post-lancio. Platinum Games ha infatti già confermato l'intenzione di strutturare la vita del titolo in Stagioni, con tanto di pubblicazione di Battle Pass dedicati.



Trovate maggiori dettagli su questa epopea babilonese nel provato di Babylon's Fall firmato dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



Gran Turismo 7

Sviluppatore: Polyphony Digital

Publisher: PlayStation Studio

Genere: Racing

Data di uscita: 4 marzo

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Si torna a sfrecciare in pista con il nuovo capitolo della storica serie racing di casa Sony. Anche se rallentato dalla pandemia, Gran Turismo 7 è ora ai blocchi di partenza su PlayStation 4 e PlayStation 5, dove punta a proporre un'esperienza cross-gen in grado di dare il massimo su entrambi gli hardware.

Oltre ai tradizionali spazi riservati a circuiti, parco auto e potenziamento dell'esperienza simulativa, il nuovo capitolo di Gran Turismo promette un viaggio attraverso la storia delle competizioni a quattro ruote, celebrata in-game come mai prima d'ora dall'IP. Al pacchetto si aggiungono un sistema di meteo dinamico, una resa iperrealistica delle ambientazioni e, su PS5, il pieno supporto alle feature di DualSense.



Prima di scegliere quale circuito affrontare per primo, sulle nostre pagine trovate la ricca anteprima di Gran Turismo 7 a firma di Giuseppe Carrabba.



Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione / Avventura / GDR

Data di uscita: 11 marzo

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Il suggestivo immaginario norreno di Assassin's Creed: Valhalla torna a risplendere in un ambizioso DLC, la cui portata lo rende un'espansione dall'ampio potenziale. Con una longevità che supera le 35 ore, L'Alba del Ragnarok riprende le fila esattamente da dove si era interrotta l'ultima avventura di Eivor, la cui nuova natura apre la porta a inedite feature di gameplay e a ulteriori grandi misteri da svelare.

Le sale di Asgard e la furia del Ragnarok attendono i fieri Vichinghi, che questa volta potranno addentrarsi nei reami più misteriosi dei Nove Regni.



Prima di tornare a vestire i panni di Eivor, potete scoprire ulteriori dettagli sull'espansione della nostra intervista al team di Assassin's Creed: Valhalla, a cura di Gabriele Laurino.



WWE 2K22

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K

Genere: Sportivo

Data di uscita: 11 marzo

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Mentre si avvicina l'edizione 2022 di Wrestlemania, torna a suonare la campanella del ring della serie sportiva dedicata al mondo del wrestling. Seth Rollins, AJ Styles, Brock Lesnar, The Undertaker e tantissime altre leggende dello sport entertainment WWE sono pronte a scontrarsi nell'arena virtuale di WWE 2K22.

Determinato a riscattare la saga dopo le altalenanti performance dell'IP negli ultimi anni, il gioco 2K includerà anche una modalità completamente inedita, denominata My General Manager.



Per tutti i dettagli, vi rimandiamo al provato di WWE 2K22 firmato dal nostro Giovanni Panzano.



Grand Theft Auto V

Sviluppatore: Rockstar Games

Publisher: 2K

Genere: Azione

Data di uscita: 15 marzo

Piattaforme: PlayStation 5



Dopo il travolgente successo che ha portato il blockbuster Rockstar Games a perdurare sul mercato videoludico dall'era PlayStation 3 ad oggi, GTA V è ora pronto ad un ennesimo esordio. L'epopea criminale ambientata a Los Santos e che vede protagonisti Franklin, Trevor e Michael è infatti pronta a presentarsi in una versione ottimizzata per hardware next-gen.

Su PlayStation 5, Grand Theft Auto V potrà dunque sfoggiare una risoluzione fino a 4K e frame rate fino a 60 fps. Non mancano poi all'appello miglioramenti alle texture e un potenziamento della profondità di campo, opzioni per HDR e supporto al ray-tracing. Tempi di caricamento ridotti, audio 3D immersivo e supporto al feedback aptico promettono una nuova esperienza all'insegna di GTA V.



