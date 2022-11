Nuovi giochi in uscita: novembre è il mese di God of War, Pokemon e Sonic

Dopo la travolgente ondata di giochi esorditi ad ottobre, il nuovo mese porta con sé un'ulteriore rassegna di novità nel mondo videoludico. In vista del periodo natalizio, i colossi del settore stanno per schierare dei veri pesi massimi, dal God of War: Ragnarok di casa Sony all'esordio di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto su Nintendo Switch. Dopo il lancio di Call of Duty: Modern Warfare II, Activision non rallenta e amplia l'immaginario della serie shooter con Call of Duty: Warzone 2, mentre Pentiment, Somerville e tantissimi altri titoli si apprestano ad esordire su ecosistema Microsoft e Xbox Game Pass. Presenti all'appello anche molteplici porting, tra cui le versioni Nintendo Switch di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e It Takes Two.



Mettete dunque da parte le zucche e preparatevi ad accogliere i nuovi giochi di novembre 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Di seguito, trovate la nostra rassegna delle principali pubblicazioni attese nelle prossime quattro settimane, buona lettura!

Nuovi giochi PC e console di novembre

Come già accaduto ad ottobre, il novembre 2022 porta con sé produzioni attesissime da parte della community videoludica. A guidare la rassegna delle nuove uscite, troviamo il furioso God of War: Ragnarok e il duo di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Spazio anche al porcospino blu di SEGA con Sonic Frontiers, mentre gli amanti dei GDR potranno avventurarsi in Pentiment. Da Somerville a Call of Duty: Warzone 2, l'elenco delle produzioni inedite in arrivo nelle prossime settimane è davvero ampio!

Harvestella

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: GDR / Life Simulator

Data di uscita: 4 novembre

Piattaforme: Nintendo Switch / PC (Steam)



Peculiare fusione tra life simulator e GDR, Harvestella ci accompagna alla scoperta di un universo minacciato da uno strano fenomeno, destinato a rivoluzionare il mondo di gioco al mutare delle stagioni. Tra coltivazioni, missioni speciali e combattimenti, la produzione Square Enix propone scenari variopinti da affrontare in solitaria o con il supporto di alcuni fedeli NPC.

In Harvestella, sarà possibile esplorare diverse ambientazioni ispirate alle stagioni: la città fiorita di Nemea, il borgo costiero di Shatolla, il villaggio di Lethe e la nevosa capitale sacra Argene.



Prima di iniziare una nuova vita in un mondo fantasy, potete dedicarci alla lettura della nostra prova di Harvestella, a cura di Antonello "Kirito" Bello.



Football Manager 2023

Sviluppatore: Sports Interactive

Publisher: SEGA

Genere: Gestionale

Data di uscita: 8 novembre

Piattaforme: PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PlayStation 4 / Xbox One / Nintendo Switch / PC (Steam; Epic Games Store)



Il gestionale calcistico di casa SEGA torna in azione, offrendo agli sportivi la possibilità di costruire la squadra di calcio dei proprio sogni. Tra un calciomercato ancora più realistico e l'introduzione dell'inedito sistema di Fiducia dei tifosi, Football Manager 2023 esordisce sia in edizione PC sia console. In aggiunta, gli appassionati potranno approfittare dell'inclusione nel gioco delle licenze ufficiali di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League.

Ottime notizie per gli abbonati a Xbox Game Pass, con il catalogo del servizio che accoglierà Football Manager 2023 al Day One, sia su PC sia su console.



In attesa di dar vita alla propria squadra, sulle nostre pagine trovate una ricca prova di Football Manager 2023, a firma di Alessandro "Xander" Petruio.



Sonic Frontiers

Sviluppatore: Sonic Team

Publisher: SEGA

Genere: Platform

Data di uscita: 8 novembre

Piattaforme: PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PlayStation 4 / Xbox One / Nintendo Switch / PC (Steam)



Gli scenari naturali delle Starfall Islands si preparano ad accogliere una nuova avventura da vivere a tutta velocità. Lo sfrecciante porcospino blu abbraccia un universo open world da esplorare liberamente, tra acrobazie spettacolari e nemici da affrontare.

