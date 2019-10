Giochi in uscita su Nintendo Switch: tutte le novità di novembre 2019

Se a ottobre abbiamo fatto una scorpacciata di kolossal terze parti e di esclusive come Luigi's Mansion 3, The Witcher 3, Overwatch o Resident Evil 5 e 6, il mese di novembre si prospetta altrettanto "impegnativo" per gli utenti di Nintendo Switch, seppur per ragioni diverse che non riguardano necessariamente il numero di giochi attesi in uscita.



Come possiamo intuire scorrendo la lista dei videogiochi destinati ad approdare su Switch a novembre, da qui alle prossime settimane dovremo fare appello a tutta la nostra forza di volontà per non resistere al richiamo di titoli del calibro di Atelier Ryza, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Disgaea 4 Complete e, soprattutto, di Pokemon Spada e Scudo, vero e proprio dominus del mese. Senza indugiare oltre, eccovi allora un riassunto con i principali videogiochi destinati ad arrivare su Nintendo Switch (e Switch Lite) nel corso di novembre 2019.

Atelier Ryza

Sviluppatore: Gust

Publisher: Koei Tecmo

Genere: J-RPG

Data di uscita: 1 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Con Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, gli autori di Gust e i produttori di Koei Tecmo ci propongono un'avventura ruolistica che ci proietta in una dimensione fantasy ricca di regioni da esplorare e di sfide da affrontare.

Indossando i panni dei giovani Lent, Tao e Klaudia, gli appassionati di JRPG potranno intraprendere un viaggio pieno di sorprese e partecipare a scontri di difficoltà crescente per evolvere le abilità e i poteri di Alchimia dei propri personaggi. Anche su Nintendo Switch, come su PS4, il titolo vanterà un comparto grafico di prim'ordine e una storia con tantissimi punti di contatto con la serie maggiore di Atelier.



Disgaea 4 Complete

Sviluppatore: NIS America

Publisher: NIS America

Genere: J-RPG

Data di uscita: 5 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Realizzata sotto l'egida di NIS America, l'edizione Completa di Disgaea 4 porta sulla console ibrida della casa di Kyoto l'esperienza definitiva degli eroi di Disgaea chiamati a proteggere il mondo di Hades dalla distruzione portata dalla Corruzione.

Disgaea 4 Complete vanterà perciò tutti i contenuti del kolossal ruolistico più tutta una serie di migliorie grafiche e di aggiunte ludiche che riguarderanno i trenta personaggi interpretabili, le campagne extra e le formule di gameplay rinnovate rispetto al capitolo originale.



Just Dance 2020

Sviluppatore: Ubisoft Paris

Publisher: Ubisoft

Genere: Rythm Game

Data di uscita: 5 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Il rhythm game di Ubisoft Paris festeggerà il decimo anniversario dal lancio del franchise di Just Dance e, anche per questo, ambisce a rappresentarne il massimo esponente sia sotto il profilo dei contenuti che della grafica, ma soprattutto della qualità dei brani e dell'esperienza ludica offerta.

Il nuovo capitolo di Just Dance comprenderà infatti 40 brani, con hit mondiali e canzoni in rappresentanza dei fenomeni virali su Internet più famosi. Sempre all'interno di Just Dance 2020 troveremo poi la modalità Sweat che ci permetterà di utilizzare il gioco come una vera e propria applicazione di fitness dotata di strumenti per monitorare le calorie bruciate e il tempo trascorso a ballare, il tutto per tenere alto il morale degli utenti e offrirli delle ulteriori motivazioni per proseguire nell'allenamento.

Valfaris

Sviluppatore: Steel Mantis

Publisher: Big Sugar

Genere: Azione

Data di uscita: 6 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Valfaris è il nuovo action adventure a scorrimento di Steel Mantis, gli autori di quella piccola grande gemma della moderna produzione videoludica indipendente chiamata Slain Back from Hell. Il progetto di Valfaris si differenza da Slain sia per l'ambientazione, tipicamente fantascientifica, che per il sistema di gameplay, più affine ai Run and Gun come Metal Slug o Contra.

