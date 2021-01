Giochi PS5 e PS4: novità e tutte le uscite di febbraio 2021

Le nuove uscite di gennaio su PS4 e PS5 sono state trainate dall'addio dell'Agente 47 al mondo videoludico. Dopo aver elegantemente eliminato ogni obiettivo in Hitman 3, la community può volgere lo sguardo a un febbraio decisamente ricco di interessanti mondi virtuali da esplorare. A dominare la scena in casa Sony è in particolare il Giappone di Nioh e Nioh 2, che ritornano sul mercato in interessanti riedizioni. Presente all'appello anche l'incarnazione next-gen di Control, oltre alla nuova esclusiva PS5 di Destruction AllStars. Tra Persona 5 Strikers, Little Nightmares II e tanto altro, il 2021 procede a passo decisamente spedito! Ecco dunque la nostra rassegna di nuovi giochi in arrivo a febbraio su PS4 e PS5: cosa state aspettando?



Control Ultimate Edition

Sviluppatore: Remedy Entertainment

Publisher: 505 Games

Genere: Action GDR

Data di uscita: 2 Febbraio

Piattaforme: PlayStation 5



Già disponibile su console old-gen, la versione definitiva della premiata avventura di Jesse Faden si presenta ora nella sua versione next-gen. L'International Bureau of Control è dunque pronto a svelare i propri misteri anche su PlayStation 5, con la carismatica protagonista determinata a ritrovare il fratello scomparso e a comprendere ciò che sta accadendo presso la sede dell'importante agenzie governativa. Poteri telecinesi e interattività con gli elementi dello scenario saranno protagonisti del combat system proposto da Control.

Nella sua incarnazione PS5, la produzione Remedy potrà essere fruita in modalità "Performance" a 60 fps, oppure in modalità "Grafica", con Ray Tracing attivo e framerate a 30 fps. I giocatori in possesso di Control: Ultimate Edition su PlayStation 4 potranno procedere all'upgrade in maniera completamente gratuita.



Per ogni dettaglio sull'apprezzata produzione di Remedy, trovate sulle nostre pagine la ricca recensione di Control a cura di Andrea Porta.



Destruction All-Stars

Sviluppatore: Lucid Games

Publisher: SIE

Genere: Racing Game / Party Game

Data di uscita: 2 Febbraio

Piattaforme: PlayStation 5



La Federazione Globale della Distruzione è pronta a scatenarsi in esclusiva su PlayStation 5! Il team britannico di Lucid Games propone al pubblico uno sport tanto inedito quanto peculiare, composto di un adrenalinico mix di corse automobilistiche, scontri tra piloti, parkour e abilità speciali: il tutto condito da esplosioni ed effetti speciali. Spiccatamente votato al multiplayer, Destruction AllStars include ad ogni modo anche una campagna da affrontare in solitaria, per un'esperienza che punta sulla versatilità.

Originariamente atteso al lancio di PlayStation 5 a prezzo pieno, l'esclusiva è stata in seguito protagonista di un deciso cambio di rotta. Con un nuovo Day One fissato al 2 febbraio, il gioco entrerà immediatamente a far parte del catalogo di giochi gratis con PlayStation Plus, ove resterà per ben due mesi. L'obiettivo, evidentemente, è quello di replicare l'effetto traino del servizio di abbonamento nel creare una solida community, dimostratosi già efficace con Rocket League e Fall Guys: Ultimate Knockout.



Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del titolo, sulle pagine di Everyeye trovate molteplici considerazioni in merito nell'anteprima di Destruction AllStars firmata dal nostro Giuseppe Arace.



Werewolf The Apocalypse Earthblood

Sviluppatore: Cyanide Studio

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Azione

Data di uscita: 4 Febbraio

Piattaforme: PlayStation 4; PlayStation 5



In attesa di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, il World of Darkness ritorna sul mercato videoludico con Werefolf: the Apocalypse - Earthblood, che pone i giocatori nei panni non di un letale vampiro, ma di un pericoloso lupo mannaro. Protagonista della vicenda è Cahal, eco-terrorista parte di un branco delle mitologiche creature. La vicenda prenderà il via in seguito all'espropriazione delle terre in cui risiede il giovane, messa in atto dalla grande multinazionale del petrolio Endron.

