Giochi PS5 e PS4: le nuove uscite di maggio, da RE Village a Biomutant

Nonostante il rinvio di Deathloop, il maggio in casa Sony si preannuncia decisamente scoppiettante, con diverse pubblicazioni molto attese in dirittura di arrivo. Ad aprire le danze sarà in particolare il promettente Resident Evil: Village, con il nuovo mese che consentirà finalmente ai giocatori di fronteggiare Lady Dimitrescu e le sue figlie vampire. Accanto all'horror di Capcom trova poi spazio la fantascienza di casa BioWare, con la Mass Effect: Legendary Edition pronta a riportare in vita la trilogia originale della saga, mentre anche il combattivo panda rosso di Biomutant realizza infine il proprio debutto. Gli appassionati di multiplayer non hanno che l'imbarazzo della scelta, tra le armi biologiche di Resident Evil Re: Verse e il dodgeball di Knockout City. Presente all'appello anche l'universo indipendente, con in particolare la produzione italiana King of Seas. Di seguito, la nostra rassegna delle principali produzioni in arrivo nelle prossime settimane: con quali giochi PS4 e PS5 di cimenterete a maggio 2021?

The Colonists

Sviluppatore: Codebyfire

Publisher: Mode 7

Genere: Gestionale

Data di uscita: 4 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4



Traendo ispirazione da titoli quali The Settlers e Anno, il team di Codebyfire propone un gestionale dedicato non ad esseri umani, ma a una civiltà di robot. Abbandonata la Terra, un gruppo di androidi autoreplicanti si cimenta con la creazione di una società, animato dal desiderio di emulare l'umanità. Per gestirne l'evoluzione, sarà possibile attraversare tre differenti epoche, edificando infrastrutture, vie di comunicazione, impianti agricoli e molto altro. I nostri robot potranno scegliere di vivere in pace, oppure di cimentarsi in violenti conflitti con altre colonie, guidate per l'occasione dall'IA.

The Colonists propone un'esperienza versatile, in cui è possibile affrontare missioni, dedicarsi a mappe generate in maniera procedurale, completare le sfide create da altri giocatori o costruire la propria colonia nella totale libertà della modalità sandbox.



Skate City

Sviluppatore: Agens; Room8

Publisher: Snowman

Genere: Sportivo

Data di uscita: 6 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Esordito in esclusiva su Apple Arcade, il titolo sportivo dedicato agli amanti dello skateboard si fa ora strada anche su console. Skate City sfida i giocatori a mettere in mostra tutta la propria abilità all'interno di ambienti urbani completamente dinamici. Mentre la mattina lascia spazio alla notte e mutano le condizioni atmosferiche, gli aspiranti skater possono sviluppare un proprio stile personale.

Skate City promette un sistema di controlli semplice e intuitivo, da sfruttare per mettere a segno trick sempre più spettacolari.



In attesa di poter compiere evoluzioni su PS4 e PS5, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Skate City a cura di Felice Di Giuseppe.



Resident Evil: Village

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 7 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo l'apprezzato Resident Evil 7: Biohazard, la serie Capcom fa ritorno in scena con un nuovo, attesissimo, capitolo. Conservando la visuale in prima persona del suo predecessore, Resident Evil: Village pone ancora una volta i giocatori nei panni di Ethan Winters, destinato suo malgrado ad essere protagonista di un secondo orrore. La pacifica esistenza che conduce con l'amata Mia subisce infatti una brusca interruzione in seguito all'inaspettato intervento di Chris Redfield.

Volto già noto ai fan della saga, quest'ultimo sembra però essere ora animato da oscure intenzioni. Il connubio tra azione e orrore messo in scena da Capcom muove i propri passi in una ambientazione completamente inedita. Con Resident Evil: Village, l'immaginario della saga accoglie entro i suoi confini streghe, lupi mannari e letali vampire, inclusa la già amatissima Lady Dimitrescu. Riuscirà Ethan Winters a sopravvivere alle insidie che si celano nell'inquietante villaggio innevato?



Per ogni dettaglio sull'orrore che vi attende nel nuovo survival horror Capcom, potete addentrarvi nell'anteprima di Resident Evil: Village redatta dal nostro Giuseppe Carrabba.



