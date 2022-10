I giochi in un uscita a ottobre su console e PC: un grande mese

Con le festività natalizie che iniziano a palesarsi all'orizzonte, l'industria videoludica si scatena, per un ottobre 2022 ricco di nuove uscite. Da Call of Duty: Modern Warfare II a Overwatch 2, gli amanti degli shooter avranno di che nutrirsi, mentre i più avventurosi potranno gioire del ritorno di Amicia e Hugo in A Plague Tale: Requiem e del debutto di Gotham Knights. I possessori di Nintendo Switch possono prepararsi a una scorpacciata di esclusive, con l'arrivo di Mario+Rabbids: Sparks of Hope e Bayonetta 3 sui lidi della console ibrida. Con Halloween alle porte, i videogiocatori potranno lasciarsi inquietare non solo dalla Strega di Umbra, ma anche da Resident Evil: Village - Le Ombre di Rose, Scorn e Signalis.



Presenti all'appello di ottobre anche numerosi porting, con titoli già apprezzati che trovano nuove piattaforme pronte ad accoglierli. Impossibile non citare l'acclamato Persona 5 Royal, accanto all'edizione PC di Uncharted: L'Eredità dei Ladri. Spazio inoltre alle versioni Nintendo Switch di No Man's Sky, NieR: Automata e Resident Evil: Village (Cloud Edition), mentre il PC accoglie anche Triangle Strategy. Ma non è finita qui, con anche LEGO Bricktales, Ghostbusters: Spirits Unleashed, Dragon Ball. The Breakers e New Tales from the Borderlands in arrivo.

Nuovi giochi PC e console di ottobre

L'autunno porta con sé un'ottima selezione di produzioni nuove di zecca, con cui contrastare i primi freddi: ecco tutti i dettagli sui giochi inediti in arrivo su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.

Overwatch 2

Sviluppatore: Activision Blizzard

Publisher: Activision Blizzard

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 4 ottobre

Piattaforme: PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PlayStation 4 / Xbox One / Nintendo Switch / PC (Battle.net)



Il primo debutto di Overwatch 2 porterà con sé esclusivamente l'esperienza di stampo PvP, per sfide 5v5 ad alto tasso di dinamismo e spettacolarità. Il sequel dell'hero shooter proporrà l'esperienza in maniera completamente gratuita, con distribuzione dello sparatutto nel formato free to play. Tra vecchie e nuove conoscenze, Overwatch 2 offre un'ampia selezione di Eroi, armi, equipaggiamenti e opzioni di personalizzazione. Per favorire un costante coinvolgimento della community, l'hero shooter vedrà susseguirsi a cadenza periodica Stagioni e aggiornamenti.

In un secondo momento, Overwatch 2 accoglierà anche la nuova componente PvE, con tanto di Campagna single player.



Potete trovare maggiori dettagli nella ricca intervista agli sviluppatori di Overwatch 2, condotta da Giovanni Calgaro.

The Last Oricru

Sviluppatore: GoldKnights

Publisher: Koch Media

Genere: Action RPG

Data di uscita: 13 ottobre

Piattaforme: PS5 / Xbox Series X|S / PC (Steam)



Gli sviluppatori di GoldKnights fondono stilemi sci-fi e immaginario medievale, per dare vita a un Action RPG dalla struttura narrativa articolata. In The Last Oricru, un pianeta isolato da una barriera protettiva si trasforma nel teatro di guerra tra due civiltà. Coinvolti nel conflitto, i giocatori potranno decidere da che parte stare, se agire per agevolare la pace o se fomentare le ostilità. Ogni scelta produrrà numerose conseguenze, che andranno a modificare anche il finale dell'avventura.

A corredo di un complesso quadro narrativo, l'Action RPG propone un sistema di combattimento descritto dagli autori come facile da apprendere, ma difficile da padroneggiare.



Potete scoprire il fanta-Medioevo del gioco all'interno della prova di The Last Oricru firmata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.