Feroci combattimenti nei panni di lupo mannaro o strategie più furtive basate su hacking, utilizzo di armi a distanza e approccio stealth in forma umana promettono di alternarsi in questa nuova produzione dedicata al World of Darkness.



Per ulteriori dettagli, potete consultare l'anteprima di Werefolf: The Apocalypse - Earthblood firmata dal nostro Daniele D'Orefice.



Haven

Sviluppatore: The Game Bakers

Publisher: The Game Bakers

Genere: Avventura / RPG

Data di uscita: 4 Febbraio

Piattaforme: PlayStation 4



Già disponibile su console Microsoft e PC, la nuova creatura degli autori di FURI è ora pronta ad esordire anche su hardware PlayStation. Avventura di portata planetaria e al contempo storia d'amore, Haven vede protagonisti i giovani Yu e Kai. Innamorati, questi ultimi hanno abbandonato la propria terra natia per insediarsi su di un pianeta sconosciuto e edificare qui una vita insieme. Sentimento, ribellione e libertà sono gli elementi portanti dell'esperienza, da vivere controllando contemporaneamente Yu e Kai.

Ad arricchire l'offerta, troviamo anche una modalità cooperativa in locale per due giocatori, che consente di trasformare in qualunque momento Haven in un'esperienza da vivere in compagnia.



Il nostro Claudio Cugliandro vi ha raccontato tutte le informazioni relative al titolo nella sua recensione di Haven, già disponibile sulle pagine di Everyeye.

Nioh Remastered The Complete Edition

Sviluppatore: Team Ninja

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Action GDR

Data di uscita: 5 Febbraio

Piattaforme: PlayStation 5



L'epopea nipponica di William ritorna in edizione definitiva, pronta a portare un Giappone popolato di creature demoniache anche su PlayStation 5. Oltre al gioco originale, questa Complete Edition include tutti i DLC di Nioh pubblicati in seguito al lancio dell'Action GDR. Grazie alle caratteristiche del nuovo hardware, il tutto sarà però proposto in risoluzione 4K, framerate a 120 fps e caricamenti notevolmente più rapidi.

Nonostante l'arrivo esclusivo su PlayStation 5, Nioh Remastered non taglia completamente i ponti con PlayStation 4. I giocatori avranno infatti la possibilità di trasferire i propri salvataggi da old-gen a next-gen, mentre il supporto al crossplay consentirà agli utenti Sony di continuare a sfidarsi o ad allearsi con altri guerrieri in viaggio nell'era Sengoku.



In attesa di un giudizio su questa nuova incarnazione del titolo, sulle pagine di Everyeye trovare la recensione di Nioh, a firma del nostro Alessandro Bruni.



Nioh 2 The Complete Edition

Sviluppatore: Team Ninja

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Action GDR

Data di uscita: 5 Febbraio

Piattaforme: PlayStation 4



Per i giocatori che ancora non hanno avuto modo di calarsi nel Giappone popolato di spiriti e demoni dipinto da Team Ninja in Nioh 2, il titolo ritorna in edizione estesa su PlayStation 4. Oltre al gioco originale, infatti, la Complete Edition include al suo interno anche i 3 DLC pubblicati separatamente in fase di supporto post lancio.

La raccolta, non disponibile su PlayStation 5, non include al suo interno migliorie di carattere tecnico, ma punta ad ogni modo ad offrire l'esperienza più completa possibile per gli amanti dell'Action GDR di Team Ninja.



Per ogni dettaglio in merito ai contenuti aggiuntivi, sulle pagine di Everyeye trovate i pareri del nostro Alessandro Bruni su ognuno dei 3 DLC di Nioh 2, con la recensione de Il Discepolo di Tengu, la recensione di Oscurità nella Capitale e la recensione de Il primo Samurai.