Resident Evil Re: Verse

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Azione / Multiplayer

Data di uscita: 7 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Per celebrare il 25° anniversario della serie, Capcom ha deciso di affiancare al debutto di Resident Evil: Village un'esperienza dalla natura esclusivamente multiplayer. Strutturato in Deathmatch che vedono contrapporsi squadre di 4 o 6 giocatori, il titolo competitivo apre una finestra sulla storia dell'IP. Tra i possibili alter-ego di cui vestire temporaneamente i panni, il pubblico potrà infatti selezionare personaggi amatissimi quali Chris Redfield, Hunk o Jill, senza però dimenticare Leon, Claire e Ada Wong.

Tuttavia, che Resident Evil sarebbe senza pericolose armi biologiche nei dintorni? Per movimentare le cose, il team di sviluppo di Resident Evil Re: verse ha quindi pensato ad una dinamica peculiare: al momento della morte, ogni personaggio si tramuterà in una pericolosa creatura, ivi incluse vere e proprie icone quali il Nemesis o il mutato Mr X.



In attesa di impugnare le armi, sulle nostre pagine trovate il provato di Resident Evil Re: Verse redatto da Giuseppe Carrabba.



Blazing Beaks

Sviluppatore: Applava

Publisher: Applava

Genere: Roguelike

Data di uscita: 7 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4



Mantenendosi fedele agli stilemi più tradizionali del genere rogulike, Blazing Beaks propone un'avventura i cui protagonisti sono variopinti pennuti. Con 10 personaggi tra cui scegliere, i giocatori potranno avventurarsi in un mondo tanto variopinto quanto pericoloso, nel tentativo di raggiungere le profondità di dungeon generati in maniera procedurale. Lungo il cammino attendono inquietanti mutanti, segreti, misteri e moltissimi tesori. Tuttavia, sarà bene non essere troppo avidi: gli oggetti raccolti potrebbero infatti finire per rivelarsi pericolosi.

Blazing Beaks può essere vissuto anche in compagnia, grazie al supporto a diverse forme di multiplayer. La modalità Storia, ad esempio, offre la possibilità di cimentarsi con una co-op in locale, mentre i più competitivi preferiranno virare verso le sfide - sempre in locale - della modalità Torneo.



Hood: Outlaws and Legends

Sviluppatore: Sumo Digital

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Azione / Multiplayer

Data di uscita: 10 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dagli studi di Sumo Digital arriva un'esperienza esclusivamente multigiocatore che rievoca parzialmente l'immaginario di Robin Hood. In un violento mondo medievale, rubare ai ricchi e a un governo tirannico è l'unica missione del giocatore, sia che decida di vestire i panni di un eroe o di un semplice furfante. L'assalto a castelli e fortezze rappresenta però una duplice sfida: oltre a dover superare sistemi di difesa e guardie guidate dall'IA, il proprio team si ritroverà infatti a competere anche con utenti rivali. Complessivamente, Hood. Outlaws and Legends propone dunque un'esperienza multiplayer a squadre di natura PvPvE, in cui intascarsi per primi il bottino è la priorità assoluta.

Per entrare in partita si potrà scegliere tra diverse classi personaggio, ognuna dotata di abilità individuali e di un proprio stile di combattimento. A garantire un'esperienza sempre fresca ci penserà il già confermato supporto post lancio, la cui road-map prevede l'introduzione di ulteriori mappe, personaggi, modalità di gioco ed eventi speciali.



Prima di trasformarsi in moderni Robin Hood, potete recuperare una freccia dalla faretra del nostro Giuseppe Carrabba, che ha redatto una dettagliata anteprima di Hood: Outlaws and Legends.



Mass Effect: Legendary Edition

Sviluppatore: BioWare

Publisher: Electronic Arts

Genere: GDR

Data di uscita: 14 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4



Il Comandante Shepard torna a navigare nello spazio profondo, in un universo tirato completamente a ludico grazie al lavoro degli sviluppatori di casa BioWare. Desiderata a bramata dal pubblico, la Mass Effect: Legendary Edition ripropone l'intera trilogia originale della serie, aggiornata per l'occasione sul fronte grafico e tecnico. Come prevedibile, gli sforzi del team si sono concentrati in particolare sul primo Mass Effect, che porta sulle spalle ormai 14 anni di età. Prima di entrare a far parte della raccolta, il primo capitolo dell'epopea sci-fi ha così accolto alcune modifiche anche sul fronte del gameplay, con ad esempio una revisione del sistema di gestione della telecamera e una rifinitura dello shooting.