Dragon Ball The Breakers

Sviluppatore: Dimps Corporation

Publisher: Bandai Namco

Genere: Multiplayer

Data di uscita: 14 ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One / Nintendo Switch / PC (Steam)



Se avete nostalgia dei tempi in cui davate abitualmente la caccia alle Sfere del Drago, potete radunare un gruppo di amici per prepararvi al lancio di Dragon Ball: The Breakers. Multiplayer dalla struttura asimmetrica proposto da Bandai Namco, il titolo vede contrapporsi un iconico villain della serie manga/anime di Dragon Ball Z ad un gruppo composto da un massimo di sette esseri umani.

Per una volta, i giocatori non vestiranno quindi i panni dei potenti Saiyan, ma si alterneranno alla guida di sopravvissuti - tra Bulma, Oolong e altri personaggi tratteggiati da Akira Toriyama - e razziatori, tra le cui fila troveremo ovviamente anche Freezer e Cell.



Per iniziare a raccogliere le Sfere del Drago, dirigetevi alla prova di Dragon Ball: The Breakers, a firma del nostro Giuseppe Arace.

Scorn

Sviluppatore: Ebb Software

Publisher: Kepler Interactive

Genere: Horror

Data di uscita: 14 ottobre

Piattaforme: Xbox Series X|S / PC (Steam; Epic Games Store; GOG)



Originariamente atteso per il 21 ottobre, Scorn ha deciso di popolare con un po' di anticipo gli incubi dei videogiocatori. Con una visuale in prima persona, gli autori di Ebb Software trasportano il pubblico in un universo labirintico, costituito da regione interconnesse. Con una direzione artistica che riporta alla mente le disturbanti creazioni di H.R. Giger, creatore di Alien, Scorn scaraventa il protagonista in uno scenario apparentemente dotato di vita propria, in cui l'ambiente stesso rappresenta una minaccia opprimente e claustrofobica.

Per i più coraggiosi abbonati a Xbox Game Pass, ricordiamo che Scorn sarà ad attenderli nel catalogo del servizio Microsoft sin dal Day One.



Potete avere un primo assaggio di questa inquietante opera nella prova di Scorn firmata dal nostro Gabriele Laurino.

Ghostbusters Spirits Unleashed

Sviluppatore: Illfonic

Publisher: Illfonic

Genere: Multiplayer

Data di uscita: 18 ottobre

Piattaforme: PS5 / Xbox Series X|S / PC (Epic Games Store)



Gli Acchiappafantasmi tornano in azione con Ghostbusters: Spirits Unleashed, un multiplayer asimettrico che contrappone valorosi eroi e fantasmi scatenati. Un massimo di quattro Ghostbuster possono dunque unire le forze per contrapporsi ad una sola entità ectoplasmatica, da imprigionare a suon di trappole e zaini protonici.

Dopo aver dato vita a Predator: Hunting Grounds e Friday the 13th: The Game, gli autori di Illfonic vi invitano a non incrociare i flussi in Ghostbuster: Spirits Unleashed.



Preparatevi a fare gli Acchiappafantasmi, scoprendo nuovi dettagli nell'anteprima di Ghostbusters: Spirits Unleashed, a cura del nostro Giuseppe Carrabba.

A Plague Tale Requiem

Sviluppatore: Asobo Studio

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 18 ottobre

Piattaforme: PS5 / Xbox Series X|S / Nintendo Switch (versione Cloud) / PC (Steam; Epic Games Store; GOG)



Sequel diretto di A Plague Tale: Innocence, la nuova produzione di Asobo Studio riporta i giocatori nella Francia del XIV secolo, per seguire la storia di Amicia e Hugo. Sfuggiti all'Inquisizione e alla peste, i due coraggiosi fratelli hanno trovato rifugio nella soleggiata Provenza, dove sembravano poter finalmente vivere in pace. Tuttavia, la maledizione della Macula è tornata ben presto a destarsi, condannando Hugo ad atroci sofferenze. Tra un incubo e l'altro, il bambino sembra trovare sollievo solamente in un sogno ricorrente, che lo invita a raggiungere un'isola misteriosa.

