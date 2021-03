Giochi PS5 e PS4: tutte le nuove uscite di marzo 2021

Dopo un mese di febbraio scandito da numerose riedizioni di Nioh e Nioh 2 e dall'arrivo di Little Nightmares II e Persona 5 Strikers, la primavera porta su console Sony un'interessante commistione tra ritorni e produzioni inedite. Il nuovo mese propone infatti l'approdo su PS5 di titoli già noti al grande pubblico, come Yakuza: Like A Dragon, Marvel's Avengers o Crash Bandicoot 4: It's About Time. A trainare il catalogo PlayStation con ventate di novità troviamo produzioni decisamente intriganti, tra It Takes Two e Balan Wonderworld. Non mancano inoltre all'appello indie suggestivi, come Maquette, Mundaun e Minute of Islands. Di seguito, ecco dunque la nostra rassegna di giochi PS4 e PS5 in arrivo a marzo 2021: godetevi i primi tepori dell'anno e - ovviamente -la lettura!



Yakuza: Like A Dragon

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Azione / GDR

Data di uscita: 2 Marzo

Piattaforme: PlayStation 5



L'epopea di Ichiban Kasuga ritorna in azione su console di nuova generazione. Già disponibile su Xbox Series X|S, l'ultimo capitolo della serie SEGA dedicata all'universo della criminalità organizzata nipponica arriva ora anche su PlayStation 5. Per l'occasione, i giocatori potranno scegliere tra due differenti modalità di fruizione: risoluzione a 4K e frame rate a 30 fps oppure risoluzione in 1440p e frame rate a 60 fps.

Yakuza: Like A Dragon introduce un'ampia serie di novità per la serie SEGA, tra le quali spicca una revisione del combat system, che sposa una nuova struttura a turni. Ambientato a Yokohama, il titolo vede il protagonista, giovane affiliato alla Yakuza, incarcerato per un crimine che non ha commesso. Ritornato in libertà dopo ben 18 anni, Ichiban Kasuga scopre di essere stato tradito da chi riteneva essergli più vicino. Da queste premesse, prenderà il via una furiosa ricerca di vendetta, che condurrà il protagonista a intrecciare il proprio destino con quello di bizzarri personaggi.



Per ulteriori dettagli sul titolo, sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Yakuza: Like A Dragon redatta dal nostro Giuseppe Carrabba in occasione del lancio del gioco su old gen.



Maquette

Sviluppatore: Graceful Decay

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Puzzle

Data di uscita: 2 Marzo

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dalle fucine creative del publisher Annapurna Interactive (I Am Dead; What Remains of Edith Finch), giunge un nuovo titolo indie dalle caratteristiche intriganti. Maquette è un puzzle game ricorsivo, i cui scenari sono ispirati alle opere di Escher. In questo mondo virtuale, ogni oggetto sembra essere contemporaneamente minuscolo e gigantesco, tra prospettive dinamiche e ingannevoli.

Sul fronte narrativo, Maquette concentra il proprio focus su di una storia d'amore provata da numerose difficoltà quotidiane, sovente in grado di tramutarsi in ostacoli apparentemente insormontabili.



Ricordiamo che sin dal Day One, Maquette sarà parte della line-up di giochi gratis con PlayStation Plus a marzo 2021 e potrà dunque essere scaricato dagli abbonati al servizio Sony senza alcun costo aggiuntivo.



Monster Jam Steel Titans 2

Sviluppatore: Rainbow Studios

Publisher: THQ Nordic

Genere: Racing Game

Data di uscita: 2 Marzo

Piattaforme: PlayStation 4



Monster Jam Steel Titans 2 riporta sul mercato videoludico la propria selezione di truck, composta per l'occasione da ben 38 veicoli tra i più popolari dell'intera serie. Tra i molteplici contenuti proposti dal racing game, troviamo una selezione di 5 mondi di gioco a tema Monster Jam e 12 stadi in cui cimentarsi in sfide al cardiopalma.

Rispetto ai suoi predecessori, Monster Jam Steel Titans 2 propone nuove modalità multigiocatore e molteplici migliorie pensate per la modalità carriera, le dinamiche di esplorazione e il motore fisico.



