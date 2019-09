Giochi in uscita su Nintendo Switch: tutte le novità di ottobre 2019

Ottobre si presenta come un mese molto ricco di uscite anche per i possessori della console ibrida. I riflettori sono puntati su Luigi's Mansion 3, l'attesissimo terzo capitolo della serie con una nuova magione tutta da esplorare, ma non sono da meno i numerosi porting in arrivo come Overwatch: Legendary Edition, The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition e Sniper Elite 3: Ultimate Edition, senza dimenticare le riedizioni di Resident Evil 5 e 6. Di seguito, tutti i giochi previsti in uscita su Nintendo Switch a ottobre 2019.

Sniper Elite 3: Ultimate Edition

Sviluppatore: Rebellion Development

Publisher: Rebellion Interactive

Genere: TPS

Data di uscita prevista: 1 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



A distanza di cinque anni dal debutto su PS4, Xbox One e PC, Sniper Elite 3 si preara ad arrivare anche su Switch con una Ultimate Edition. Questa riedizione include tutti i contenuti post-lancio del gioco, tra cui quattro livelli extra per la campagna principale: sventa un piano per assassinare Churchill ed elimina il Führer in cui è possibile riscrivere la storia.

La versione Switch porta inoltre delle funzionalità esclusive per la console ibrida, come il multiplayer wireless locale e il supporto al motion control e al Pro Controller. Per saperne di più sullo shooter bellico di Rebellion, potete leggere la nostra recensione di Sniper Elite 3 riferita alla versione PS4 del titolo.

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Mad Dog Games

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 4 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Il remaster di Ghostbusters: The Video Game è in arrivo anche su Nintendo Switch il 4 ottobre. Questa nuova edizione presenta texture in alta definizione e filmati riadattati per non sfigurare sugli schermi moderni, mentre l'esperienza di gioco e la storia sono rimasti praticamente immutati.

Le vicende, sceneggiate tra gli altri da Dan Aykroyd e Harold Ramis, sono ambientate dopo il secondo capitolo della saga cinematografica e vedono il celebre quartetto di acchiappafantasmi ingaggiare un quinto membro, il giocatore, facendogli vestire gli scomodi panni di un Addetto all'Equipaggiamento Sperimentale.

Trine 4: The Nightmare Prince + Trine: Ultimate Collection

Sviluppatore: Frozenbyte

Publisher: Modus Games

Genere: Azione/Platform

Data di uscita prevista: 8 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo un terzo capitolo con idee interessanti ma non perfettamente riuscite, Frozenbyte prova a ritornare alle origini con Trine 4: The Nightmare Prince, riproponendo grafica, ambienti e gameplay in stile 2.5D.

I tre celebri eroi della serie - il mago Amadeus, il cavaliere Pontius e la ladra Zoya - sono tornati in missione per recuperare il tormentato principe Selius prima che il mondo venga inghiottito dalle tenebre, in un'avventura da fiaba messa in scena con uno stile 2.5D. Il gioco sarà disponibile a partire dall'8 ottobre insieme a Trine: Ultimate Collection, raccolta che includerà tutti i capitoli della serie compreso il quarto.

Call of Cthulhu

Sviluppatore: Saber3D

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 8 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo il debutto su PS4, Xbox One e PC, il nuovo Call of Chtulhu di Cynaide ispirato ai racconti Lovecraft approderà anche su Switch a ottobre. Il giocatore viene mandato sull'isola di Darkwater a indagare sulla scomparsa della famiglia Hawkings, vestendo i panni dell'investigatore privato Edward Pierce.

Fra abitanti scontrosi e rapporti vaghi della polizia, diventerà chiaro che si tratta di un caso più complesso di quanto non possa sembrare all'inizio. Pierce si troverà catapultato in un terrificante mondo di cospirazioni, culti e orrori cosmici che vanno oltre la sua comprensione. Per saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra recensione di Call of Chtulhu per PS4.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Sviluppatore: Playtonic Games

Publisher: Team17

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 8 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



IPlaytonic torna alla ribalta con Impossibile Lair, nuovo capitolo della serie Yooka-Layle che vuole discostarsi dal precedente offrendo una commistione di livelli 2,5D e un'area di gioco - l'Oltremondo - in 3D. La coppia di eroi dovrà sventare l'ennesimo piano del malvagio Capital B, stavolta intenzionato a utilizzare il dispositivo chiamato "Mente collettiva" per schiavizzare un intero regno di api.

