Tutti i giochi in uscita a giugno 2022 su PC

Dopo il rinvio di The Day Before, l'estate su PC perde un tassello del proprio calendario, al quale sopperisce però con un'interessante selezione di nuove produzioni. Dagli abissi di Silt sino alla Francia monarchica di Card Shark e Devolver Digital, l'universo Indie propone finalmente anche il DLC di Cuphead, The Delicious Last Course. Vero protagonista del mese è però Diablo Immortal, pronto a coinvolgere i fan di Blizzard in una nuova discesa agli Inferi. Tra orrore e corse futuristiche, presenti all'appello anche The Quarry e Redout 2. Di seguito, ecco i nuovi giochi in arrivo su PC a giugno 2022.

Silt

Sviluppatore: Spiral Circuit

Publisher: Sold Out

Genere: Puzzle / Avventura

Data di uscita: 1 giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Un'inquietante avventura subacquea attende i giocatori all'interno di Silt, promettente Indie di origine britannica. Tra le produzioni indipendenti più interessanti apparse sul palco dell'E3 2021, il titolo in bianco e nero porta i giocatori a esplorare fondali oceanici popolati di creature surreali e pericolose.

Avventura popolata di enigmi, Silt chiederà ai giocatori di risolvere intriganti puzzle assumendo il controllo di sempre più entità oceaniche.

Diablo Immortal

Sviluppatore: Blizzard

Publisher: Activision Blizzard

Genere: Action RPG

Data di uscita: 2 giugno

Piattaforme: Battle.net



Annunciato inizialmente per i soli dispositivi mobile, Diablo Immortal raggiungerà invece anche l'universo PC. Collocandosi cronologicamente tra gli eventi di Diablo II: Lord of Destruction e Diablo III, la nuova opera Blizzard sfida ancora una volta il pubblico a decidere il destino di Sanctuarium. La situazione non è però delle più semplici: i frammenti della Pietra del Mondo stanno infatti contaminando il mondo intero, mentre l'Arcangelo Tyrael è dato per morto.

L'umanità potrà essere salvata o perirà tra le fiamme degli Inferi? Nonostante differisca dai capitoli canonici della serie, l'offerta di Diablo Immortal mira a generare il medesimo feeling dei capitoli principali della saga, per un'esperienza di stampo Action RPG di alto livello.



Potete prepararvi a tornare all'inferno con il nostro provato di Diablo Immortal.

Card Shark

Sviluppatore: Nerial

Publisher: Devolver Digital

Genere: Card Game / Avventura

Data di uscita: 2 giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store / GOG



Tra i giochi protagonisti del LudoNarraCon 2022, Card Shark è la nuova proposta firmata dal publisher Devolver Digital. Grazie alla creatività di Nerial, questo nuovo Indie accompagna il pubblico tra le sale da gioco della Francia del XVIII secolo. Imparando a barare come veri maestri di carte senza scrupoli, il protagonista dovrà cercare di svelare un complotto, in un'avventura che lo porterà persino alla corte reale di Versailles.

Con una colonna orchestrale firmata da Andrea Boccadoro, Card Shark conta tra i suoi creatori anche l'autore di Pikuniku.



Potete scoprire tante informazioni aggiuntive sul titolo all'interno della nostra recensione di Card Shark.

Tour de France 2022

Sviluppatore: Cyanide

Publisher: Nacon

Genere: Sportivo

Data di uscita: 9 giugno

Piattaforme: Steam



Anche nel 2022, la celebre competizione a due ruote è pronta a trovare spazio nel mondo degli amanti dei videogiochi. Con Tour de France 2022, il team di Cyanide mette infatti a disposizione del pubblico le 92 tappe ufficiali della celebre competizione francese.

Rispetto alla tradizione, quest'anno il gioco include anche una modalità di fruizione online, con sfide e classifiche aggiornate ogni settimana.

The Quarry

Sviluppatore: Supermassive Games

Publisher: 2K

Genere: Horror

Data di uscita: 10 giugno

Piattaforme: Steam



Un tranquillo weekend di paura attende i giocatori in The Quarry, avventura cinematografica che vede protagonista un gruppo di nove amici. Dopo aver lavorato come tutor in un campo estivo, i giovani si radunano attorno al falò per una nottata lontani da adulti e bambini. I piani coinvolgono cotte adolescenziali e divertimento in libertà, ma l'apparizione di un'entità oscura e di un gruppo di assalitori grondante sangue cambia tutto. Nella notte, l'unica cosa che conta è sopravvivere, e per farlo sarà necessario fare scelte difficili.