Mortal Shell: Enhanced Edition

Sviluppatore: Cold Symmetry

Publisher: Playstack

Genere: Action RPG

Data di uscita: 4 Marzo

Piattaforme: PlayStation 5



Tra ambientazioni cupe, inquietanti scenari, contrattacchi e un impegnativo livello di sfida, il souls-like di Cold Symmetry si prepara all'approccio su next-gen. Con la Mortal Shell: Enhanced Edition, la software house propone su PlayStation 5 risoluzione 4K, frame rate ancorato ai 60 fps, texture migliorate e supporto alle feature del DualSense. I giocatori già in possesso dell'Action RPG su Playstation 4 potranno procedere ad un aggiornamento gratuito alla Enhanced Edition.

Atmosfere dark fantasy, narrazione criptica e scontri impegnativi rappresentano il fulcro dell'esperienza proposta da Mortal Shell, con la quale il team di sviluppo reinterpreta l'ormai celebre formula di gioco à la Dark Souls.



Ogni dettaglio su questo cupo Action RPG vi attende nella recensione di Mortal Shell redatta dal nostro Icilio Bellanima.



Two Point Hospital: Jumbo Edition

Sviluppatore: Two Point Studios

Publisher: SEGA

Genere: Gestionale

Data di uscita: 5 Marzo

Piattaforme: PlayStation 4



Il peculiare gestionale a tema ospedaliero ritorna su console in una nuova edizione, rivista e ampliata. Oltre al gioco originale, Two Point Hospital: Jumbo Edition include 4 grandi espansioni (Off The Grid; Close Encounters; Pebberley Island; Bigfoot) e 2 pacchetti contenuti, per un totale di ben 27 ospedali, 189 patologie e 100 oggetti aggiuntivi. Ad arricchire la proposta, anche una serie di nuove funzionalità.

I nuovi giocatori possono approfittare dell'occasione per unirsi agli oltre 3 milioni di utenti già impegnati tra le virtuali corsie ospedaliere. Coloro che già posseggono l'originale Two Point Hospital possono invece optare per un upgrade della propria versione o l'acquisto di singoli DLC.



Per maggiori dettagli su questa peculiare produzione, vi rimandiamo alla recensione di Two Point Hospital per PC, redatta dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.



Monster Truck Championship

Sviluppatore: Teyon

Publisher: Nacon

Genere: Racing Game

Data di uscita: 11 Marzo

Piattaforme: PlayStation 5



Gli appassionati di simulatori di guida possono prepararsi a mettersi al volante di possenti camion. Dopo aver personalizzato il proprio veicolo, i novelli piloti potranno cimentarsi nella complessa conduzione dei giganteschi mezzi. Tra gestione indipendente delle ruote anteriori e posteriori, anticipazione del trasferimento di massa nelle curve e un sistema di previsione dei rimbalzi dopo i salti, Monster Truck Championship punta a riproporre in maniera fedele il feeling offerto dal controllo dei grandi monster truck.

Sul fronte contenutistico, il racing game propone 16 veicoli personalizzabili, 25 arene e 3 leghe da conquistare. Disponibile anche una modalità multipayer, per competizioni online ad 8 giocatori.



Crash Bandicoot 4: It's About Time

Sviluppatore: Toys For Bob

Publisher: Activision Blizzard

Genere: Platform

Data di uscita: 12 Marzo

Piattaforme: PlayStation 5



Tempo di un secondo debutto per Crash Bandicoot 4: It's About Time, che a marzo raggiunge nuove piattaforme, tra cui PlayStation 5. Su next-gen, il platform propone performance in 4K a 60 fps. Ad un comparto tecnico potenziato, si affianca inoltre il supporto all'Audio 3D e alle feature del DualSense. In particolare, i grilletti adattivi restituiranno una rinnovata sensazione di controllo degli strumenti a disposizione di Crash, Tawna, Dingodile e Neo-Cortex. I veri seguaci del completismo potranno inoltre sfruttare le funzionalità delle Schede Attività di PlayStation 5 per tenere traccia dei propri progressi in ogni livello di Crash Bandicoot 4, nel tentativo di terminare il titolo al 106%.

Ricordiamo che i giocatori già in possesso di una versione PlayStation 4 del platform di Toys For Bob potranno procedere all'upgrade alla versione migliorata per PS5 tramite un aggiornamento completamente gratuito.



Per tutti i dettagli sul ritorno del marsupiale arancione, vi rimandiamo alla recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time redatta dal nostro Giuseppe Arace.



Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Sviluppatore: Aspyr Media

Publisher: Aspyr Media

Genere: Azione

Data di uscita: 16 Marzo

Piattaforme: PlayStation 4/ PlayStation 5



Ad oltre 15 anni di distanza dalla pubblicazione dell'avventura originale, il non-morto è pronto a tornare in azione grazie ad una produzione realizzata da Aspyr Media, veri e propri specialisti del porting. Lo Stubbs The Zombie del 2005 approda su hardware moderni con una nuova risoluzione, un sistema di controllo migliorato e una serie di achievement da sbloccare.

Un'avventura decisamente peculiare che muove i propri passi nella città immaginaria di Punchbowl. Edificata durante l'amministrazione del Presidente USA Eisenhower, la metropoli è un inno alla potenzialità tecnologiche del XXI secolo, ma il protagonista di Stubbs The Zombie in Rebel Without A Pulse è pronto a seminarvi il panico.



Mundaun

Sviluppatore: Hidden Fields

Publisher: MWM Interactive

Genere: Horror

Data di uscita: 16 Marzo

Piattaforme: PlayStation 4



Mito e realtà si intrecciano tra le Alpi, per un'avventura horror dipinta esclusivamente in scale di grigio, con texture disegnate a mano. Mundaun è una piccola località di montagna, in cui il protagonista del titolo ha trascorso l'infanzia. Assente dal paese da molto tempo, dovrà farvi ritorno in seguito alla notizia della morte del nonno. Raggiunto il luogo, si renderà tuttavia conto che qualcosa di oscuro sta dando la caccia ai suoi abitanti.

Un'avventura inquietante e dalle tinte horror, in cui il giocatore dovrà spostarsi tra vallate e picchi innevati, districandosi tra oscure presenze, NPC ostili e cupi misteri. A ostacolare il nostro cammino un meccanismo di gameplay vincolato alle nostre percezioni: maggiore la paura percepita dal protagonista, più lenta sarà l'avanzata.



Marvel's Avengers

Sviluppatore: Crystal Dynamics

Publisher: Square Enix

Genere: Action RPG

Data di uscita: 18 Marzo

Piattaforme: PlayStation 5



Anche la produzione Crystal Dynamics, già disponibile su old-gen, raggiunge le console di nuova generazione nel marzo 2021. Numerose le migliorie apportate dal team di sviluppo in vista dell'approdo dei Vendicatori su PlayStation 5, con gli appassionati che potranno usufruire di molteplici feature e caratteristiche aggiuntive. Sul fronte tecnico, citiamo la possibilità di optare per una Modalità Grafica (a 4K e 30 fps) o una Modalità Performance (a 60 fps), texture in alta definizione e tempi di caricamento molto più rapidi. Audio 3D, supporto al feedback aptico del DualSense e miglioramenti ad illuminazione e distruttibilità completano il quadro.

Nonostante l'approdo su PS5, il team di Marvel's Avengers punta a non dividere la community. Per questa ragione, è stato previsto un sistema di match-making cross-gen, oltre alla possibilità di trasferire i salvataggi da PS4 a PS5. Sul nuovo hardware, i possessori del titolo su PlayStation 4 potranno procedere ad upgrade gratuito.



Per approfondire le dinamiche di gameplay dell'avventura dei Vendicatori, sulle nostre pagine trovate una ricca recensione di Marvel's Avengers, a cura di Gabriele Laurino.



Minute of Islands

Sviluppatore: Studio Fizbin

Publisher: Mixtvision

Genere: Platform

Data di uscita: 18 Marzo

Piattaforme: PlayStation 4



Un arcipelago dallo stile di vita rurale ha un tempo ospitato una razza di antichi giganti sconosciuti. Ora, a testimonianza della loro presenza, sulle isole restano solo delle loro creazioni meccaniche, incredibilmente avanzate e dotate di vita propria. Nelle profondità degli atolli, Mo è una giovane riparatrice esperta, che dedica la sua vita alla manutenzione dei marchingegni, la cui cessazione delle attività potrebbe - secondo la leggenda - condurre a una catastrofe. Tuttavia, questa non sembra essere la vita che Mo ha sempre sognato.

Platform dallo stile suggestivo e disegnato a mano, Minute of Islands propone una commistione tra enigmi, narrazione coinvolgente e ambientazioni misteriose. Nelle profondità delle isole si cela un'antica e oscura verità, ma anche una storia ricca di emozioni.