Con Sonic Frontiers, i giocatori troveranno ad attenderli un mix inedito per l'icona di SEGA, che porterà Sonic a destreggiarsi tra foreste, cascate spumeggianti e torridi deserti.



Prima di tornare a sfrecciare per il mondo nei panni del porcospino blu, potete leggere la ricca prova di Sonic Frontiers, realizzata dal nostro Giuseppe Arace.



God of War: Ragnarok

Sviluppatore: Santa Monica Studio

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Action RPG

Data di uscita: 9 novembre

Piattaforme: PlayStation 5 / PlayStation 4



Dopo una lunga attesa, il sequel diretto del God of War del 2018 è pronto a mettere la parola fine all'epopea norrena di Kratos e Atreus. Il generale di Sparta torna protagonista di un'epica avventura, che lo porterà a scontrarsi con le più grandi divinità del pantheon tradizionale vichingo. Odino, Thor e gli altri dèi norreni intessono le proprie trame, mentre all'orizzonte si distingue sempre più vivida l'ombra del Ragnarok.

In attesa dello scatenarsi dell'apocalisse, Kratos torna ad impugnare il Leviatano e le fedeli Lame del Caos, in un combat system articolato e dall'impronta più tattica e variegata di quanto visto nel 2018. Tra scudi, poteri elementali e combo brutali, il Fantasma di Sparta lotterà ancora una volta affiancato dal giovane Atreus, nel tentativo di difendere ciò che gli è più chiaro. Dopo le rivelazioni emerse nel finale di God of War, God of War: Ragnarok si apre con un mondo avvolto dal gelo del Fimbulwinter e in attesa di scoprire quale sarà il suo destino.



In attesa di tornare ad impugnare il Leviatano e le Lame del Caos, vi consigliamo la lettura della ricca intervista dedicata al combat system di God of War: Ragnarok, condotta dal nostro Alessandro Bruni.



Tactics Ogre: Reborn

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: GDR Tattico

Data di uscita: 11 novembre

Piattaforme: PlayStation 5 / PlayStation 4 / Nintendo Switch / PC



A partire dalla versione 2010 del titolo, Square Enix ripropone il GDR tattico, in una veste rinnovata. Con Tactis Ogre: Reborn, il team di sviluppo arricchisce l'esperienza con un comparto tecnico aggiornato sul fronte grafico e audio, oltre che con dinamiche di gameplay ridefinite.

Sul fronte contenutistico, il rifacimento riporta in scena i conflitti dell'epoca successiva al regno di Dorgalua Oberyth. In seguito alla morte del pacificatore delle isole di Valeria, passato alla storia come "Dynast-King", i Bakram e Galgastani sono tornati a dar vita ad un clima di tensione. Quale sarà il destino del regno?



Per maggiori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca prova di Tactics Ogre: Reborn, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.



Pentiment

Sviluppatore: Obsidian Entertainment

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: GDR

Data di uscita: 15 novembre

Piattaforme: Xbox Series X|S / Xbox One / PC (Steam)



La Germania degli inizi del XVI secolo rappresenta la cornice narrativa scelta da Obsidian Entertainment per il suo nuovo GDR. Con Pentiment, il team Microsoft plasma un thriller storico, nel quale i giocatori vestiranno i panni di un frate miniatore. Nel corso di ben 25 anni di storia, l'uomo sarà testimone di molteplici omicidi presso l'Abbazia di Kiersau: saprà scoprire la verità che si cela dietro questi macabri eventi? L'evoluzione della trama e il suo epilogo saranno influenzati dalle scelte del giocatore.

Come da tradizione per tutte le produzioni Xbox Game Studios, anche Pentiment sarà accessibile per tutti gli abbonati Xbox Game Pass sin dal giorno del lancio.