Oltre che in solitaria, l'horror può essere vissuto anche in compagnia grazie ad una modalità cooperativa in locale. Entro l'8 luglio 2022, il gioco accoglierà inoltre un comparto multiplayer online.



Prima di sfuggire tra i boschi, potete dedicarvi alla lettura del provato di The Quarry realizzato dal nostro Giuseppe Arace.

Redout 2

Sviluppatore: 34BigThings

Publisher: Saber Interactive

Genere: Racing game

Data di uscita: 16 giugno

Piattaforme: Steam



I circuiti antigravitazionali di Redout tornano a distendersi sinuosi in Redout 2. Il team italiano di 34BigThings propone nel titolo un totale di 36 tracciati, da vivere anche in senso inverso. Presente ovviamente all'appello anche un garage sterminato di veicoli futuristici, con ali, motori, livree e altre componenti personalizzabili.

Gli amanti delle sfide in compagnia potranno inoltre approfittare del comparto multigiocatore online di Redout 2. Pensato per sfide a 12 piloti, quest'ultimo offrirà ricche ricompense estetiche, destinate a cambiare stagione dopo stagione.

Sonic Origins

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Platform

Data di uscita: 23 giugno

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Il team di SEGA si prepara a celebrare il passato e la nascita di Sonic con una ricca raccolta dedicata al porcospino blu. Lo sfrecciante personaggio dei videogiochi torna infatti in scena in una quadrupla avventura.

All'interno di Sonic Origins, gli appassionati di platform troveranno infatti ad attenderli le versioni rimasterizzate di Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD.

Madison

Sviluppatore: Bloodious Games

Publisher: Bloodious Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 28 giugno

Piattaforme: Steam / GOG



Inquietante fusione tra le atmosfere claustrofobiche di P.T. e le dinamiche di gameplay della serie Fatal Frame, questo nuovo survival horror d stampo psicologico pone i giocatori nei panni di Luca. Giovane dal passato oscuro, quest'ultimo si ritrova all'improvviso in una stanza completamente buia e con le mani grondanti sangue. Ciò che gli è accaduto è un mistero, che sembra essere però collegato al crudele volere di un potente demone.

Imbracciando una fotocamera istantanea, i giocatori dovranno cercare di decifrare gli elementi sovrannaturali che li circondano, per sfuggire una volta per tutte al controllo della folle entità sovrannaturale.

DNF Duel

Sviluppatore: Arc System Works

Publisher: Arc System Works

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 28 giugno

Piattaforme: Steam



Il celebre RPG Dungeon Fighter si amplia con un nuovo picchiaduro firmato dal team di Arc Sytem Works. Veri e propri maestri del genere videoludico, gli autori firmano DNF Duel, titolo all'insegna di scontri in 2.5D da combattere sullo sfondo di un variopinto stile anime. Nel roster, si alternano 16 lottatori, ognuno con un proprio stile di combattimento.

Nel gioco, trovano spazio sia una modalità Storia sia diverse opzioni di gioco online, con tanto di partite classificate per gli amanti del multiplayer competitivo.



In attesa del Day One, sulle nostre pagine potete trovare il ricco provato di DNF Duel firmato dal nostro Antonello "Kirito" Bello.

Cuphead: The Delicious Last Course - DLC

Sviluppatore: MDHR Studio

Publisher: MDHR

Genere: Azione

Data di uscita: 30 giugno

Piattaforme: Steam



Dopo un'attesa molto più lunga del previsto, è finalmente pronto al debutto l'ambizioso DLC di Cuphead. Con The Delicious Last Course, i creativi di MDHR Studio sono infatti pronti a proporre al pubblico una nuova avventura dallo stile ispirato alle produzioni animate degli anni Trenta.

Con il DLC, in Cuphead esordisce Ms Chalice, nuovo personaggio che si pone al fianco di Cuphead e Mugman. Con l'eroina, gli appassionati potranno testare nuove abilità e stili di gioco, per una sfida all'ultima schivata che porta in scena una vasta schiera di boss aggiuntivi.