Con una rinnovata libertà di azione e una più ampia varietà in termini di gameplay e combat system, la nuova avventura di Amicia e Hugo promette di regalare grandi emozioni, tratteggiate con l'engine proprietario di Asobo Studio.



In attesa del ritorno di Amicia e Hugo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una ricca prova di A Plague Tale: Requiem, a firma di Gabriele Laurino.

Batora Lost Haven

Sviluppatore: Stormind Games

Publisher: Team17

Genere: Action RPG

Data di uscita: 20 ottobre

Piattaforme: PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PlayStation 4 / Xbox One / PC (Steam)



Il team di italiano di Stormind Games porta finalmente a compimento i lavori su Batora: Lost Haven, Action RPG dall'estetica dipinta a mano e ispirata agli immaginari sci-fi degli anni Cinquanta. Quando il mondo di Avril smarrisce il proprio equilibrio in seguito a una devastante catastrofe, la giovane acquisisce poteri incredibili. Sfruttando questi ultimi, cercherà di provare a salvare il suo rifugio, in un viaggio che la condurrà a calpestare molteplici pianeti e a sfruttare i poteri di Sole e Luna per superare ostacoli e risolvere insoliti enigmi.

In vista del lancio, ricordiamo che il nostro Giovanni Panzano ha firmato una ricca prova di Batora: Lost Heaven.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Sviluppatore: Ubisoft Milano

Publisher: Nintendo

Genere: Avventura / Strategico

Data di uscita: 20 ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo il grande successo di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, il team di Ubisoft Milano confeziona, in collaborazione con Nintendo, un sequel decisamente ambizioso. Mario e compagni tornano così a unire le forze con i folli Rabbids, per un'avventura intergalattica. Mentre l'ombra di un oscuro potere si affianca al risveglio della pericolosa Cursa, gli eroi del Regno dei Funghi si imbarcano in un'impresa che li condurrà sulle tracce degli Sparks.

Bizzarra fusione tra i conigli Ubisoft e gli Sfavillotti Nintendo, questi ultimi sono le vittime di una caccia spietata guidata da forze malvagie. Per cercare di salvarli, i giocatori attraverseranno pianeti di ogni genere, finendo persino per combattere al fianco di Bowser! Prima di avventurarvi ancora una volta nello splendido immaginario di questo crossover, potete fare un salto alla prova di Mario + Rabbids: Sparks of Hope firmata dal nostro Gabriele Laurino.

Gotham Knights

Sviluppatore: Warner Bors Montréal

Publisher: Warner Bros

Genere: Action RPG

Data di uscita: 21 ottobre

Piattaforme: PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PC (Steam; Epic Games Store)



Bruce Wayne è morto, e con lui Batman. Mentre Gotham City resta orfana del suo Cavaliere Oscuro, i membri della Bat-Famiglia raccolgono la sua gravosa eredità. Influenzati da vissuti e valori differenti, Nightwing, Cappuccio Rosso, Batgirl e Robin sono pronti a fare del loro meglio per preservare il sogno di Batman. Un'aspirazione nobile, ma alquanto complessa da sostenere: in Gotham Knights i giovani vigilanti dovranno fare i conti con uno degli avversari più oscuri e potenti della città, la Corte dei Gufi.

Nell'avventura a marchio DC, i giocatori potranno assumere il controllo di ciascuno dei quattro protagonisti in qualunque momento. Gotham Knights risulta dunque fruibile in solitaria, ma i cavalieri di Gotham in cerca di alleati potranno fare affidamento sulla modalità cooperativa per due giocatori.



Prima di addentrarvi tra i vicoli di Gotham City, scoprite l'intervista al team di Gotham Knights, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.

