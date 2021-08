Giochi in uscita su PC ad agosto 2021: arrivano New World e Humankind

Anche su PC, l'estate videoludica porta con sé una interessante selezione di produzioni. La varietà è il punto forte dell'offerta delle prossime settimane, in grado di proporre sia le intriganti suggestioni di piccoli Indie sia le promesse di grandi AAA. Dalle atmosfere sognanti del nostrano Baldo: the Guardian Owls e Hoa sino alle distopie cyberpunk dell'italiano Foreclosed, senza dimenticare i loop temporali di Twelve Minutes o il peculiare Book of Travels, l'universo indipendente si scatena, affiancando grandi e attese produzioni quali Humankind, New World o Psychonauts 2. Con una delle offerte più differenziate degli ultimi mesi, ecco i nuovi giochi in arrivo su PC ad agosto 2021: buona lettura!

Book of Travels

Sviluppatore: Might and Delight

Publisher: Might and Delight

Genere: TMORPG

Data di uscita: 9 Agosto

Piattaforme: Steam



Con l'etichetta di Tiny Mutiplayer Online, Book of Travels si contrappone alla logica degli MMO, proponendo un'esperienza fortemente incentrata sull'esercizio del gioco di ruolo. In fase di creazione del personaggio, l'Indie chiederà di concentrarsi sulla definizione della personalità e degli obiettivi del proprio alter-ego, ponendo invece in secondo piano statistiche e logiche di classe. Nella suggestiva penisola di Braided Shore, incredibili avventure attendono i viaggiatori, ma senza la pressione di una vera e propria struttura narrativa caratterizzata da missioni principali o secondarie.

Con ambientazioni disegnate a mano in uno stile acquerellato, Book of Travels promette incontri non troppo frequenti con gli altri giocatori, per la creazione di una community raccolta ma coesa, dedita a alla pratica di un roleplay ricco e variegato.



Foreclosed

Sviluppatore:Antab Studio

Publisher: Merge Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 12 Agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Avventura cyberpunk a firma italiana, Foreclosed propone un'interessante commistione tra interattività videoludica ed estetica da graphic novel. Gameplay e cutscene si alternano in maniera fluida, tra vignette e balloon, con uno stile complessivamente di impatto. L'intera vicenda narrata da Antab Studio vede protagonista Evan Kapnos, uomo impegnato in una fuga disperata. La sua identità è infatti stata da poco confiscata, mentre gli sono stati tolti il lavoro, l'impianto cerebrale e l'accesso alla blockchain della città. Il tutto rischia di essere messo all'asta: per sopravvivere, l'unica opzione è allontanarsi dalle strade di Foreclosed.

Tra cospirazioni e abilità sbloccabili, l'Action RPG propone un futuro distopico e violento, in cui sfruttare tanto le armi quanto potenti abilità psicocinetiche per farsi strada tra i nemici.



Prima di avventurarvi in questo distopico universo cybperunk, vi segnaliamo che la Redazione di Everyeye ha dialogato con Antab Studio, in una ricca intervista dedicata a Foreclosed.



Naraka: Bladepoint

Sviluppatore: 24 Entertainment

Publisher: NetEase

Genere: Battle royale

Data di uscita: 12 Agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Dal team di 24 Entertainment, arriva su PC una peculiare battle royale da affrontare in scontri all'arma bianca. Con un roster di molteplici personaggi e un'ambientazione ispirata all'immaginario orientale tradizionale, Naraka: Bladepoint invita ben 60 giocatori a scendere contemporaneamente nell'arena.

A rendere il gameplay ancora più dinamico, contribuisce un'ampia mobilità dei combattenti, che possono volteggiare nel mondo di gioco anche grazie ad un versatile rampino.



Prima di calarsi nell'arena, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Naraka: Bladepoint firmato dal nostro Daniele D'Orefice.



Greak: Memories of Azur

Sviluppatore: Navegante Entertainment

Publisher: Team 17

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 17 Agosto

Piattaforme: Steam



Con i crudeli Urlag ormai alle porte del regno di Azur, i maghi parte della stirpe dei Courine sono costretti a darsi alla fuga. Tra questi ultimi, troviamo anche il giovane Greak, determinato a trovare la salvezza tramite la costruzione di un'astronave. Una missione tutt'altro che semplice, che lo porterà a viaggiare attraverso un mondo interconnesso, fronteggiando combattimenti e risolvendo enigmi. In questa sua impresa, il protagonista non sarà fortunatamente solo: i fratelli Adara e Raydel sono infatti pronti a supportarlo con le loro abilità uniche.

Dalla natura single player, Greak: Memories of Azur è un Indie che vanta scenari 2D realizzati a mano, una colonna sonora orchestrale e la possibilità di alternare il controllo di tre differenti personaggi.



Humankind

Sviluppatore: Amplitude Studios

Publisher: SEGA

Genere: Strategico

Data di uscita: 17 Agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Ambiziosa nuova IP di stampo strategico, Humankind punta a proporre un articolato viaggio attraverso tutte le grandi ere della storia umana. Dal neolitico sino all'epoca babilonese, per poi passare al medioevo sino all'epoca moderna, l'opera SEGA invita gli appassionati a plasmare una civiltà unica attraverso un sentiero evolutivo personalizzato.