Il protagonista di questa avventura sci-fi, il guerriero Therion, dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per affrontare orde di creature biomeccaniche e battaglie contro Boss giganteschi per garantire la sopravvivenza degli abitanti della sua colonia natale.



Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Sportivo Arcade/Party Game

Data di uscita: 8 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Il nuovo capitolo dell'ormai storica serie di party game sportivi dedicati alle Olimpiadi con protagoniste le due mascotte di Nintendo e SEGA coinciderà con le Olimpiadi Estive di Tokyo 2020: gli autori di SEGA, quindi, "giocheranno in casa" e sfrutteranno la vetrina mediatica offerta dalla manifestazione sportiva più seguita del mondo per dare forma a un titolo particolarmente ricco di contenuti.

Con Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, gli appassionati del genere avranno infatti a disposizione una pletora di discipline tra cui scegliere, ivi comprese delle competizioni Classiche 2D con grafica ispirata alle vecchie glorie per NES e dei party game su console 8-bit.



New Super Lucky's Tale

Sviluppatore: Playful Studios

Publisher: Playful Studios

Genere: Platform

Data di uscita: 8 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Con l'ultima avventura della giovane volpe conosciuta nel primo atto di questa frizzante proprietà intellettuale ispirata a Super Mario e Banjo Kazooie, il nostro alter-ego dovrà intraprendere un nuovo viaggio verso l'ignoto.

Gli ormai esperti studi Playful promettono di offrirci una versione rimasterizzata e aggiornata di tutti i livelli del titolo primigenio, oltre a una lunga serie di aggiunte che comprenderanno delle ambientazioni inedite e delle funzionalità richieste dalla community come quella legata alla possibilità di riposizionare la telecamera per facilitare gli spostamenti dell'eroe all'interno dello scenario.

Layton's Mystery Journey Katrielle e il Complotto dei Milionari

Sviluppatore: Level-5

Publisher: Nintendo

Genere: Avventura

Data di uscita: 8 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Katrielle e il Complotto dei Milionari è lo spin-off di Layton's Mystery Journey e si focalizza sulla figura di Katrielle, la giovane e arguta figlia del mitico professor Layton. Lanciata nel 2017 su Nintendo 3DS e dispositivi mobile iOS e Android, l'avventura investigativa ci vedrà collaborare con lo studente Ben Greegy e il cane parlante Sherl.

Chi ama questo genere di esperienze digitali sarà felice di sapere che la versione Switch di Katrielle e il Complotto dei Milionari comprenderà 40 enigmi completamente nuovi, mentre per quanto concerne i vecchi puzzle si è provveduto a un riaddattamento. L'approdo su Nintendo Switch sarà celebrato anche da una nuova interfaccia e da una grafica più curata: gli acquirenti di questa nuova versione potranno ottenere gratuitamente anche tutti i precedenti DLC a pagamento, oltre a 50 nuovi costumi sbloccabili attraverso la progressione dell'avventura.



Romancing SaGa 3

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: J-RPG

Data di uscita: 11 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Lanciato nel 1995 su Super Nintendo, Romancing SaGa 3 ha scritto una delle pagine più belle della storia videoludica dei J-RPG. La riedizione per Nintendo Switch dell'epopea di Romancing SaGa 3 sarà curata da Akitoshi Kawazu, lo stesso autore del titolo da cui ha avuto origine questa IP .

La Remaster HD per Switch vanterà un comparto grafico migliorato, l'introduzione della modalità New Game Plus, il nuovo dungeon Phantom Maze e, dal punto di vista contenutistico, anche delle aggiunte alla storia che contribuiranno a rendere più ricca l'offerta digitale di questa avventura ruolistica targata Square Enix.