New Tales from the Borderlands

Sviluppatore: Gearbox Software

Publisher: 2K

Genere: Avventura narrativa

Data di uscita: 21 ottobre

Piattaforme: PS5 / Xbox Series X|S / PS4 / Xbox One / Nintendo Switch / PC (Steam; Epic Games Store)



La serie di Gearbox tornano a ospitare un'avventura narrativa inedita, che pone i giocatori nei panni di tre protagonisti. A partire dal giorno peggiore vissuto da Anu, scienziata altruistica, il suo ambizioso fratello Octavio e il feroce lancia-frogurt Fran, è tempo di cambiare prospettiva, per scoprire le storie quotidiane dei civili oppressi che popolano le Borderlands.

Strutturata in cinque capitoli, l'avventura proposta da New Tales from the Borderlands offrirà degli epiloghi molto differenti, con il finale della storia che sarà influenzato dalle scelte compiute dai giocatori.

Star Ocean: The Divine Force



Sviluppatore: Tri-Ace

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 27 ottobre

Piattaforme: PS5 / Xbox Series X|S / PS4 / Xbox One / PC (Steam)



JRPG dalle suggestioni sci-fi, Star Ocen: The Divine Force consente ai giocatori di vivere un viaggio epico nei panni di due co-protagonisti. Tra questi, troviamo Raymond Lawrence, capitano di fregata alla guida di una imponente astronave impegnata in un'operazione di trasporto ordinaria. Quando il mezzo viene attaccato dalla Federazione Pangalattica, tuttavia, il giovane si ritrova a cercare asilo su di un pianeta sottomesso da un'invasione imperiale. Qui, il capitano incontrerà la Principessa Laeticia, determinata a riconquistare l'indipendenza per il suo popolo. Il loro incontro sarà la scintilla che scuoterà gli equilibri della galassia.

Il nostro Antonello "Kirito" Bello vi ha raccontato tantissimi dettagli sul JRPG nella sua anteprima di Star Ocean: The Divine Force.

Bayonetta 3

Sviluppatore: Platinum Games

Publisher: Nintendo

Genere: Action

Data di uscita: 28 ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo essersi fatta attendere a lungo, Bayonetta è pronta a tornare in azione nel terzo capitolo della serie Platinum Games. Per l'occasione, la Strega di Umbra sembra aver messo da parte il suo complesso legame con angeli e demoni, per riversare la sua furia su di un avversario completamente inedito. In Bayonetta 3, la maliziosa eroina scatenerà infatti pistole e creature demoniache contro gli Homunculus, armi biologiche create dagli esseri umani. Una missione che condurrà i giocatori a viaggiare tra Cina e Giappone, per incontrare inaspettate versioni alternative della protagonista.

Preparatevi a vestire ancora una volta i panni della Strega di Umbra con l'anteprima di Bayonetta 3, a cura di Francesco Mocerino.

Resident Evil ReVerse

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Multiplayer

Data di uscita: 28 ottobre

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One / PC (Steam)



Dopo molteplici rinvii, Resident Evil Re: Verse raggiunge PC e console, per proporre un'esperienza multiplayer declinata nell'immaginario della saga Capcom. Sfide competitive attendono gruppi compresi tra i 4 e i 6 giocatori, che vestendo i panni di protagonisti iconici della serie Resident Evil potranno fronteggiare oscure minacce. In brevi match da 5 minuti, gli eroi abbattuti si trasformano in armi biologiche, pronte a scatenare il proprio potere contro i rivali.

Ricordiamo a tutti coloro che hanno acquistato Resident Evil: Village che la produzione multiplayer sarà per loro disponibile in maniera completamente gratuita.



Per maggiori dettagli, ricordiamo la presenza sulle pagine di Everyeye della nostra prova della Beta di Resident Evil Re: Verse, a cura di Giuseppe Carrabba.