Sulla base di grandi scelte morali, attività di ricerca scientifica, conflitti armati e azioni diplomatiche, il proprio leader potrà cercare di lasciare un segno indelebile nell'affascinate percorso di crescita del genere umano.



Prima di porsi alla guida di una nuova civiltà, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Humankind, curato dal nostro Daniele D'Orefice,



RiMS Racing

Sviluppatore: Raceword Studios

Publisher: Nacon

Genere: Racing

Data di uscita: 19 Agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



I giocatori che non si accontentano di vestire i panni di piloti professionisti potranno trovare in RiMS Racing una produzione particolarmente interessante. Il racing simulativo firmato da Raceword Studios propone infatti anche la possibilità di smontare e personalizzare il proprio veicolo, in qualità di ingegnere motociclistico.

Una volta selezionato il proprio mezzo preferito tra Ducati Panigale V4 R, MV Agusta F4 RC, Aprilia RSV4, BMW M 1000 RR, Suzuki GSX-R1000R, Honda CBR1000RR, Kawasaki Ninja ZX-10RR, Yamaha YZF-R1, il pubblico potrà percorrere a tutta velocità dieci circuiti ufficiali (tra i quali anche Silverstone, Laguna Seca, Suzuka, Nürburgring, Paul Ricard) oppure cinque speciali tracciati ambientati in Stati Uniti, Norvegia, Australia, Spagna e Italia.



Prima di sfrecciare in pista, potete esercitarvi alla guida sulle pagine di Everyeye con il ricco provato di RiMS Racing redatto da Matteo Mangoni.



Twelve Minutes

Sviluppatore: Luis Antonio

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Punta & Clicca / Avventura grafica

Data di uscita: 19 Agosto

Piattaforme: Steam



Con la partecipazione di attori del calibro di James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe, Twelve Minutes arriva sul mercato videoludico con un biglietto da visita firmato dal publisher Annapurna Interactive. Al centro di questo suggestivo thriller interattivo dal forte impianto cinematografico, troviamo un drammatico evento che coinvolge tre personaggi e una sola stanza. Durante una cena romantica tra una coppia sposata, un ispettore di polizia realizza un'irruzione, accusando una donna di omicidio e picchiandone violentemente il marito. Nei panni di quest'ultimo, i giocatori vivranno inarrestabili loop temporali di dodici minuti, entro i quali dovranno cercare di capire come mutare il proprio destino. Ispirato a classici della Settima Arte quali Memento, Shining e La Finestra sul Cortile, l'Indie è frutto dell'ingegno creativo di Luis Antonio.

Come su console, anche su PC gli abbonati al servizio Xbox Game Pass potranno testare il promettente titolo sin dal Day One, senza alcun costo aggiuntivo.



In attesa dell'avvio di questo promettente loop temporale videoludico, sulle pagine di Everyeye trovare una ricca anteprima di Twelve Minutes, a cura del nostro Marco Mottura.



Aliens: Fireteam Elite

Sviluppatore: Cold Iron Studios

Publisher: Cold Iron Studios; Focus Home Interactive

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 24 Agosto

Piattaforme: Steam



Sparatutto cooperativo che muove i propri passi a 23 anni di distanza dagli eventi conclusivi della trilogia originale di Alien, la produzione Cold Iron Studios è ormai prossima al debutto. Protagonisti dello shooter sono un gruppo di Marine Coloniali di stanza sulla UAS Endeavor, che si ritroveranno, ancora una volta, a puntare le armi contro Facehugger e Pretoriani, nel tentativo di contenere la minaccia dello Xenomorfo.

Per riuscire nella disperata missione, i giocatori dovranno supportarsi a vicenda, vestendo i panni di Artigliere, Demolitore, Tecnico, Medico o Esploratore.



Prima di impugnare le armi, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di Aliens: Fireteam Elite, a cura del nostro Giovanni Panzano.

King's Bounty 2 [

Sviluppatore: 1C Entertainment

Publisher: 1C Entertainment

Genere: GDR

Data di uscita: 24 Agosto

Piattaforme: Steam / Epic Games Store



Dopo un'attesa durata oltre vent'anni, arriva il nuovo sequel della serie GDR di 1C Entertainment. Con il mondo di Antara nel caos, l'open-world consente ai giocatori di tracciare liberamente il proprio cammino, nei panni di uno dei tre protagonisti disponibili. Tra negromanti, creature vacue, banditi e ribelli indipendentisti, l'immaginario di Nostria non è mai stato così ricco di complotti e misteri.

In King's Bounty II ritorna il sistema di combattimento a turni, per un combat system in cui anche la conformazione del terreno contribuirà a definire l'esito finale di ogni scontro.



Prima di formare il proprio esercito tra i regni di Antara, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di King's Bounty II firmato da Daniele D'Orefice.