Meno incisiva invece l'opera di rifacimento prevista per Mass Effect 2 e Mass Effect 3, datati rispettivamente 2010 e 2012. Una risoluzione più elevata, asset in 4K, antialiasing e rifinitura delle texture hanno ad ogni modo rinnovato in maniera significativa la resa delle ambientazioni e degli effetti di illuminazione delle due opere. Siete pronti a tornare a bordo della Normandy?



Mentre BioWare dedica le proprie energie anche alla realizzazione di un nuovo capitolo della saga, sulle nostre pagine potete scoprire i dettagli sulle migliorie in arrivo nella Mass Effect: Legendary Edition, grazie a Gabriele Laurino.



Subnautica: Below Zero

Sviluppatore: Unknown Worlds Entertainment

Publisher: Unknown Worlds Entertainment

Genere: Avventura

Data di uscita: 14 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Nuovo capitolo della serie Subnautica, il gioco d'avventura ambientato nelle profondità di un oceano alieno prende il via a due anni di distanza dalla conclusione del suo predecessore. Con Subnautica: Below Zero, i giocatori fanno ritorno sul pianeta 4546B, questa volta per esplorarne una regione artica. L'obiettivo è scoprire cosa sia accaduto alla sorella del protagonista, sparita in seguito al misterioso incidente che ha causato una precipitosa fuga da parte degli scienziati dell'Alterra.

Con risorse limitate, dovremo fronteggiare un clima estremo, nel tentativo di sbrogliare gli enigmi introdotti dal primo Subnautica. Tra spettacolari e scintillanti grotte subacquee, vette innevate e roventi sorgenti termali, ci attendo artefatti alieni, pinguini artici, colossali leviatani e molte altre creature. Ma attenzione: non tutte saranno amichevoli!



In attesa del sequel, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Subnautica, firmata all'uscita dell'indie dal nostro Daniele D'Orefice.



Knockout City

Sviluppatore: Velan Studios

Publisher: Electronic Arts

Genere: Party Game

Data di uscita: 21 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4



Gli amanti del dodgeball possono prepararsi ad entrare in squadra per cimentarsi in sfrenate competizioni multiplayer 3v3, 4v4 o tutti contro tutti. Qualsiasi sia la modalità selezionata, l'obiettivo resta sempre il medesimo: mettere KO gli avversari e conquistare Knockout City tramite gioco di squadra e un perfetto controllo del pallone. Nel caso in cui quest'ultimo non sia momentaneamente a disposizione del vostro team, non temete, perché gli sviluppatori hanno pensato ad una soluzione peculiare. Ogni giocatore può infatti tramutarsi in una palla pronta a essere scagliata da un compagno di squadra.

Per garantire un'esperienza sempre differente, Knockout City mette a disposizione molteplici modalità di gioco, da affrontare con diverse tipologie di palloni. Gli autori di Valos Studios hanno inoltre già confermato un ricco supporto post lancio, volto a introdurre nuove mappe dinamiche, tipi di palla, premi, eventi e sfide speciali.



Prima di arruolarvi in un blasonato team di dodgeball, potete ripassare i fondamentali nel ricco provato di Knockout City firmato dal nostro Alessandro Bruni.



Rust - Console Edition

Sviluppatore: Facepunch Studios

Publisher: Facepunch Studios

Genere: Survival

Data di uscita: 21 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4



Disponibile su PC sin dal febbraio 2018, il survival di Facepunch Studios è di recente tornato alla ribalta, trasformandosi in un improvviso fenomeno videoludico in grado di invadere l'universo di Twitch. In seguito al boom di pubblico, Rust è stato riadattato dalla software house per conciliarsi ad una fruizione tramite console. Una versione PS4 è dunque in dirittura di arrivo, pronta a proporre anche all'utenza Sony una dura sfida per la sopravvivenza.