Overcooked! All You Can Eat

Sviluppatore: Team17 Digital; Ghost Town Games

Publisher: Team17 Digital

Genere: Party Game

Data di uscita: 23 Marzo

Piattaforme: PlayStation 4



Gli amanti della buona cucina possono iniziare a mettere le padelle sul fuoco per prepararsi all'arrivo di Overcooked! All You Can Eat. Già disponibile su PS5, la raccolta raggiunge ora anche i lidi delle console old-gen. Con quest'ultima, Team17 Digital propone in un'unica edizione sia Overcooked sia Overcoocked 2, inclusi tutti i relativi DLC. L'anarchia culinaria tipica della serie potrà contare su di una serie di contenuti aggiuntivi, tra livelli inediti, nuovi chef e scenari sempre più improbabili.

Fedele all'aggiunta di un comparto multigiocatore, Overcooked! All You Can Eat offrirà un comparto multiplayer cross-platfform. Quest'ultimo sarà tuttavia attivato tramite un aggiornamento in arrivo in fase di supporto post-lancio.



Balan Wonderworld

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 26 Marzo

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Tra platform e gioco d'azione, Balan Wonderworld porta le firme di Yuji Naka e Naoto Oshima, autori videoludici che hanno dato i natali a Sonic. Dal duo creativo prende forma un'opera ispirata al Teatro di Balan e che vede protagonisti i giovanissimi Emma e Leo, giovani promesse del mondo dello spettacolo. Seguendo l'enigmatico maestro Balan, i due ragazzi si inoltreranno tra le lande del regno di Wonderland, luogo misterioso in cui ciò che è più caro si mescola a ricordi e luoghi del mondo reale. Tra trappole e tranelli, i giocatori dovranno superare i molteplici livelli di Balan Wonderworld, sfruttando le particolari abilità a disposizione di di Emma e Leo. Indossando una variegata selezione di circa 80 costumi di scena, i giovani protagonisti potranno infatti fare affidamento su poteri decisamente peculiari.

Godibile in solitaria, Balan Wonderworld può essere vissuto anche in compagnia di un amico. Grazie al supporto alla modalità cooperativa in locale a due giocatori, un utente può assumere il controllo di Leo, mentre il secondo guiderà le azioni di Emma.



In attesa di indossare gli abiti di scena, trovate maggiori dettagli sul titolo nel provato di Balan Wonderworld redatto dal nostro Antonello "Kiirito" Bello.



It Takes Two

Sviluppatore: Hazelight

Publisher: Electronic Arts

Genere: Platform

Data di uscita: 26 Marzo

Piattaforme: PlayStation 4



Avventura esclusivamente cooperativa, It Takes Two è la nuova creazione di Josef Fares, già creatore dell'originale A Way Out. Ricorrendo al multiplayer in locale oppure online con schermo condiviso, questo nuovo titolo parte del programma EA Originals fonde gameplay e narrazione in un esperimento videoludico peculiare. Protagonisti della vicenda sono Cody e May, marito e moglie la cui relazione sta attraversando una fase di crisi. Per cercare di risolvere i problemi di coppia, i due si ritroveranno trasformati in bambole e intrappolati in un improbabile mondo fantastico, in cui l'unico modo per superare molteplici insidie è cooperare.

Per onorare la vocazione cooperativa della produzione, EA mette a disposizione degli acquirenti di It Takes Two un apposito Pass Amici. Grazie a quest'ultimo, ogni giocatore potrà invitare un amico ad unirsi alla partita in maniera completamente gratuita.



Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Sviluppatore: Vicarious Vision

Publisher: Activision

Genere: Sportivo

Data di uscita: 26 Marzo

Piattaforme: PlayStation 5



Direttamente dal 1999, le acrobazie su skate hanno già realizzato un ritorno su console old-gen nel corso del 2020. Ora, Vicarious Vision e Activision ripropongono il rifacimento dei due primi capitoli della serie sportiva anche su PlayStation 5. Numerose le migliorie riservate alla versione next-gen di Tony Hawk's Pro Skater 1+2, tra le quali possiamo citare due modalità di gioco (a 120 fps e 1080p oppure a 60 fps e 4K nativo), tempi di caricamento ridotti, supporto al feedback aptico del DualSense, audio 3D e fenomeni atmosferici più realistici.

Rispetto ai titoli originali, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 include tutti i livelli, i pro skater e le acrobazie classiche. Al pacchetto si aggiungono però anche ulteriori sportivi, una colonna sonora con 27 nuovi brani e due sistemi di editor per la creazione di scenari e skater personalizzati.



Per tutti i dettagli sul ritorno della acrobazie su skate, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 a cura del nostro Giuseppe Carrabba.