Grand Theft Auto Online

Sviluppatore: Rockstar Games

Publisher: 2K

Genere: Azione / Online

Data di uscita: 15 marzo

Piattaforme: PlayStation 5



Contestualmente al ritorno in scena di Grand Theft Auto V in versione next-gen, anche GTA Online si aggiorna per le console di nuova generazione. L'esperienza online - che offre il meglio di sé in compagnia - approda dunque in formato stand-alone su PlayStation 5.

Ottime notizie per i giocatori già in possesso della console Sony di ultima generazione. Questi ultimi potranno infatti usufruire di GTA Online in maniera completamente gratuita su PS5 per un periodo di tre mesi.



Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing

Data di uscita: 17 marzo

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Non solo quattro ruote per il marzo di quest'anno: accanto a Gran Turismo 7, gli amanti dei motori potranno infatti festeggiare anche il lancio di Monster Energy Supercross: The Official Videogame. Realizzato dal team italiano di Milestone, il racing game dedicato al Campionato Monster Energy AMA Supercross torna ancora una volta in azione.

Tra le sfide proposte dalla Modalità Carriera e le immancabili competizioni multiplayer, la produzione milanese sfreccerà sullo sterrato con un roster di oltre 100 piloti, 11 stadi e 17 piste.



Persona 4 Arena Ultimax

Sviluppatore: Atlus; Arc System Works

Publisher: SEGA

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 17 marzo

Piattaforme: PlayStation 4



Sull'onda dello straordinario successo riscosso da Persona 5, prosegue l'operazione di riscoperta della saga proposta da Atlus. Questa volta è il turno di Persona 4 Arena Ultimax, riedizione definitiva che consentirà ai giocatori di riscoprire l'immaginario del quarto capitolo della serie Persona, riproposto in chiave picchiaduro.

Nel gioco, saranno presenti sia la storia originale di Persona 4 Arena sia la totalità di contenuti di Persona 4 Arena Ultimax già pubblicati.



In attesa di questo nuovo debutto, sulle nostre pagine trovate la recensione di Persona 4 Arena Ultimax a firma di Giovanni Calgaro.



Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Sviluppatore: Team Ninja

Publisher: Square Enix

Genere: Azione / JRPG

Data di uscita: 18 marzo

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Connubio inaspettato, l'IP di Final Fantasy si fonde con dinamiche di gameplay firmate da Team Ninja, per dare vita ad un'esperienza inedita per la saga Square Enix. In quello che promette di essere una sorta di spin-off, i giocatori si ritroveranno ad affrontare scontri di stampo Action e dal livello di difficoltà tarato verso l'alto. Con Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, gli autori di Nioh sono pronti a mettere a dura prova l'abilità dei videogiocatori, tra scontri al cardiopalma e un vasto arsenale di armi e abilità.

Per l'occasione, anche la principessa Sarah e l'elfo oscuro Astos, volti già noti agli appassionati di Final Fantasy, torneranno in scena in una versione "aggiornata".



Vi ricordiamo che di recente il team di sviluppo ci ha raccontato in esclusiva moltissimi dettagli su gameplay, trama e combat system di Stranger of Paradise: Final Fantasy.



A Memoir Blue

Sviluppatore: Cloisters Interactive

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura Grafica

Data di uscita: 24 marzo

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Sotto l'ombrello di Annapurna Interactive, una nuova avventura evocativa raggiunge i videogiocatori. Protagonista di A Memoir Blue è la giovane Miriam, nuotatrice di successo che si ritrova a compiere un viaggio a ritroso nel tempo tramite i ricordi. Scatenato dalla melodia di una canzone proveniente dal passato, questo flusso di memorie promette di ricongiungere la protagonista con la madre, e di sanare un rapporto spesso troppo difficile.

Descritto come un "poema interattivo", A Memoir Blue propone un'estetica che fonde 3D e un comparto artistico disegnato a mano.