Bee Simulator

Sviluppatore: Varsav Game Studios

Publisher: Bigben Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita: 12 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Curata da Varsav Game Studios, Bee Simulator e un'avventura ispirata alle opere di Jenova Chen (Flower e Flow) che ci cala nei panni di un'ape chiamata a esplorare il parco di una grande metropoli occidentale con lo scopo ultimi di sventare la minaccia rappresentata dalla distruzione del proprio alveare ad opera dell'intervento umano.

Ludicamente parlando, il titolo fa leva sulla curiosità dell'utente per spronarlo a studiare l'ambientazione e scoprire quali mosse compiere per innescare un "effetto farfalla" con cui tentare di evitare che gli uomini devastino il nostro nido, il tutto collocato all'interno di scenari free roaming in cui muoverci liberamente e senza alcuna costrizione di sorta.

Jumanji Il Videogioco

Sviluppatore: Funsolve

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita: 15 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Sviluppato da Funsolve e prodotto da Bandai Namco, il videogioco ufficiale di Jumanji seguirà le orme del franchise cinematografico omonimo e accompagnerà l'uscita di Jumanji 3 con un'avventura cooperativa quantomai frizzante.

Indossando i panni del dottor Smolder Bravestone, di Ruby Roundhouse, di Franklin "Mouse" Finbar o del Professor Shelly Oberon, il nostro compito sarà quello di aiutarli a ritrovare la via di casa appropriandosi dei mitici gioielli di Jumanji prima che lo facciano i predoni della giungla. Le missioni e le sfide da affrontare, come ogni buona avventura co-op che si rispetti, premieranno il gioco di squadra e la collaborazione, sia nelle attività più "movimentate" in cui dover combattere contro i predoni e gli animali feroci della giungla che nella risoluzione degli enigmi ambientali.

Pokemon Spada e Scudo

Sviluppatore: Game Freak

Publisher: Nintendo

Genere: Action RPG

Data di uscita: 15 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo la felice parentesi rappresentata da Pokemon Let's GO Pikachu ed Eevee!, con il doppio progetto di Pokemon Spada e Pokemon Scudo gli autori di Game Freak capitanati da Junichi Masuda tornano su Nintendo Switch con un'avventura destinata a calamitare le attenzioni degli appassionati di questa serie per i mesi a venire, proprio come ha fatto nel lungo periodo d'attesa per il suo approdo sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Gli Allenatori che esploreranno la regione di Galar, infatti, assisteranno a tantissime innovazioni grafiche, ludiche e narrative, dalla funzione Gigamax alla presenza di eventi studiati per solleticare la curiosità dei fan. Tra gli interventi compiuti da Game Freak è poi impossibile non citare la riformulazione dell'interfaccia del Pokédex, il peso dei Raid Dynamax nelle lotte tra Pokemon, l'introduzione di nuove mosse e il sensibile ampliamento del mondo di gioco.



Nel corso dell'ultima prova con Pokemon Spada e Scudo curata da Cydonia abbiamo riscontrato delle sbavature di carattere grafico e visivo che, si spera, saranno corrette al lancio del kolossal ruolistico di Game Freak, previsto per il 15 novembre rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch e sulla neonata console portatile Switch Lite. Sulle pagine di Everyeye.it potete ammirare la nostra video anteprima di Pokemon Spada e Scudo.

Bubble Bobble 4 Friends

Sviluppatore: ININ Games

Publisher: Taito

Genere: Platform

Data di uscita: 19 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



4 Friends segna il ritorno in grande stile di Taito e della serie di Bubble Bobble. Gli sviluppatori di ININ Games ambiscono infatti a riportare in auge questa iconica proprietà intellettuale calandola in un contesto moderno attraverso l'adozione di un engine grafico tridimensionale, pur mantenendo delle meccaniche di gameplay tipicamente bidimensionali per non snaturarne l'offerta ludica e spezzare "l'effetto nostalgia".