Titolo in prima persona, Rust propone un'esperienza survival in cui il crafting riveste un ruolo cruciale. Partendo dal nulla, i giocatori dovranno accumulare risorse, costruirsi un rifugio e riuscire a sfamarsi, sino a raggiungere un livello di efficienza tale da consentire persino di sviluppare veicoli o armi da fuoco. Queste ultime del resto potrebbero presto tornare utili: non è detto infatti che gli altri giocatori non possano essere tentati di aggredirvi per sottrarvi il frutto del vostro duro lavoro.



In attesa del debutto del titolo su console, sulle pagine di Everyeye trovate tutti i dettagli su Rust, presentati dal nostro Giovanni Panzano.



Biomutant

Sviluppatore: Experiment 101

Publisher: THQ Nordic

Genere: Action RPG

Data di uscita: 25 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4



Le radici dell'Albero della Vita grondano sangue e una letale piaga minaccia l'esistenza del mondo intero, ma nonostante questo le tribù che lo popolano si ostinano a restare divise. Queste le premesse narrative dell'avventura Action RPG che i giocatori potranno vivere in Biomutant. Nei panni di una delle creature parte delle 6 tribù selezionabili - quindi non necessariamente l'ormai celebre panda rosso/procione -, potremo vivere un'epopea raccontata tramite le parole di un narratore esterno, ma la cui evoluzione e conclusione saranno stabilite dalle azioni e dalle scelte dell'animalesco protagonista.

L'open world apre al giocatore un catalogo infinito di possibilità, che garantiscono libertà di azione sotto molteplici punti di vista. Dalla personalizzazione del proprio alter-ego allo stile di combattimento, passando per il sistema di spostamento, gli avventurieri potranno sbizzarrirsi in ogni sessione di gioco. In Biomutant è in effetti possibile creare fucili a pompa con cavatappi incorporati, ali bioniche o spade da impugnare ad una o due zampe. Percorrere le ambientazioni a piedi, a bordo di palloni aerostatici o su colossali mech sono tutte opzioni contemplate dal titolo, così come la possibilità di mutare la propria struttura genetica per apprendere abilità imprescindibili come Tartarotola, la Muco-bolla o la Telecinesi.



Mentre cerchiamo di dirimere ancora una volta l'annosa questione della natura di procione o panda minore del protagonista "canonico", potete consultare la ricca anteprima di Biomutant redatta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.



King of Seas

Sviluppatore: 3D Clouds

Publisher: Team17

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 25 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4



I proverbiali Sette Mari sono pronti ad accogliere la nuova avventura firmata dai ragazzi di 3D Clouds. Team italiano composto da circa 20 professionisti dello sviluppo videoludico, gli autori di King of Seas propongono un'epopea piratesca che realizza un connubio tra Action RPG e meccaniche rogulike. In una distesa oceanica generata in maniera completamente procedurale, i giocatori si ritroveranno coinvolti in una storia di vendetta. Il padre del protagonista è infatti rimasto vittima di un misterioso complotto, che ha spinto il ragazzo a cercare rifugio in alto mare, dove ha cominciato una nuova vita all'insegna della pirateria e della ricerca dell'avventura.

Navigare le acque di King of Seas richiederà una costante attenzione alla rotta, con l'orientamento che sarà messo a dura prova da banchi di nebbia e venti capricciosi. In aiuto dei giocatori giunge fortunatamente una bussola virtuale, da consultare tra una razzia e l'altra, mentre agguerriti cacciatori di taglie cercano di consegnarci alla giustizia.



Prima di partire all'arrembaggio, potete razziare il ricco bottino di informazioni celato nello speciale su King of Seas redatto dal nostro Giuseppe Carrabba.



Song of Horror: Complete Edition

Sviluppatore: Protocol Games

Publisher: Raiser Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 28 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4



Grandi dosi di inquietudine attendono i giocatori in Song of Horror, survival horror a telecamera fissa tra le cui ambientazioni si cela la letale "Presenza". La scoperta della creatura sovrannaturale è legata alla misteriosa scomparsa dello scrittore Sebastian P. Husher e della sua famiglia. Preoccupato per la sorte dell'autore, il suo editore invia un assistente sulle sue tracce, ma anche quest'ultimo è destinato a svanire nel nulla. Da queste premesse prende il via un'avventura densa di tensione, in cui il giocatore sarà continuamente braccato dalla letale creatura, guidata per l'occasione da un'IA in grado di adattarsi allo stile di gioco adottato.