Prima di immergervi nell'Europa del XVI secolo, realizzate un'indagine preliminare con la nostra prova di Pentiment, a cura di Gabriele Laurino.



Somerville

Sviluppatore: Jumpship

Publisher: Jumpship

Genere: Avventura

Data di uscita: 15 novembre

Piattaforme: Xbox Series X|S / Xbox One / PC (Steam; Epic Games Store)



Un inaspettato conflitto su larga scala irrompe nella quotidianità di una pacifica realtà rurale. Con Somerville, il team di Jumpship propone un'avventura narrativa dai toni sci-fi, raccontata con uno stile grafico suggestivo e realizzato a mano. In seguito ad una devastante catastrofe, il giocatore dovrà trovare un modo per riunire la propria famiglia, mentre all'orizzonte si palesano strani visitatori alieni.

L'interessante esclusiva Microsoft, lo ricordiamo, sarà inoltre disponibile all'interno del catalogo di Xbox Game Pass sin dal Day One.



Call of Duty: Warzone 2.0

Sviluppatore: Infinity Ward

Publisher: Activision Blizzard

Genere: Sparattutto / Multiplayer / Battle Royale

Data di uscita: novembre

Piattaforme: PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PlayStation 4 / Xbox One / PC (Battle.net)



Dopo il grande successo riscosso dal debutto di Call of Duty: Warzone, il team di Activision porta l'esperienza ad un nuovo livello. Tra l'implementazione del Circle Collapse e l'ideazione di una modalità Gulag 2.0, lo sparatutto rinnova l'offerta ludica, pur restando fedele alla propria essenza. A fare da sfondo all'esperienza ci penserà una mappa completamente inedita, battezzata Al Mazrah e densa di punti d'interesse variegati, tra aree costiere e urbane. Animato dal medesimo engine di Call of Duty: Modern Warfare II, COD: Warzone 2.0 potrà contare su di un supporto post-lancio continuativo, intersezioni con gli altri capitoli della serie shooter e sull'implementazione del sistema anti-cheat Ricochet.

In piena continuità con la precedente iterazione, anche Call of Duty: Warzone 2.0 sarà accessibile al pubblico in maniera completamente gratuita. Distribuito con modello free to play, lo shooter includerà invece un sistema di microtransazioni.



Goat Simulator 3

Sviluppatore: Coffee Stain

Publisher: Coffee Stain

Genere: Azione

Data di uscita: 17 novembre

Piattaforme: PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PC (Epic Games Store)



Saltando a piè pari Goat Simulator 2, il team di Coffee Stain propone al pubblico direttamente Goat Simulator 3! IP che ormai non ha bisogno di presentazioni, la produzione pone i giocatori nei panni di una capra "peculiare", pronta a seminare il caos assoluto entro i confini di un mondo agricolo open world.

Per l'occasione, la capra preferita dai videogiocatori sarà inoltre meno sola, grazie all'implementazione di un comparto multiplayer. In un massimo di 4 giocatori, sarà possibile distruggere il mondo cooperando oppure affrontarsi in folli e chiassosi mini-giochi.



Se non vedete l'ora di tornare a vestire i panni di una capra impazzita, vi consigliamo di leggere la nostra prova di Goat Simulator 3, realizzata da Gabriele Laurino.



The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Sviluppatore: Supermassive Games

Publisher: Bandai Namco

Genere: Horror

Data di uscita: 18 novembre

Piattaforme: PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PlayStation 4 / Xbox One / PC (Steam)



La raccolta di The Dark Pictures Anthology chiude la sua prima stagione con il lancio di The Devil in Me. Questa volta, gli autori di Supermassive conducono gli appassionati del genere horror tra le mura del World's Fair Hotel, anche noto come "Il Castello della Morte". Con l'intento di girare un documentario, un gruppo di amici si ritroverà invece preda della follia del serial killer H.H. Holmes e delle sue crudeli macchinazioni.