La novità principale di Bubble Bobble 4 Friends è quella legata alla possibilità di affrontare le sfide del gioco in una ricca modalità cooperativa per un massimo di quattro utenti. Ciascun utente potrà selezionare e personalizzare esteticamente il proprio personaggio attingendo a una lista con eroi vecchi e nuovi della serie, divertendosi in battaglie competitive, in missioni a tempo e in sfide classiche da fruire rigorosamente in locale.

Thief of Thieves Season One

Sviluppatore: Rival Games Ltd

Publisher: Rival Games Ltd

Genere: Avventura

Data di uscita: 21 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Lanciata originariamente su PC e Xbox One, la prima Stagione dell'avventura grafica di Thief of Thieves si focalizza sulla carismatica figura di Celia, una ladra che dovrà dimostrare di aver appreso gli insegnamenti del re dei furti Redmond portando a segno dei colpi in giro per il mondo.

L'attività criminale interazionale avviata dall'allieva prediletta di Redmond la spingerà a fare sfoggio delle proprie capacità in una serie di furti da portare a segno in Europa con l'aiuto di altri "esperti del settore", imparando dai propri errori per capire di chi fidarsi e quale strategia attuare per evitare di finire dietro le sbarre.

Another World/Flashback Collection

Sviluppatore: DotEmu

Publisher: Microids

Genere: Avventura

Data di uscita: 21 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



All'interno della collezione celebrativa di DotEmu e Microids troveremo Another World e Flashback, le due leggendarie avventure grafiche sviluppate dagli autori francesi di Delphine Software e lanciate su PC nei primi anni '90, salvo poi approdare praticamente su ogni dispositivo tecnologico lanciato da allora.

La versione di Another World presente all'interno del pacchetto offre tutti i contenuti della 20th Anniversary Edition, tra cui il comparto grafico rimasterizzato in alta definizione, l'aggiunta di tre livelli di difficoltà e la remaster dei brani che compongono la colonna sonora. Per quanto riguarda Flashback, invece, troveremo la Director's Cut con grafica migliorata, una galleria di bozzetti preparatori, la reintroduzione di due scene tagliate originariamente dagli sviluppatori transalpini e la colonna sonora originale.

Asterix & Obelix XXL 3 The Crystal Menhir

Sviluppatore: Microids

Publisher: Microids

Genere: Party Game

Data di uscita: 21 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Quei mattachioni di Asterix e Obelix tornano a farsi beffe delle legioni romane in XXL 3 The Crystal Menhir, un party game "mascherato" da avventura con visuale dall'alto da affrontare dopo aver ricevuto dal druido Panoramix l'incarico di andare a caccia di un antico tesoro che, ironia della sorte, si trova sepolto proprio sotto un accampamento romano!

Tra sfide assurde e missioni intrise dell'ironia e della leggerezza che contraddistingue da sempre questa serie, il nostro compito sarà quello di acquisire questo tesoro portandoci dietro un manufatto gallico dal potere incommensurabile, ossia un misterioso menhir di cristallo da utilizzare per accedere al tesoro ancestrale nelle mani (o meglio, sotto i piedi) degli ingari romani.

Narcos Rise of the Cartel

Sviluppatore: Curve Digital

Publisher: Kuju Entertainment

Genere: Strategico a turni/Sparatutto in terza persona

Data di uscita: 21 novembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Narcos: Rise of the Cartel è lo strategico a turni venato di elementi sparatutto che gli autori di Curve Digital propongono a tutti gli appassionati della celebre serie prodotta da Netflix. L'avventura narra gli eventi della prima stagione del serial e vede per protagonisti Pablo Escobar, Steve Murphy e Javier Peña.

Il gioco si riallaccia alla serie per offrirci l'opportunità di ripercorrerne gli avvenimenti più importanti, dandoci però l'opportunità unica di osservarli sia dal punto di vista della DEA che dei narcotrafficanti guidati da Escobar. Il doppio binario su cui correrà la campagna principale permetterà agli appassionati della serie di Netflix di affrontare le missioni con gli occhi degli agenti della DEA e degli sgherri fedeli a El Patrón.