Song of Horror consente di vivere la storia attraverso gli occhi di ben 13 personaggi differenti, ognuno caratterizzato da un punto di vista personale e da abilità specifiche. Elemento peculiare, ad ogni morte sarà necessario cambiare alter-ego prima di poter tornare a esplorare abbazie dimenticate, ospedali psichiatrici abbandonati e altre angoscianti location.



Capcom Arcade Stadium

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Arcade

Data di uscita: 25 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4



Capcom propone agli amanti del retrogaming una selezione di opere del passato videoludico, allestendo una vera e propria sala giochi virtuale da portare sempre con sé. Strutturata in 3 differenti pacchetti acquistabili separatamente, Capcom Arcade Stadium copre il periodo tra gli Anni Ottanta e Duemila, per una selezione variegata che spazia tra stili e generi di riferimento. Il pacchetto "Dawn of the Arcade , nello specifico, copre gli anni tra il 1984 e il 1988, il pacchetto "Arcade Revolution" riflette il periodo tra 1989 e 1992, mentre il terzo e ultimo pacchetto "Arcade Evolution" spazia tra 1992 e 2001.

Per offrire il benvenuto ai giocatori, Capcom Arcade Stadium mette gratuitamente a disposizione del pubblico 1943 - The Battle of Midway, sparatutto da vivere in solitaria oppure tramite la modalità cooperativa per due utenti. Per rendere i classici del passato maggiormente fruibili, il team di Capcom ha introdotto la possibilità di salvare la partita, riavvolgere l'azione o modificare la velocità in ogni titolo.



Per un salto nel passato, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco speciale su Capcom Arcade Stadium, a cura di Fabio "Kenobit" Bortolotti.



Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster

Sviluppatore: Atlus

Publisher: SEGA

Genere: JRPG

Data di uscita: 25 Maggio

Piattaforme: PlayStation 4



Ricco antipasto in attesa di maggiori dettagli su Shin Megami Tensei V, il grande classico della tradizione JRPG ritorna sulla scena videoludica in una edizione rimasterizzata. Una nuova guerra tra dèi e demoni attende i giocatori tra le strade della Tokyo di Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster. Devastata da un'apocalisse eterea denominata Concezione, la capitale nipponica è vittima di una violenta rivolta demoniaca, mentre il resto del mondo è condannato all'oscurità. A decidere della morte, della vita o della rinascita del mondo potrà essere solo il protagonista di questa indimenticabile epopea.

Per il debutto della riedizione di Shin Megami Tensei III, il team di Atlus ha completamente rimasterizzato tutti i modelli 3D e i fondali. Per garantire una maggiore accessibilità, sono stati inoltre introdotte impostazioni di difficoltà aggiuntive e la possibilità di salvare la partita in qualsiasi momento. Infine, sul fronte audio, i giocatori potranno questa volta optare per il doppiaggio originale giapponese oppure per la versione in lingua inglese.



Per maggiori dettagli sul rifacimento del JRPG Atlus, sulle pagine di Everyeye trovate il recente provato di Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.



Call of the Sea

Sviluppatore: Out of the Blue

Publisher: Raw Fury

Genere: Avventura

Data di uscita: Maggio 2021

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Opera prima del team spagnolo Out of the Blue, Call of the Sea ha inizialmente raggiunto in esclusiva l'ecosistema Microsoft, ma ora si prepara a trovare spazio anche su PS4 e PS5. Esperienza videoludica che fonde avventura, storie d'amore e atmosfere lovecraftiane, l'indie vede protagonista Norah, donna alla ricerca del marito scomparso durante una missione a scopo scientifico. Seguendone le tracce su di una splendida isola dell'Oceano Pacifico, il giocatore dovrà cimentarsi nella ricerca di utili indizi e nella risoluzione di puzzle ed enigmi.

Ambientato negli Anni Trenta, Call of the Sea mette in scena un'avventura narrativa dai toni romantici, tra esplorazione, mistero e panorami da sogno.



Già confermato per il maggio 2021, il porting manca al momento di una data precisa: in attesa del suo annuncio, potete leggere la recensione di Call of the Sea redatta dal nostro Marco Mottura.