Giochi PS5 e PS4: tutte le novità in uscita a dicembre 2020

Trascorso il mese di debutto delle console di nuova generazione, il dicembre 2020 porta con sé una più che interessante selezione di produzioni in arrivo sugli hardware Sony. A brillare sulla scena è in particolar modo l'attesissimo Cyberpunk 2077, che reduce da molteplici rinvii è infine pronto a presentarsi alla community videoludica. A riscaldare l'inverno non mancano poi le atmosfere da thriller investigativo di Twin Mirror o i toni da commedia di Immortals: Fenyx Rising, avventura Ubisoft legata alla mitologia greca. Presenti all'appello anche romanticismo, con Haven, mondi oscuri e pericolosi, con Chronos: Before the Ashes, e l'ironia del peculiare battle royale Worms Rumble. Tra le prime fette di panettone e i preparativi per l'albero di Natale, ecco dunque la nostra rassegna dei nuovi giochi in arrivo su PS4 e PS5 a dicembre 2020: buona lettura!

Chronos: Before the Ashes

Sviluppatore: Gunfire Games, THQ Nordic

Publisher: THQ Nordic

Genere: Action GDR

Data di uscita: 1 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4



Dopo aver portato all'attenzione del pubblico Remnant from the Ashes, il team di Gunfire Games ritorna nel medesimo universo narrativo per proporne un prequel. Nasce così Chronos: Before the Ashes, Action RPG che pone il giocatore nei panni di un eroe votato alla salvezza del proprio regno. Tra esplorazione e progressione ruolistica, l'avventura vedrà il protagonista accedere ad una vasta selezione di armi e abilità, da sfruttare per completare la propria missione.

Meccanica intrigante, ad ogni morte il nostro alter-ego invecchierà di un anno, con conseguenze che si ripercuoteranno sulle sue abilità in combattimento. All'inizio di Chronos: Before the Ashes ci troveremo così a comandare un guerriero rapido e scattante, mentre con l'età quest'ultimo diverrà più saggio e abile nella magia.



In attesa della pubblicazione del titolo, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Remnant from the Ashes, a cura di Carmine Capobianco.



Empire of Sin

Sviluppatore: Romero Games

Publisher: Paradox Interactive

Genere: Strategia

Data di uscita: 1 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4



L'immortale fascino degli Anni Venti invita i giocatori a calarsi nel cuore della malavita organizzata di Chicago, in uno strategico votato all'edificazione di un impero criminale. Tra Al Capone, Stephanie St. Clair o Goldie Garneau, il giocatore potrà vestire i panni di uno dei 14 Boss criminali disponibili in Empire of Sin. Nel pieno dell'era del Proibizionismo, traffico di alcolici, gestione di casinò e una buona dose di carisma ci consentiranno di compiere una vertiginosa scalata al potere.

Oltre ai compiti gestionali legati alla conduzione di molteplici attività illecite, un sistema di combattimento a turni consentirà di fronteggiare le gang rivali per espandere il proprio territorio d'influenza.



In attesa della pubblicazione, gli amanti degli Anni Venti possono immergersi nel provato di Empire of Sin redatto dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.



Twin Mirror

Sviluppatore: DONTNOD Entertainment

Publisher: DONTNOD Entertainment

Genere: Avventura

Data di uscita: 1 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4



Dagli autori di Life is Strange e Vampyr, raggiunge il mercato videoludico un intrigante thriller investigativo, che vede protagonista il reporter Sam Higgs. Costretto a tornare nella sua cittadina di origine dall'improvvisa morte del migliore amico, l'uomo si ritrova a fare i conti con il passato. Basswood, nel West Virginia, sembra infatti destinata a trattenere Sam Higgs più a lungo del previsto. In seguito a una richiesta della figlia dell'amico, il reporter avvierà un'indagine sulla sua scomparsa, che lo porterà a scoprire i lati più nascosti della cittadina americana e dei suoi abitanti.