L'Oltremondo non rappresenta solamente un luogo dal quale accedere ai livelli, bensì un'esperienza di gioco a sé stante, ricca di enigmi e segreti. Attraverso i suoi pulsanti, inoltre, è possibile alterare del tutto lo stato dei mondi del gioco, per una sfida sempre fresca e via via più impegnativa.

Earthfall

Sviluppatore: Holospark

Publisher: Holospark

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 11 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Pubblicato lo scorso anno su PS4, Xbox One e PC, Earthfall è in dirittura di arrivo anche sulla console ibrida l'11 ottobre. Lo shooter di Holospark si presenta come un FPS co-op che ci vede respingere un'invasione aliena in compagnia di altri tre giocatori.

L'equipaggiamento a nostra disposizione include un'ampia verietà di armi (tra cui bocche da fuoco futuristiche), barricate, torrette e altri strumenti utili per fortificare la nostra base in attesa dei nemici. Incluse anche una serie di campagne composte da varie missioni, ognuna caratterizzata da una particolare ambientazione e da nuovi elementi narrativi.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition

Sviluppatore: CD Projekt

Publisher: CD Projekt

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 15 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



The Witcher 3: Wild Hunt è uno dei giochi di ruolo più acclamati degli ultimi anni, e finalmente potrà essere goduto anche dagli utenti Switch a partire dal 15 ottobre. Il titolo arriverà sulla console Nintendo con una Complete Edition, versione che include il gioco base e tutti i contenuti pubblicati in seguito, vale a dire le ottime espansioni per la storia intitolate Hearts of Stone e Blood and Wine.

Con una longevità complessiva che si attesta oltre le 100 ore e un comparto narrativo di prim'ordine, il porting del GDR di CD Projekt si presenta come un appuntamento imperdibile per tutti i possessori della console ibrida. Nell'attesa potete gustarvi la nostra videoanteprima di The Witcher 3: Complete Edition.

Planescape Torment, Icewind Dale, Baldur's Gate e Baldur's Gate 2 Enhanced Edition

Sviluppatore: Beamdog

Publisher: Skybound Games

Genere: GDR

Data di uscita prevista: 15 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Alcuni dei più grandi GDR classici stanno per arrivare nella loro forma migliore anche su Switch, riadattati per garantire un'esperienza di gioco naturale con il pad. The Baldur's Gate: Enhanced Edition Pack includerà l'originale Baldur's Gate: Enhanced Edition e il suo sequel, Baldur's Gate II: Enhanced Edition, compresi tutti i DLC con quest rinnovate, oltre che con l'espansione Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, che presenta contenuti originali creati da Beamdog per collegare i due titoli.

Planescape: Torment: Enhanced Edition e Icewind Dale Enhanced Edition, dal canto loro, verranno venduti in un'unica confezione assieme a tutti i loro contenuti aggiuntivi pubblicati in seguito.

Overwatch: Legendary Edition

Sviluppatore: Blizzard Entertainment

Publisher: Blizzard Entertainment

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 15 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Anche il celebre hero shooter di Blizzard si prepara a debuttare su Nintendo Switch a ottobre. Il titolo arriverà esclusivamente in una Legendary Edition che include il gioco base, un abbonamento di tre mesi a Nintendo Switch Online (indispensabile per giocare in rete), 5 modelli leggendari, 5 modelli epici, 5 modelli origins e diversi bonus digitali.

Acquistando Overwatch: Legendary Edition per Switch entro il 31 dicembre 2019, inoltre, i giocatori riceveranno anche un Forziere Dorato che include almeno uno speciale oggetto leggendario. Siete pronti a portare Overwatch sempre con voi e a giocarlo anche in mobilità grazie sulla console ibrida della grande N?

A Hat in Time

Sviluppatore: Gears for Breakfast

Publisher: Gears for Breakfast

Genere: Platform

Data di uscita prevista: 18 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Anche se gli utenti Switch possono dedicarsi a un capolavoro come Super Mario Odyssey, un buon gioco di piattaforme in più nella libreria non guasta mai. Motivo per cui bisogna accogliere a braccia aperte A Hat in Time, apprezzato platform 3D uscito l'anno scorso su PC, PS4 e Xbox One, e ora in arrivo anche sulla console ibrida il 18 ottobre. I giocatori vestono i panni di una ragazzina che trae potere da alcuni cappelli.

Il suo obiettivo è ritrovare dei frammenti temporali per poter continuare il suo viaggio spaziale, oggetti che dovremo cercare in giro per la galassia saltellando tra un pianeta e l'altro. Per saperne di più sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di A Hat in Time per PC.

Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 18 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Il 18 ottobre sarà anche il turno di Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition, raccolta che include Digimon Story: Cyber Sleuth e Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory, i due episodi della serie sviluppati da Media.Vision e pubblicati fino a questo momento solo su PlayStation 4 e PlayStation Vita.

In un solo colpo, dunque, gli utenti Nintendo Switch potranno recuperare i due capitoli dell saga Cyber Sleuth dei Digimon, affrontando per intero le due avventure da cima a fondo, naturalmente con la possibilità di giocare anche in modalità portatile.

Resident Evil 5 + Resident Evil 6

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 29 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Gli utenti Nintendo Switch avevano già accolto l'arrivo di Resident Evil HD, Resident Evil 0 e Resident Evil 4 lo scorso mese di maggio. A ottobre sarà anche il turno di Resident Evil 5 e Resident Evil 6, i due capitoli della serie approdati su PS3, Xbox 360 e PC.

Due esponenti del franchise che si sono allontanati dalla classica formula survival horror di Capcom, abbracciando uno stile più action che ha scontentato qualche fan, ma che al tempo stesso è riuscito ad avvicinare nuovi giocatori. In ogni caso, Resident Evil 5 e 6 rimangono due titoli che vale assolutamente la pena recuperare.

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: Platform/Party Game

Data di uscita prevista: 29 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Super Monkey Ball: Banana Blitz HD si propone come la versione rimasterizzata dell'omonimo titolo lanciato per la prima volta nel 2006 su Nintendo Wii, con l'inclusione di oltre 100 livelli e 50 mini-giochi affrontabili anche in compagnia.

Questa nuova edizione offre una grafica migliorata, uno schema dei comandi rinnovato, il supporto alle classifiche online e la nuova modalità Decathlon, composta da un set di 10 mini-giochi. Potete farvi un'idea più precisa guardando il video gameplay di Super Monkey Ball: Banana Blitz HD disponibile sulle nostre pagine.

Close to the Sun

Sviluppatore: Storm in a Teacup

Publisher: Wired Productions

Genere: Avventura/Horror

Data di uscita prevista: 29 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Close to the Sun è un'avventura horror tutta italiano sviluppata da Storm in a Teacup, che dopo il debutto su PC si appresta ad arrivare anche su Switch a ottobre. Il gioco è caratterizzato da un'estetica art deco ed è ambientato in un ventesimo secolo alternativo, dove saremo chiamati a impersonare Rose mentre si avventura sulla Helios - una colossale e misteriosa nave creata da Nikola Tesla in persona - alla ricerca di sua sorella.

Nella realtà dipinta dai ragazzi di Storm in a Teacup, le invenzioni e le scoperte del celebre fisico e ingegnere hanno avuto un impatto profondo sulla società e hanno dato il via ad una seconda era di illuminismo scientifico. Per saperne di più sul titolo, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Close to the Sun per PC.

Vampyr

Sviluppatore: Dontnod Entertainment

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 29 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo il debutto su PlayStation 4, Xbox One e PC, finalmente Vampyr si appresta ad arrivare anche su Nintendo Switch il 29 ottobre, presentandosi come uno dei titoli più attesi del mese sulla console ibrida. Il GDR dalle tinte gotiche di Dontonod Entertainment ci mette nei panni del dottor Jonathan Reid, sullo sfondo di una Londra vittoriana colpita da un'epidemia che trasforma i suoi abitanti in folli assassini.

Essendo a nostra volta dei vampiri, però, sentiremo il bisogno di nutrirci delle stesse persone che vorremmo trarre in salvo, vedendoci costretti a prendere delle scelte difficili che avranno un impatto decisivo sugli eventi. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Vampyr per PS4.

Luigi's Mansion 3

Sviluppatore: Next Level Games

Publisher: Nintendo

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 31 ottobre

Piattaforma: Nintendo Switch



Rumoreggiato sin dal 2015 come gioco di lancio per Switch, Luigi's Mansion 3 è diventato realtà solamente nel 2018, quando Nintendo ha pubblicato un brevissimo teaser del gioco. Sviluppato da Next Level Games, il gioco ci vedrà vestire i panni di Luigi mentre esploriamo un hotel a più piani andando a caccia di fantasmi e creature spaventose, questa volta con la possibilità di giocare in cooperativa.

Il team di sviluppo promette una grande varietà di gameplay e situazioni, grazie anche alla presenza di numerosi puzzle da risolvere. Per saperne di più sul gioco nell'attesa che esca su Switch il 31 ottobre, potete gustarvi la nostra anteprima di Luigi's Mansion 3.