Nioh 2 Remastered The Complete Edition

Sviluppatore: Team Ninja

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Action GDR

Data di uscita: 5 Febbraio

Piattaforme: PlayStation 5



Esattamente come il primo Nioh, anche Nioh 2 ritorna su PlayStation 5 con un'edizione rimasterizzata pensata per usufruire a pieno delle potenzialità della nuova console. Gli Yokai non sono mai stati così minacciosi, con una risoluzione in 4K e framerate a 120 fps. Anche in questo caso, Team Ninja promette caricamenti ultrarapidi e la possibilità di trasferire i propri salvataggi da PlayStation 4 a PlayStation 5.

I giocatori che possiedono Nioh 2 - The Complete Edition su PS4 potranno passare a Nioh 2 Remastered - The Complete Edition su PS5 in maniera completamente gratuita. Coloro che possiedono l'edizione originale di Nioh 2 su PS4 potranno invece accedere alla versione base di Nioh 2 Remastered su PS5, oltre alla versione next-gen di ogni DLC acquistato.



In attesa di un giudizio su questa nuova versione dell'Action GDR, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Nioh 2 redatta dal nostro Alessandro Bruni.



The Nioh Collection

Sviluppatore: Team Ninja

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Action GDR

Data di uscita: 5 Febbraio

Piattaforme: PlayStation 5



Per i giocatori pronti a (ri)vivere l'intera epopea ambientata da Team Ninja in un demoniaco Giappone dell'era Sengoku, Sony e Koei Tecmo hanno pensato alla soluzione perfetta. The Nioh Collection, infatti, propone in un unico e ricco pacchetto Nioh Remastered - The Complete Edition e Nioh 2 Remastered - The Complete Edition. Una raccolta che offre una panoramica completa sulla saga, presentata nella sua forma più smagliante.

Comprensivi di DLC ed espansioni, tanto Nioh Remastered quanto Nioh 2 Remastered, come già evidenziato, presenteranno una risoluzione in 4K, framerate a 120 fps e caricamenti rapidi grazie all'SSD di PS5. I giocatori in possesso dei titoli su old-gen potranno inoltre trasferire i propri salvataggi nelle rispettive edizioni next-gen.



Ys IX Monstrum Nox

Sviluppatore: Nihon Falcom; Engine Software BV; PH3 GmbH

Publisher: NIS America

Genere: JRPG

Data di uscita: 5 Febbraio

Piattaforme: PlayStation 4



Già da tempo disponibile in quel del Sol Levante, Ys IX: Monstrum Nox è pronto a varcare i confini del Giappone per approdare anche sul mercato europeo. Il nuovo capitolo della nota saga Nihom Falcom si presenta come erede diretto di YS VIII: Lacrimosa of Dana, collocandosi cronologicamente dopo i fatti narrati dal precedente JRPG. Il protagonista Adol Christin, i cui atti di eroismo sono ormai noti in tutto il mondo, sarà costretto questa volta a muoversi nell'ombra. In seguito all'inspiegabile scomparsa della flotta armata dell'Impero Romum, l'avventuriero sarà infatti considerato il responsabile, divenendo l'oggetto di una serrata caccia all'uomo. Per provarne l'innocenza, i giocatori assumeranno il controllo di un Adol dall'insolita chioma blu e si cimenteranno in indagini attraverso le strade della città di Balduq.

A peggiorare le cose contribuirà persino una maledizione: il protagonista si tramuterà infatti in un Monstrum, esseri sovrannaturali dotati di poteri eccezionali. Alleandosi con altri Monstrum, Adol di ritroverà a contrastare inquietanti insidie provenienti dalla dimensione nota come Grimwald Nox.



Per ulteriori informazioni, in attesa della recensione, sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di YS IX: Monstrum Nox a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.



Little Nightmares 2

Sviluppatore: Tarsier Studio

Publisher: Bandai Namco

Genere: Avventura

Data di uscita: 11 Febbraio

Piattaforme: PlayStation 4



I piccoli incubi di Tarsier Studio ritornano in azione con una nuova avventura a tinte cupe. Protagonista di un viaggio attraverso orrori inaspettati è Mono, ragazzino rimasto intrappolato in un mondo distorto. Nel tentativo di sopravvivere alle insidie e alle creature da incubo che popolano l'universo di Little Nightmares II, il giocatore vedrà comparire al proprio fianco un'alleata inaspettata: Six!