Per collegare gli indizi, il protagonista dovrà sfruttare le proprie notevoli capacità deduttive, rifugiandosi in un suggestivo Palazzo Mentale per esaminare ogni possibile opzione. Come nelle precedenti avventure grafiche a firma Dontnod, ogni scelta avrà forti ripercussioni sull'andamento dell'indagine e lo sviluppo della trama.



In attesa di dicembre, potete seguire gli indizi sino al provato di Twin Mirror redatto dal nostro Giuseppe Arace.



Worms Rumble

Sviluppatore: Team17 Digital Ltd

Publisher: Team17 Digital Ltd

Genere: Battle Royale

Data di uscita: 1 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



I combattivi invertebrati della serie Worms sono pronti ad un esplosivo nuovo capitolo, che introduce per la prima volta scontri in tempo reale. Abbracciando il genere del battle royale, Worms Rumble propone sfide in singolo e a squadre, strutturate rispettivamente nella modalità Deathmatch e Ultimo Verme. Tra armi peculiari ed eventi stagionali, il titolo offre arene da 32 giocatori e supporto al cross-platform.

I giocatori con un abbonamento attivo a PlayStation Plus potranno accedere gratuitamente a Worms Rumble sin dal Day One del titolo, in uscita il prossimo 1 dicembre.



Per ulteriori dettagli sulla futura offerta del servizio di abbonamento, segnaliamo lo speciale sui giochi PS4 e PS5 gratis con PS Plus a dicembre 2020, a cura di Antonio Izzo.



Immortals: Fenyx Rising

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Action GDR

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Tra avventura, epica e umorismo, la nuova creatura Ubisoft vede protagonista Fenyx, una giovane semidivinità alata chiamata a salvare gli dèi dell'antica Grecia da un'oscura maledizione. Vittima della minaccia del titano Tifone, l'Olimpo è in cerca di un nuovo eroe. Un'improbabile alleanza tra Zeus e Prometeo condurrà al coinvolgimento di Fenyx, che da quel momento dovrà destreggiarsi tra scontri con creature mitologiche, esplorazione e la risoluzione di puzzle ed enigmi.

Nella sua versione PlayStation 5, Immortals: Fenyx Rising supporta il Tempest 3D Audio e il feedback aptico del DualSense. Con tempi di caricamento estremamente ridotti, il gameplay si struttura in un'esperienza in 4K e 60 fps. Gli acquirenti della versione PS4 dell'avventura avranno inoltre la possibilità di procedere con l'upgrade gratuito all'edizione PS5.



Gli amanti della mitologia greca possono avere un primo assaggio della nuova avventura Ubisoft nel provato di Immortals: Fenyx Rising composto da Giuseppe Arace.



Morbid: The Seven Acolytes

Sviluppatore: Still Running

Publisher: Merge Games

Genere: Action GDR

Data di uscita: 3 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4



Souls-like dalla prospettiva isometrica, Morbid: The Seven Acolytes propone un universo narrativo cupo e violento. Definito dagli autori come un Action RPG "HorrorPunk", il titolo recupera suggestioni lovecraftiane per confezionare un'avventura attraverso il regno fantasy di Mornia.

Tra armi da fuoco e da combattimento melee, il protagonista dovrà farsi strada in un mondo popolato di creature pericolose per abbattere i Sette Accoliti, i cui animi sono stati posseduti da malevole divinità.



Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 4 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4



Già disponibile su Nintendo Switch, l'Edizione Definitiva di Dragon Quest 11: Echi di un'Era Perduta è ora in dirittura di arrivo anche su PlayStation 4. Nel riproporre l'ultimo capitolo della saga, Square Enix rende disponibile un'interessante selezione di contenuti aggiuntivi. Tra questi figurano personaggi e risolti narrativi inediti, oltre alla modalità di gioco Retro 2D, che consente di rivivere l'avventura con uno stile ispirato ai classici JRPG per SNES. Ad arricchire il quadro, anche doppiaggio in lingua giapponese e una colonna sonora orchestrale.