Psychonauts 2

Sviluppatore: Double Fine Productions

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Avventura / Platform

Data di uscita: 25 Agosto

Piattaforme: Steam



Razputin "Raz" Aquato, giovane acrobata professionista e potente telepate, è il peculiare protagonista di Psychonuats 2. L'attesissimo ritorno dell'immaginario di Tim Schafer, creatore di Grim Fandango, prende finalmente forma grazie al team di Double Fine. Tra improbabili complotti e altrettanto bizzarri poteri psichici, il giocatore sarà chiamato a superare acrobatiche sezioni platform, ma anche a calarsi nelle menti dei suoi avversari.

A completare il quadro, enigmi da risolvere rallentando il flusso del tempo, la possibilità di controllare gli avversari con il potere della mente, la levitazione di parti dello scenario e molto altro ancora!



In attesa di potersi calare nello psichedelico immaginario di Tim Schafer, sulle pagine di Everyeye trovate il ricco provato di Psychonauts 2 redatto dal nostro Francesco Fossetti.



Hoa

Sviluppatore: Skrollcat Studios

Publisher: PM Studio

Genere: Puzzle / Platform

Data di uscita: 24 Agosto

Piattaforme: Steam / GOG



Puzzle-platform che per la promettente direzione artistica è stato rapidamente accostato all'immaginario dello Studio Ghibli, Hoa è pronto a portare la sua magia nelle case dei videogiocatori. Tra scenari disegnati a mano e una coinvolgente colonna sonora originale, l'Indie di Skrollcat Studios vede protagonista una minuta folletta impegnata in un viaggio mistico.

Assistita da coccinelle, scarabei e altre tenere creature, la piccola Hoa dovrà attraversare scenari naturali costellati dai misteriosi resti di una civiltà antica. Tra un balzo tra le foglie e una corsa lungo i fili di una lucente ragnatela, non mancheranno all'appello nemmeno molteplici boss fight.



Baldo

Sviluppatore: Naps Team

Publisher: Naps Team

Genere: Azione / Avventura / RPG

Data di uscita: 27 Agosto

Piattaforme: Steam



Rinchiusa negli Inferi grazie all'azione di saggi gufi, una "creatura senza cuore" si appresta a fare ritorno nel mondo mortale. A predirlo è una profezia legata alla misteriosa nascita di un "bambino puro di cuore", destinato a divenire protagonista di un'epica avventura. Con un incipit fiabesco, Baldo: the Guardian Owls promette di offrire un'intrigante avventura RPG dalla struttura open-world, in grado di soddisfare i fan dello Studio Ghibli e gli appassionati di The Legend of Zelda.

Sviluppato dagli autori italiani di Naps Team, il promettente Indie plasma un immaginario popolato di creature bizzarre, magie, pericoli ed emozioni coinvolgenti.



In attesa di scoprire i segreti del titolo, sulle nostre pagine trovate una ricca anteprima di Baldo: The Guardian Owls, a cura del nostro Gabriele Carollo.



New World

Sviluppatore: Amazon Games Studios

Publisher: Amazon Games Studios

Genere: MMO

Data di uscita: 31 Agosto

Piattaforme: Steam



Dopo una notevole serie di posticipi, sembra infine giunto il momento del debutto per l'ambizioso MMO realizzato dagli Amazon Games Studios. Nei panni di un naufrago sperduto, i giocatori potranno edificare una propria vita virtuale tra le leggende e i misteri di Aeternum, isola avvolta da oscuri orrori. Edificando il proprio destino tra atmosfere che rievocano un XIV secolo dai risvolti fantasy, gli avventurieri di New World potranno apprendere le arti magiche oppure padroneggiare armi da mischia o dalla distanza, in scontri in tempo reale.

A caratterizzare l'esperienza MMO di New World contribuisce una ricca componente social, che include sia attività PvP sia opzioni di gioco dalla struttura PvE. Tra scontri individuali e battaglie di grandi proporzioni, gli abitanti di Aeternum potranno aderire a tre differenti fazioni.



In attesa di potersi avventurare in questo nuovo mondo, sulle pagine di Everyeye trovate il resoconto di viaggio redatto dal nostro Giovanni Calgaro nel suo provato di New World.



Rustler

Sviluppatore: Jutsu Games

Publisher: Modus Games

Genere: Azione

Data di uscita: 31 Agosto

Piattaforme: Steam



Nei panni del protagonista Guy, i giocatori ansiosi di scoprire il possibile esito di una fusione tra i primi capitoli della serie GTA e un assurdo contesto medievale possono attendere con impazienza l'esordio di Rustler. Altrimenti noto come Grand Theft Horse, questa surreale produzione propone un mix di humor nonsense, libertà d'azione e continui riferimenti alla cultura pop.

Unirsi alla setta dei terrasferisti? Si può. Truccare il proprio cavallo? Possibile. Seminare senza un criterio ben preciso il caos tra contadini e banditi? Ovviamente.



Prima di cimentarvi in questo improbabile GTA medievale, sulle pagine di Everyeye trovate il ricco provato di Rustler firmato dal nostro Alessandro Bruni.