Scampata alla terribile caccia di cui è stata protagonista nel primo Little Nightmares, la bambina dall'impermeabile giallo ritorna anche in questo atteso sequel.



Per maggiori dettagli su ciò che si annida nell'ombra del gioco Bandai Namco, sulle pagine di Everyeye trovate il recente provato di Little Nightmares II redatto dal nostro Alessandro Bruni.



King of Seas

Sviluppatore: 3DClouds

Publisher: 3DClouds

Genere: Action GDR

Data di uscita: 18 Febbraio

Piattaforme: PlayStation 4



Dagli studi nostrani di 3DClouds, giunge un Action GDR che fonde dinamiche roguelike a un immaginario piratesco. Gli aspiranti Re dei Pirati possono issare le vele e dirigere il proprio veliero lungo i sette mari dipinti da King of Seas, che promette un'epica avventura tra ambientazioni generate in maniera procedurale. Vittima di un oscuro complotto che ha condotto alla morte del padre, il protagonista intraprenderà un percorso per cercare di recuperare tutto ciò che gli è stato ingiustamente sottratto.

Il veliero del giocatore si troverà a solcare scenari battuti da tempeste o ammantati nella nebbia, per un'esplorazione che anche nelle giornate più limpide richiederà un'attenta consultazione della direzione dei venti. Scontri navali e conquiste di avamposti faranno incrementare la taglia sul nostro vascello, rendendo l'oceano mare un luogo sempre più pericoloso.



Per maggiori dettagli su questa produzione a firma italiana, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di King of Seas firmato dal nostro Icilio Bellanima.



Fallen Legion Revenants

Sviluppatore: YummyYummyTummy

Publisher: NIS America

Genere: RPG

Data di uscita: 19 Febbraio

Piattaforme: PlayStation 4



Dopo Fallen Legion: Sins of Empire e Fallen Legion: Flames of Rebellion, la saga GDR prosegue con Fallen Legion: Revenants. Il titolo vede la società ormai al tracollo, con l'unico rifugio per l'umanità rappresentato dal Castello di Welkin. Maniero fluttuante che aleggia su di un mondo popolato di orrende bestie generate da un'epidemia di peste, quest'ultimo è tuttavia controllato da un folle tiranno. Tra le mura del castello, saranno dunque il politico Lucien e la rediviva Rowena, determinata a tornare in vita per poter allevare il figlio, a stringere un patto per rovesciarne il regime.

Nei panni di Rowena o di Lucien, i giocatori potranno sfruttare abilità uniche, tra creazione di pozioni, temporanea invisibilità e la capacità di controllare i letali Exemplars.



Persona 5 Strikers

Sviluppatore: Omega Force

Publisher: Atlus

Genere: Action RPG

Data di uscita: 23 Febbraio

Piattaforme: PlayStation 4



A cavallo tra musou e vero e proprio Action RPG, Persona 5 Strikers ha il non semplice compito di offrire un'esperienza inedita che si collochi con efficacia nell'universo dell'acclamato JRPG di Atlus. Per l'occasione, i Phantom Thieves ritornano ancora una volta in azione, per un'avventura che si colloca a breve distanza dall'epica e ritmata conclusione di Persona 5.

Ritornato a Tokyo, Joker si riunisce ai propri fidati compagni, con l'intenzione di vivere, ancora una volta, un'estate insieme. L'appuntamento è ovviamente al Café LeBlanc, ma i programmi degli ormai ex-Ladri di Cuori è destinato a mutare repentinamente. Gli incidenti legati al Metaverso hanno infatti ripreso a manifestarsi nel Sol Levante: di fronte al rischio di essere ritenuti i responsabili, i nostri dovranno venire a capo di ciò che sta realmente accadendo,



Per ogni dettaglio legato alle meccaniche di gioco legate al ritorno di Joker e compagni, sulle nostre pagine è disponibile il provato di Person 5 Strikers firmato da Antonello "Kirito" Bello.