Il JRPG pone il giocatore nei panni del Lucente, eroe che grazie al supporto di validi compagni è destinato a salvare il regno di Erdrea.



Per scoprire ogni retroscena legato alla nuova edizione del titolo, sulle nostre pagine trovate una ricca intervista agli autori di Dragon Quest 11: Echi di un'Era Perduta, condotta da Antonello "Kirito" Bello.



EA Sports FIFA 21

Sviluppatore: Electronic Arts

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sportivo

Data di uscita: 4 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 5



La serie calcistica di casa EA realizza nel 2020 un secondo debutto, con la versione next-gen di FIFA 21 pronta ad esordire sulle nuove console. Per l'occasione, il titolo sportivo si presenta agli appassionati con un comparto grafico migliorato, che punta a rendere maggiormente realistica l'estetica della produzione. Tra gli obiettivi di EA anche un maggiore coinvolgimento sensoriale grazie alle caratteristiche peculiari del DualSense di PS5.

I contenuti restano ovviamente i medesimi, con i novelli calciatori che potranno dedicarsi tanto allo street football di Volta quanto alle sfide proposte dalla modalità Carriera. Immancabili ovviamente comparto multiplayer e il ritorno di Fifa Ultimate Team.



Per maggiori dettagli sull'edizione PS5 del simulatore calcistico, sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di FIFA 21 in edizione next-gen, a cura del nostro Giuseppe Arace.



Destiny 2: Oltre la Luce

Sviluppatore: Bungie

Publisher: Bungie

Genere: Azione

Data di uscita: 8 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 5



Già disponibile su PlayStation 5 tramite le funzioni di retrocompatibilità, Destiny 2: Oltre La Luce si prepara ad accogliere l'upgrade next-gen. Gratuito per i possessori dell'espansione, quest'ultimo consentirà a Guardiani e Guardiane di attraversare le lande di Europa con risoluzione 4K e frame rate ancorato ai 60 fps. Il gelido satellite di Giove è dunque pronto a mostrarsi al meglio sulla console di nuova generazione.

Tra le novità introdotte da Oltre la Luce in Destiny 2 troviamo, oltre all'inedita ambientazione, ulteriori ricompense esotiche, un Raid aggiuntivo e la possibilità di scoprire tutti i misteri che circondano la Stasi, un'oscura forma di energia a disposizione di Titani, Cacciatori e Stregoni.



In attesa di farsi strada sulle lande di Europa anche in edizione next-gen, sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione della campagna di Destiny 2: Oltre la Luce, a cura di Lorenzo Domenis.



Puyo Puyo Tetris 2

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Puzzle Game

Data di uscita: 8 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4



Dopo un apprezzato primo capitolo, blob e tetramini tornano in scena per sfidarsi in Puyo Puyo Tetris 2. SEGA fonde ancora una volta gli universi dei due iconici puzzle game, per un'esperienza che promette di essere ancora più ricca della precedente. Oltre alle modalità già note, Puyo Puyo Tetris 2 propone infatti una nuova campagna principale e una tipologia di scontro completamente inedita.

Le Battaglie Tecniche fanno così la propria comparsa per la prima volta, proponendo sfide all'ultima combinazione arricchite da un'intrigante componente ruolistica e di strategia. Selezionando un team di tre personaggi, sarà possibile ricorrere a devastanti abilità speciali per avere la meglio sugli avversari.



I giocatori che non vedono l'ora di mettere a segno epiche concatenazioni possono ingannare l'attesa con il nostro provato di Puyo Puyo Tetris 2.



Temtem

Sviluppatore: Crema

Publisher: Humble Games

Genere: MMO

Data di uscita: 8 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 5



Rivelatosi rapidamente un fenomeno di successo tra la community PC, Temtem è pronto a debuttare nel mondo console con un lancio invernale su PlayStation 5. I giocatori che si avventureranno tra gli atolli dell'Arcipelago di Airborne si troveranno immersi in un MMO in cui trasformarsi in Temer, allenatori delle bizzarre creature che popolano questo variopinto universo.