Come nei precedenti capitoli della raccolta, anche in The Devil in Me ogni scelta contribuirà a plasmare l'evolversi della storia. Ideata per una fruizione in compagnia, l'esperienza supporta un comparto multiplayer online e offline, rispettivamente per 2 o 5 giocatori.



Prima di aprire la porta del Castello della Morte, potete dedicarvi alla lettura della prova di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, curata da Gabriele Laurino.



Pokémon Scarlatto / Pokémon Violetto

Sviluppatore: Game Freak

Publisher: The Pokémon Company

Genere: Avventura / GDR

Data di uscita: 18 novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



I PokéFan potranno presto cimentarsi nel primo capitolo realmente open world della serie Pokémon. Con il debutto della IX Generazione di Pocket Monster, Game Freak conduce Allenatori e Allenatrici alla scoperta della regione di Paldea, ispirata alle atmosfere della Spagna, tra richiami alla cultura e alle città della penisola iberica. Per affiancare i giocatori in questo viaggio, il team di The Pokémon Company ha plasmato tre nuovi Starter: Sprigatito (di tipo Erba), Fuecoco (di tipo Fuoco) e Quaxly (di tipo Acqua). Immancabili anche nuovi Leggendari, con i Pokémon simbolo della regione che potranno essere utilizzati anche come cavalcature.

Sul fronte del gameplay, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto mirano ad offrire una rinnovata libertà di azione, con una struttura suddivisa in tre diversi archi narrativi e una modalità multigiocatore strutturata. Per l'occasione, il combat system della serie accoglie una nuova dinamica, con i Pocket Monster pronti a sfruttare i poteri derivanti dalla Teracristallizzazione.



In attesa della nuova Generazione di creature Game Freak, potete trovare sulle nostre pagine una ricca prova di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, firmata da Gabriele Laurino.



Evil West

Sviluppatore: Flying Wild Hog

Publisher: Focus Entertainment

Genere: Azione

Data di uscita: 22 novembre

Piattaforme: PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PlayStation 4 / Xbox One / PC (Steam)



In Evil West, il team di sviluppo riscrive l'espansione americana verso il Selvaggio West. Il mito della frontiera si tinge di sovrannaturale, mentre un esercito di potenti vampiri ambisce a diffondere un terrore ancestrale negli interi Stati Uniti. Ad arrestare questo antico male, neanche a dirlo, dovrà essere il giocatore, chiamato a vestire i panni di membro di un'organizzazione segreta di cacciatori di vampiri. Scontri violenti, canini affilati e armi esplosive attendono dunque in Evil West.

I cacciatori impegnati nel Far West potranno pattugliare la frontiera in solitaria oppure in compagnia, grazie alla modalità cooperativa per due giocatori.



Just Dance 2023 Edition

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Party / Rhythm Game

Data di uscita: 22 novembre

Piattaforme: PlayStation 5 / Xbox Series X|S / Nintendo Switch



Torna la festa da ballo casalinga a marchio Ubisoft, con Just Dance 2023 Edition. Anche quest'anno, la celebre serie torna a far danzare i videogiocatori a ritmo di musica. Con 40 brani inclusi al lancio, la produzione accoglierà nuovi contenuti nel corso dell'intero 2023.

Oltre ad un'interfaccia utente rinnovata, Just Dance 2023 Edition propone anche nuove modalità di fruizione in compagnia, con un multiplayer che consente di creare gruppi privati per un massimo di 5 aspiranti ballerini.



Warhammer 40.000: Darktide

Sviluppatore: Fatshark

Publisher: Fatshark

Genere: Sparatutto / Azione

Data di uscita: 30 novembre

Piattaforme: Xbox Series X|S / PC (Steam)



I creatori della serie Vermintide tornano a proporre un'avventura ambientata nell'universo di Warhammer 40.000. Con un nuovo sparatutto d'azione, Fatshark sfida i giocatori a riconquistare la città alveare di Tertium, invasa da orde di nemici violenti e brutali. Tra scontri corpo a corpo e armi laser, i membri dell'Inquisizione dovranno cercare di arrestare l'avanzata del caos.