Call of Duty Modern Warfare II

Sviluppatore: Infinity Ward

Publisher: Activision Blizzard

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 28 ottobre

Piattaforme: PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PlayStation 4 / Xbox One / PC (Steam; Battle.net)



Sequel di COD: Modern Warfare, il nuovo capitolo della serie Activision segna il ritorno in scena del Capitano John Price, di John MacTavish detto "Soap", del sergente Kyle Garrick detto "Gaz" e di Simon Riley detto "Ghost". La Task Force 141 torna così ad animare la Campagna di Call of Duty: Modern Warfare II. Con un'IA completamente rinnovata, ampie opzioni di personalizzazione, armi, veicoli ed equipaggiamenti all'avanguardia, lo sparatutto mira ad offire un'esperienza shooter di nuova generazione. Presente all'appello, ovviamente, una ricchissima offerta multiplayer, per una nuova stagione di missioni online.

Maggiori dettagli sullo shooter sono disponibili nella nostra prova di Call of Duty: Modern Warfare II, a cura di Francesco Carrabba.

Resident Evil Village Espansione dei Winters

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 28 ottobre

Piattaforme: PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PlayStation 4 / Xbox One / PC (Steam)



Dopo il grande successo riscosso dalle atmosfere gotiche di Resident Evil: Village, Capcom amplia l'immaginario del survival horror con un intrigante DLC narrativo. Con Le Ombre di Rose, i giocatori seguiranno le vicende di Rose Winters, figlia di Ethan Winters, travagliato protagonista di Village e del precedente Resident Evil VII: Biohazard. Il nuovo contenuto porterà definitivamente a conclusione la saga videoludica della famiglia Winters.

Oltre al DLC di Le Ombre di Rose, l'Espansione dei Winters introdurrà in Resident Evil: Village la richiestissima possibilità di vivere l'avventura con visuale in terza persona. In aggiunta, la modalità Mercenari del gioco accoglierà diverse missioni aggiuntive, con tanto di tre nuovi personaggi giocabili, inclusa Lady Dimitrescu.



Direttamente dal Tokyo Game Show 2022, il nostro Giuseppe Arace ha confezionato una ricca prova di Resident Evil: Village - Le Ombre di Rose.

Porting e riedizioni

Oltre a viaggi videloudici completamente inediti, le prossime quattro settimane saranno caratterizzate anche dal ritorno di vecchie conoscenze, con numerose produzioni in procinto di approdare su nuovi lidi. Ecco i principali porting e le riedizioni più attese di ottobre.

NieR Automata: The End of YoRHa Edition

Sviluppatore: Platinum Games

Publisher: Square Enix

Genere: Action RPG

Data di uscita: 6 ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Dopo essersi conquistato l'amore di moltissimi giocatori su altri lidi, NieR Automata raggiunge anche il catalogo di Nintendo Switch. Il porting dell'Action RPG confezionato da Platinum Games presenta a un nuovo pubblico l'opera di Yoko Taro. Tra azione a tutto spiano e momenti toccanti, il titolo dipinge un futuro post-apocalittico, nel quale l'invasione da parte di misteriose biomacchine ha costretto il genere umano a rifugiarsi sulla Luna. Determinato a riconquistare il Pianeta Azzurro, quest'ultimo ha assemblato le forze d'assalto androidi YoRHA, delle quali fa parte la protagonista 2B.

All'interno di NieR Automata: The End of YoRHa Edition, i giocatori Nintendo Switch troveranno inclusi i contenuti del DLC 3C3C1D119440927. Grazie a quest'ultimo, è possibile accedere a tre tipi di colosseo, oltre a set di costumi ispirati ai protagonisti di NieR Replicant.



Per tutti i dettagli sull'evoluzione del gameplay del titolo sulla console ibrida, vi rimandiamo alla nostra recente prova della versione Nintendo Switch di NieR Automata The End of YoRHa Edition.