Con meccaniche ispirate all'iconica serie Pokémon, Temtem consente di catturare una vasta selezione di mostriciattoli e di affrontare in epiche battaglie altri appassionati, il tutto in un dinamico mondo online.



Cyberpunk 2077

Sviluppatore: CD Projekt RED

Publisher: CD Projekt RED

Genere: RPG

Data di uscita: 10 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4



Dopo una lunghissima attesa e numerosi rinvii, è finalmente giunto il momento di mettere piede a Night City! Plasmato da anni di sviluppo negli studi di CD Projekt RED, l'attesissimo Cyberpunk 2077 è infatti in dirittura di arrivo sul mercato videoludico. Con un immaginario legato al gioco di ruolo creato da Mike Pondsmith, l'ambiziosa produzione di stampo ruolistico cala il pubblico in un universo distopico, frammentato e permeato da una costante competizione tra colossali corporazioni, gang e bande rivali. Un'epopea cyberpunk da vivere con visuale in prima persona, attraversando una metropoli futuristica che promette di regalare agli appassionati enormi emozioni. A popolarla persino una versione digitalizzata di Keanu Reeves, con l'attore che presta le proprie fattezze a Johnny Silverhand, ribelle rockstar leader della band Samurai.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile su PlayStation 5 sin dal Day One grazie alle funzioni di retrocompatibilità, ma il titolo sfrutterà al meglio le potenzialità dell'hardware soltanto nel 2021, con la pubblicazione di un apposito aggiornamento next-gen.



In attesa di affrontare le cupe strade e le tremolanti luci al neon di Cyberpunk 2077, sulle pagine di Everyeye trovate un interessante speciale dedicato alla storia di Night City, a cura di Giulia Martino.



Haven

Sviluppatore: The Game Bakers

Publisher: The Game Bakers

Genere: Avventura / RPG

Data di uscita: 10 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 5



Avventura, amore, ribellione e libertà promettono di essere i temi centrali di Haven, produzione indipendente in arrivo sul mercato videoludico a dicembre. Dopo l'apprezzato Furi, gli sviluppatori di The Game Bakers accompagnano i giocatori sulla superficie di un pianeta sconosciuto. Qui, Yu e Kai puntano a vivere la propria storia d'amore, per una romantica e matura avventura spaziale. Esplorando il suggestivo corpo celeste che hanno eletto a propria nuova dimora, i protagonisti dovranno confrontarsi anche con le creature locali, in un sistema di combattimento in cui il giocatore è chiamato a guidare entrambi i personaggi.

Immancabile per un titolo che pone al centro della scena un rapporto di coppia, Haven supporta una modalità cooperativa in locale, in cui un secondo giocatore può unirsi alla partita in qualsiasi momento.



I lettori curiosi di saperne di più, possono approfittare del provato di Haven redatto dal nostro Claudio Cugliandro.



MXGP 2020

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game

Data di uscita: 16 Dicembre

Piattaforme: PlayStation 4



Il team italiano di Milestone propone agli amanti del Motocross il nuovo MXGP 2020. Tra fango e sterrato, gli aspiranti piloti possono gareggiare nella Modalità Carriera. Esordendo come principianti in un team ufficiale o inedito, il giocatore è chiamato ad affrontare la Stagione 2020. Tra una competizione e l'altra sarà possibile cimentarsi con l'Editor di Circuiti oppure esplorare in libertà scenari ispirati ai fiordi norvegesi nella modalità Playground. Immancabile ovviamente il comparto multiplayer online, supportato da server dedicati.

In seguito ad un posticipo, MXGP 2020 raggiunge a dicembre solamente PlayStation 4, mentre la versione PS5 del racing game debutterà a gennaio 2021.