A partire dalle basi costruite con Vermintide 2, Warhammer 40.000: Darktide è la nuova esperienza cooperativa pensata per gli appassionati dell'intrigante universo della serie.



Per tutti i dettagli sul titolo, potete fare riferimento alla prova di Warhammer 40.000: Darktide, siglata da Giuseppe Arace.



Porting e riedizioni

Anche sul fronte delle riedizioni, il mese di novembre non ha nulla da invidiare all'ottobre 2022. Sulla scia di Halloween, i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 raggiungono Nintendo Switch, con la console ibrida che accoglie anche gli ottimi It Takes Two e Sifu. Su PC, il grande protagonista è invece il porting di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che riporta i giocatori nella New York di casa Marvel.

It Takes Two

Sviluppatore: Hazelight

Publisher: Electronic Arts

Genere: Avventura / Cooperativa

Data di uscita: 4 novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Acclamato da pubblico e critica, It Takes Two raggiunge ora anche i lidi di Nintendo Switch. A grande richiesta, il porting vede protagonista l'avventura cooperativa di Cody e May. Marito e moglie ormai ai ferri corti, i due esseri umani si ritroveranno improvvisamente tramutati in bambole di pezza. Per tornare normali, i due dovranno (re)imparare a cooperare e a confrontarsi, in un platform denso di trovate originali, aspirapolvere impazziti e puzzle da risolvere ricorrendo alla collaborazione.

Anche su Nintendo Switch, il capolavoro di Joseph Fares approda corredato da un Pass Amici che consente di invitare gratuitamente un amico ad unirsi alla partita, a patto che sia anch'egli in possesso della console ibrida di Kyoto.



Se ancora non conoscete quest'ottima avventura cooperativa, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di It Takes Two, a cura del nostro Alessandro Bruni.



Sifu

Sviluppatore: Sloclap

Publisher: Sloclap

Genere: Azione

Data di uscita: 8 novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo l'esordio su PC e console Sony, Sifu raggiunge anche i lidi di Nintendo Switch. Al centro della scena, il peculiare Action colloca una storia di vendetta e onore, che vede un giovane studente di arti marziali determinato a sconfiggere gli assassini della sua famiglia. Ricorrendo ad un combat system dalla struttura articolata, Sifu traspone nel medium videoludico la tradizione del kung-fu.

Ad arricchire l'esperienza, ci pensa una peculiare dinamica di gameplay, con ogni morte in-game che attribuirà al protagonista di Sifu un anno di età aggiuntivo. Invecchiando, il lottatore muterà il suo approccio al campo di battaglia, forte di una più marcata esperienza, destinata a compensare il ridursi di riflessi e velocità.



Potete scoprire ogni dettaglio sulle arti marziali di Sloclap nella nostra recensione di Sifu.



Resident Evil 2 - Cloud Edition

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 11 novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Direttamente dal 1998, il secondo capitolo della serie Capcom ritorna in grandissima forma, ora anche su Nintendo Switch. Con un remake apprezzato dall'intera community, Resident Evil 2 invita l'utenza della console ibrida a lasciarsi catturare dagli scenari decadenti di Raccoon City. L'agente Leon S. Kennedy e l'intraprendete studentessa Claire Redfield tornano a unire le forze per affrontare le terribili creature zombie che hanno invaso la città. Animato dal RE Engine, il remake rinnova e attualizza una delle esperienze survival horror più iconiche del mondo dei videogiochi.

Esattamente come accaduto per Resident Evil: Village, anche Resident Evil 2 raggiunge Nintendo Switch esclusivamente in versione Cloud. L'horror sarà dunque accessibile sulla console solamente tramite gioco in streaming.