No Man's Sky

Sviluppatore: Hello Games

Publisher: Hello Games

Genere: Avventura

Data di uscita: 7 ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



A distanza di sei anni dal controverso debutto iniziale, No Man'Sky approda anche su console Nintendo. Forte del proficuo supporto offerto con determinazione dai suoi autori, l'avventura intergalattica si presenta oggi come un titolo imperdibile per gli amanti del genere. Sull'hardware di Kyoto, No Man's Sky atterra comprensivo di tutte le grandi espansioni pubblicate da Hello Games nel corso degli anni, da Exo Mech a Expeditions, passando per Desolation, Living Ship, Companions e Beyond.

No Man's Sky approda su Nintendo Switch come esperienza esclusivamente single player, dunque senza la possibilità di esplorare l'universo di Hello Games in compagnia. La riedizione potrà invece contare sulla pubblicazione dei futuri contenuti offerti dal perdurante supporto post lancio.

No More Heroes 3

Sviluppatore: Grasshopper Manufacture

Publisher: Marvelous Entertainment

Genere: Action

Data di uscita: 11 ottobre

Piattaforme: PlayStation 5 / Xbox Series X|S / PlayStation 4 / Xbox One / PC (Steam)



Esordito in esclusiva su Nintendo Switch, No More Heroes 3 raggiunge ora anche le altre principali piattaforme gaming. Per l'occasione, il chiassoso titolo di Suda51 accoglie alcune migliorie tecniche, come frame rate e risoluzione migliorati, oltre all'aggiunta del doppiaggio in lingua giapponese.

Dopo le folli avventure di No More Heroes e No More Heroes 2, Travis Touchdown ritorna in azione con la sua fedele beam-katana, improbabile declinazione di una spada laser. Ad ostacolare il cammino del protagonista, troveremo nientemeno che delle bizzarre creature aliene.



Per maggiori dettagli sull'opera di Suda51, vi rimandiamo alla nostra recensione di No More Heroes 3, a cura di Stefano Calzati.

Triangle Strategy

Sviluppatore: Artdink

Publisher: Square Enix

Genere: GDR Tattico

Data di uscita: 13 ottobre

Piattaforme: PC (Steam)



Dopo il lancio su Nintendo Switch, Triangle Strategy diventa accessibile anche alla community PC. Ambientata nel continente di Nortelia, l'intricata vicenda narrata dal GDR tattico segue l'evoluzione di un conflitto che vede contrapporsi tre grandi potenze. Lo scontro per l'approvvigionamento di preziose materie prime ha infatti portato allo scoppio della Guerra del Sale e del Ferro. Ora che il Sacro Impero di Sabulos controlla il sale, il Granducato di Aesglast domina su nevi e ferro, e il Regno di Glenbrook si colloca nel mezzo, sembra che il continente abbia trovato un equilibrio. Inutile dire che si tratta tuttavia di una vana speranza: in Triangle Strategy, le decisioni del nostro party di protagonisti influenzeranno la direzione della storia, turbata da un evento disastroso.

I creatori della serie Bravely e di Octopath Traveler tornano ad utilizzare l'estetica 2D-HD per dare vita a scenari che fondono pixel art, dettagli ricercati e colori brillanti.



Per preparavi ad affrontare gli intrighi di corte, non c'è niente di meglio della recensione di Triangle Strategy, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.

Uncharted: L'Eredità dei Ladri Collection

Sviluppatore: Naughty Dog / Iron Galaxy Studios

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 19 ottobre

Piattaforme: PC (Steam; Epic Games Store)



Sviluppati in esclusiva PlayStation da Naughty Dog, Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta esordiscono su PC all'interno di un'unica raccolta, già disponibile su PS5. Il capitolo conclusivo della saga di Nathan Drake e lo spin-off con protagonista Chloe Frazer diventano dunque accessibili a un nuovo pubblico.

Su PC, Uncharted: L'eredità dei Ladri propone un'interfaccia completamente rinnovata e il supporto alla tecnologia AMD Fidelity FX Super Resolution 2. La raccolta potrà inoltre essere giocata sfruttando il DualSense di PS5, così da fruire delle feature legate a feedback aptico e grilletti adattivi.