GhostWire: Tokyo

Sviluppatore: Tango Gameworks

Publisher: Bethesda

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 25 marzo

Piattaforme: PlayStation 5



Creature sovrannaturali hanno invaso la città di Tokyo, la cui popolazione è misteriosamente scomparsa. Questo è l'incipit che condurrà i giocatori alla scoperta di Ghostwire Tokyo, nuova creazione firmata da Tango Gameworks e dalla creatività di Shinji Mikami, nientemeno che creatore della serie di The Evil Within. Descritto come un Action Adventure dal sapore inquietante, l'opera non varca, secondo i suoi autori, i confini dell'horror vero e proprio, qualificandosi così come un'esperienza adatta ad una vasta community di appassionati di avventura e azione.

Con una visuale in prima persona, il protagonista si ritroverà a padroneggiare una selezione sempre più ampia di abilità soprannaturali, che gli consentiranno di farsi strada in una Tokyo devastata. Con la metropoli giapponese ormai sull'orlo del collasso, misteri e segreti senza nome attendono nell'ombra, in forma di demoni ispirati al tradizionale folklore nipponico.



Se le premesse vi incuriosiscono, potete scoprire di più nella ricca anteprima di Ghostwire Tokyo assemblata dal nostro Francesco Fossetti.



Tiny Tina's Wonderlands

Sviluppatore: Gearbox Software

Publisher: 2K

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 25 marzo

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dagli autori di Borderlands, arriva un'inaspettata declinazione fantasy dell'immaginario di Borderlands 2. Partorito dalla mente di Tyna Tina, il "Regno delle Meraviglie" proposto da Gearbox cela in sé draghi, maghi, scheletri parlanti e squali vagabondi. Addentrandosi nelle profondità del bislacco mondo di Tiny Tina's Wonderlands, si potranno scoprire i tesori più preziosi di questo strano universo.

Date le premesse, poteva forse mancare la possibilità di vivere l'avventura in compagnia? Ovviamente no! È per questo che Tiny Tina's Wonderlands potrà essere giocato anche tramite la modalità cooperativa multiplayer online, pensata per un massimo di quattro folli avventurieri.



Lo spin-off in chiave fantasy di Borderlands 2 è raccontato nella ricca anteprima di Tiny Tina's Wonderlands disponibile sulle nostre pagine.



King Arthur: Knight's Tale

Sviluppatore: NeocoreGames

Publisher: NeocoreGames

Genere: RPG / Strategico

Data di uscita: 29 marzo

Piattaforme: PlayStation 5



Esordito in Early Access su Steam nel gennaio dello scorso anno, King Arthur: Knight's Tale è ora pronto a debuttare nella sua versione definitiva. Fondendo dinamiche da strategico a turni con meccaniche da GDR, il titolo di Neocore Games rievoca nel gameplay elementi caratteristici della serie XCOM.

Come facilmente intuibile dal titolo, il gioco reinterpreta e riscrive il mito Arturiano, in un'avventura che pone i giocatori nei panni di Sir Mordred, nemesi e assassino di Re Artù. L'omicidio del sovrano, tuttavia, ha innescato una spirale di eventi sovrannaturali che ha reso entrambi delle creature che hanno superato il concetto di "morte". Riportato in vita dalla Dama del Lago, ora Sir Mordred deve portare a compimento il suo oscuro destino.



Se le gesta di Re Artù vi hanno sempre incuriosito, trovate maggiori dettagli sul titolo nel provato di King Arthur: Knight's Tale, firmato da Daniele D'Orefice.



Weird West

Sviluppatore: WolfEye Studios

Publisher: Devolver Digital

Genere: Azione / GDR / Immersive Sim

Data di uscita: 31 marzo

Piattaforme: PlayStation 4



Sotto l'ala protettrice di Devolver Digital, è pronto al lancio il titolo di debutto della neonata WolfEye Studios. Fondata dal noto veterano dell'industria Rapahel Colantonio, Weird West rappresenta infatti l'opera prima del team di sviluppo indipendente. Reinterpretando in chiave dark fantasy il mito della Frontiera americana, il titolo fonde azione e dinamiche GDR con una struttura da immersive sim, vero e proprio marchio di fabbrica dei co-creatori di Prey e Dishonored.

Tra sceriffi e creature fantastiche, ogni nostra azione avrà un impatto sull'evoluzione dell'universo di Weird West: quale futuro plasmeremo?



Siete curiosi? Potete scoprire di più nel provato di Weird West realizzato dal nostro Alessandro Bruni.