Potete riscoprire i dettagli sull'opera nella recensione del remake di Resident Evil 2, realizzata da Alessandro Bruni.



Valkyrie Elysium

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Action / GDR

Data di uscita: 11 novembre

Piattaforme: PC



Dopo l'esordio su console, Valkyrie Elysium raggiunge anche i lidi PC, per offrire un'esperienza Action RPG profondamente radicata nella mitologia norrena. In seguito all'infuriare della minaccia del Ragnarok, Odino, padre degli dèi, ha deciso di affidare il destino di un intero pianeta ad una sua emissaria. Dopo i tragici eventi dell'apocalisse norrena, la valchiria ha il compito di offrire speranza e possibilità di redenzione.

Ad accompagnare i giocatori in questo viaggio epico, Valkyrie Elysium proporrà la toccante colonna sonora confezionata da Motoi Sakuraba, storico compositore della serie Square Enix.



Naggiori dettagli sulla produzione Square Enix attendono nella recensione di Valkyrie Elysium.



Syberia: The World Before

Sviluppatore: Microids

Publisher: Microids

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 15 novembre

Piattaforme: PlayStation 5 / Xbox Series X|S



L'acclamato universo steampunk dipinto da Benoît Sokal a partire dai primi anni Duemila ritorna in azione anche nel mondo console. Dopo un esordio in esclusiva su PC, Syberia: The World Before ripropone un classico del Punta & Clicca, a distanza di oltre cinque anni dall'ultimo capitolo.

In Syberia: The World Before, i giocatori scoprono l'intrecciarsi dei destini di Kate Walker e Dana Roze, due donne figlie di differenti epoche storiche. A cavallo tra l'Europa orientale del 2004 e del 1937, l'avventura grafica regala un ritorno in grande stile per la saga di Syberia.



Potete trovare tutti i dettagli sul Punta & Clicca nella nostra recensione di Syberia: The World Before, a cura di Salvo Privitera.



Resident Evil 3 - Cloud Edition

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 18 novembre

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo aver proposto Resident Evil: Village e Resident Evil 2 su Nintendo Switch, Capcom porta sull'hardware di Kyoto anche il remake di Resident Evil 3. In questo capitolo, Leon e Claire passano il testimone a Jill Valentine, tra i pochissimi sopravvissuti alla tragedia che ha colpito Raccoon City. Determinata a restare in vita, la giovane dovrà vedersela con la dirigenza senza scrupoli dell'Umbrella, pronta a scatenarle contro la potenza devastante del Nemesis.

Come già evidenziato per Resident Evil 2, anche in questo caso il titolo Capcom raggiunge la console ibrida esclusivamente in versione Cloud. Per giocare Resident Evil 3 su Nintendo Switch sarà dunque necessario ricorrere al gioco in streaming.



Per tutti i dettagli sull'esperienza, vi rimandiamo alla recensione del remake di Resident Evil 3, a cura del nostro Giuseppe Carrabba.



Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Sviluppatore: Insomniac Games

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 19 novembre

Piattaforme: PC (Steam; Epic Games Store)



L'avventura di Insomniac Games con protagonista Miles Morales supera i confini dell'ecosistema Sony per approdare anche su PC. Per l'occasione, l'azione supereroistica si sposa ad un comparto tecnico di primissimo piano, grazie alle migliorie apportate al porting di Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Tra le caratteristiche dell'edizione, troviamo il supporto alla frequenza di aggiornamento dei fotogrammi sbloccata, a DLSS 2, DLSS 3, Reflex e DLAA di NVIDIA. Spazio anche alle tecnologie AMD FSR 2.0, Intel XeSS e IGTI per l'upscaling grafico. Supporto ai monitor Ultrawide, implementazione del Ray Tracing e possibilità di vivere l'esperienza tramite controller DualSense completano il quadro.