Per maggiori dettagli, ricordiamo che il nostro Giuseppe Arace è tonato a raccontare l'epopea di Nathan Drake nella sua recensione di Uncharted: L'Eredità dei Ladri per PS5.

Persona 5 Royal

Sviluppatore: Atlus

Publisher: SEGA

Genere: JRPG

Data di uscita: 21 ottobre

Piattaforme: PS5 / Xbox Series X|S / Xbox One / Nintendo Switch / PC (Steam)



L'acclamato JRPG Atlus supera i confini dell'universo Sony per approdare - a grande richiesta - anche su piattaforme Microsoft e Nintendo, oltre che su PS5 in edizione next-gen. La straordinaria avventura dei Ladri di Cuori ritorna nel formato proposto da Persona 5 Royal, versione definitiva e ampliata dell'originale Persona 5. Al suo interno, lo ricordiamo, i giocatori troveranno un Phantom Thief aggiuntivo e una campagna estesa, che arricchiscono ulteriormente un'epopea indimentabile sul piano artistico, narrativo e ludico.

Ottime notizie per gli abbonati a Xbox Game Pass, che potranno contare sul debutto di Persona 5 Royal nel catalogo del servizio sin dal Day One.



Potete riscoprire il capolavoro Atlus nella nostra recensione di Persona 5 Royal, a cura di Antonello "Kirito" Bello.

Sackboy: Una Grande Avventura

Sviluppatore: Sumo Digital

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Platform / Avventura

Data di uscita: 27 ottobre

Piattaforme: PC (Steam; Epic Games Store)



La piccola icona PlayStation approda su PC grazie a un porting del variopinto platform 3D Sackboy: Una Grande Avventura. Per questo ritorno sulle scene, il pupazzo di pezza sfoggia risoluzione in 4K, supporto alla tecnologia Deep Learning Super Sampling di NVIDIA, compatibilità con il formato Ultra Wide, frame rate sino a 120 fps e la possibilità di vivere l'avventura impugnando il DualSense di PlayStation 5.

Anche su PC, Sackboy: Una Grande Avventura propone una serie di contenuti da vivere in compagnia, tramite una modalità cooperative. In aggiunta, creando squadre da due, tre o quattro giocatori, il titolo consente di cimentarsi in allegre sfide sia in locale sia online.



Sulle nostre pagine, trovate la recensione di Sackboy: Una Grande Avventura, redatta in occasione del lancio su PS5 e PS4.

Resident Evil Village Cloud Edition

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 28 ottobre

Piattaforme: Nintendo Switch



Giusto in tempo per le festività di Halloween, l'apprezzato ottavo capitolo della serie Capcom raggiunge i lidi di Nintendo Switch. Gli amanti del genere survival horror potranno affrontare lupi mannari e streghe all'interno di Resident Evil: Village, vestendo i panni di Ethan Winters e trovandosi faccia a faccia con l'iconica Lady Dimitrescu. Il titolo si propone su Nintendo Switch in versione Cloud Edition, dunque giocabile esclusivamente in streaming.

Il giorno del lancio di Resident Evil: Village - Cloud Edition, Capcom pubblicherà anche l'Espansione dei Winters, DLC acquistabile separatamente.

Altre uscite videogiochi di ottobre 2022

Questo mese escono anche Dakar Desert Rally (4 ottobre), Deathverse Let It Die (5 ottobre), Coral Island (11 ottobre), LEGO Bricktales (12 ottobre), The Darkest Tales (13 ottobre), Asterix & Obelix XXXL The Ram From Hibernia (13 ottobre), Taiko no Tatsujin Rhythm Festival (14 ottobre), PGA tour 2K23 (14 ottobre), NHL 23 (14 ottobre), Warhammer 40.000 Shootas, Blood & Teef (20 ottobre), Second Extinction (20 ottobre), Mount & Blade II Bannerlord (25 ottobre), Victoria 3 (25 ottobre) e Yomawari Lost in the Dark (28 ottobre).