Prima di dondolarvi tra un grattacielo newyorkese e l'altro, potete dedicare qualche minuti all'analisi della versione PC di Marvel's Spider-Man: Remastered, realizzata dal nostro Alberto Lala.



L'angolo del DLC

Con il mese di novembre, non mancano poi contenuti aggiuntivi destinati a produzioni già presenti sul mercato, con i DLC di Gotham Knights, Steelrising e Dying Light 2: Stay Human.

Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties DLC

Sviluppatore:Techland

Publisher: Techland

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 10 novembre

Piattaforme: PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PlayStation 4 / Xbox One / PC



Techland espande l'offerta di Dying Light 2: Stay Human con un primo DLC narrativo. In Bloody Ties, il survival accoglie una nuova storia, che vede protagonista Aiden, giovane vittima della promessa di fama e successo. Con un comparto narrativo ampliato, è tempo di affiancare Ciro nella sua missione di vendetta, il tutto mentre ci si avventura entro i confini dell'inedita area del Teatro dei Massacri.

Oltre ad una nuova storia, il DLC di Dying Light 2 include anche l'arma Guanto Scudo, diversi equipaggiamenti aggiuntivi e la possibilità di mettersi alla prova in versioni inquietanti di fiabe e leggende tradizionali.



Per tutti i dettagli sulle caratteristiche dell'avventura originale, vi rimandiamo alla recensione di Dying Light 2: Stay Human, firmata dal nostro Alessandro Bruni.



Steelrising: I Segreti di Cagliostro DLC

Sviluppatore: Spiders

Publisher: Nacon

Genere: Action RPG

Data di uscita: 10 novembre

Piattaforme: PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PC



L'immaginario di Steelrising si amplia con un DLC narrativo, che propone una missione legata al Conte di Cagliostro. Con la possibilità di esplorare la nuova area di Hôpital Saint Louis, I Segreti di Cagliostro apre una finestra sulle scioccanti verità legate all'alchimia e al Re Sole.

Nel DLC, i giocatori troveranno ad attenderli anche un potente boss, cinque nuove armi, due personaggi aggiuntivi, tante missioni secondarie e ovviamente una selezione di nemici agguerriti.



Per maggiori dettagli sull'Action RPG, vi rimandiamo alla recensione di Steelrising, a cura di Antonello "Kirito" Bello.



Gotham Knights: Attacco Eroico

Sviluppatore: Warner Bros Montréal

Publisher: Warner Bros

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 29 novembre

Piattaforme: PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PC



Con il debutto dell'avventura ambientata a Gotham City, i fan del Cavaliere Oscuro hanno potuto affrontare i villain DC in solitaria o tramite modalità cooperativa riservata a due giocatori. Con l'aggiornamento gratuito di Gotham Knights, la co-op si amplia, aprendo la strada a collaborazioni a quattro giocatori, che potranno vestire i panni di Robin, Nightwing, Cappuccio Rosso e Batgirl.

Attacco Eroico non rappresenta dunque un DLC narrativo, ma solamente una modalità di gioco aggiuntiva.



Altre uscite videogiochi di ottobre 2022

Ma non è finita qui! Nel corso delle prossime settimane, il mercato videoludico accoglierà anche ulteriori produzioni. Tra queste ultime, possiamo segnalare la riedizione di Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker - Galactic Edition, in arrivo il 1 novembre. Nella stessa data, diverranno disponibili anche Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom. Successivamente sarà il turno di The Chant, Ghost Song (al Day One su Xbox Game Pass) e della versione Xbox Series X|S e PS5 di Endling: Extinction is Forever. Questi ultimi saranno disponibili a partire dal 3 novembre, così come WRC Generations e il peculiare gestionale Honey, I Joined a Cult. Completano il quadro Aeterna Noctis (4 novembre), Floodland (15 novembre), Gungrave GORE (22 novembre) e la versione PS4 e PS5 dell'intrigante Sable (29 novembre), Indie la cui estetica si rifà alle opere di Moebius.